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遠古金龍
遠古金龍

提爾的戰鬥天使
提爾的戰鬥天使

軍團忠誠
軍團忠誠

葛力安養子阿波戴爾亞德恩
葛力安養子阿波戴爾亞德恩

遠古金龍
遠古金龍

大忙人艾琳哈碧茲
大忙人艾琳哈碧茲

維拉基斯勇將萊埃澤爾
維拉基斯勇將萊埃澤爾

忠誠聖飛象路路
忠誠聖飛象路路

拉薩德殷巴希爾
拉薩德殷巴希爾

葛力安養子阿波戴爾亞德恩
葛力安養子阿波戴爾亞德恩

大忙人艾琳哈碧茲
大忙人艾琳哈碧茲

遠地旅者
遠地旅者

焰拳傭兵
焰拳傭兵

勵志領袖
勵志領袖

維拉基斯勇將萊埃澤爾
維拉基斯勇將萊埃澤爾

忠誠聖飛象路路
忠誠聖飛象路路

貴族後人
貴族後人

拉薩德殷巴希爾
拉薩德殷巴希爾

歷戰士兵
歷戰士兵

Archivist of Oghma
Archivist of Oghma

Ascend from Avernus
Ascend from Avernus

Horn of Valhalla
Horn of Valhalla

Lae'zel's Acrobatics
Lae'zel's Acrobatics

Sculpted Sunburst
Sculpted Sunburst

White Plume Adventurer
White Plume Adventurer

Windshaper Planetar
Windshaper Planetar

遠古銀龍
遠古銀龍

快樂竊賊阿羅拉
快樂竊賊阿羅拉

遠古銀龍
遠古銀龍

深水城逸才蓋爾
深水城逸才蓋爾

夜視鏡片
夜視鏡片

神秘詭術師愛蒙
神秘詭術師愛蒙

異物販商芮納理
異物販商芮納理

燭堡研究員瓦洱
燭堡研究員瓦洱

周遊學者沃洛
周遊學者沃洛

快樂竊賊阿羅拉
快樂竊賊阿羅拉

燭堡智者
燭堡智者

地城探索者
地城探索者

妖精荒野訪客
妖精荒野訪客

深水城逸才蓋爾
深水城逸才蓋爾

神秘詭術師愛蒙
神秘詭術師愛蒙

異物販商芮納理
異物販商芮納理

無恥騙子
無恥騙子

劍灣水手
劍灣水手

燭堡研究員瓦洱
燭堡研究員瓦洱

周遊學者沃洛
周遊學者沃洛

Displacer Kitten
Displacer Kitten

Elminster's Simulacrum
Elminster's Simulacrum

Font of Magic
Font of Magic

Gale's Redirection
Gale's Redirection

Illithid Harvester
Illithid Harvester

Kindred Discovery
Kindred Discovery

Robe of the Archmagi
Robe of the Archmagi

Tomb of Horrors Adventurer
Tomb of Horrors Adventurer

Wizards of Thay
Wizards of Thay

遠古黃銅龍
遠古黃銅龍

遠古黃銅龍
遠古黃銅龍

卡林港割喉客莎法娜
卡林港割喉客莎法娜

索命鬼王沙洛佛克
索命鬼王沙洛佛克

暗夜法官影心
暗夜法官影心

夢魘語者希歷斯
夢魘語者希歷斯

變節卓爾維康妮亞
變節卓爾維康妮亞

鐵王座的密探
鐵王座的密探

影賊的密探
影賊的密探

前科罪犯
前科罪犯

至上真神教派信徒
至上真神教派信徒

卡林港割喉客莎法娜
卡林港割喉客莎法娜

索命鬼王沙洛佛克
索命鬼王沙洛佛克

海拉斯特的後裔
海拉斯特的後裔

暗夜法官影心
暗夜法官影心

夢魘語者希歷斯
夢魘語者希歷斯

變節卓爾維康妮亞
變節卓爾維康妮亞

Altar of Bhaal
Altar of Bhaal

Astarion's Thirst
Astarion's Thirst

Blood Money
Blood Money

Call to the Void
Call to the Void

Elder Brain
Elder Brain

Eldritch Pact
Eldritch Pact

Intellect Devourer
Intellect Devourer

Pact Weapon
Pact Weapon

Ravenloft Adventurer
Ravenloft Adventurer

主腦
主腦

遠古赤銅龍
遠古赤銅龍

安珀葛斯特歐茂爾
安珀葛斯特歐茂爾

遠古赤銅龍
遠古赤銅龍

火球
火球

星界獵手加奈茲
星界獵手加奈茲

真靈狂信徒古特
真靈狂信徒古特

禽絕地獄之怒卡萊琪
禽絕地獄之怒卡萊琪

閃電擊
閃電擊

提亞瑪特教徒麗瓦安
提亞瑪特教徒麗瓦安

宿敵鳳凰
宿敵鳳凰

尋釁狗頭人
尋釁狗頭人

邊境之刃威邇
邊境之刃威邇

安珀葛斯特歐茂爾
安珀葛斯特歐茂爾

拜龍教徒
拜龍教徒

星界獵手加奈茲
星界獵手加奈茲

公會工匠
公會工匠

真靈狂信徒古特
真靈狂信徒古特

禽絕地獄之怒卡萊琪
禽絕地獄之怒卡萊琪

提亞瑪特教徒麗瓦安
提亞瑪特教徒麗瓦安

熱門藝人
熱門藝人

街頭流浪兒
街頭流浪兒

酒館鬥毆客
酒館鬥毆客

邊境之刃威邇
邊境之刃威邇

Balor
Balor

Caves of Chaos Adventurer
Caves of Chaos Adventurer

Descent into Avernus
Descent into Avernus

Elturel Survivors
Elturel Survivors

Firbolg Flutist
Firbolg Flutist

Storm King's Thunder
Storm King's Thunder

Wand of Wonder
Wand of Wonder

Wrathful Red Dragon
Wrathful Red Dragon

Wyll's Reversal
Wyll's Reversal

Wand of Wonder
Wand of Wonder

遠古青銅龍
遠古青銅龍

棘竹君王
棘竹君王

遠古青銅龍
遠古青銅龍

幽域追蹤者艾琳尼斯
幽域追蹤者艾琳尼斯

翠綠大德魯伊哈爾欣
翠綠大德魯伊哈爾欣

樹林之友賈希拉
樹林之友賈希拉

尚諾斯龍心
尚諾斯龍心

優雅灰熊威爾遜
優雅灰熊威爾遜

巴哈姆特的侍僧
巴哈姆特的侍僧

斗篷森林隱士
斗篷森林隱士

幽域追蹤者艾琳尼斯
幽域追蹤者艾琳尼斯

翠綠大德魯伊哈爾欣
翠綠大德魯伊哈爾欣

強健化外之民
強健化外之民

樹林之友賈希拉
樹林之友賈希拉

頂級廚師
頂級廚師

巨人養子
巨人養子

尚諾斯龍心
尚諾斯龍心

優雅灰熊威爾遜
優雅灰熊威爾遜

Barroom Brawl
Barroom Brawl

Earthquake Dragon
Earthquake Dragon

Jaheira's Respite
Jaheira's Respite

Majestic Genesis
Majestic Genesis

Monster Manual
Monster Manual

Owlbear Cub
Owlbear Cub

Traverse the Outlands
Traverse the Outlands

Undermountain Adventurer
Undermountain Adventurer

多色

伊爾明斯特
伊爾明斯特

歷時英雄明斯克與布布
歷時英雄明斯克與布布

巫后塔莎
巫后塔莎

先知阿蘭多
先知阿蘭多

頹廢的阿斯代倫
頹廢的阿斯代倫

暗夜女巫芭芭萊薩迦
暗夜女巫芭芭萊薩迦

黑暗之主班恩
黑暗之主班恩

謀殺之主巴爾
謀殺之主巴爾

小物喚師卡迪拉
小物喚師卡迪拉

莉瑞亞波提爾指揮官
莉瑞亞波提爾指揮官

四人議會
四人議會

烏爾德瑞文嘉德公爵
烏爾德瑞文嘉德公爵

塑能專家戴娜黑
塑能專家戴娜黑

遣施怪古朗奇
遣施怪古朗奇

睿智導師葛力安
睿智導師葛力安

混沌械匠姚恩姚森
混沌械匠姚恩姚森

破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
破碎之人瓊艾瑞尼卡斯

暗影大德魯伊卡格佳
暗影大德魯伊卡格佳

銳鱗歌手蔻麗莎
銳鱗歌手蔻麗莎

龍族傳承洛珊
龍族傳承洛珊

貨棚老闆馬哈迪
貨棚老闆馬哈迪

真劍聖武士麥琪
真劍聖武士麥琪

上古龍衛米瑞穆
上古龍衛米瑞穆

冷酷無情的明薩拉
冷酷無情的明薩拉

骸骨之主米爾寇
骸骨之主米爾寇

狂野法師妮拉
狂野法師妮拉

九指姬恩
九指姬恩

精刻利刃歐寄
精刻利刃歐寄

蠻血幫首腦拉噶達噶
蠻血幫首腦拉噶達噶

煉獄救星拉斐爾
煉獄救星拉斐爾

罪犯頭目莉爾薩蕾爾
罪犯頭目莉爾薩蕾爾

屠夫斯拉庫斯
屠夫斯拉庫斯

埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅

先知阿蘭多
先知阿蘭多

頹廢的阿斯代倫
頹廢的阿斯代倫

暗夜女巫芭芭萊薩迦
暗夜女巫芭芭萊薩迦

黑暗之主班恩
黑暗之主班恩

謀殺之主巴爾
謀殺之主巴爾

小物喚師卡迪拉
小物喚師卡迪拉

莉瑞亞波提爾指揮官
莉瑞亞波提爾指揮官

四人議會
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烏爾德瑞文嘉德公爵
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塑能專家戴娜黑
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遣施怪古朗奇
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睿智導師葛力安
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混沌械匠姚恩姚森
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破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
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暗影大德魯伊卡格佳
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銳鱗歌手蔻麗莎
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龍族傳承洛珊
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貨棚老闆馬哈迪
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真劍聖武士麥琪
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上古龍衛米瑞穆
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冷酷無情的明薩拉
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骸骨之主米爾寇
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狂野法師妮拉
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九指姬恩
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精刻利刃歐寄
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蠻血幫首腦拉噶達噶
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煉獄救星拉斐爾
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罪犯頭目莉爾薩蕾爾
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屠夫斯拉庫斯
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埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅

神器

螺殼船
螺殼船

亂心魔盒
亂心魔盒

炭黑鑽石
炭黑鑽石

蝙蝠斗篷
蝙蝠斗篷

無盡水源
無盡水源

焰紅鑽石
焰紅鑽石

乳白鑽石
乳白鑽石

行進二元塚
行進二元塚

苔綠鑽石
苔綠鑽石

天藍鑽石
天藍鑽石

石語者水晶
石語者水晶

Basilisk Collar
Basilisk Collar

Blade of Selves
Blade of Selves

Fraying Line
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Mighty Servant of Leuk-o
Mighty Servant of Leuk-o

Mirror of Life Trapping
Mirror of Life Trapping

Baldur's Gate
Baldur's Gate

Bountiful Promenade
Bountiful Promenade

Luxury Suite
Luxury Suite

Morphic Pool
Morphic Pool

Reflecting Pool
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Sea of Clouds
Sea of Clouds

Spire Garden
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