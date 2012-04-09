歡迎來到艾維欣重臨的牌圖集合。 這裡有全部的艾維欣重臨卡牌。 如果您想找特定卡牌，請利用風雲集卡牌搜尋功能。

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耀揚天使
 
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歡慶天使
 
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天使的慈悲
 
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天使聖牆
 
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大天使
 
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希望天使艾維欣
 
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驅逐一擊
 
å»ºç¯‰è€…çš„ç¥ç¦
建築者的祝福
 
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呼喚效命
 
è­·æ•™è»è–æˆ°
護教軍聖戰
 
å¤§æ•™å ‚ç¥è–åƒ§
大教堂祝聖僧
 
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雲移
 
æŒ‡æ®å®˜å¨ä¿¡
指揮官威信
 
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斷詛
 
æ‹”é™¤å°–ç‰™
拔除尖牙
 
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拒斥死亡
 
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虔誠教士
 
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神聖偏折
 
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解放天使
 
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敦請天使
 
é æ²¼æŽ¢éšªå®¶
遠沼探險家
 
é‡‘å¤œæŒ‡æ®å®˜
金夜指揮官
 
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金夜救贖使
 
æˆ°ä»¤å¤©ä½¿
戰令天使
 
ç¥žè–å¸æ³•åƒ§
神聖司法僧
 
ä¿¡å¿µä¹‹èº
信念之躍
 
åˆå¤œé¬¥å£«
午夜鬥士
 
ä¸­å»³ä¿è­·äºº
中廳保護人
 
æœˆå…‰éŠé­‚
月光遊魂
 
è’é‡Žå¯©åˆ¤å®˜
荒野審判官
 
åŽŸé™²æœè–å®¢
原陲朝聖客
 
å¾©æ­¸å¤©ä½¿
復歸天使
 
åŠ æ¸¥å°¼é¨Žå…µ
加渥尼騎兵
 
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正氣霆擊
 
æ›™å…‰ç†¾å¤©ä½¿
曙光熾天使
 
éŠ€åˆƒç¥žè–æ­¦å£«
銀刃神聖武士
 
å¹½éˆé–€è¡›
幽靈門衛
 
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終始
 
ç‘Ÿç­è±ªå‚‘
瑟班豪傑
 
è«¸çœä½¿è€…
諸省使者
 
ç‹‚ç†±é‡æ“Š
狂熱重擊
 
éŠé‡‘è¡“å£«å­¸å¾’
鍊金術士學徒
 
ç©èšé…æ–¹
積聚配方
 
ç¥žç§˜æ··æˆ°
神秘混戰
 
è¿·éœ§èˆ¹é•·
迷霧船長
 
è‡´æ®˜å†°å¯’
致殘冰寒
 
ç¥žå°„å°Žéˆ
神射導靈
 
å¯‚æ»…æµªæ½®
寂滅浪潮
 
æƒ¡æ°´
惡水
 
è‰¾çˆ¾å‘Šè­·ç›¾æ‰‹
艾爾告護盾手
 
çœ·é¡§ä¹‹é¢¨
眷顧之風
 
æ‹˜éŽ–éŠé­‚
拘鎖遊魂
 
é£›æŽ æ“¾ç¥ž
飛掠擾神
 
é›»æµéŠé‡‘è¡“å£«
電流鍊金術士
 
éŠé­‚æ”«å¥ª
遊魂攫奪
 
é¬¼å½±å½¢é«”
鬼影形體
 
é¬¼å½±é–ƒçˆ
鬼影閃爍
 
é¬¼å½±ä¹‹è§¸
鬼影之觸
 
é§¿é·ºå…ˆé‹’
駿鷺先鋒
 
æµ·æº«å¤å±åµŒ
海溫古屍嵌
 
ç„¡é™æ˜ è±¡
無限映象
 
é©…å…¥è™›ç©º
驅入虛空
 
è¦“éŒ®é­‚
覓錮魂
 
ç¨è¡Œå¾©éˆ
獨行復靈
 
è¼æœˆç§˜æ•™å¾’
輝月秘教徒
 
å…¨é¢å‘¼ç±²
全面呼籲
 
éœ§é´‰
霧鴉
 
éœ§è°·ç…é·²
霧谷獅鷲
 
æ¶…éžåˆ©äºžèµ°ç§çŠ¯
涅非利亞走私犯
 
æ™ºå–
智取
 
å¯¦ç•Œå‰é™¤
實界剝除
 
è…å† é£Ÿå±é¬¼
腐冠食屍鬼
 
å»¢çš®é¾ç¸
廢皮龍獸
 
äº‹å¾Œè«¸è‘›
事後諸葛
 
å¹½éˆæ‹˜ç¦
幽靈拘禁
 
ä¸ç¿¼è€Œé£›
不翼而飛
 
åš´å³»æ•™å¸«
嚴峻教師
 
è´“ç‰©
贓物
 
æœˆæ™ºè€…å¤šç¾Žä»£
月智者多美代
 
å”åŠ›è­¦æˆ’å“¡
協力警戒員
 
ç²¾ç ”æ™‚åº
精研時序
 
çž¬å³æ¶ˆé€
瞬即消逝
 
é£›ç¿¼åŒ 
飛翼匠
 
é£Ÿè…¦èƒƒå£
食腦胃口
 
é®®è¡€äº¤æ˜“
鮮血交易
 
é®®è¡€ç•«å®¶
鮮血畫家
 
è¡€æµé‘‘è³žå®¶
血流鑑賞家
 
ç¢Žéª¨è²«èº«
碎骨貫身
 
å± å¤«é£Ÿå±é¬¼
屠夫食屍鬼
 
å±é¦–è²©å•†
屍首販商
 
å¢“ç©´åŒå±
墓穴匐屍
 
é»‘æš—å†’åå®¢
黑暗冒名客
 
æ­»äº¡ä¹‹é¢¨
死亡之風
 
æƒ¡é­”å¥”æš
惡魔奔揚
 
æƒ¡é­”å·¥é ­
惡魔工頭
 
ç‡¼å£æƒ¡é­”é ˜ä¸»
燼口惡魔領主
 
é™·è½ç‹‚å¢ƒ
陷落狂境
 
å¯æ€–å¥´éš¸ä¸»
可怖奴隸主
 
äº¡è€…è»Šå¤«
亡者車夫
 
æ”¶å‰²ç²¾é­‚
收割精魂
 
æ°¸å¤œé™°é­‚
永夜陰魂
 
ç²¾é¸ä¹‹è¡€
精選之血
 
å±é¬¼è‚‰èº«
屍鬼肉身
 
å¹½æš—é†«å£«
幽暗醫士
 
äº¤æ›å¢³å¢“
交換墳墓
 
æ£˜æ¾¤é‚Š
棘澤邊
 
ç´¢å‘½æƒ¡é­”
索命惡魔
 
éš”çµ•å…‡æ®ºè€…
隔絕兇殺者
 
äººä¹‹è„†å¼±
人之脆弱
 
é­ç·é£Ÿå±é¬¼
遭緝食屍鬼
 
æ®ºç”Ÿæµªæ½®
殺生浪潮
 
ç‘ªè²»çˆ¾é›™èº«
瑪費爾雙身
 
éª¨é«“è™è 
骨髓蝙蝠
 
ç²¾ç¥žè‹¦ç—›
精神苦痛
 
æ­»éˆåš™å’¬
死靈嚙咬
 
èšæ±¡äº¡è€…
聚污亡者
 
æŽ é£Ÿè€…è¨ˆç­–
掠食者計策
 
åå›æƒ¡é­”
反叛惡魔
 
æŽ¢ç…§éŠé­‚
探照遊魂
 
é­‚æª»é‚ªé¬¼
魂檻邪鬼
 
è®Šç¯€æƒ¡é­”
變節惡魔
 
æ®˜é…·å¾—å‹
殘酷得勝
 
ä¸æ­»è¡Œåˆ‘äºº
不死行刑人
 
å­½ç‰©å¥‘ç´„
孽物契約
 
æƒ¹æƒ±
惹惱
 
æ‹±ç¿¼å·¨é¾
拱翼巨龍
 
æ——å¹Ÿå‡èµ·
旗幟升起
 
æˆ°é¬¥è®šæ­Œ
戰鬥讚歌
 
åŽ„äº¡è€…è‘¬ç«
厄亡者葬火
 
è™•ä»¥ç«åˆ‘
處以火刑
 
å±éšªè³­æ³¨
危險賭注
 
æ¯€å£ž
毀壞
 
é›™é‡æ–½æ³•
雙重施法
 
ä¼è‚¯ç´æ’²æ»…è€…
伐肯納撲滅者
 
æ¿€æ˜‚è­·æ•™è»
激昂護教軍
 
é­”é¬¼ç¾¤
魔鬼群
 
ç«ç„°è£æŸ
火焰裝束
 
ç¿°å¨æ§é¨Žå…µ
翰威槍騎兵
 
æµ·æº«å¤å¸è¡€é¬¼
海溫古吸血鬼
 
æºªå ¡å‚³äºº
溪堡傳人
 
æ£˜æ¾¤é‚ŠçµçŠ¬
棘澤邊獵犬
 
å‡±éŒ«é©ä¸æ»¿è€…
凱錫革不滿者
 
å…‹å»‰æ‰“æ“Šæ‰‹
克廉打擊手
 
é–ƒé›»è™æ®ºå…µ
閃電虐殺兵
 
é–ƒé›»ç¾ŽæŠ€
閃電美技
 
ç˜‹ç‹‚å…ˆçŸ¥
瘋狂先知
 
æƒ¡æ¯’æ„åœ–
惡毒意圖
 
æ¯’æ€¨å¦–
毒怨妖
 
ç«ç„°æŸ±
火焰柱
 
æ†¤æ€’æ—è›‹é¬¼
憤怒搗蛋鬼
 
é‡å¡‘éˆé­‚
重塑靈魂
 
æš´äº‚é­é¦–
暴亂魁首
 
æ¯€æ£„å„€å¼
毀棄儀式
 
è¡€æ¬²è¥²æ“Š
血欲襲擊
 
ç¼ç‡™é­”é¬¼
灼燙魔鬼
 
æ¾æŸæ£®è­¦è¡›
松柏森警衛
 
çŸ³åŒ 
石匠
 
å±‹åŒ èµ·ç¾©
屋匠起義
 
é›·æ“Š
雷擊
 
é›·éœ†ä¹‹æ€’
雷霆之怒
 
é­”è¡€æå‹ƒ
魔血提勃
 
èµ°èª¿æš´å›
走調暴君
 
å¥‡è©­é«˜é€Ÿ
奇詭高速
 
æƒ±äººé­”é¬¼
惱人魔鬼
 
ä¿å®‰æ­£ç¾©
保安正義
 
ç‹‚ç†±æ°‘å…µ
狂熱民兵
 
è±è¶³æˆé•·
豐足成長
 
å¤§è‡ªç„¶çš„ç¥ç¦
大自然的祝福
 
é‚Šå¢ƒå·¡æž—è€…
邊境巡林者
 
æ¨¹è”­å°å¾‘
樹蔭小徑
 
ç¾Šå±¯é¬¥å£«
羊屯鬥士
 
éš•è¹„è²è¥¿æ‘©æ–¯
隕蹄貝西摩斯
 
å¾Œä»£ä¹‹è·¯
後代之路
 
æˆ°å¢“è¡›å£«
戰墓衛士
 
å¾·é­¯ä¼Šå‚­ç¸
德魯伊傭獸
 
å¾·é­¯ä¼Šè²¯è—è™•
德魯伊貯藏處
 
å…¥èœ˜è››å£
入蜘蛛口
 
ç™¾èŠ±æœ¨ç¯€å¦–
百花木節妖
 
æ•éŠé­‚å¸«
捕遊魂師
 
æš—å¯¡å©¦
暗寡婦
 
ç¦è¶³
禁足
 
é•·åšŽéŠé­‚
長嚎遊魂
 
è¯åˆçªæ“Š
聯合突擊
 
æœç´¢å·¢ç©´
搜索巢穴
 
è‡ªç„¶çµ‚çµ
自然終結
 
è•éº»åŽŸé‡Žè±¬
蕁麻原野豬
 
é¾è‘µå°è²©
龍葵小販
 
é—¢è·¯äºžé¾
闢路亞龍
 
åŽŸåˆç¿»é¨°
原初翻騰
 
åˆºæ£˜é›¨
刺棘雨
 
çµç‰©å¾©ä»‡
獵物復仇
 
åº‡è­·å’’
庇護咒
 
æŽ¢å‘å¤©éš›
探向天際
 
æ¾æŸæ£®æ™ºè€…
松柏森智者
 
æ”¶æˆéˆ
收成靈
 
å¯æ€–å­˜åœ¨
可怖存在
 
æž—åœ°åš®å°Ž
林地嚮導
 
ç‹‚é‡Žå¾—å‹
狂野得勝
 
å¯é çš„åŠ›æ³•å¸«
可靠的力法師
 
æ²ƒæ–‡æ£®è¿½çµäºº
沃文森追獵人
 
é£¢çˆªéˆ
飢爪靈
 
æ¼‚æµªç‹¼
漂浪狼
 
è’é‡ŽåæŠ—
荒野反抗
 
é‡Žæž—éŠé­‚
野林遊魂
 
å¾©ä»‡è¡›ç‹¼
復仇衛狼
 
éŠ€å¿ƒè¡›ç‹¼
銀心衛狼
 
ç´«æ‰ç²¾éˆ
紫杉精靈
 
æ½”ç¾½ä¹‹å…‰å¸ƒé­¯å¨œ
潔羽之光布魯娜
 
é‡‘å¤œä¹‹åˆƒå§¬ç‘Ÿæ‹‰
金夜之刃姬瑟拉
 
è’¼é·ºå¤©ä½¿å¸­å˜‰å¦²
蒼鷺天使席嘉妲
 
å¤©ä½¿ä¹‹å¢“
天使之墓
 
å¤©ä½¿æˆ°å…·
天使戰具
 
é‹’åˆƒè­·è‡‚
鋒刃護臂
 
å’’æ³•å¸«ä¹‹æ«ƒ
咒法師之櫃
 
æŸ³ä¸˜çµžåˆ‘å°
柳丘絞刑台
 
é—‡ç¥Ÿå®ˆè­·è€…
闇祟守護者
 
æœˆéŠ€é•·çŸ›
月銀長矛
 
ç´å¸é”å»¢éµæ€ª
納司達廢鐵怪
 
ç•°ç•Œåœ–é›†
異界圖集
 
è‰¾ç¶­æ¬£çš„æ²è»¸
艾維欣的捲軸
 
æ£˜æ¾¤é‚Šçš„æ²è»¸
棘澤邊的捲軸
 
æ‹·å•è€…ä¸‰å‰æˆŸ
拷問者三叉戟
 
å…ˆé‹’ç›¾
先鋒盾
 
é•·çœ ä¹‹çš¿
長眠之皿
 
éŠé‡‘è¡“å£«é¿é›£æ‰€
鍊金術士避難所
 
éˆé­‚æ´žçªŸ
靈魂洞窟
 
è’è•ªç‡ˆå¡”
荒蕪燈塔
 
ç†¾å¤©ä½¿è–æ®¿
熾天使聖殿
 
å‰‹æ˜ŸåŸŽå¡ž
剋星城塞
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
å±±è„ˆ
山脈
 
å±±è„ˆ
山脈
 
å±±è„ˆ
山脈
 
æ¨¹æž—
樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
 

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