Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
葛力安養子阿波戴爾亞德恩
遠古金龍
歐格瑪的檔案師
突破禽絕地獄
星界拉扯
班恩的神導士
放逐術
提爾的戰鬥天使
惑人鬼火
受福鷲馬
擅運牲畜
水晶龍
達成協議
神輝牧師
大忙人艾琳哈碧茲
遠地旅者
焰拳傭兵
焰拳傭兵軍官
吉斯澤萊武僧
山巨人聖武士
提爾的巨劍
巡守納迦
光導箭
摩拉丁之鎚
英靈號角
冰風谷堅衛
勵志領袖
維拉基斯勇將萊埃澤爾
萊埃澤爾的巧軀
軍團忠誠
忠誠聖飛象路路
尚武促動
微縮牢籠
貴族後人
飛馬守護者
拉薩德殷巴希爾
募兵動員
怯蘊援救靈
逡巡豎琴手
偵察獵鷹
塑形陽炎爆
斬殺猛獸
堅定的獨角獸
石膚術
斑貓人馭鳥盜
地下窖掃蕩
歷戰士兵
白羽山冒險家
塑風異界神侍
巨龍橫渡巡衛
你的神殿遭到攻擊
你遭遇一群劫匪
藍
飛羽族偷襲客
快樂竊賊阿羅拉
遠古銀龍
班恩的觸發術
朦朧術
燭堡啟示
燭堡智者
寒冰錐
異界探知
移位幼獸
龍族傳說
龍裔掠奪客
夢想破裂
地城探索者
伊爾明斯特的擬像術
妖精荒野照護人
妖精荒野訪客
魔力泉湧
深水城逸才蓋爾
蓋爾的倒轉術
夜視鏡片
灰港人魚
汲魄靈吸怪
神秘詭術師愛蒙
艾瑞尼卡斯的邪惡副體
青年迷霧龍
天狗奇械師
同族發現
青金龍珠
篡改記憶
月影島皮克精
神秘鑰匙
迅爪專家
海神河巨龍
偽龍傭獸
心靈促動
異物販商芮納理
大法師法袍
攜手奔逃
水手災禍
藍寶石龍
海鬼婆
無恥騙子
震懾擊
劍灣水手
劍灣巨蛇
恐懼之墓冒險家
泰摩拉的神導士
燭堡研究員瓦洱
周遊學者沃洛
寒冬愛拉天族
托雷的法師
少年藍龍
黑
鐵王座的密探
影賊的密探
巴爾的祭壇
野心的代價
遠古黃銅龍
暗影鎧甲
哈達之臂
阿斯代倫的飢渴
殘暴實驗
不義金錢
召骨牧師
虛空召喚
湮滅
鏈魔
死雲術
前科罪犯
至上真神教派信徒
致命爭執
主腦
魔能契約
駭怖死亡暴君
鬼魂提燈
史拉灰蟾
誓公會遊掠者
狂戰魔
噬腦怪
孢子人
謀殺
米爾寇的勒令
米爾寇的神導士
極惡小惡魔
諾斯克
契約武器
寄生促動
道路先知
鴉閣城冒險家
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
海拉斯特的後裔
暗夜法官影心
米爾寇的印記
夢魘語者希歷斯
頭骨港商人
蚊蝠
召喚不死生物
小偷工具
黃玉龍
幽暗地域探險家
邪惡戰怒者
變節卓爾維康妮亞
弗洛魔
散塔林會惡賊
紅
安珀葛斯特歐茂爾
紫晶龍
遠古赤銅龍
巴洛魔
巴爾的神導士
沸血術士
噴息武器
紅玉髓龍珠
混沌洞穴冒險家
混沌加身
深入禽絕地獄
拜龍教徒
大地震動
埃爾托瑞爾倖存者
利齒巨龍
隱逸巨人笛手
火球
星界獵手加奈茲
元素裔執法者
豺狼人戰團
公會工匠
真靈狂信徒古特
貯寶食人魔
妙手魔炮師
受啟打造
遭恨民謠手
閃電長槍
禽絕地獄之怒卡萊琪
閃電擊
提亞瑪特教徒麗瓦安
宿敵鳳凰
集群攻擊
畫廊資助人
熱門藝人
魯莽野蠻人
閃耀促動
振奮吟遊詩人
風暴君王之雷霆
街頭流浪兒
非凡仗劍客
尋釁狗頭人
酒館鬥毆客
雷電波
提亞瑪特的狂信徒
雙手斧
驚異法杖
倉庫盜賊
狂野魔法浪湧
怨怒紅龍
邊境之刃威邇
威邇的逆轉術
少年紅龍
你行竊時被逮
綠
巴哈姆特的侍僧
雄心龍裔
遠古青銅龍
尋仇獵人
攜手出擊
酒廊鬥毆
棘竹君王
無憂馴豬師
大地結社德魯伊
斗篷森林隱士
斗篷森林集群守衛
超巨獾
龍族壁畫師
懼慄蛇龍
翠綠林地德魯伊
德魯伊儀式
地震巨龍
翡翠龍
幽域追蹤者艾琳尼斯
伊特怪
探索幽暗地域
巨型掘地蟲
翠綠大德魯伊哈爾欣
強健化外之民
翠玉龍珠
樹林之友賈希拉
賈希拉的休養術
伏擊綠龍
威嚴創生
頂級廚師
怪物圖鑑
護孢蕈人
大自然的知識
壓倒性遭遇
梟頭幼熊
梟頭熊牧者
劍刃抹毒
掠食促動
巨人養子
鐵騎馬鞍
覆鱗滋養人
精靈神箭手
西凡納斯的神導士
尚諾斯龍心
顱骨響尾蛇
分割戰利品
遍遊遠境
地下窖蕈人
地脈迷城冒險家
優雅灰熊威爾遜
你抬眼一瞥末日毀滅獸
你在酒館遇見他人
多色
先知阿蘭多
頹廢的阿斯代倫
暗夜女巫芭芭萊薩迦
黑暗之主班恩
謀殺之主巴爾
小物喚師卡迪拉
莉瑞亞波提爾指揮官
四人議會
烏爾德瑞文嘉德公爵
塑能專家戴娜黑
伊爾明斯特
遣施怪古朗奇
睿智導師葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
暗影大德魯伊卡格佳
銳鱗歌手蔻麗莎
龍族傳承洛珊
貨棚老闆馬哈迪
真劍聖武士麥琪
上古龍衛米瑞穆
歷時英雄明斯克與布布
冷酷無情的明薩拉
骸骨之主米爾寇
狂野法師妮拉
九指姬恩
精刻利刃歐寄
蠻血幫首腦拉噶達噶
煉獄救星拉斐爾
罪犯頭目莉爾薩蕾爾
巫后塔莎
屠夫斯拉庫斯
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
無色
Faceless One
神器
秘法全書
秘法印記
百寶囊
蜥怪頸環
眾我長劍
青銅海象
光潔雄鹿
營火
炭黑鑽石
卡達林魔晶龍
蝙蝠斗篷
發條靈狐
無盡水源
凶暴擬身怪
鑽機鼴鼠
地城專家背包
焰紅鑽石
有損繩索
城門巨像
晶岩魔像
鋼鐵獒犬
顯像提燈
多相鑰匙
乳白鑽石
行進二元塚
獵偷生使
隕石魔像
勒克歐的強力僕役
心靈石
懾心鏡
苔綠鑽石
螺殼船
領航法球
捷藝偶原理圖
貴人錢包
貴族印鑑
朝聖客之眼
珍奇雕像
預視稜鏡
悶人毯
天藍鑽石
石語者水晶
疾行靴
開拓者火炬
寶藏守衛
萬溶劑
亂心魔盒
旅人飾品
地
柏德之門
石蜥門
黑龍門
繁盛步道
城堡門
山崖門
指揮塔
成形野地
貢德門
堆垛門
奢華包廂
宅邸門
塑境秘潭
映景明湖
海洋門
無際雲海
尖塔花園
平原
平原
平原
平原
海島
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林
樹林