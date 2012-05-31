歡迎來到魔法風雲會2013核心系列的牌圖集合。 這裡有全部魔法風雲會2013系列的牌。 如果您想找特定卡牌，請利用風雲集卡牌搜尋頁面。


白色 | 藍色 | 黑色 | 紅色 | 綠色 | 其他 | 所有牌張

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獅群喚師阿耶尼
 
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阿耶尼暉擊僧
 
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天使的慈悲
 
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天使祈福
 
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扈伴騎士
 
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艾文扈從
 
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戰翔鷹
 
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守望隊長
 
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隊長召令
 
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歐吉克聖戰軍
 
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上天眷顧
 
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明聖裁定
 
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抹消
 
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信念報償
 
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輝煌衝鋒
 
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衛護獅鷲
 
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守護雄獅
 
é˜¿å¡æ²™å®ˆè­·è€…
阿卡沙守護者
 
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獅群治療師
 
ç„¡ç•çš„è‹±é›„
無畏的英雄
 
æ¦®è€€é¨Žå£«
榮耀騎士
 
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遺忘輪
 
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戰術名家歐吉克
 
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和平主義
 
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柱坪牛
 
æ·¨åŒ–æ™‚ç©º
淨化時空
 
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珍奇象
 
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劍雨
 
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羅克維念師
 
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安全出路
 
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撒拉天使
 
æ’’æ‹‰è–è€…
撒拉聖者
 
æ’’æ‹‰å¾©ä»‡è€…
撒拉復仇者
 
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英勇展現
 
éŠ€æ¯›ç…
銀毛獅
 
èŽŠåš´å¤§å¤©ä½¿
莊嚴大天使
 
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永恆眷臨
 
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戰獵鷹
 
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圖恩戰僧
 
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戰鉗獒犬
 
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古語術士
 
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極地艾文
 
æ³¢æ‹‰æ–¯åœç®—å¸«
波拉斯卜算師
 
é¬¥æ™º
鬥智
 
ä»¿ç”Ÿå¦–
仿生妖
 
å„ªé›…æŒ‘æ’¥å¸«
優雅挑撥師
 
åœå¦
卜卦
 
å‚¾ç›†å¤§é›¨
傾盆大雨
 
ç¡¬åŒ–å¤–æ®¼
硬化外殼
 
èè¯é›¢æ•£
菁華離散
 
å…¥ä¾µä»™éˆ
入侵仙靈
 
æ¿ƒéœ§å ¤é˜²
濃霧堤防
 
æ¸¯ç£å·¨è›‡
港灣巨蛇
 
æ°´å‹¢ç¿»é¨°
水勢翻騰
 
ç·¨çº‚ç´¢å¼•
編纂索引
 
è¨˜æ†¶å°ˆå®¶å‚‘æ–¯
記憶專家傑斯
 
å‚‘æ–¯çš„å¹»è±¡
傑斯的幻象
 
å·¨æµ·ç¸å¹¼é››
巨海獸幼雛
 
çç ä¸‰å‰æˆŸå¤§å¸«
珍珠三叉戟大師
 
çç ä¸‰å‰æˆŸäººé­š
珍珠三叉戟人魚
 
å¿ƒéˆå¡‘åž‹
心靈塑型
 
å¤±æ•ˆ
失效
 
å…¨çŸ¥å…¨èƒ½
全知全能
 
ç§»è½‰
移轉
 
å€’é€€
倒退
 
å·è»¸ç›œè³Š
卷軸盜賊
 
çœ å¤¢å’’
眠夢咒
 
å’’èªžç³¾çµ
咒語糾結
 
çƒå±¯å²èŠ¬æ–¯
烏屯史芬斯
 
æš´æ½®æµ·æ€ª
暴潮海怪
 
ç§å¯†äº¤æ›
私密交換
 
ç©ºå¬å¸«é™¶åµ
空召師陶嵐
 
é™¶åµçš„ç¥é¡˜
陶嵐的祝願
 
è¡Œæ¥­è¨£ç«…
行業訣竅
 
åå¬å–š
反召喚
 
ç¶­å¤šè‚¯è¿·å¹»è¡“å£«
維多肯迷幻術士
 
è™›ç©ºä¼æ“Šå®¢
虛空伏擊客
 
æ²³é“å·¡éˆ
河道巡靈
 
è’¼ç©¹é£›ç‡•
蒼穹飛燕
 
é¢¨é¾ç¸
風龍獸
 
è¨Žé‚„è¡€å‚µ
討還血債
 
è¡€çµè™è 
血獵蝙蝠
 
è¡€åº§å¸è¡€é¬¼
血座吸血鬼
 
ææ‡¼ç•ç¸®
恐懼畏縮
 
è‡´æ®˜èŽè»€
致殘萎軀
 
é»‘æš—çœ·é¡§
黑暗眷顧
 
æƒ¡é­”å•Ÿç¤º
惡魔啟示
 
æ³¢æ‹‰æ–¯ä¿¡å¾’
波拉斯信徒
 
æ“¾å¢³
擾墳
 
é€¼å¾ž
逼從
 
æš®ç¯·éŠæŽ è€…
暮篷遊掠者
 
è’™å‹žäº¡è€…
蒙勞亡者
 
å¸å–ç²¾è¯
吸取精華
 
å·¨åž‹è å­
巨型蠍子
 
æ¸¯ç£ç›œåŒª
港灣盜匪
 
æƒ¡åé¨Žå£«
惡名騎士
 
é—‡å¢ƒèŽ‰è“®å¨œ
闇境莉蓮娜
 
èŽ‰è“®å¨œçš„é™°é­‚
莉蓮娜的陰魂
 
å¸è¡€é¬¼å°è¨˜
吸血鬼印記
 
å¿ƒä¹‹è¡°
心之衰
 
è¬€æ®º
謀殺
 
æ®˜è‚¢æ¯€å‚·
殘肢毀傷
 
æ ¼åˆ©æ¥µç£è»æ¶…æ³•æ´›
格利極督軍涅法洛
 
é¿é‚ªç¬¦å·«å¦–
避邪符巫妖
 
å…¬é–‹è™•æ±º
公開處決
 
è²ªåƒè€é¼ 
貪吃老鼠
 
å¢³å ´å¾©ç”Ÿ
墳場復生
 
æ¶…æ³•æ´›åƒ•å¾ž
涅法洛僕從
 
å¸Œç±³å®‰å¹½éˆ
希米安幽靈
 
ä»¥è¡€ç«‹å¥‘
以血立契
 
å—è™éˆé­‚
受虐靈魂
 
å¤œç›œå¸è¡€é¬¼
夜盜吸血鬼
 
æš—å¤œå¸è¡€é¬¼
暗夜吸血鬼
 
ç´—å–šé£Ÿå±é¬¼
紗喚食屍鬼
 
çŒ›æƒ¡å†ç”Ÿ
猛惡再生
 
è¡Œå±
行屍
 
ç„¡è¨ˆå¯æ–½
無計可施
 
æœ­èŒ²é›¢è›‡é«®å¦–
札茲離蛇髮妖
 
å·¨ç¢©æ®­å±
巨碩殭屍
 
è»ç«å•†
軍火商
 
åˆƒç‰™é‡Žè±¬
刃牙野豬
 
å³½è°·ç‰›é ­æ€ª
峽谷牛頭怪
 
æƒ¹äº‹äººèŒœå“
惹事人茜卓
 
èŒœå“çš„æ€’ç«
茜卓的怒火
 
æŒåˆ€æš´äº‚
持刀暴亂
 
åŒ–ç‚ºéš•å‘
化為隕坑
 
ç·‹ç´…æ³¥èœ¥
緋紅泥蜥
 
é¾å¹¼é››
龍幼雛
 
ç¾¤æƒ…æ¿€æ˜‚
群情激昂
 
ç«å…ƒç´ 
火元素
 
ç«ç¿¼é³³å‡°
火翼鳳凰
 
æƒ¹äº‹äººçƒˆç„°
惹事人烈焰
 
ç†”çˆå¹¼é¾
熔爐幼龍
 
ç¸±ç«é¬¼æ€ª
縱火鬼怪
 
é¬¼æ€ªæˆ°ä¸‘
鬼怪戰丑
 
é¦±æ‘å·¨äºº
馱村巨人
 
é»žç‡ƒæ€’ç«
點燃怒火
 
æš´æ°‘é ­ç›®å…‹å´™å¯
暴民頭目克崙可
 
å…‹å´™å¯çš„å‘½ä»¤
克崙可的命令
 
å²©æ¼¿æš´éœ‡
岩漿暴震
 
åäº‚å°è¨˜
反亂印記
 
éˆå‰µç¥­å¸«
靈創祭師
 
èŽ«è‘›è·Ÿç­
莫葛跟班
 
é­¯èŽ½è »æ¼¢
魯莽蠻漢
 
ä»¤å…¶å›žéŸ¿
令其回響
 
ç¿»æ€é¬¼æ€ª
翻揀鬼怪
 
ç‚™ç†±çŸ›
炙熱矛
 
éœçœ å·¨é¾
靜眠巨龍
 
ç†±ç†”
熱熔
 
é›·å–‰æ®˜è™è€…
雷喉殘虐者
 
ç«ç‚¬é‚ªé¬¼
火炬邪鬼
 
è™Ÿè§’éœ‡å¤©
號角震天
 
åŒ–ç‚ºæ¸£æ»“
化為渣滓
 
ç«æ³‰å™´ç™¼
火泉噴發
 
ç«å±±ä¹‹åŠ›
火山之力
 
ç«ç‰†
火牆
 
èƒ¡äº‚æŽ¨æ¸¬
胡亂推測
 
ç¼ä¸–åŠ«
灼世劫
 
é…¸æ¶²é»èŒ
酸液黏菌
 
å–¬æœ¨å¦–ç²¾
喬木妖精
 
è¯èº«ç”²èŸ²
聯身甲蟲
 
ç„¡éš›é ˜åŸŸ
無際領域
 
å¯Œè¶³æ”¶æˆ
富足收成
 
åŠäººé§¿é¦¬
半人駿馬
 
è‡´å‘½éš±å£«
致命隱士
 
æš®è°·äºžé¾
暮谷亞龍
 
ç¥–é±—äºžé¾
祖鱗亞龍
 
å¦–ç²¾é«˜ä½å¾·é­¯ä¼Š
妖精高位德魯伊
 
å¦–ç²¾å¹»è¦–å¸«
妖精幻視師
 
é çœº
遠眺
 
ç‡§è¹„é‡Žè±¬
燧蹄野豬
 
æ¿ƒéœ§
濃霧
 
çœŸèŒè”“ç”Ÿ
真菌蔓生
 
åŽŸåˆçµäººè³ˆè·¯
原初獵人賈路
 
è³ˆè·¯çš„ç¸ç¾¤é•·
賈路的獸群長
 
å¤§åœ°å°å°
大地封印
 
æœ¨è¬å¼—é»Žåµçµæ‰‹
木萬弗黎偵獵手
 
å›žæ­¸è‡ªç„¶
回歸自然
 
é‰›ç›´è½ä¸‹
鉛直落下
 
æŽ é£Ÿç‹‚æš´
掠食狂暴
 
æ•é£Ÿ
捕食
 
åŽŸåˆè¡Œçµç¸
原初行獵獸
 
åŽŸåˆå¤šé ­é¾
原初多頭龍
 
å¥Žåˆ©æ©æ¨¹éˆ
奎利恩樹靈
 
ä»‡è¦–
仇視
 
è­·æž—äººè·¯å¾‘
護林人路徑
 
å¾©ç”¦
復甦
 
å’†å“®åŽŸè·ºç¸
咆哮原跺獸
 
å“¨å…µèœ˜è››
哨兵蜘蛛
 
å·¨è›‡å¤©è³¦
巨蛇天賦
 
çµ²éž­èœ˜è››
絲鞭蜘蛛
 
å°–åˆºå·´æ´›è¥¿
尖刺巴洛西
 
çŠ„ç‰™ç¸
犄牙獸
 
æž—ç¾¤ç‹¼
林群狼
 
å·¨åŠ›æˆé•·
巨力成長
 
å»£æž—åžé£Ÿå®¢
廣林吞食客
 
è‡ªç„¶å‚³ä»¤ä½¿è‘‰å¨ƒ
自然傳令使葉娃
 
è‘‰å¨ƒçš„åŠ›æ³•å¸«
葉娃的力法師
 
éµ¬æ´›å®¢å°¼å¯æ³¢æ‹‰æ–¯
鵬洛客尼可波拉斯
 
æ„›è‹¥ç‘ªç´€å¿µç¢‘
愛若瑪紀念碑
 
æ™‚è¨ˆæ©Ÿæ¢°ç¸
時計機械獸
 
é å…†æ™‚é˜
預兆時鐘
 
ç©ºç„¡ä¹‹é–€
空無之門
 
æ°¸ç”Ÿç“Šæ¼¿
永生瓊漿
 
æˆåž‹å¯¶çŸ³
成型寶石
 
é‡‘ç®”è“®èŠ±
金箔蓮花
 
ç¥žç§˜å·¨è‘—
神秘巨著
 
èˆªç®
航箏
 
éžç‘žå…‹è¥¿äºžå·¨æ¼¢
非瑞克西亞巨漢
 
æœªå¡‘åž‹çš„é»åœŸ
未塑型的黏土
 
ä¼Šå¼—æ–¯å³¶æˆ’æŒ‡
伊弗斯島戒指
 
å¡éš†å°¼äºžæˆ’æŒ‡
卡隆尼亞戒指
 
åœ–æ©æˆ’æŒ‡
圖恩戒指
 
ä¼å¡èŒ²æˆ’æŒ‡
伐卡茲戒指
 
æœ­èŒ²é›¢æˆ’æŒ‡
札茲離戒指
 
éŒ¯äº‚æ²™æ¼
錯亂沙漏
 
å‡è™æ–
凝虐杖
 
å¡«å……å¨ƒå¨ƒ
填充娃娃
 
æ‰˜ç‘ªå¢“ç©´
托瑪墓穴
 
äº¤æ˜“ç«™
交易站
 
æˆ°äº‹è–å ‚
戰事聖堂
 
é¾é¡±å±±å³°
龍顱山峰
 
æ°´æ²’å¢“ç©´
水沒墓穴
 
æˆå½¢é‡Žåœ°
成形野地
 
å†°æ²³è¦å¡ž
冰河要塞
 
åœ°ç„ç¸ç†”å£
地獄獸熔口
 
è–ç‰©å¡”
聖物塔
 
ç›¤æ ¹å³­å£
盤根峭壁
 
æ—¥ç“£æ¨¹å¢
日瓣樹叢
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
å¹³åŽŸ
平原
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
æ²¼æ¾¤
沼澤
 
å±±è„ˆ
山脈
 
å±±è„ˆ
山脈
 
å±±è„ˆ
山脈
 
å±±è„ˆ
山脈
 
æ¨¹æž—
樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
 

白色 | 藍色 | 黑色 | 紅色 | 綠色 | 其他 | 所有牌張