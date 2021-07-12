D&D: Adventures in the Forgotten Realms Commander
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
妖精荒野駿鹿
神聖復仇者
不動權杖
先賢披風
輝光熾天神侍
回生神術
星光法袍
詳細調查
頑強勇進
終絕天使
天使賦禮
災變巨械
不朽巨龍
駿鷺恩澤
宿命導士
淨鋼神聖武士
披世巨人
若納獨角獸
資深建築師斯勒姆
旭日泰坦
旭擊天使
化劍為犁
英勇以對
預兆牆
瑞斯之風
藍
秘法勇進
預言師示兆
老成幻術師珉恩
耐瑟瑞爾謎團結界
魅影駒
吸收法力權杖
飛翼靴
腦力激盪
聰智鬥士
護謎史芬斯
贅言詛咒
鰻本影
鍊金禁術
禁錮於月
掠奪人魚
漂念精
烏鴉群
幻象身影
先知史芬斯
宣導
心靈促動
通流卜算師
漿液預視
黑
吞噬袋
骷髏之舞
死亡暴君
肅穆勇進
殘酷雇工
煉獄叱喝
邪術師收集魔洛坎
歐庫斯之杖
吱響巫婆
化骨毒氣
死魂棺
敗亡死靈術士
陰影邪鬼
奢華領主貢提
六方殺陣
弄偶大師
物盡天擇
貧窟霸食人魔
癆病
鼠群魔笛手
播疫師
枯萎主教
重組骷髏妖
尖吼怪
掀墳儀式
生體活祭
紅
狂戰士狂熱
混亂巨龍
魔鞭
癲狂巫咒
魯莽勇進
分享戰利品
復仇先祖
狂亂魔法術士
憤怒
無上力量
博卡登殘虐者
連鎖反應
混沌歪曲
熔岩通貫
暗棲先知
索祭巨龍
焦炬艦隊冒險客
禮數不周
龍王僕役
受逐召龍師
掠夢巨龍
始嘯埃泰力
無端暴力
鍊儲巨龍
燃亮未來
伊捷化學師
照亮舞台
忠實學徒
岩漿暴震
守成巨龍
圍攻哨站
惹怒
伐卡兹禍害
閃耀促動
西瓦殘虐者
天際霸王
飛船伏龍
吐焰
牛身虐殺獸
地殼巨人
維魯斯山駭龍
混沌苦痛
破霆龍侯
蠻野衝擊
暴戰翻騰
龍語祭師
綠
魔術袋
巨力腰帶
淨化之德魯伊
不屈勇武
絕冬之森多頭蛇蜥
激靈曲
狂野勇進
豐足成長
酸液黏菌
體內野獸
善變巨像
巨獸揚威
栽培
蠻勇的宣判
探索大地
肥沃大地
賈路的反抗
犧牲小我
英勇干預
肯理斯化身
同族召喚
大自然的知識
天堂德魯伊
徒長
仇視
召獸使復歸
回返自然
李什克的專才
祭師啟示
理想境蔓生
新綠之擁
野地叢生
多色
燃望者蓋莉婭
書契坡斯博
密宗法師塞弗莉絲
先祖之怒沃隆迪斯
秘銀廳的凱蒂布莉兒
龍裔鬥士
奪腦
狂熱懷疑
直墜噩夢
巨眼暴君卡拉茲卡
曠代古龍克勞斯
克勞斯的意志
午夜引路人
奈席洛
山崩之威
霜巨人頭目斯托瓦
冰風谷的沃夫加
灰滅騎兵
滅世龍王安塔卡
惡邪梟
班特護符
糟蹋
貝西摩斯鎚
瀝青衝擊
雲間闢道者
冷眼海豹妖
滅除火花
絨毛獅
人質挾匪
暮秋騎士
潰疽裂片妖
偏執拼接師
拉鐸司護符
沸息蠻龍
咒護板
終結
恐怖劇場
徹底終結
褪入記憶
神器
巴克娜的滿溢錢包
黏土魔像
材料包
黑檀蒼蠅
日晷魔劍
秘法印記
古銀鎧甲
蜥怪頸環
光潔雄鹿
混沌法杖
巨鎚
指揮官法球
巨龍寶庫
探險家望遠鏡
戰野之石
古魯印記
家傳寶劍
巧手神兵
隕石魔像
心靈石
月銀長矛
歐拉茲卡遺寶
拉鐸司印記
陽光戒
黯色幻影
疾行靴
物靈師之劍
不羈飾符
不穩定石碑
暗碧族長弓
旅人飾品
迅雷護脛
地
幽暗地域裂縫
玄秘聖所
俄佐立衡平法院
班特全景
泊卒卡腐沼
林冠遠景
阻滯河口
燼火林地
指揮塔
靈龍蟄居
黑水陵墓
沙漠
底密爾下水道
艾斯波全景
異國果園
洪泛平原
惡兆遺跡
築防村莊
狩獵小徑
基爾山脈瘋人院
牧草原野
古魯地盤
哈利瑪奧流
靈龍庇護地
最高市場
林木瀑布
米斯拉的工廠
喪葬泥沼
苔炎山谷
苔草橋
玄雲迷宮
歐佐夫大殿
祖靈徑道
港鎮
沃原溪流
拉鐸司剜祭場
海濱殿堂
暗血山脊
析米克生長室
天雲曠野
悶燃沼地
脊石圓丘
曦草沃原
沉落幽谷
敗壞山峰
地塑曠野
興旺樹叢
興旺荒地
興旺島嶼
興旺濕地
樹都維圖加基
賽費爾虛境