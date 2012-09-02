白色 | 藍色 | 黑色 | 紅色 | 綠色 | 其他 | 所有牌張

æ¸…æœ—å¤©ä½¿
清朗天使
 
è»æ¢°åº«å®ˆè¡›
軍械庫守衛
 
é€®æ•
逮捕
 
å¾©ä»‡ç®­
復仇箭
 
ä¿„ä½ç«‹é€®æ•äºº
俄佐立逮捕人
 
ä¿„ä½ç«‹å¤§å¸æ³•
俄佐立大司法
 
å¸‚é›†å…‹ç“¦ç¸
市集克瓦獸
 
é½Šå¿ƒé£›é¦¬
齊心飛馬
 
ç©ºéˆéŽ§
空靈鎧
 
è’¼ç©¹ä¹‹çœ¼
蒼穹之眼
 
æ“ŠåŠé«˜æ‰‹
擊劍高手
 
å“­è™Ÿå¹»å½±
哭號幻影
 
é¨Žå£«é©å‹‡
騎士驍勇
 
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戒嚴令
 
åœæ¬„å·¨äºº
圍欄巨人
 
å¹½é­…å°‡é ˜
幽魅將領
 
åŸŽéƒŠéšŠé•·
城郊隊長
 
å¾—äº«å®‰æ¯
得享安息
 
æ ¹ç”Ÿè¡›è­·
根生衛護
 
ç¶­å®‰å°éŽ–
維安封鎖
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžå“¨å…µ
瑟雷尼亞哨兵
 
é³´é³¥å•†è²©
鳴鳥商販
 
éˆé­‚ä»€ä¸€ç¨…
靈魂什一稅
 
å®‰å…¨çƒç½©
安全球罩
 
æ—¥æ—‹ç…é·²
日旋獅鷲
 
æ­£ç¾©è¿…å½°
正義迅彰
 
é¦´è‰¯ç°è²“
馴良獰貓
 
å“å¡”å¦®çš„åˆ¤æ±º
卓塔妮的判決
 
æ°´é§’
水駒
 
å£“åˆ¶é¢¨
壓制風
 
å–æ¶ˆ
取消
 
é•·æœŸæ°´æ‚£
長期水患
 
è®Šå‡ºè²¨å¹£
變出貨幣
 
è·¨éŽ®è¨Šä½¿
跨鎮訊使
 
é¾å·è£‚ç©º
龍卷裂空
 
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雲散
 
å®ˆé–€å¦–
守門妖
 
å£“ç¸®å°ºå¯¸
壓縮尺寸
 
å†’åä»™éˆ
冒名仙靈
 
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氣旋障壁
 
å¼·åˆ¶éœæ¯
強制靜息
 
çªç™¼å¥‡æƒ³
突發奇想
 
ä¼Šä½©åˆ©ç©ºå·¡è¡›
伊佩利空巡衛
 
ç¯‰å¿µå¸«å‚‘æ–¯
築念師傑斯
 
ç±³æ·å¤–çš®
米捷外皮
 
éº»ç—ºæ”«
麻痺攫
 
å¿ƒéˆæ¼©æ¸¦
心靈漩渦
 
ç¬¦ç¿¼é³¥
符翼鳥
 
éå°‹å…¨åŸŽ
遍尋全城
 
å¤©éš›æŽ å¥ªè€…
天際掠奪者
 
é­‚èª“ç²¾éˆ
魂誓精靈
 
é³´é˜å²èŠ¬æ–¯
鳴鐘史芬斯
 
åˆºæŽ¢å®¢
刺探客
 
åˆ‡åˆ†
切分
 
æ¨“å¡”é¾ç¸
樓塔龍獸
 
æ­¸è™›æ³•å¸«
歸虛法師
 
æ®ºæ‰‹å‡ºæ“Š
殺手出擊
 
é™µå¢“è›žè“
陵墓蛞蝓
 
ç«è‘¬
火葬
 
ç«¶é¬¥å ´å°æƒ¡é­”
競鬥場小惡魔
 
é»‘æš—å¾©éˆ
黑暗復靈
 
æ­»äº¡ç‹‚æ­¡äºº
死亡狂歡人
 
ç€†è–æƒ¡é­”
瀆聖惡魔
 
æ¯€æ»…è­‰æ“š
毀滅證據
 
è¶Šè»Œä¹‹å–œ
越軌之喜
 
æŽ’æ°´ç®¡ç—…åª’
排水管病媒
 
å¢³å ´å›è¡Œ
墳場叛行
 
çŒ™ç°é›œå·¥
猙獰雜工
 
å¬é–‹æ´¾å°
召開派對
 
å¿ƒä¹‹è¡°
心之衰
 
å¤é™µå¯¢æ”æ”¿
古陵寢攝政
 
é€ƒç„é£Ÿäººé­”
逃獄食人魔
 
æž—é¼ ç¾¤
林鼠群
 
å±éšªé™°å½±
危險陰影
 
æš—æ¸ è·›è¡Œç¸
暗渠跛行獸
 
å°–é³´æŠ˜ç£¨
尖鳴折磨
 
é™‹å··é®åˆ€æ‰‹
陋巷鐮刀手
 
åˆºå‰µå‚·
刺創傷
 
é…’é¤¨é¨™å­
酒館騙子
 
åŸ¹åœŸäºžé¾
培土亞龍
 
è™æ®ºæ‰‹
虐殺手
 
çµ‚æ¥µä»£åƒ¹
終極代價
 
åœ°åº•åŸŽç¹«çµ†
地底城繫絆
 
æœ­å°¼å‡±è—èŸ²
札尼凱蝗蟲
 
æ®²æ»…ä¹‹ç«
殲滅之火
 
ç°æ»…ç‹‚ä¿¡è€…
灰滅狂信者
 
ç ´åŸŽè§’ç¸
破城角獸
 
åšŽå¼èœ¥èœ´
嚎吼蜥蜴
 
è¡€é¬¥å·¨äºº
血鬥巨人
 
æ··æ²Œå°æƒ¡é­”
混沌小惡魔
 
éµåµçŸ³è »æ¼¢
鵝卵石蠻漢
 
å‹•åŠ›çŒæ³¨
動力灌注
 
é›»æµæƒ¡æˆ²
電流惡戲
 
çˆ†è£‚è¡æ“Š
爆裂衝擊
 
é¬¼æ€ªå‹•å“¡
鬼怪動員
 
å—œè¡€å±‹éŠè¡Œäºº
嗜血屋鍊行人
 
å…¬æœƒä¸–ä»‡
公會世仇
 
è²§çªŸä¼æ“Šå®¢
貧窟伏擊客
 
æ‹‹æŠ•å°çµ„
拋投小組
 
ä¾µç•¥ç‰›é ­æ€ª
侵略牛頭怪
 
ç±³æ·è½Ÿæ“Š
米捷轟擊
 
è¿½å°‹ç¿±ç¿”
追尋翱翔
 
é­”åŠ›èšç„°
魔力聚焰
 
è³½é“ä¹‹æ€’
賽道之怒
 
æ¿ºè¡€åˆºå®¢
濺血刺客
 
è¡—é“éœ‡é¡«
街道震顫
 
å‹˜æŸ¥æ®˜è·¡
勘查殘跡
 
å±…æ‰€ç²‰ç¢Žç¸
居所粉碎獸
 
èƒŒå›æœ¬èƒ½
背叛本能
 
å¡¢ç“¦æ‹‰æ®˜è™è€…
塢瓦拉殘虐者
 
è »é‡Žè¡æ“Š
蠻野衝擊
 
è©é¨™å‡¡çˆ¾è¥¿è«¾
詐騙凡爾西諾
 
ç©ºä¸­çµæ•
空中獵捕
 
æ‹±é–€èœ˜è››
拱門蜘蛛
 
ç¦ä¼æž—å®ˆè­·è€…
禁伐林守護者
 
ç¦ä¼æž—é¹¿
禁伐林鹿
 
æ‹‚è¡Œç¸
拂行獸
 
åŠäººé¦¬çš„å‚³ä»¤ä½¿
半人馬的傳令使
 
ç€šåŠ›éŸ»é›†
瀚力韻集
 
äº¡æ©‹å·¨ç”²èŸ²
亡橋巨甲蟲
 
äº¡è€…å­˜å½¢
亡者存形
 
è‹¦åŠ›ç”²èŸ²
苦力甲蟲
 
å¾·é­¯ä¼Šçš„è§£æ•‘
德魯伊的解救
 
è”“é–€é‡Žè‘›
蔓門野葛
 
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變巨術
 
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疾吞黏濘
 
è‘›åŠ ç†èª˜é¤Œ
葛加理誘餌
 
å–šè§’å¸«åŸé Œ
喚角師吟頌
 
æŸ¯ç¾…æœ­ç›£è¡›
柯羅札監衛
 
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魔力綻華
 
æ©¡æ¨¹è¡—æ—…åº—ä¸»
橡樹街旅店主
 
ç¤«è„ŠçŠ€ç‰›
礫脊犀牛
 
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凶蠻翻騰
 
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探尋天際
 
é»æ¿˜å¡‘åž‹
黏濘塑型
 
çŸ³å±•é±·é­š
石展鱷魚
 
é›„ç«‹å·¨çŠ€ç¸
雄立巨犀獸
 
åŸŽå¸‚èŒèŠ½
城市萌芽
 
ç‹‚é‡Žé¦´ç¸å¸«
狂野馴獸師
 
ä¸–è„Šäºžé¾
世脊亞龍
 
çªç™¼è¡°æ•—
突發衰敗
 
ä¸‰ç›Ÿçµ±é ˜
三盟統領
 
å·¨è‰¦äºžé¾
巨艦亞龍
 
é‘½æ³•ç„¡æ­‡
鑽法無歇
 
ä¿„ä½ç«‹è­·ç¬¦
俄佐立護符
 
ç›Ÿæœƒçš„å‘¼å–š
盟會的呼喚
 
éŠè¡Œç„é§’
遊行獄駒
 
åŠäººé¦¬æ²»ç™‚å¸«
半人馬治療師
 
åŒ–å­¸å¸«çš„è©­è¨ˆ
化學師的詭計
 
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集體祝福
 
å…±åŒè¯ç¹«
共同聯繫
 
å å±å¨é€¼
占屍威逼
 
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魔力斷流
 
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駿馬相隨
 
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扣留法球
 
æˆ²åŠ‡æ€§æ‹¯æ•‘
戲劇性拯救
 
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恐懼鑽心
 
æ®˜æ¸£ç ´å£žè€…
殘渣破壞者
 
å£¯çµ•å¯¦é©—
壯絕實驗
 
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精魂反挫
 
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落鎚
 
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炎靈遠慮
 
é¬¼æ€ªé›»æµè¡“å£«
鬼怪電流術士
 
è‘›åŠ ç†è­·ç¬¦
葛加理護符
 
é§­äººå›žæ”¶
駭人回收
 
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劫難節慶
 
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地獄穴連枷兵
 
è‹±é›„é‡èšé¦–
英雄重聚首
 
è¼•é¨Žå…µå·¡å®ˆ
輕騎兵巡守
 
æ¥µéŸ³é€Ÿå·¨é¾
極音速巨龍
 
å¤§å¯©æ±ºè€…ä¼Šä½©åˆ©
大審決者伊佩利
 
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伊捷護符
 
ä¼Šæ·éœé›»æ³•å¸«
伊捷靜電法師
 
è‘›åŠ ç†å·«å¦–é ˜ä¸»è³ˆé›·
葛加理巫妖領主賈雷
 
è³ˆé›·çš„è™Ÿä»¤
賈雷的號令
 
æŸ¯ç¾…æœ­å…¬æœƒæ³•å¸«
柯羅札公會法師
 
æ´›ç‰¹é›¢å·¨é­”
洛特離巨魔
 
è±¡æ—é‡æ“Šå…µ
象族重擊兵
 
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徠夫空騎士
 
ç²¾æ˜ŽåŒ–å­¸å¸«
精明化學師
 
æ–°å¸ƒæ‹‰å¤«å…¬æœƒæ³•å¸«
新布拉夫公會法師
 
å°¼ç±³æ–¯å…¬æœƒæ³•å¸«
尼米斯公會法師
 
é¾æ™ºè€…å°¼ç±³æ·
龍智者尼米捷
 
æ‹‰é¸å¸è­·ç¬¦
拉鐸司護符
 
æ‹‰é¸å¸æ€’ç„°çŠ¬
拉鐸司怒焰犬
 
æ‹‰é¸å¸é­é¦–
拉鐸司魁首
 
æš´å‹•ä¹‹çŽ‹æ‹‰é¸å¸
暴動之王拉鐸司
 
æ‹‰é¸å¸å†ç¾
拉鐸司再現
 
å…¬ç¾©æ¬Šå¨
公義權威
 
é†’è½‰è–åŸŸ
醒轉聖域
 
æ”¶å‰²å„€å¼
收割儀式
 
éŠ³èŒ²ç‘ªç¬¬å…¬æœƒæ³•å¸«
銳茲瑪第公會法師
 
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搜查令
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžè­·ç¬¦
瑟雷尼亞護符
 
æ’•è£‚é ­é¡±
撕裂頭顱
 
ç©ºå¾½æ´›å…‹é³¥
空徽洛克鳥
 
å± æ®ºéŠæˆ²
屠殺遊戲
 
é–˜æºè å­
閘溝蠍子
 
éŠ³èŒ²ç‘ªç¬¬å¾Œè£”
銳茲瑪第後裔
 
å²èŠ¬æ–¯çš„å•Ÿç¤º
史芬斯的啟示
 
æœ€é«˜è£æ±º
最高裁決
 
é è·å‚³é€
遠距傳送
 
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心念火光
 
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珍視寶物
 
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棧橋巨魔
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžä¹‹è²å“å¡”å¦®
瑟雷尼亞之聲卓塔妮
 
ç¶­åœ–åŠ åŸºå…¬æœƒæ³•å¸«
維圖加基公會法師
 
éš±å¯†å®¢ç“¦çµ²å¡
隱密客瓦絲卡
 
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行路殿堂
 
ä¿„ä½æœ—èª¦äºº
俄佐朗誦人
 
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焦盤怪奇
 
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窖生驚懼獸
 
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喪儀祭師
 
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好鬥樹靈
 
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霜燃怪奇
 
è‘›åŠ ç†é•·è¶³èŸ²
葛加理長足蟲
 
æ“´ç·¨è»ä¼
擴編軍伍
 
æ³•å®˜å‚­ç¸
法官傭獸
 
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尼法元素
 
æ‹‰é¸å¸å’¯ç¬‘é­”
拉鐸司咯笑魔
 
æ‹‰é¸å¸ä½¿åˆ€ç‹‚äºº
拉鐸司使刀狂人
 
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滑地顱
 
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破散生長
 
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家臣靈魂
 
ä¿„ä½ç«‹ç¬¦éŽ®å…µ
俄佐立符鎮兵
 
äº”å½©å®®ç‡ˆ
五彩宮燈
 
å¸‚æ°‘é…åˆ€
市民配刀
 
ç´™æœ¬æ”ªç¢Žå™¨
紙本攪碎器
 
è‘›åŠ ç†ç¬¦éŽ®å…µ
葛加理符鎮兵
 
ä¼Šæ·ç¬¦éŽ®å…µ
伊捷符鎮兵
 
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穿髓金針
 
æ‹‰é¸å¸ç¬¦éŽ®å…µ
拉鐸司符鎮兵
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžç¬¦éŽ®å…µ
瑟雷尼亞符鎮兵
 
æŽƒè¡—æ©Ÿ
掃街機
 
åæœƒç›Ÿç¢‘
十會盟碑
 
æ˜“çˆ†è¨­å‚™
易爆設備
 
ä¿„ä½ç«‹å…¬æœƒé–€
俄佐立公會門
 
è¡€è…¥å¢“ç©´
血腥墓穴
 
è‘›åŠ ç†å…¬æœƒé–€
葛加理公會門
 
å®ˆè­·è€…æ¨¹å¢
守護者樹叢
 
å´‡è–å™´æ³‰
崇聖噴泉
 
ä¼Šæ·å…¬æœƒé–€
伊捷公會門
 
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蔓生墓園
 
æ‹‰é¸å¸å…¬æœƒé–€
拉鐸司公會門
 
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浪客小徑
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžå…¬æœƒé–€
瑟雷尼亞公會門
 
è’¸æ°£å™´ç™¼å£
蒸氣噴發口
 
æ®¿å ‚èŠ±åœ’
殿堂花園
 
è·¨å…¬æœƒæ­¥é“
跨公會步道
 
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平原
 
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平原
 
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平原
 
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平原
 
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平原
 
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海島
 
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海島
 
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海島
 
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海島
 
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海島
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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山脈
 
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山脈
 
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山脈
 
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山脈
 
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山脈
 
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樹林
 
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樹林
 
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樹林
 
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樹林
 
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樹林
 
 

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