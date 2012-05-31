歡迎來到魔法風雲會2013核心系列的牌圖集合。 這裡有全部魔法風雲會2013系列的牌。 如果您想找特定卡牌，請利用風雲集卡牌搜尋頁面。



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獅群喚師阿耶尼



阿耶尼暉擊僧



天使的慈悲



天使祈福



扈伴騎士



艾文扈從



戰翔鷹



守望隊長



隊長召令



歐吉克聖戰軍



上天眷顧



明聖裁定



抹消



信念報償



輝煌衝鋒



衛護獅鷲



守護雄獅



阿卡沙守護者



獅群治療師



無畏的英雄



榮耀騎士



遺忘輪



戰術名家歐吉克



和平主義



柱坪牛



淨化時空



珍奇象



劍雨



羅克維念師



安全出路



撒拉天使



撒拉聖者



撒拉復仇者



英勇展現



銀毛獅



莊嚴大天使



永恆眷臨



戰獵鷹



圖恩戰僧



戰鉗獒犬





古語術士



極地艾文



波拉斯卜算師



鬥智



仿生妖



優雅挑撥師



卜卦



傾盆大雨



硬化外殼



菁華離散



入侵仙靈



濃霧堤防



港灣巨蛇



水勢翻騰



編纂索引



記憶專家傑斯



傑斯的幻象



巨海獸幼雛



珍珠三叉戟大師



珍珠三叉戟人魚



心靈塑型



失效



全知全能



移轉



倒退



卷軸盜賊



眠夢咒



咒語糾結



烏屯史芬斯



暴潮海怪



私密交換



空召師陶嵐



陶嵐的祝願



行業訣竅



反召喚



維多肯迷幻術士



虛空伏擊客



河道巡靈



蒼穹飛燕



風龍獸





討還血債



血獵蝙蝠



血座吸血鬼



恐懼畏縮



致殘萎軀



黑暗眷顧



惡魔啟示



波拉斯信徒



擾墳



逼從



暮篷遊掠者



蒙勞亡者



吸取精華



巨型蠍子



港灣盜匪



惡名騎士



闇境莉蓮娜



莉蓮娜的陰魂



吸血鬼印記



心之衰



謀殺



殘肢毀傷



格利極督軍涅法洛



避邪符巫妖



公開處決



貪吃老鼠



墳場復生



涅法洛僕從



希米安幽靈



以血立契



受虐靈魂



夜盜吸血鬼



暗夜吸血鬼



紗喚食屍鬼



猛惡再生



行屍



無計可施



札茲離蛇髮妖



巨碩殭屍





軍火商



刃牙野豬



峽谷牛頭怪



惹事人茜卓



茜卓的怒火



持刀暴亂



化為隕坑



緋紅泥蜥



龍幼雛



群情激昂



火元素



火翼鳳凰



惹事人烈焰



熔爐幼龍



縱火鬼怪



鬼怪戰丑



馱村巨人



點燃怒火



暴民頭目克崙可



克崙可的命令



岩漿暴震



反亂印記



靈創祭師



莫葛跟班



魯莽蠻漢



令其回響



翻揀鬼怪



炙熱矛



靜眠巨龍



熱熔



雷喉殘虐者



火炬邪鬼



號角震天



化為渣滓



火泉噴發



火山之力



火牆



胡亂推測



灼世劫





酸液黏菌



喬木妖精



聯身甲蟲



無際領域



富足收成



半人駿馬



致命隱士



暮谷亞龍



祖鱗亞龍



妖精高位德魯伊



妖精幻視師



遠眺



燧蹄野豬



濃霧



真菌蔓生



原初獵人賈路



賈路的獸群長



大地封印



木萬弗黎偵獵手



回歸自然



鉛直落下



掠食狂暴



捕食



原初行獵獸



原初多頭龍



奎利恩樹靈



仇視



護林人路徑



復甦



咆哮原跺獸



哨兵蜘蛛



巨蛇天賦



絲鞭蜘蛛



尖刺巴洛西



犄牙獸



林群狼



巨力成長



廣林吞食客



自然傳令使葉娃



葉娃的力法師





鵬洛客尼可波拉斯



愛若瑪紀念碑



時計機械獸



預兆時鐘



空無之門



永生瓊漿



成型寶石



金箔蓮花



神秘巨著



航箏



非瑞克西亞巨漢



未塑型的黏土



伊弗斯島戒指



卡隆尼亞戒指



圖恩戒指



伐卡茲戒指



札茲離戒指



錯亂沙漏



凝虐杖



填充娃娃



托瑪墓穴



交易站



戰事聖堂



龍顱山峰



水沒墓穴



成形野地



冰河要塞



地獄獸熔口



聖物塔



盤根峭壁



日瓣樹叢



平原



平原



平原



平原



海島



海島



海島



海島



沼澤



沼澤



沼澤



沼澤



山脈



山脈



山脈



山脈



樹林



樹林



樹林



樹林



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