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æ™ºå…µåœ˜ä¹‹å‹‡
智兵團之勇
 
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飛馬坐騎
 
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天界統領
 
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鏈鎖岩上
 
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赫利歐德眷寵
 
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無畏猛攻
 
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功勳獅鷲
 
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明聖裁定
 
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旭日天尊艾紫培
 
åŽ„èŠ³æ‹‰çš„è­·æŒå¸«
厄芳拉的護持師
 
èµ«åˆ©æ­å¾·çš„ç¦éŸ³å¸«
赫利歐德的福音師
 
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赫名英雄
 
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眷寵重裝步兵
 
æ°¸ç”Ÿè´ˆç¦®
永生贈禮
 
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異端怒視
 
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眾神意旨
 
å¤ªé™½ç¥žèµ«åˆ©æ­å¾·
太陽神赫利歐德
 
èµ«åˆ©æ­å¾·çš„å¯†ä½¿
赫利歐德的密使
 
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美願幻靈
 
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臂巨人
 
æ‹‰è‹Ÿé‚£æ—é•·è€
拉苟那族長老
 
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嚥氣
 
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獅族佈陷手
 
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明眼蔻靈
 
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赫利歐德的試煉
 
æ–¹é™£å…µåœ˜éšŠé•·
方陣兵團隊長
 
æ¶ˆèžä¹‹å…‰
消融之光
 
é›…ç¿æ­æ–¯çš„å­¸è€…
雅睿歐斯的學者
 
ç‘Ÿç‰¹è–©æˆ°é¬¥åƒ§ä¾¶
瑟特薩戰鬥僧侶
 
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瑟特薩獅鷲
 
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緘默工匠
 
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萬神殿衛
 
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赫利歐德的長矛
 
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旅哲人
 
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污濁退散
 
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飛馬騎士
 
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負軛牛
 
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抹除
 
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似水流形
 
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幽形工匠
 
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深海巨人
 
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塔薩的雙叉戟
 
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破浪魚駒
 
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海岸蓋美拉
 
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爆裂屈東
 
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野豬之咒
 
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消融
 
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預示命運
 
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駁斥
 
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攫流
 
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天際學者
 
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迷宮迷途
 
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波濤大師
 
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邁勒提斯幻術師
 
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記憶牆
 
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雲雨水靈
 
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示兆先知
 
å¡”è–©çš„è©¦ç…‰
塔薩的試煉
 
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預知蓋美拉
 
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先知史芬斯
 
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海神的復仇
 
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海牢怪
 
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裂船巨海獸
 
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希望破滅
 
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天鵝絕唱
 
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海神塔薩
 
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塔薩的恩賜
 
å¡”è–©çš„å¯†ä½¿
塔薩的密使
 
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逐財屈東
 
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屈東岸盜
 
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屈東技略
 
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氳氤靈
 
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旅途終點
 
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裂波屈東
 
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乖戾督軍
 
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命運密探
 
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安福陵漂浪客
 
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惡邪幻靈
 
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索血哈痞
 
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厄睿柏斯的恩澤
 
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洞窟冥靈
 
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割喉計略
 
é‚ªæƒ¡èƒŒå›
邪惡背叛
 
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斐納克的信徒
 
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死神厄睿柏斯
 
åŽ„ç¿æŸæ–¯çš„å¯†ä½¿
厄睿柏斯的密使
 
é©šæ€–ç‰›é ­æ€ª
驚怖牛頭怪
 
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肉狂駒
 
å®‰ç¦é™µçš„æš—è³ˆ
安福陵的暗賈
 
è‹±é›„æ®‰èº«
英雄殉身
 
æ®˜é…·çš„è¨±çž³æ¶…å©­
殘酷的許瞳涅婭
 
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無饜哈痞
 
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念贈蛇髮妖
 
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死神鞭擊
 
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惡憎牛身妖瞳
 
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轉世行伍
 
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墨癸斯的劫掠者
 
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夜嚎怪
 
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厄睿柏斯的試煉
 
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芳瑞卡的醫治
 
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解讀骨卦
 
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冥界救援
 
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轉世半人馬
 
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轉世方陣兵團
 
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天譴印記
 
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啜飲劇毒
 
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攫取思緒
 
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落難英雄
 
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毒蛇之吻
 
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厄睿柏斯的神鞭
 
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阿喀洛斯聖戰軍
 
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眾神之怒
 
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競技選手
 
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邊境牛頭怪
 
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巨石墜落
 
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協同突擊
 
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亡嘯谷突擊兵
 
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毀壞
 
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龍披風
 
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吞燼怪
 
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墨癸斯的狂信徒
 
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飲火羊蹄人
 
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焰語專家
 
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普羅烽斯的神錘
 
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暴躁獨眼巨人
 
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迷宮鬥士
 
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閃電煉擊
 
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岩漿飛射
 
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信使飛速
 
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剖顱牛頭怪
 
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普羅烽斯的試煉
 
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岩峰爆發
 
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背叛徵兆
 
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伊洛安斯的僧侶
 
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熔鍛神普羅烽斯
 
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普羅烽斯的密使
 
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普羅烽斯之怒
 
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怒血祭師
 
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放浪羊蹄人
 
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火花濺射
 
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岩尖山靈
 
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撼岩巨人
 
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嵐息巨龍
 
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恆火泰坦
 
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泰坦之力
 
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雙頭獄犬
 
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蠻荒狂徒
 
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地平線密探
 
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瑟特薩英雄安陶莎
 
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喬木巨像
 
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工匠之哀
 
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蒙恩羊蹄人
 
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倪勒婭的神弓
 
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半人馬格鬥專家
 
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領受神言
 
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捍衛家園
 
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逐漸湮沒
 
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野性祝願
 
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獵人遭獵
 
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卡拉美特拉的侍僧
 
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葉冠樹靈
 
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破霧多頭龍
 
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生靈宿敵
 
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奈西安雙頭角奎
 
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奈西安駿馬
 
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獵神倪勒婭
 
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倪勒婭的信徒
 
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倪勒婭的密使
 
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倪勒婭的風采
 
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倪勒婭的試煉
 
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斐力茲族半人馬
 
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吞世客波祿卡諾斯
 
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虔誠的獵人
 
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貪歡羊蹄人
 
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羊蹄人吹笛手
 
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凶蠻翻騰
 
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蓑草蠍子
 
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裂碎之風
 
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雄心戰士
 
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森林女像柱
 
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進食時刻
 
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漫遊羊蹄人
 
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巨型狐狸
 
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戰士操練
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯é‡è£æ­¥å…µ
阿喀洛斯重裝步兵
 
é˜¿é‚£å…‹æ–¯èˆ‡è³½ç¾Žç‹„
阿那克斯與賽美狄
 
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灰滅騎兵
 
ç¹”é­˜å¸«å®‰æ¢­è‹›
織魘師安梭苛
 
å–„æˆ°é‡è£æ­¥å…µ
善戰重裝步兵
 
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英雄年代史家
 
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邁勒提斯的達克索斯
 
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壞滅歡宴
 
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絨毛獅
 
é æšè“‹ç¾Žæ‹‰
遠揚蓋美拉
 
å¤¸æ ¼ç‘ªæˆ°å‘¼äºº
夸格瑪戰呼人
 
æ°¸ç”Ÿè€…å¢¨å†¬é‚
永生者墨冬邁
 
èŠ³ç‘žå¡çš„ç…§è­·å¸«
芳瑞卡的照護師
 
åŸŽé‚¦ç ´å£žäºº
城邦破壞人
 
å…‹é­¯è²æ–¯çš„å…ˆçŸ¥
克魯菲斯的先知
 
å¿ƒéˆå…¥ä¾µ
心靈入侵
 
è »è’å¥ªå‘½å¦–
蠻荒奪命妖
 
å†¥ç•Œå“¨è¡›
冥界哨衛
 
æµ·é›£æ­Œæ‰‹
海難歌手
 
å’’å¿ƒè“‹ç¾Žæ‹‰
咒心蓋美拉
 
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氳形預示
 
å‘½é‹ä¸‰äººçµ„
命運三人組
 
è¬€æ®ºçŽ‹æç‘ªç‘ž
謀殺王提瑪瑞
 
å†¥ç•Œç„çŠ¬
冥界獄犬
 
è²ªæ­¡è€…è¬ç´æˆˆæ–¯
貪歡者謝納戈斯
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯æœ¨é¦¬
阿喀洛斯木馬
 
é›ç §çŒ›ç¦½
鍛砧猛禽
 
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青銅紫貂
 
å…‰æ½”é›„é¹¿
光潔雄鹿
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯å·¨åƒ
阿喀洛斯巨像
 
é‘„ç„°è¼ª
鑄焰輪
 
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飛羽足履
 
é‚å‹’ææ–¯å®ˆè­·è€…
邁勒提斯守護者
 
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清輝獨角獸
 
éŠæŽ è€…ä¹‹ç›”
遊掠者之盔
 
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魔異盒
 
æ—…äººè­·èº«ç¬¦
旅人護身符
 
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女巫之眼
 
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樹林
 
æ¨¹æž—
樹林
 
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樹林
 
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樹林
 
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海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
æµ·å³¶
海島
 
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山脈
 
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山脈
 
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山脈
 
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山脈
 
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夜天神殿尼索斯
 
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平原
 
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平原
 
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平原
 
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平原
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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沼澤
 
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離棄殿堂
 
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詭詐殿堂
 
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神秘殿堂
 
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靜寂殿堂
 
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勝利殿堂
 
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無聞海岸
 

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