Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Commander Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
平民英雄
深地侏塑土師
豎琴手募員
幹練地城專家
集體行動
艾歐娜大祭司
嚴峻指命
艾文核靈師
往生主教
暗中掉包
暮死 // 朝生
八尾半
前線醫士
風粉法師
榮光衛護使
異形助拳人
金鬃賈佐
法師隨員
均勢賢者
月主教米凱耶
鏡身靈
符文之母
白土教士
古訓牧師
風言收集師
無私精靈
瑟紋的復還
莊嚴新員
小隊指揮官
難破妙陣
英勇化形
藍
宗族工匠
奪智魔澤力克斯
底棲魔魚後裔
職業：奇械師
星界巨龍
無盡邪惡
曲心觸鬚怪
嘲諷變形怪
靈能儀式
乙太狂風
漁獵龜
深峽潛怪
強制探尋
野豬之咒
贅言詛咒
消散力場
意志霸攬
真偽莫辨
遭忘造物
裂崩心智
靈吸怪學者葛拉吉拉克斯
碎船驚懼獸
蒼龍京河
先制地脈
午夜怪鐘
奪心魔
溢電拼合怪
宣導
取自明日
遭獵白鯨
利雅拉映影
能量之韁
泥濘怪物
狡黠煽動師
碼頭滲透者
威爾肯理斯
黑
領隊人布蘭寇
溺往苦主
黑市管道
奪腦龍
來自陵墓
肅穆長眠引者
黏液甲伏怪
黑市
浴血鬥士
馬拉奇屠夫
心計巫妖
化形黜人
屍體卜算師
恐懼縛身
謝幕演出
黑暗幼雛
道西驚懼獸
焦炬艦隊劫奪客
蔓非沼索命妖
薄暮破壞妖
餵飽蟲群
奢華領主貢提
陰森腸占師
殘酷雇工
罪業啜獸
六方殺陣
遭緝驚懼獸
賈路開道
馬拉奇血僧
瑪爾都領襲兵
碎心劍客
夜盜清理客
夜嚎怪
凝虛姿
非瑞克西亞狂怒獸
瘟疫噴獸
枯萎主教
操偶聚群
貪食卓柏卡布拉
暗渠宿敵
吸收心靈
墓地逼令
悲哀神行客
筑拉波割喉客
紅
鬥技業主貝洛斯巴瑞提爾
熱情考古家
惱人夸塞魔
死吻之眼
延遲爆裂火球
戰利品爭執
判魂魔
精彩對決
煽動蟻
阿喀洛斯戰記
極光鳳凰
屠殺化身
瀆神行徑
碎骨巨人
魯莽挑發鬼
連鎖反應
混亂巨龍
混沌歪曲
散財詛咒
惡魔電擊
焦炬艦隊冒險客
禮數不周
烈焰巨口卓庫瑟
掠夢巨龍
鞍博雷破盾手
始嘯埃泰力
晶岩怒獸
鬼怪密探長
高大乳齒巨象
燃亮未來
伊捷化學師
潔絲卡的意志
山崖暴君克卒
重鑄利鋒拉耶梨
照亮舞台
米捷轟擊
圍攻哨站
蘿婉肯理斯
赤龍流星
戰術遭竊
地殼巨人
據地殘虐者
雷霆巨龍
隱匿者窪巴司
復仇先祖
岩漿奔流
好戰殘虐者
暴戰翻騰
狂亂魔法術士
綠
呵欠大門的杜爾南
綠史萊姆
失落之城旅途
蠍人族獵手
繼續向前
無盡纏絲阿拉斯塔
戰鬥長毛象
豆莖巨人
體內野獸
栽培
滅世劫前鋒
探索大地
伊祖黎的獵捕
蜂后
木靈展勢
熱戀野獸
吞魔多頭龍
自然復碧
太古贈禮
召獸使復歸
櫻宗長老
沙丘亞龍巢群
為來日探尋
甘漿隱士
地勢轉變
三顧茅廬
荒野鬥士薇薇安
多色
納噶斯羅船長
懼慄狼使法多
黠智煽動者費爾克拉格
娜麗亞德阿尼斯
血辮妖精
吞噬畸變體
滅除火花
拖入湖底
逃往幻野
黯域掘力
銀毫之牙斐莉莎
菲妍的報償
慷慨的咕加力
告解高階僧侶
記憶劫奪
理性宿敵
元祖尼米捷
仙翼翔龍
貪歡者謝納戈斯
神器
多用途肩帶
沙洛佛克的卷冊
渴血之刃
混沌法杖
底密爾符鎮兵
底密爾印記
巨龍寶庫
汩汩聖杯
戰野之石
晶石檔案
傳令號角
伊捷印記
迅雷護脛
覆面林連結點
鑿靈鑽
歐佐夫印記
非瑞克西亞斷念妖
變態爬蟲
備忘夾
陽光戒
黯色幻影
蔑咒獸
鋼鐵殘虐者
填充娃娃
創新飾符
控馭飾符
階層飾符
思想容器
地
灰燼瘠地
枯萎林地
泊卒卡腐沼
鞍博雷堡
洛司溫堡
凡翠絲堡
阻滯河口
燼火林地
噁心焦油坑
黑水陵墓
荒蕪燈塔
底密爾下水道
沉船地殿堂
異國果園
狩獵小徑
古魯地盤
高地樹林
伊捷煉爐廠
凱錫革狼棲地
喀爾寨
喪葬泥沼
苔炎山谷
苔草橋
易形地窖
繁茂地境
涅非利亞沈船地
歐佐夫大殿
祖靈徑道
卡爾費港口
粹麗校區
奔騰深谷
聖物塔
清淚長河
浪客小徑
跛行噴發口
雪原地坑
脊石圓丘
星耀聖所
沉落幽谷
敗壞原野
敗壞島嶼
離棄殿堂
詭詐殿堂
頓悟殿堂
靜寂殿堂
偽神殿堂
領地增生器
大天使地窖
漫遊噴發孔
戰情室
迅風高地