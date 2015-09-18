再戰贊迪卡
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巴勒格災禍
枯萎牧體
滅軍惡體
崩毀惡體
不亡貝西摩斯
荒蕪雙身
毀世奧札奇
無盡巨物
陰森屠戮
寇基雷通念體
奪憶惡體
遺跡噬體
掃除存在
巨物現身
不休飢渴鎢拉莫
鎢拉莫掠奪體
虛空篩除體
新機天使
天使賦禮
峭壁警戒員
訊使獅鷲
伊美黎牧者
周遭生裂
探險隊使節
晶角幼獸
晶角獸君王
築防壁壘
魂魅哨兵
贊迪卡伙伴基定
基定的怒責
哥馬法達勇士
鼓舞衝鋒
航箏斥候
旋刃寇族
懲惡寇族
纏繩寇族
明燈斥候
礫岩術士凝神
馬欽迪巡偵員
昂度巨角獸
昂度奔揚
時空爆發
隔絕力場
撤往伊美黎
狂攪應報
安詳監管人
闇影滑翔翼
垂直掉落
擊滅惡物
靜態圈套
石庇所醫士
協力戰術
聯合陣線
不利情況
預先考慮
深海滲透體
聰智光譜
雲際鰩
潮流緊攫
海岸發現
珊瑚盔嚮導
墓穴巡體
抑制鼓動
雲散
絕望惡體
空孳奧札奇
加以感化
塔晉守護者
哈利瑪喚潮師
可怖扭曲
撫育奴獸
迷霧侵體
暗沼神行體
塵土先知
分開水簾
稜鏡陣列
撤往珊瑚盔
狂攪法師的巧計
毀滅嚮導
寒冰湧現
回收奴獸
散入風中
咒語灰滅
潮汐漂體
盤繞緊縛
烏金的洞察
鎢拉莫回收體
浪翼元素
御風巡衛
祭壇奪命
生脈吸血鬼
碎骨貫身
帶原鬼卒
徹底忽視
牲祭奴獸
無畏血領
惡魔之攫
主宰奴獸
馬拉奇解放者哲娜
盡責歸返
熱泉原伏擊客
生自墓穴
荒蕪之攫
古墜茲督軍
赫嘎神射手
卡列奇治療師
卡列奇夜巡衛
馬拉奇傭獸
掠靈惡體
泥沼惡意
涅卡那殺手
火花再燃的歐尼希茲
痛苦真相
撤往赫嘎
揚起沼氣
毀壞之徑
寂靜飛掠體
掠皮惡體
泥濘匍體
窒息憎恨體
群湧翻騰
違背心智
吸血鬼儀式
貪饜軀殼
荒原絞殺體
筑拉波割喉客
阿庫姆火鳥
阿庫姆殘虐者
阿庫姆醒岩師
猛擲暴君
好鬥鞭尾亞龍
沸騰大地
深峽嚮導
潰碎化塵
受逐召龍師
焰篷法師
鬼怪戰繪
寇基雷哨兵
熔足突擊隊
馬欽迪崩襲獸
熱融滋生
蕁麻奴獸
昂度鬥士
以量取勝
噬體突襲
輝光火焰
魯莽助拳人
撤往瓦拉庫
旋雷
盤曲穿刺
碎顱新兵
岩石暴怒
必中一擊
虛空之觸
掘隧地蜈蚣
倒戈相向
瓦拉庫召現師
瓦拉庫掠食者
伊莫庫殘肢
猛惡聚群體
火山動盪
晶石磨工查妲
召獸學者
迅孳種
孳巢監衛
獵巢亞龍
召喚孽裔
土石武裝
無目看守
異境造物
巨型螳螂
姆拉撒育碧靈
元素注入
賈笛旁枝靈
湧生德魯伊
姆拉撒巡林客
自然聯繫
妮莎重光
歐蘭黎多頭龍
歐蘭黎召現師
板甲碾破獸
鉛直落下
復碧藤蔓
撤往卡贊度
腐臭跛行獸
鐮刃豹
探尋野境
急攫糙節獸
壯大成長
森林占卜
特裘如馴獸師
特裘如堅兵
特裘如戰呼人
據地巴洛西
矮叢鬥士
異常侵略性
虛空侍從
林地漫遊靈
天使隊長
得見天光
孳巢屠夫
野蠻驅逐
篩墳惡體
哲娜的密使
塵土潛影
深海噬體
屠殺鋒體
林地隆響靈
育林德魯伊
寇基雷傳令
深淵宗師奇奧拉
墓穴行軍
伏擊領袖蒙達
狂攪塑形師諾言達
怒火核歐那斯
堅毅大劍師
狂攪龍捲
阻滯君父
馭空妖精
鎢拉莫廢除體
老練領戰人
晶石網陣
晶石檔案
晶石劍
開道箭
朝聖客之眼
巨石鎚
伙伴營地
枯萎巨瀑
枯萎澤地
枯萎峽谷
枯萎草原
枯萎林地
林冠遠景
燼火林地
成形野地
茂密灌叢
樹林
樹林
樹林
樹林
樹林
海島
海島
海島
海島
海島
擲影尖峰
林木瀑布
喪葬泥沼
山脈
山脈
山脈
山脈
山脈
平原
平原
平原
平原
平原
沃原溪流
烏金聖所
砂岩橋
跛行噴發口
棄神祭祠
天際瀑布
悶燃沼地
孳息溫床
沉落幽谷
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤