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多色 | 無色 | 神器 | | 所有牌張

葛力安養子阿波戴爾亞德恩
葛力安養子阿波戴爾亞德恩

遠古金龍
遠古金龍

歐格瑪的檔案師
歐格瑪的檔案師

突破禽絕地獄
突破禽絕地獄

星界拉扯
星界拉扯

班恩的神導士
班恩的神導士

放逐術
放逐術

提爾的戰鬥天使
提爾的戰鬥天使

惑人鬼火
惑人鬼火

受福鷲馬
受福鷲馬

擅運牲畜
擅運牲畜

水晶龍
水晶龍

達成協議
達成協議

神輝牧師
神輝牧師

大忙人艾琳哈碧茲
大忙人艾琳哈碧茲

遠地旅者
遠地旅者

焰拳傭兵
焰拳傭兵

焰拳傭兵軍官
焰拳傭兵軍官

吉斯澤萊武僧
吉斯澤萊武僧

山巨人聖武士
山巨人聖武士

提爾的巨劍
提爾的巨劍

巡守納迦
巡守納迦

光導箭
光導箭

摩拉丁之鎚
摩拉丁之鎚

英靈號角
英靈號角

冰風谷堅衛
冰風谷堅衛

勵志領袖
勵志領袖

維拉基斯勇將萊埃澤爾
維拉基斯勇將萊埃澤爾

萊埃澤爾的巧軀
萊埃澤爾的巧軀

軍團忠誠
軍團忠誠

忠誠聖飛象路路
忠誠聖飛象路路

尚武促動
尚武促動

微縮牢籠
微縮牢籠

貴族後人
貴族後人

飛馬守護者
飛馬守護者

拉薩德殷巴希爾
拉薩德殷巴希爾

募兵動員
募兵動員

怯蘊援救靈
怯蘊援救靈

逡巡豎琴手
逡巡豎琴手

偵察獵鷹
偵察獵鷹

塑形陽炎爆
塑形陽炎爆

斬殺猛獸
斬殺猛獸

堅定的獨角獸
堅定的獨角獸

石膚術
石膚術

斑貓人馭鳥盜
斑貓人馭鳥盜

地下窖掃蕩
地下窖掃蕩

歷戰士兵
歷戰士兵

白羽山冒險家
白羽山冒險家

塑風異界神侍
塑風異界神侍

巨龍橫渡巡衛
巨龍橫渡巡衛

你的神殿遭到攻擊
你的神殿遭到攻擊

你遭遇一群劫匪
你遭遇一群劫匪

飛羽族偷襲客
飛羽族偷襲客

快樂竊賊阿羅拉
快樂竊賊阿羅拉

遠古銀龍
遠古銀龍

班恩的觸發術
班恩的觸發術

朦朧術
朦朧術

燭堡啟示
燭堡啟示

燭堡智者
燭堡智者

寒冰錐
寒冰錐

異界探知
異界探知

移位幼獸
移位幼獸

龍族傳說
龍族傳說

龍裔掠奪客
龍裔掠奪客

夢想破裂
夢想破裂

地城探索者
地城探索者

伊爾明斯特的擬像術
伊爾明斯特的擬像術

妖精荒野照護人
妖精荒野照護人

妖精荒野訪客
妖精荒野訪客

魔力泉湧
魔力泉湧

深水城逸才蓋爾
深水城逸才蓋爾

蓋爾的倒轉術
蓋爾的倒轉術

夜視鏡片
夜視鏡片

灰港人魚
灰港人魚

汲魄靈吸怪
汲魄靈吸怪

神秘詭術師愛蒙
神秘詭術師愛蒙

艾瑞尼卡斯的邪惡副體
艾瑞尼卡斯的邪惡副體

青年迷霧龍
青年迷霧龍

天狗奇械師
天狗奇械師

同族發現
同族發現

青金龍珠
青金龍珠

篡改記憶
篡改記憶

月影島皮克精
月影島皮克精

神秘鑰匙
神秘鑰匙

迅爪專家
迅爪專家

海神河巨龍
海神河巨龍

偽龍傭獸
偽龍傭獸

心靈促動
心靈促動

異物販商芮納理
異物販商芮納理

大法師法袍
大法師法袍

攜手奔逃
攜手奔逃

水手災禍
水手災禍

藍寶石龍
藍寶石龍

海鬼婆
海鬼婆

無恥騙子
無恥騙子

震懾擊
震懾擊

劍灣水手
劍灣水手

劍灣巨蛇
劍灣巨蛇

恐懼之墓冒險家
恐懼之墓冒險家

泰摩拉的神導士
泰摩拉的神導士

燭堡研究員瓦洱
燭堡研究員瓦洱

周遊學者沃洛
周遊學者沃洛

寒冬愛拉天族
寒冬愛拉天族

托雷的法師
托雷的法師

少年藍龍
少年藍龍

鐵王座的密探
鐵王座的密探

影賊的密探
影賊的密探

巴爾的祭壇
巴爾的祭壇

野心的代價
野心的代價

遠古黃銅龍
遠古黃銅龍

暗影鎧甲
暗影鎧甲

哈達之臂
哈達之臂

阿斯代倫的飢渴
阿斯代倫的飢渴

殘暴實驗
殘暴實驗

不義金錢
不義金錢

召骨牧師
召骨牧師

虛空召喚
虛空召喚

湮滅
湮滅

鏈魔
鏈魔

死雲術
死雲術

前科罪犯
前科罪犯

至上真神教派信徒
至上真神教派信徒

致命爭執
致命爭執

主腦
主腦

魔能契約
魔能契約

駭怖死亡暴君
駭怖死亡暴君

鬼魂提燈
鬼魂提燈

史拉灰蟾
史拉灰蟾

誓公會遊掠者
誓公會遊掠者

狂戰魔
狂戰魔

噬腦怪
噬腦怪

孢子人
孢子人

謀殺
謀殺

米爾寇的勒令
米爾寇的勒令

米爾寇的神導士
米爾寇的神導士

極惡小惡魔
極惡小惡魔

諾斯克
諾斯克

契約武器
契約武器

寄生促動
寄生促動

道路先知
道路先知

鴉閣城冒險家
鴉閣城冒險家

卡林港割喉客莎法娜
卡林港割喉客莎法娜

索命鬼王沙洛佛克
索命鬼王沙洛佛克

海拉斯特的後裔
海拉斯特的後裔

暗夜法官影心
暗夜法官影心

米爾寇的印記
米爾寇的印記

夢魘語者希歷斯
夢魘語者希歷斯

頭骨港商人
頭骨港商人

蚊蝠
蚊蝠

召喚不死生物
召喚不死生物

小偷工具
小偷工具

黃玉龍
黃玉龍

幽暗地域探險家
幽暗地域探險家

邪惡戰怒者
邪惡戰怒者

變節卓爾維康妮亞
變節卓爾維康妮亞

弗洛魔
弗洛魔

散塔林會惡賊
散塔林會惡賊

安珀葛斯特歐茂爾
安珀葛斯特歐茂爾

紫晶龍
紫晶龍

遠古赤銅龍
遠古赤銅龍

巴洛魔
巴洛魔

巴爾的神導士
巴爾的神導士

沸血術士
沸血術士

噴息武器
噴息武器

紅玉髓龍珠
紅玉髓龍珠

混沌洞穴冒險家
混沌洞穴冒險家

混沌加身
混沌加身

深入禽絕地獄
深入禽絕地獄

拜龍教徒
拜龍教徒

大地震動
大地震動

埃爾托瑞爾倖存者
埃爾托瑞爾倖存者

利齒巨龍
利齒巨龍

隱逸巨人笛手
隱逸巨人笛手

火球
火球

星界獵手加奈茲
星界獵手加奈茲

元素裔執法者
元素裔執法者

豺狼人戰團
豺狼人戰團

公會工匠
公會工匠

真靈狂信徒古特
真靈狂信徒古特

貯寶食人魔
貯寶食人魔

妙手魔炮師
妙手魔炮師

受啟打造
受啟打造

遭恨民謠手
遭恨民謠手

閃電長槍
閃電長槍

禽絕地獄之怒卡萊琪
禽絕地獄之怒卡萊琪

閃電擊
閃電擊

提亞瑪特教徒麗瓦安
提亞瑪特教徒麗瓦安

宿敵鳳凰
宿敵鳳凰

集群攻擊
集群攻擊

畫廊資助人
畫廊資助人

熱門藝人
熱門藝人

魯莽野蠻人
魯莽野蠻人

閃耀促動
閃耀促動

振奮吟遊詩人
振奮吟遊詩人

風暴君王之雷霆
風暴君王之雷霆

街頭流浪兒
街頭流浪兒

非凡仗劍客
非凡仗劍客

尋釁狗頭人
尋釁狗頭人

酒館鬥毆客
酒館鬥毆客

雷電波
雷電波

提亞瑪特的狂信徒
提亞瑪特的狂信徒

雙手斧
雙手斧

驚異法杖
驚異法杖

倉庫盜賊
倉庫盜賊

狂野魔法浪湧
狂野魔法浪湧

怨怒紅龍
怨怒紅龍

邊境之刃威邇
邊境之刃威邇

威邇的逆轉術
威邇的逆轉術

少年紅龍
少年紅龍

你行竊時被逮
你行竊時被逮

巴哈姆特的侍僧
巴哈姆特的侍僧

雄心龍裔
雄心龍裔

遠古青銅龍
遠古青銅龍

尋仇獵人
尋仇獵人

攜手出擊
攜手出擊

酒廊鬥毆
酒廊鬥毆

棘竹君王
棘竹君王

無憂馴豬師
無憂馴豬師

大地結社德魯伊
大地結社德魯伊

斗篷森林隱士
斗篷森林隱士

斗篷森林集群守衛
斗篷森林集群守衛

超巨獾
超巨獾

龍族壁畫師
龍族壁畫師

懼慄蛇龍
懼慄蛇龍

翠綠林地德魯伊
翠綠林地德魯伊

德魯伊儀式
德魯伊儀式

地震巨龍
地震巨龍

翡翠龍
翡翠龍

幽域追蹤者艾琳尼斯
幽域追蹤者艾琳尼斯

伊特怪
伊特怪

探索幽暗地域
探索幽暗地域

巨型掘地蟲
巨型掘地蟲

翠綠大德魯伊哈爾欣
翠綠大德魯伊哈爾欣

強健化外之民
強健化外之民

翠玉龍珠
翠玉龍珠

樹林之友賈希拉
樹林之友賈希拉

賈希拉的休養術
賈希拉的休養術

伏擊綠龍
伏擊綠龍

威嚴創生
威嚴創生

頂級廚師
頂級廚師

怪物圖鑑
怪物圖鑑

護孢蕈人
護孢蕈人

大自然的知識
大自然的知識

壓倒性遭遇
壓倒性遭遇

梟頭幼熊
梟頭幼熊

梟頭熊牧者
梟頭熊牧者

劍刃抹毒
劍刃抹毒

掠食促動
掠食促動

巨人養子
巨人養子

鐵騎馬鞍
鐵騎馬鞍

覆鱗滋養人
覆鱗滋養人

精靈神箭手
精靈神箭手

西凡納斯的神導士
西凡納斯的神導士

尚諾斯龍心
尚諾斯龍心

顱骨響尾蛇
顱骨響尾蛇

分割戰利品
分割戰利品

遍遊遠境
遍遊遠境

地下窖蕈人
地下窖蕈人

地脈迷城冒險家
地脈迷城冒險家

優雅灰熊威爾遜
優雅灰熊威爾遜

你抬眼一瞥末日毀滅獸
你抬眼一瞥末日毀滅獸

你在酒館遇見他人
你在酒館遇見他人

多色

先知阿蘭多
先知阿蘭多

頹廢的阿斯代倫
頹廢的阿斯代倫

暗夜女巫芭芭萊薩迦
暗夜女巫芭芭萊薩迦

黑暗之主班恩
黑暗之主班恩

謀殺之主巴爾
謀殺之主巴爾

小物喚師卡迪拉
小物喚師卡迪拉

莉瑞亞波提爾指揮官
莉瑞亞波提爾指揮官

四人議會
四人議會

烏爾德瑞文嘉德公爵
烏爾德瑞文嘉德公爵

塑能專家戴娜黑
塑能專家戴娜黑

伊爾明斯特
伊爾明斯特

遣施怪古朗奇
遣施怪古朗奇

睿智導師葛力安
睿智導師葛力安

混沌械匠姚恩姚森
混沌械匠姚恩姚森

破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
破碎之人瓊艾瑞尼卡斯

暗影大德魯伊卡格佳
暗影大德魯伊卡格佳

銳鱗歌手蔻麗莎
銳鱗歌手蔻麗莎

龍族傳承洛珊
龍族傳承洛珊

貨棚老闆馬哈迪
貨棚老闆馬哈迪

真劍聖武士麥琪
真劍聖武士麥琪

上古龍衛米瑞穆
上古龍衛米瑞穆

歷時英雄明斯克與布布
歷時英雄明斯克與布布

冷酷無情的明薩拉
冷酷無情的明薩拉

骸骨之主米爾寇
骸骨之主米爾寇

狂野法師妮拉
狂野法師妮拉

九指姬恩
九指姬恩

精刻利刃歐寄
精刻利刃歐寄

蠻血幫首腦拉噶達噶
蠻血幫首腦拉噶達噶

煉獄救星拉斐爾
煉獄救星拉斐爾

罪犯頭目莉爾薩蕾爾
罪犯頭目莉爾薩蕾爾

巫后塔莎
巫后塔莎

屠夫斯拉庫斯
屠夫斯拉庫斯

埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅

無色

Faceless One
Faceless One

神器

秘法全書
秘法全書

秘法印記
秘法印記

百寶囊
百寶囊

蜥怪頸環
蜥怪頸環

眾我長劍
眾我長劍

青銅海象
青銅海象

光潔雄鹿
光潔雄鹿

營火
營火

炭黑鑽石
炭黑鑽石

卡達林魔晶龍
卡達林魔晶龍

蝙蝠斗篷
蝙蝠斗篷

發條靈狐
發條靈狐

無盡水源
無盡水源

凶暴擬身怪
凶暴擬身怪

鑽機鼴鼠
鑽機鼴鼠

地城專家背包
地城專家背包

焰紅鑽石
焰紅鑽石

有損繩索
有損繩索

城門巨像
城門巨像

晶岩魔像
晶岩魔像

鋼鐵獒犬
鋼鐵獒犬

顯像提燈
顯像提燈

多相鑰匙
多相鑰匙

乳白鑽石
乳白鑽石

行進二元塚
行進二元塚

獵偷生使
獵偷生使

隕石魔像
隕石魔像

勒克歐的強力僕役
勒克歐的強力僕役

心靈石
心靈石

懾心鏡
懾心鏡

苔綠鑽石
苔綠鑽石

螺殼船
螺殼船

領航法球
領航法球

捷藝偶原理圖
捷藝偶原理圖

貴人錢包
貴人錢包

貴族印鑑
貴族印鑑

朝聖客之眼
朝聖客之眼

珍奇雕像
珍奇雕像

預視稜鏡
預視稜鏡

悶人毯
悶人毯

天藍鑽石
天藍鑽石

石語者水晶
石語者水晶

疾行靴
疾行靴

開拓者火炬
開拓者火炬

寶藏守衛
寶藏守衛

萬溶劑
萬溶劑

亂心魔盒
亂心魔盒

旅人飾品
旅人飾品

柏德之門
柏德之門

石蜥門
石蜥門

黑龍門
黑龍門

繁盛步道
繁盛步道

城堡門
城堡門

山崖門
山崖門

指揮塔
指揮塔

成形野地
成形野地

貢德門
貢德門

堆垛門
堆垛門

奢華包廂
奢華包廂

宅邸門
宅邸門

塑境秘潭
塑境秘潭

映景明湖
映景明湖

海洋門
海洋門

無際雲海
無際雲海

尖塔花園
尖塔花園

平原
平原

平原
平原

平原
平原

平原
平原

海島
海島

海島
海島

海島
海島

海島
海島

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

山脈
山脈

山脈
山脈

山脈
山脈

山脈
山脈

樹林
樹林

樹林
樹林

樹林
樹林

樹林
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