News / 牌圖集合
Born of the God Card Image Gallery
The Card Image Gallery is now complete.
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侍僧的報償
阿喀洛斯方陣兵團
阿喀洛斯空護衛
勇氣典範
俄瑞恣獅王布黎瑪
晨昏交替
百戰幻靈
精英偵衛
厄芳拉的輝芒
痛斥
命定報應
鬼刃幻靈
瞥視太陽神
神澤將領
雄偉赤鹿
覓夢獅鷲
伊洛安斯的英雄
阻止進襲
忠誠飛馬
凡人的熱忱
天裔護盾手
俄瑞恣太陽嚮導
百鳥統領
祈求指引
撤銷存在
沉靜哨衛
迷宮精靈
旭日羈絆
布里瑪先鋒
巢居朝拜者
理念仲裁者
想像典範
浪潮韻集
保護色
深海催眠師
卜卦
恒久絆索
智識凋零
命定迷醉
迅步幻靈
潮汛巨蛇
海峽巨海獸
邁勒提斯占星家
裂靈師
廢除
天裔屈東
先知眼光
擾志蓋美拉
撤收螺旋
毒牙海岸塞連
史芬斯的信徒
漫步雲端
突降暴雨
塔薩的拒斥
卓莫克雷提
漩渦元素
滅頂浪潮
絕命典範
安梭苛的專家
悶死
枯膽惡疾
俄渡諾陵黑橡樹妖
孤魂鬥士
厄睿柏斯索魂
陷入悲痛
希望噬魔
鑿眼
析命巫婆
命定歸返
驚怖喧嘩兵
渴子鬼母
孤零漂泊者
化金
駭人轉化
劫令惡魔
沼霧泰坦
死靈嚙咬
天裔幻靈
俄渡諾陵捕撈客
苦痛預言師
血占術
提瑪瑞的僕從
鉤嘴哈痞
怨毒轉世者
墨癸斯的戰頌師
冥界重荷
阿喀洛斯徵兵員
侵略典範
刻拉諾斯的電擊
獨目峽獨眼巨人
靈願齊現
永火幻靈
天降錘擊
命定烈焰
可怖怒氣
驚怖通靈師
覆火鳳凰
鍛焰巨龍
急切逐日者
夸格瑪屠夫
閃電齊擊
天裔狂徒
頭骨先知
法拉伽斯巨人
怒火天頂
魯莽狂歡人
勇迎挑戰
舞火羊蹄人
鑄靈羊蹄人
砂暴掃蕩
炙熱鮮血
刻拉諾斯的喚嵐師
雷鳴蠻漢
雷霆之力
命運無常
堅存典範
多頭龍外貌
衝鋒獾
克羅芬斯的駿馬
牲祭印記
命定干預
盜墓蜘蛛
萊納塔英雄
獵手美技
卡拉美特拉的眷顧
胡鬧破壞
凡人的決心
奈西安迪默洛獸
奈西安荒野噬怪
尊貴獵物
天裔狼
遊歷
斐力茲族突擊隊
斐力茲族重跺者
出身狼群
引路羊蹄人
斯科拉河谷禍害
瑟特薩盟誓人
瑟特薩殞星客
刈空掃擊
金森巨蚺
擅劍半人馬
崩離乙太
五彩翼獅
城邦神厄芳拉
厄芳拉的啟蒙
謝納戈斯的狂徒
豐收神卡拉美特拉
破浪奇奧拉
奇奧拉的追隨者
屠戮神墨癸斯
欺瞞神斐納克
煽怒祭師
豐足收穫
默曲塞連
貪歡神謝納戈斯
星幽羊角
蛇髮妖首
英雄榮壇
好戰雕柱
塞連之歌豎琴
春葉鼓
啟蒙殿堂
惡意殿堂
豐足殿堂