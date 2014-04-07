News / 牌圖集合
Journey Into Nyx Card Image Gallery
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白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠 | 多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
庇佑神使
阿耶尼的風采
阿喀洛斯獒犬
尼茲戰具
驅逐明光
送曉御夫
弒神
赫利歐德的旨意
守望雄鷹
巧辭幻靈
活力洗禮池
承陽劍
佑豐蔻靈
拉苟那族開路人
艦隊啟航
反逆獅族
凡塵執念
星絨綿羊
壓迫射線
俄瑞恣迅爪兵
方陣隊型
採石場巨像
報復
盲目喧嘩兵
縛空咒
空矛騎兵
擅雕築匠
補給鶴
忒特摩斯高階僧侶
空中列陣
戰場奇術師
隱匿塞連
勒令撤銷
晶澈鸚鵡螺
達克拉秘教徒
大膽的竊賊
克羅芬斯的旨意
命運洗禮池
捕神章魚
危急關頭
傲慢
催眠塞連
解讀預兆
奇奧拉的驅散
釘牢在地
幻型湧現
深海捕撈
急流蓋美拉
天鷹展翅
時光智者
船艦禍害
符印海星
塔薩的吞噬獸
塔薩的怒火
屈東騎隊
岸襲屈東
戰翼塞連
湍流水靈
厄睿柏斯的密探
蛇髮妖外貌
血狂重裝步兵
壞腦蛆
沒入黑暗
殘酷進食
厄睿柏斯的旨意
喚終巨人
引怖冥靈
澆熄希望
幻夢盛宴
驚怖石化師
轉世洗禮池
糙節覆痕怪
猙獰守衛
點金咒馬卡耳王
盛宴大師
驚魘終局
尼茲灌輸
芳瑞卡的精衛
轉世貪歡者
轉世者祭禮
腐壞巨漢
信者噤聲
怨毒霆擊
吱響蛭群
裂念拉彌亞
受虐思緒
極端恐懼
阿喀洛斯破陣兵
擎天巨人
刃牙野豬
眩目火光
恆怒獨眼巨人
雙子神的旨意
盛歡幻靈
焰語者的意志
犄角疾刺
憤怒洗禮池
鍛生山靈
暴食獨眼巨人
勇力馴服
知識與力量
閃電權冠
岩漿噴散
墨癸斯的戰獵犬
沉思牛頭怪
焰語預言師
閃電謎題
荒棄嬉鬧
煽動暴民
羊蹄人重裝步兵
符印石龍子
特剌謝斯後裔
墨癸斯的怨恨
星墜擊
焰塑雙身
野火獄犬
巴薩剌塔弓箭手
巨身勇行
托諸塵土
瀆聖災難
卡拉美特拉的旨意
花叢幻靈
富饒洗禮池
金角牝鹿
金皮公牛
英雄災禍
凡人剋星
護卵多頭龍
克羅芬斯的洞察
集市節慶
自然華彩
奈西安獵護獸
橡心樹靈
斐力茲族雷蹄兵
斐力茲族戰酋長
貪食鬣狗獅
享譽織匠
復甦旋律
林舞羊蹄人
瑟特薩式戰法
英雄齊心
尖刺豪豬
亡者賦力
群集巨人
英雄明師阿耶尼
渡亡神雅睿歐斯
奮絕抵抗
詭詐信徒
飛羽石化雞蛇
勝利神伊洛安斯
風暴神刻拉諾斯
天際神克羅芬斯
尼茲蜘蛛
折磨神芳瑞卡
殞神狂歡
逐嵐蓋美拉
冥界鑄幣匠
伊洛安斯的兵械
勝利戰車
逃兵囚營
金鑄哨兵
凱旋大廳
魔力聚流
頓悟殿堂
疫病殿堂