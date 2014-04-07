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| | | | | 多色 | 神器 | | 所有牌張

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庇佑神使
 
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阿耶尼的風采
 
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阿喀洛斯獒犬
 
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尼茲戰具
 
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驅逐明光
 
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送曉御夫
 
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弒神
 
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赫利歐德的旨意
 
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守望雄鷹
 
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巧辭幻靈
 
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活力洗禮池
 
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承陽劍
 
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佑豐蔻靈
 
æ‹‰è‹Ÿé‚£æ—é–‹è·¯äºº
拉苟那族開路人
 
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艦隊啟航
 
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反逆獅族
 
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凡塵執念
 
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星絨綿羊
 
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壓迫射線
 
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俄瑞恣迅爪兵
 
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方陣隊型
 
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採石場巨像
 
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報復
 
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盲目喧嘩兵
 
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縛空咒
 
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空矛騎兵
 
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擅雕築匠
 
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補給鶴
 
å¿’ç‰¹æ‘©æ–¯é«˜éšŽåƒ§ä¾¶
忒特摩斯高階僧侶
 
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空中列陣
 
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戰場奇術師
 
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隱匿塞連
 
å‹’ä»¤æ’¤éŠ·
勒令撤銷
 
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晶澈鸚鵡螺
 
é”å…‹æ‹‰ç§˜æ•™å¾’
達克拉秘教徒
 
å¤§è†½çš„ç«Šè³Š
大膽的竊賊
 
å…‹ç¾…èŠ¬æ–¯çš„æ—¨æ„
克羅芬斯的旨意
 
å‘½é‹æ´—ç¦®æ± 
命運洗禮池
 
æ•ç¥žç« é­š
捕神章魚
 
å±æ€¥é—œé ­
危急關頭
 
å‚²æ…¢
傲慢
 
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催眠塞連
 
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解讀預兆
 
å¥‡å¥§æ‹‰çš„é©…æ•£
奇奧拉的驅散
 
é‡˜ç‰¢åœ¨åœ°
釘牢在地
 
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幻型湧現
 
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深海捕撈
 
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急流蓋美拉
 
å¤©é·¹å±•ç¿…
天鷹展翅
 
æ™‚å…‰æ™ºè€…
時光智者
 
èˆ¹è‰¦ç¦å®³
船艦禍害
 
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符印海星
 
å¡”è–©çš„åžå™¬ç¸
塔薩的吞噬獸
 
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塔薩的怒火
 
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屈東騎隊
 
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岸襲屈東
 
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戰翼塞連
 
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湍流水靈
 
åŽ„ç¿æŸæ–¯çš„å¯†æŽ¢
厄睿柏斯的密探
 
è›‡é«®å¦–å¤–è²Œ
蛇髮妖外貌
 
è¡€ç‹‚é‡è£æ­¥å…µ
血狂重裝步兵
 
å£žè…¦è›†
壞腦蛆
 
æ²’å…¥é»‘æš—
沒入黑暗
 
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殘酷進食
 
åŽ„ç¿æŸæ–¯çš„æ—¨æ„
厄睿柏斯的旨意
 
å–šçµ‚å·¨äºº
喚終巨人
 
å¼•æ€–å†¥éˆ
引怖冥靈
 
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澆熄希望
 
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幻夢盛宴
 
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驚怖石化師
 
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轉世洗禮池
 
ç³™ç¯€è¦†ç—•æ€ª
糙節覆痕怪
 
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猙獰守衛
 
é»žé‡‘å’’é¦¬å¡è€³çŽ‹
點金咒馬卡耳王
 
ç››å®´å¤§å¸«
盛宴大師
 
é©šé­˜çµ‚å±€
驚魘終局
 
å°¼èŒ²çŒè¼¸
尼茲灌輸
 
èŠ³ç‘žå¡çš„ç²¾è¡›
芳瑞卡的精衛
 
è½‰ä¸–è²ªæ­¡è€…
轉世貪歡者
 
è½‰ä¸–è€…ç¥­ç¦®
轉世者祭禮
 
è…å£žå·¨æ¼¢
腐壞巨漢
 
ä¿¡è€…å™¤è²
信者噤聲
 
æ€¨æ¯’éœ†æ“Š
怨毒霆擊
 
å±éŸ¿è›­ç¾¤
吱響蛭群
 
è£‚å¿µæ‹‰å½Œäºž
裂念拉彌亞
 
å—è™æ€ç·’
受虐思緒
 
æ¥µç«¯ææ‡¼
極端恐懼
 
é˜¿å–€æ´›æ–¯ç ´é™£å…µ
阿喀洛斯破陣兵
 
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擎天巨人
 
åˆƒç‰™é‡Žè±¬
刃牙野豬
 
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眩目火光
 
æ†æ€’ç¨çœ¼å·¨äºº
恆怒獨眼巨人
 
é›™å­ç¥žçš„æ—¨æ„
雙子神的旨意
 
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盛歡幻靈
 
ç„°èªžè€…çš„æ„å¿—
焰語者的意志
 
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犄角疾刺
 
æ†¤æ€’æ´—ç¦®æ± 
憤怒洗禮池
 
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鍛生山靈
 
æš´é£Ÿç¨çœ¼å·¨äºº
暴食獨眼巨人
 
å‹‡åŠ›é¦´æœ
勇力馴服
 
çŸ¥è­˜èˆ‡åŠ›é‡
知識與力量
 
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閃電權冠
 
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岩漿噴散
 
å¢¨ç™¸æ–¯çš„æˆ°çµçŠ¬
墨癸斯的戰獵犬
 
æ²‰æ€ç‰›é ­æ€ª
沉思牛頭怪
 
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焰語預言師
 
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閃電謎題
 
è’æ£„å¬‰é¬§
荒棄嬉鬧
 
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煽動暴民
 
ç¾Šè¹„äººé‡è£æ­¥å…µ
羊蹄人重裝步兵
 
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符印石龍子
 
ç‰¹å‰Œè¬æ–¯å¾Œè£”
特剌謝斯後裔
 
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墨癸斯的怨恨
 
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星墜擊
 
ç„°å¡‘é›™èº«
焰塑雙身
 
é‡Žç«ç„çŠ¬
野火獄犬
 
å·´è–©å‰Œå¡”å¼“ç®­æ‰‹
巴薩剌塔弓箭手
 
å·¨èº«å‹‡è¡Œ
巨身勇行
 
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托諸塵土
 
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瀆聖災難
 
å¡æ‹‰ç¾Žç‰¹æ‹‰çš„æ—¨æ„
卡拉美特拉的旨意
 
èŠ±å¢å¹»éˆ
花叢幻靈
 
å¯Œé¥’æ´—ç¦®æ± 
富饒洗禮池
 
é‡‘è§’ç‰é¹¿
金角牝鹿
 
é‡‘çš®å…¬ç‰›
金皮公牛
 
è‹±é›„ç½ç¦
英雄災禍
 
å‡¡äººå‰‹æ˜Ÿ
凡人剋星
 
è­·åµå¤šé ­é¾
護卵多頭龍
 
å…‹ç¾…èŠ¬æ–¯çš„æ´žå¯Ÿ
克羅芬斯的洞察
 
é›†å¸‚ç¯€æ…¶
集市節慶
 
è‡ªç„¶è¯å½©
自然華彩
 
å¥ˆè¥¿å®‰çµè­·ç¸
奈西安獵護獸
 
æ©¡å¿ƒæ¨¹éˆ
橡心樹靈
 
æ–åŠ›èŒ²æ—é›·è¹„å…µ
斐力茲族雷蹄兵
 
æ–åŠ›èŒ²æ—æˆ°é…‹é•·
斐力茲族戰酋長
 
è²ªé£Ÿé¬£ç‹—ç…
貪食鬣狗獅
 
äº«è­½ç¹”åŒ 
享譽織匠
 
å¾©ç”¦æ—‹å¾‹
復甦旋律
 
æž—èˆžç¾Šè¹„äºº
林舞羊蹄人
 
ç‘Ÿç‰¹è–©å¼æˆ°æ³•
瑟特薩式戰法
 
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英雄齊心
 
å°–åˆºè±ªè±¬
尖刺豪豬
 
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亡者賦力
 
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群集巨人
 
è‹±é›„æ˜Žå¸«é˜¿è€¶å°¼
英雄明師阿耶尼
 
æ¸¡äº¡ç¥žé›…ç¿æ­æ–¯
渡亡神雅睿歐斯
 
å¥®çµ•æŠµæŠ—
奮絕抵抗
 
è©­è©ä¿¡å¾’
詭詐信徒
 
é£›ç¾½çŸ³åŒ–é›žè›‡
飛羽石化雞蛇
 
å‹åˆ©ç¥žä¼Šæ´›å®‰æ–¯
勝利神伊洛安斯
 
é¢¨æš´ç¥žåˆ»æ‹‰è«¾æ–¯
風暴神刻拉諾斯
 
å¤©éš›ç¥žå…‹ç¾…èŠ¬æ–¯
天際神克羅芬斯
 
å°¼èŒ²èœ˜è››
尼茲蜘蛛
 
æŠ˜ç£¨ç¥žèŠ³ç‘žå¡
折磨神芳瑞卡
 
æ®žç¥žç‹‚æ­¡
殞神狂歡
 
é€åµè“‹ç¾Žæ‹‰
逐嵐蓋美拉
 
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冥界鑄幣匠
 
ä¼Šæ´›å®‰æ–¯çš„å…µæ¢°
伊洛安斯的兵械
 
å‹åˆ©æˆ°è»Š
勝利戰車
 
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逃兵囚營
 
é‡‘é‘„å“¨å…µ
金鑄哨兵
 
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凱旋大廳
 
é­”åŠ›èšæµ
魔力聚流
 
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頓悟殿堂
 
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疫病殿堂
 

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