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智兵團之勇
飛馬坐騎
天界統領
鏈鎖岩上
赫利歐德眷寵
無畏猛攻
功勳獅鷲
明聖裁定
旭日天尊艾紫培
厄芳拉的護持師
赫利歐德的福音師
赫名英雄
眷寵重裝步兵
永生贈禮
異端怒視
眾神意旨
太陽神赫利歐德
赫利歐德的密使
美願幻靈
臂巨人
拉苟那族長老
嚥氣
獅族佈陷手
明眼蔻靈
赫利歐德的試煉
方陣兵團隊長
消融之光
雅睿歐斯的學者
瑟特薩戰鬥僧侶
瑟特薩獅鷲
緘默工匠
萬神殿衛
赫利歐德的長矛
旅哲人
污濁退散
飛馬騎士
負軛牛
抹除
似水流形
幽形工匠
深海巨人
塔薩的雙叉戟
破浪魚駒
海岸蓋美拉
爆裂屈東
野豬之咒
消融
預示命運
駁斥
攫流
天際學者
迷宮迷途
波濤大師
邁勒提斯幻術師
記憶牆
雲雨水靈
示兆先知
塔薩的試煉
預知蓋美拉
先知史芬斯
海神的復仇
海牢怪
裂船巨海獸
希望破滅
天鵝絕唱
海神塔薩
塔薩的恩賜
塔薩的密使
逐財屈東
屈東岸盜
屈東技略
氳氤靈
旅途終點
裂波屈東
乖戾督軍
命運密探
安福陵漂浪客
惡邪幻靈
索血哈痞
厄睿柏斯的恩澤
洞窟冥靈
割喉計略
邪惡背叛
斐納克的信徒
死神厄睿柏斯
厄睿柏斯的密使
驚怖牛頭怪
肉狂駒
安福陵的暗賈
英雄殉身
殘酷的許瞳涅婭
無饜哈痞
念贈蛇髮妖
死神鞭擊
惡憎牛身妖瞳
轉世行伍
墨癸斯的劫掠者
夜嚎怪
厄睿柏斯的試煉
芳瑞卡的醫治
解讀骨卦
冥界救援
轉世半人馬
轉世方陣兵團
天譴印記
啜飲劇毒
攫取思緒
落難英雄
毒蛇之吻
厄睿柏斯的神鞭
阿喀洛斯聖戰軍
眾神之怒
競技選手
邊境牛頭怪
巨石墜落
協同突擊
亡嘯谷突擊兵
毀壞
龍披風
吞燼怪
墨癸斯的狂信徒
飲火羊蹄人
焰語專家
普羅烽斯的神錘
暴躁獨眼巨人
迷宮鬥士
閃電煉擊
岩漿飛射
信使飛速
剖顱牛頭怪
普羅烽斯的試煉
岩峰爆發
背叛徵兆
伊洛安斯的僧侶
熔鍛神普羅烽斯
普羅烽斯的密使
普羅烽斯之怒
怒血祭師
放浪羊蹄人
火花濺射
岩尖山靈
撼岩巨人
嵐息巨龍
恆火泰坦
泰坦之力
雙頭獄犬
蠻荒狂徒
地平線密探
瑟特薩英雄安陶莎
喬木巨像
工匠之哀
蒙恩羊蹄人
倪勒婭的神弓
半人馬格鬥專家
領受神言
捍衛家園
逐漸湮沒
野性祝願
獵人遭獵
卡拉美特拉的侍僧
葉冠樹靈
破霧多頭龍
生靈宿敵
奈西安雙頭角奎
奈西安駿馬
獵神倪勒婭
倪勒婭的信徒
倪勒婭的密使
倪勒婭的風采
倪勒婭的試煉
斐力茲族半人馬
吞世客波祿卡諾斯
虔誠的獵人
貪歡羊蹄人
羊蹄人吹笛手
凶蠻翻騰
蓑草蠍子
裂碎之風
雄心戰士
森林女像柱
進食時刻
漫遊羊蹄人
巨型狐狸
戰士操練
阿喀洛斯重裝步兵
阿那克斯與賽美狄
灰滅騎兵
織魘師安梭苛
善戰重裝步兵
英雄年代史家
邁勒提斯的達克索斯
壞滅歡宴
絨毛獅
遠揚蓋美拉
夸格瑪戰呼人
永生者墨冬邁
芳瑞卡的照護師
城邦破壞人
克魯菲斯的先知
心靈入侵
蠻荒奪命妖
冥界哨衛
海難歌手
咒心蓋美拉
氳形預示
命運三人組
謀殺王提瑪瑞
冥界獄犬
貪歡者謝納戈斯
阿喀洛斯木馬
鍛砧猛禽
青銅紫貂
光潔雄鹿
阿喀洛斯巨像
鑄焰輪
飛羽足履
邁勒提斯守護者
清輝獨角獸
遊掠者之盔
魔異盒
旅人護身符
女巫之眼
樹林
樹林
樹林
樹林
海島
海島
海島
海島
山脈
山脈
山脈
山脈
夜天神殿尼索斯
平原
平原
平原
平原
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
離棄殿堂
詭詐殿堂
神秘殿堂
靜寂殿堂
勝利殿堂
無聞海岸
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智兵團之勇
飛馬坐騎
天界統領
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赫利歐德眷寵
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赫名英雄
眷寵重裝步兵
永生贈禮
異端怒視
眾神意旨
太陽神赫利歐德
赫利歐德的密使
美願幻靈
臂巨人
拉苟那族長老
嚥氣
獅族佈陷手
明眼蔻靈
赫利歐德的試煉
方陣兵團隊長
消融之光
雅睿歐斯的學者
瑟特薩戰鬥僧侶
瑟特薩獅鷲
緘默工匠
萬神殿衛
赫利歐德的長矛
旅哲人
污濁退散
飛馬騎士
負軛牛
抹除
似水流形
幽形工匠
深海巨人
塔薩的雙叉戟
破浪魚駒
海岸蓋美拉
爆裂屈東
野豬之咒
消融
預示命運
駁斥
攫流
天際學者
迷宮迷途
波濤大師
邁勒提斯幻術師
記憶牆
雲雨水靈
示兆先知
塔薩的試煉
預知蓋美拉
先知史芬斯
海神的復仇
海牢怪
裂船巨海獸
希望破滅
天鵝絕唱
海神塔薩
塔薩的恩賜
塔薩的密使
逐財屈東
屈東岸盜
屈東技略
氳氤靈
旅途終點
裂波屈東
乖戾督軍
命運密探
安福陵漂浪客
惡邪幻靈
索血哈痞
厄睿柏斯的恩澤
洞窟冥靈
割喉計略
邪惡背叛
斐納克的信徒
死神厄睿柏斯
厄睿柏斯的密使
驚怖牛頭怪
肉狂駒
安福陵的暗賈
英雄殉身
殘酷的許瞳涅婭
無饜哈痞
念贈蛇髮妖
死神鞭擊
惡憎牛身妖瞳
轉世行伍
墨癸斯的劫掠者
夜嚎怪
厄睿柏斯的試煉
芳瑞卡的醫治
解讀骨卦
冥界救援
轉世半人馬
轉世方陣兵團
天譴印記
啜飲劇毒
攫取思緒
落難英雄
毒蛇之吻
厄睿柏斯的神鞭
阿喀洛斯聖戰軍
眾神之怒
競技選手
邊境牛頭怪
巨石墜落
協同突擊
亡嘯谷突擊兵
毀壞
龍披風
吞燼怪
墨癸斯的狂信徒
飲火羊蹄人
焰語專家
普羅烽斯的神錘
暴躁獨眼巨人
迷宮鬥士
閃電煉擊
岩漿飛射
信使飛速
剖顱牛頭怪
普羅烽斯的試煉
岩峰爆發
背叛徵兆
伊洛安斯的僧侶
熔鍛神普羅烽斯
普羅烽斯的密使
普羅烽斯之怒
怒血祭師
放浪羊蹄人
火花濺射
岩尖山靈
撼岩巨人
嵐息巨龍
恆火泰坦
泰坦之力
雙頭獄犬
蠻荒狂徒
地平線密探
瑟特薩英雄安陶莎
喬木巨像
工匠之哀
蒙恩羊蹄人
倪勒婭的神弓
半人馬格鬥專家
領受神言
捍衛家園
逐漸湮沒
野性祝願
獵人遭獵
卡拉美特拉的侍僧
葉冠樹靈
破霧多頭龍
生靈宿敵
奈西安雙頭角奎
奈西安駿馬
獵神倪勒婭
倪勒婭的信徒
倪勒婭的密使
倪勒婭的風采
倪勒婭的試煉
斐力茲族半人馬
吞世客波祿卡諾斯
虔誠的獵人
貪歡羊蹄人
羊蹄人吹笛手
凶蠻翻騰
蓑草蠍子
裂碎之風
雄心戰士
森林女像柱
進食時刻
漫遊羊蹄人
巨型狐狸
戰士操練
阿喀洛斯重裝步兵
阿那克斯與賽美狄
灰滅騎兵
織魘師安梭苛
善戰重裝步兵
英雄年代史家
邁勒提斯的達克索斯
壞滅歡宴
絨毛獅
遠揚蓋美拉
夸格瑪戰呼人
永生者墨冬邁
芳瑞卡的照護師
城邦破壞人
克魯菲斯的先知
心靈入侵
蠻荒奪命妖
冥界哨衛
海難歌手
咒心蓋美拉
氳形預示
命運三人組
謀殺王提瑪瑞
冥界獄犬
貪歡者謝納戈斯
阿喀洛斯木馬
鍛砧猛禽
青銅紫貂
光潔雄鹿
阿喀洛斯巨像
鑄焰輪
飛羽足履
邁勒提斯守護者
清輝獨角獸
遊掠者之盔
魔異盒
旅人護身符
女巫之眼
樹林
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平原
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