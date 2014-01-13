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侍僧的報償
 
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阿喀洛斯方陣兵團
 
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阿喀洛斯空護衛
 
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勇氣典範
 
ä¿„ç‘žæ£ç…çŽ‹å¸ƒé»Žç‘ª
俄瑞恣獅王布黎瑪
 
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晨昏交替
 
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百戰幻靈
 
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精英偵衛
 
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厄芳拉的輝芒
 
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痛斥
 
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命定報應
 
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鬼刃幻靈
 
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瞥視太陽神
 
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神澤將領
 
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雄偉赤鹿
 
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覓夢獅鷲
 
ä¼Šæ´›å®‰æ–¯çš„è‹±é›„
伊洛安斯的英雄
 
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阻止進襲
 
å¿ èª é£›é¦¬
忠誠飛馬
 
å‡¡äººçš„ç†±å¿±
凡人的熱忱
 
å¤©è£”è­·ç›¾æ‰‹
天裔護盾手
 
ä¿„ç‘žæ£å¤ªé™½åš®å°Ž
俄瑞恣太陽嚮導
 
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百鳥統領
 
ç¥ˆæ±‚æŒ‡å¼•
祈求指引
 
æ’¤éŠ·å­˜åœ¨
撤銷存在
 
æ²‰éœå“¨è¡›
沉靜哨衛
 
è¿·å®®ç²¾éˆ
迷宮精靈
 
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旭日羈絆
 
å¸ƒé‡Œç‘ªå…ˆé‹’
布里瑪先鋒
 
å·¢å±…æœæ‹œè€…
巢居朝拜者
 
ç†å¿µä»²è£è€…
理念仲裁者
 
æƒ³åƒå…¸ç¯„
想像典範
 
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浪潮韻集
 
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保護色
 
æ·±æµ·å‚¬çœ å¸«
深海催眠師
 
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卜卦
 
æ’ä¹…çµ†ç´¢
恒久絆索
 
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智識凋零
 
å‘½å®šè¿·é†‰
命定迷醉
 
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迅步幻靈
 
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潮汛巨蛇
 
æµ·å³½å·¨æµ·ç¸
海峽巨海獸
 
é‚å‹’ææ–¯å æ˜Ÿå®¶
邁勒提斯占星家
 
è£‚éˆå¸«
裂靈師
 
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廢除
 
å¤©è£”å±ˆæ±
天裔屈東
 
å…ˆçŸ¥çœ¼å…‰
先知眼光
 
æ“¾å¿—è“‹ç¾Žæ‹‰
擾志蓋美拉
 
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撤收螺旋
 
æ¯’ç‰™æµ·å²¸å¡žé€£
毒牙海岸塞連
 
å²èŠ¬æ–¯çš„ä¿¡å¾’
史芬斯的信徒
 
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漫步雲端
 
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突降暴雨
 
å¡”è–©çš„æ‹’æ–¥
塔薩的拒斥
 
å“èŽ«å…‹é›·æ
卓莫克雷提
 
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漩渦元素
 
æ»…é ‚æµªæ½®
滅頂浪潮
 
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絕命典範
 
å®‰æ¢­è‹›çš„å°ˆå®¶
安梭苛的專家
 
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悶死
 
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枯膽惡疾
 
ä¿„æ¸¡è«¾é™µé»‘æ©¡æ¨¹å¦–
俄渡諾陵黑橡樹妖
 
å­¤é­‚é¬¥å£«
孤魂鬥士
 
åŽ„ç¿æŸæ–¯ç´¢é­‚
厄睿柏斯索魂
 
é™·å…¥æ‚²ç—›
陷入悲痛
 
å¸Œæœ›å™¬é­”
希望噬魔
 
é‘¿çœ¼
鑿眼
 
æžå‘½å·«å©†
析命巫婆
 
å‘½å®šæ­¸è¿”
命定歸返
 
é©šæ€–å–§å˜©å…µ
驚怖喧嘩兵
 
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渴子鬼母
 
å­¤é›¶æ¼‚æ³Šè€…
孤零漂泊者
 
åŒ–é‡‘
化金
 
é§­äººè½‰åŒ–
駭人轉化
 
åŠ«ä»¤æƒ¡é­”
劫令惡魔
 
æ²¼éœ§æ³°å¦
沼霧泰坦
 
æ­»éˆåš™å’¬
死靈嚙咬
 
å¤©è£”å¹»éˆ
天裔幻靈
 
ä¿„æ¸¡è«¾é™µæ•æ’ˆå®¢
俄渡諾陵捕撈客
 
è‹¦ç—›é è¨€å¸«
苦痛預言師
 
è¡€å è¡“
血占術
 
æç‘ªç‘žçš„åƒ•å¾ž
提瑪瑞的僕從
 
é‰¤å˜´å“ˆç—ž
鉤嘴哈痞
 
æ€¨æ¯’è½‰ä¸–è€…
怨毒轉世者
 
å¢¨ç™¸æ–¯çš„æˆ°é Œå¸«
墨癸斯的戰頌師
 
å†¥ç•Œé‡è·
冥界重荷
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯å¾µå…µå“¡
阿喀洛斯徵兵員
 
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侵略典範
 
åˆ»æ‹‰è«¾æ–¯çš„é›»æ“Š
刻拉諾斯的電擊
 
ç¨ç›®å³½ç¨çœ¼å·¨äºº
獨目峽獨眼巨人
 
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靈願齊現
 
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永火幻靈
 
å¤©é™éŒ˜æ“Š
天降錘擊
 
å‘½å®šçƒˆç„°
命定烈焰
 
å¯æ€–æ€’æ°£
可怖怒氣
 
é©šæ€–é€šéˆå¸«
驚怖通靈師
 
è¦†ç«é³³å‡°
覆火鳳凰
 
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鍛焰巨龍
 
æ€¥åˆ‡é€æ—¥è€…
急切逐日者
 
å¤¸æ ¼ç‘ªå± å¤«
夸格瑪屠夫
 
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閃電齊擊
 
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天裔狂徒
 
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頭骨先知
 
æ³•æ‹‰ä¼½æ–¯å·¨äºº
法拉伽斯巨人
 
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怒火天頂
 
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魯莽狂歡人
 
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勇迎挑戰
 
èˆžç«ç¾Šè¹„äºº
舞火羊蹄人
 
é‘„éˆç¾Šè¹„äºº
鑄靈羊蹄人
 
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砂暴掃蕩
 
ç‚™ç†±é®®è¡€
炙熱鮮血
 
åˆ»æ‹‰è«¾æ–¯çš„å–šåµå¸«
刻拉諾斯的喚嵐師
 
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雷鳴蠻漢
 
é›·éœ†ä¹‹åŠ›
雷霆之力
 
å‘½é‹ç„¡å¸¸
命運無常
 
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堅存典範
 
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多頭龍外貌
 
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衝鋒獾
 
å…‹ç¾…èŠ¬æ–¯çš„é§¿é¦¬
克羅芬斯的駿馬
 
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牲祭印記
 
å‘½å®šå¹²é 
命定干預
 
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盜墓蜘蛛
 
èŠç´å¡”è‹±é›„
萊納塔英雄
 
çµæ‰‹ç¾ŽæŠ€
獵手美技
 
å¡æ‹‰ç¾Žç‰¹æ‹‰çš„çœ·é¡§
卡拉美特拉的眷顧
 
èƒ¡é¬§ç ´å£ž
胡鬧破壞
 
å‡¡äººçš„æ±ºå¿ƒ
凡人的決心
 
å¥ˆè¥¿å®‰è¿ªé»˜æ´›ç¸
奈西安迪默洛獸
 
å¥ˆè¥¿å®‰è’é‡Žå™¬æ€ª
奈西安荒野噬怪
 
å°Šè²´çµç‰©
尊貴獵物
 
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天裔狼
 
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遊歷
 
æ–åŠ›èŒ²æ—çªæ“ŠéšŠ
斐力茲族突擊隊
 
æ–åŠ›èŒ²æ—é‡è·ºè€…
斐力茲族重跺者
 
å‡ºèº«ç‹¼ç¾¤
出身狼群
 
å¼•è·¯ç¾Šè¹„äºº
引路羊蹄人
 
æ–¯ç§‘æ‹‰æ²³è°·ç¦å®³
斯科拉河谷禍害
 
ç‘Ÿç‰¹è–©ç›Ÿèª“äºº
瑟特薩盟誓人
 
ç‘Ÿç‰¹è–©æ®žæ˜Ÿå®¢
瑟特薩殞星客
 
åˆˆç©ºæŽƒæ“Š
刈空掃擊
 
é‡‘æ£®å·¨èšº
金森巨蚺
 
æ“…åŠåŠäººé¦¬
擅劍半人馬
 
å´©é›¢ä¹™å¤ª
崩離乙太
 
äº”å½©ç¿¼ç…
五彩翼獅
 
åŸŽé‚¦ç¥žåŽ„èŠ³æ‹‰
城邦神厄芳拉
 
åŽ„èŠ³æ‹‰çš„å•Ÿè’™
厄芳拉的啟蒙
 
è¬ç´æˆˆæ–¯çš„ç‹‚å¾’
謝納戈斯的狂徒
 
è±æ”¶ç¥žå¡æ‹‰ç¾Žç‰¹æ‹‰
豐收神卡拉美特拉
 
ç ´æµªå¥‡å¥§æ‹‰
破浪奇奧拉
 
å¥‡å¥§æ‹‰çš„è¿½éš¨è€…
奇奧拉的追隨者
 
å± æˆ®ç¥žå¢¨ç™¸æ–¯
屠戮神墨癸斯
 
æ¬ºçžžç¥žæ–ç´å…‹
欺瞞神斐納克
 
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煽怒祭師
 
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豐足收穫
 
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默曲塞連
 
è²ªæ­¡ç¥žè¬ç´æˆˆæ–¯
貪歡神謝納戈斯
 
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星幽羊角
 
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蛇髮妖首
 
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英雄榮壇
 
å¥½æˆ°é›•æŸ±
好戰雕柱
 
å¡žé€£ä¹‹æ­Œè±Žç´
塞連之歌豎琴
 
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春葉鼓
 
å•Ÿè’™æ®¿å ‚
啟蒙殿堂
 
æƒ¡æ„æ®¿å ‚
惡意殿堂
 
è±è¶³æ®¿å ‚
豐足殿堂
 

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