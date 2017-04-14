阿芒凱
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
懲戒天使
聖洗者行列
聖洗僧侶
神日迫臨
艾文核靈師
綑縛木乃伊
團結魔符
斥逐
強制安息
虔誠群伴
傑魯的決心
執扇木乃伊
獻逐凡物
祀煉基定
基定的干預
崇耀祀徒
踏風客
完美時機
以歐柯塔之名
大步飛躍
真信神歐柯塔
歐柯塔的侍從
避世簾庇護
威嚴獰貓
重拾信念
雷特祀群矛手
聖貓
諸陽熾天使
陪練木乃伊
補給商隊
塔哈祀群精英
奴隸木乃伊
反思時刻
團結祀煉
至誠鬥客
堅貞祀徒
退敵維齊爾
緩傷維齊爾
舞翼牧者
暮死
藍
遠古蟹
漁獵龍獸
預示成真
艾文祀徒
取消
知識魔符
禁言
強言論斷
隱密巨蛇
護謎史芬斯
難以抉擇
龍獸庇護地
菁華離散
洪水滔天
嘯風擊
圖符守護者
避世簾哨兵
圖符幽光
迷紗纏繞
心智神刻法涅
迷宮守護者
宣示主權
那伽先知
全新觀點
通往奇境
取自明日
河流巨蛇
神聖發掘
心智神書吏
探解客
藍光鱗龍獸
蛇身刀客
塔哈祀群偵衛
知識祀煉
多面維齊爾
弄沙維齊爾
駁斥狂風
凌日探求者
寄託
黑
依法尼大惡魔
惡邪阿米特
枯萎蝙蝠
食骨鳥
榮光神芭圖
野心魔符
殘酷現實
受詛牛頭怪
強取豪奪
註亡逆徒
恐怖遊屍
沙丘甲蟲
虔誠者信念
潰傷木乃伊
最終報償
掘墓怪
猙獰神行客
荒土驚懼怪
活取真心
亡者女王莉蓮娜
莉蓮娜的掌控
遭詛者領主
瘴氣木乃伊
聖甲蟲巢穴
慘痛教訓
無情維齊爾
疫病噴發獸
無情神箭手
聖甲蟲盛宴
墳場陰影
刺靈魔
華美苦痛
驚擾沙漠
非凡耐力
入侵者詛咒
野心祀煉
忘卻煩惱
漂浪來生
荒土毒蠍
往生
紅
阿恩祀群粉碎者
戰場清理客
烈焰齊射
嗜血鼓動師
血怒好鬥者
粗蠻之力
蠻力破壞
熱忱魔符
戰鬥主祭
透體激情
豪英裁定
沙漠角牙獸
電擊
燼角牛頭怪
焰刃專家
投擲
光榮就義
終耀巨龍
嚴厲明師
狂熱神哈佐蕾
哈佐蕾的眷顧
穿心蠍獅
鬣狗群
同伴反目
岩漿噴散
挑戰場蠍獅
善射牛頭怪
奈法祀群擲繩手
胡狼人迅刀客
開路祀徒
追逐榮耀
灼靈法師
灼熱雙日
掃尾蜥
折磨幽聲
熱忱祀煉
赤誠雙子
強力衝擊
火矛擲手
侮辱
綠
羅納斯的恩惠
毒刃戰士
力量魔符
羅納斯的鬥士
聯能祀徒
龐巨蜈蚣
分岔口鱷魚
無畏巨河馬
逆徒得救
力量模範
巨型蜘蛛
天堂賦禮
高大沙丘亞龍
哈芭恰的印記
豐收季節
花粉迷霧
賜耀多頭龍
脹頸好鬥者
祀徒旅伴
蠻角獸
活力那伽
歐夏拉耕者
暴躁捻角羚
撲擊捷豹
覓食蛇豹
馱石駱駝
無畏神羅納斯
沙丘亞龍巢群
覆鱗巨鱷
褪去弱膚
謝菲巨蜥
第六感
蜘蛛之攫
螫刺箭
協同攻擊
力量祀煉
司獸維齊爾
警醒那伽
張口
多色
阿恩祀群鬥士
風兆艾文
羅夏河恩澤
摧殘甲蟲
謎翼龍獸
司毒維齊爾哈芭恰
榮耀群長
胡狼人御夫
無情擲槍手
豪英內赫布
地源守護妮莎
逆徒之聲撒姆特
幽風維齊爾
拿塔蒙維齊爾蒂穆特
剛愎僕從
織流師
始生
衰減
恩眷
挺進
湧泉
備戰
無所
累骨
割斬
劈天
神器
芭圖紀念碑
威權高塔
防腐師工具
來世之門
哈佐蕾紀念碑
光亮鐮刃
刻法涅紀念碑
羅夏河祭祠
歐柯塔紀念碑
先知秘窖
五神金字塔
羅納斯紀念碑
法老神王座
亡者守衛
地
峽谷腐沼
飛流巨瀑
遭詛者源墓
成形野地
惡臭水塘
攫陷沙丘
漫灌農地
斑斕絕壁
星散樹叢
岩壁灌叢
日灼荒漠
平原
海島
沼澤
山脈
樹林
平原
平原
平原
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林