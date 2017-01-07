乙太之亂
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
翔空改裝
空行統帥
乙太檢察官
乙太岩礦工
運補空行師
暗巷匿蹤
大膽滲透者
驍勇堡執法者
團結呼聲
束手就擒
執政院鎮壓
使命感
眾械亂匠
曙羽雄鷹
神準魚叉手
除役
快速打發
精雅大天使
護衛晶角獸
吉拉波鶚
修復專家
莊嚴新員
資深建築師斯勒姆
斯勒姆的專才
振翼機緝捕
藍
乙太攫擊兵
乙太潮巨鯨
監察長巴羅
巴羅的專才
驍勇堡發明家
不予承認
離散技師
高效建造
內陸龍獸
覆以寒冰
幻影師謀略
揚塵而去
機械化生產
聚金拒斥
失效
迅匠探子
究研原理
回收鑿孔蟹
佩盾乙太賊
覆船海鱔
飛船劫匪
羈押
珍物法師
創發隆響
風伴會突擊兵
黑
乙太投毒師
暗巷絞殺客
橋頭激戰
殘酷終局
大膽爆破
無畏回收師
送終一擊
澤地馱蟲
鑄造廠黃蜂
四橋遊掠者
天資乙太種
晶袖會汲能客
貢提的陰謀
慟令惡魔
披甲革命家
午夜隨扈
晚市空行師
險惡困境
亂匠脫身
機智歸返
隱秘回收
狡黠騙徒
復仇反抗軍
永生抗軍耶赫尼
耶赫尼的專才
紅
乙太追逐客
茜卓的革命
擅動致災
安布洛碎械匠
盛怒巨人
費李傑龍侯
前線反抗軍
怪靈侵擾
貪婪烈焰
無畏創新
受激狂亂
飛船大盜卡麗澤夫
卡麗澤夫的專才
勒圖帆背蜥
迅雷奔越者
琵雅的革命
精確一擊
迅匠反抗軍
貪婪入侵者
魯莽賽手
放出怪靈
拆解鬥士
電震
圍攻改裝
血汗廠喧嘩兵
放養
綠
乙太牧人
乙太流獵豹
乙太風浴蜥
外沿區相助
外沿區德魯伊
綠地狂象
綠環解放者
英勇干預
隱匿草藥師
峰頂灌輸
鑄生覺醒
鑄生騎兵
鑄生匠賦禮
槌拳會革命家
怪獸猛攻
納南亂匠
自然廢退
皮默乙太預言師
捕食
脊鱗長牙獸
皮默亂匠李什克
李什克的專才
靈巧貓猴
紡絲精兵
放肆成長
多色
剛毅阿耶尼
黑暗預示
秘藏備品
獨行撲翼師
阿耶尼的誓約
邊境野豬
亂匠召集人
亂匠駕輪
土法精煉師
尖塔巡衛
陰謀家泰茲瑞
泰茲瑞之觸
焊錮區工程師
蜿蜒纏蟒
神器
衛護機械獸
乙太層收集機
強固機械獸
屏障粉碎械
齒輪組裝工
執政院無畏艦
執政院炮台
防暴組構體
鐵膽賽車
絲金爬蟲
鑄造廠組裝工
貢提的乙太心臟
基嵐之心號
吉拉波之望
燃燒擎具
巡檢擎具
蠻野擎具
改進擎具
惡意擎具
啟迪塑像
鋼輪碾破械
鑄生匠獸圖集
商用裝載械
金屬擬態械
可動駐防地
晚市守衛
撲翼機
綏靖陣列
悖論引擎
護寧巨像
時空渡橋
爭耀組構體
亂匠地圖
貯能庫搬運械
廢鐵打撈械
自動機圖解
寶藏守衛
萬溶劑
脫軌特快
新綠機械獸
自行弩炮
警醒機械獸
焊熔機械獸
地
工業尖塔