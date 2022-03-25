Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Variant Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
遠古金龍
提爾的戰鬥天使
軍團忠誠
葛力安養子阿波戴爾亞德恩
遠古金龍
大忙人艾琳哈碧茲
維拉基斯勇將萊埃澤爾
忠誠聖飛象路路
拉薩德殷巴希爾
葛力安養子阿波戴爾亞德恩
大忙人艾琳哈碧茲
遠地旅者
焰拳傭兵
勵志領袖
維拉基斯勇將萊埃澤爾
忠誠聖飛象路路
貴族後人
拉薩德殷巴希爾
歷戰士兵
Archivist of Oghma
Ascend from Avernus
Horn of Valhalla
Lae'zel's Acrobatics
Sculpted Sunburst
White Plume Adventurer
Windshaper Planetar
藍
遠古銀龍
快樂竊賊阿羅拉
遠古銀龍
深水城逸才蓋爾
夜視鏡片
神秘詭術師愛蒙
異物販商芮納理
燭堡研究員瓦洱
周遊學者沃洛
快樂竊賊阿羅拉
燭堡智者
地城探索者
妖精荒野訪客
深水城逸才蓋爾
神秘詭術師愛蒙
異物販商芮納理
無恥騙子
劍灣水手
燭堡研究員瓦洱
周遊學者沃洛
Displacer Kitten
Elminster's Simulacrum
Font of Magic
Gale's Redirection
Illithid Harvester
Kindred Discovery
Robe of the Archmagi
Tomb of Horrors Adventurer
Wizards of Thay
黑
遠古黃銅龍
遠古黃銅龍
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
暗夜法官影心
夢魘語者希歷斯
變節卓爾維康妮亞
鐵王座的密探
影賊的密探
前科罪犯
至上真神教派信徒
卡林港割喉客莎法娜
索命鬼王沙洛佛克
海拉斯特的後裔
暗夜法官影心
夢魘語者希歷斯
變節卓爾維康妮亞
Altar of Bhaal
Astarion's Thirst
Blood Money
Call to the Void
Elder Brain
Eldritch Pact
Intellect Devourer
Pact Weapon
Ravenloft Adventurer
主腦
紅
遠古赤銅龍
安珀葛斯特歐茂爾
遠古赤銅龍
火球
星界獵手加奈茲
真靈狂信徒古特
禽絕地獄之怒卡萊琪
閃電擊
提亞瑪特教徒麗瓦安
宿敵鳳凰
尋釁狗頭人
邊境之刃威邇
安珀葛斯特歐茂爾
拜龍教徒
星界獵手加奈茲
公會工匠
真靈狂信徒古特
禽絕地獄之怒卡萊琪
提亞瑪特教徒麗瓦安
熱門藝人
街頭流浪兒
酒館鬥毆客
邊境之刃威邇
Balor
Caves of Chaos Adventurer
Descent into Avernus
Elturel Survivors
Firbolg Flutist
Storm King's Thunder
Wand of Wonder
Wrathful Red Dragon
Wyll's Reversal
Wand of Wonder
綠
遠古青銅龍
棘竹君王
遠古青銅龍
幽域追蹤者艾琳尼斯
翠綠大德魯伊哈爾欣
樹林之友賈希拉
尚諾斯龍心
優雅灰熊威爾遜
巴哈姆特的侍僧
斗篷森林隱士
幽域追蹤者艾琳尼斯
翠綠大德魯伊哈爾欣
強健化外之民
樹林之友賈希拉
頂級廚師
巨人養子
尚諾斯龍心
優雅灰熊威爾遜
Barroom Brawl
Earthquake Dragon
Jaheira's Respite
Majestic Genesis
Monster Manual
Owlbear Cub
Traverse the Outlands
Undermountain Adventurer
多色
伊爾明斯特
歷時英雄明斯克與布布
巫后塔莎
先知阿蘭多
頹廢的阿斯代倫
暗夜女巫芭芭萊薩迦
黑暗之主班恩
謀殺之主巴爾
小物喚師卡迪拉
莉瑞亞波提爾指揮官
四人議會
烏爾德瑞文嘉德公爵
塑能專家戴娜黑
遣施怪古朗奇
睿智導師葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
暗影大德魯伊卡格佳
銳鱗歌手蔻麗莎
龍族傳承洛珊
貨棚老闆馬哈迪
真劍聖武士麥琪
上古龍衛米瑞穆
冷酷無情的明薩拉
骸骨之主米爾寇
狂野法師妮拉
九指姬恩
精刻利刃歐寄
蠻血幫首腦拉噶達噶
煉獄救星拉斐爾
罪犯頭目莉爾薩蕾爾
屠夫斯拉庫斯
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
先知阿蘭多
頹廢的阿斯代倫
暗夜女巫芭芭萊薩迦
黑暗之主班恩
謀殺之主巴爾
小物喚師卡迪拉
莉瑞亞波提爾指揮官
四人議會
烏爾德瑞文嘉德公爵
塑能專家戴娜黑
遣施怪古朗奇
睿智導師葛力安
混沌械匠姚恩姚森
破碎之人瓊艾瑞尼卡斯
暗影大德魯伊卡格佳
銳鱗歌手蔻麗莎
龍族傳承洛珊
貨棚老闆馬哈迪
真劍聖武士麥琪
上古龍衛米瑞穆
冷酷無情的明薩拉
骸骨之主米爾寇
狂野法師妮拉
九指姬恩
精刻利刃歐寄
蠻血幫首腦拉噶達噶
煉獄救星拉斐爾
罪犯頭目莉爾薩蕾爾
屠夫斯拉庫斯
埃爾托瑞爾黜人澤夫羅
神器
螺殼船
亂心魔盒
炭黑鑽石
蝙蝠斗篷
無盡水源
焰紅鑽石
乳白鑽石
行進二元塚
苔綠鑽石
天藍鑽石
石語者水晶
Basilisk Collar
Blade of Selves
Fraying Line
Mighty Servant of Leuk-o
Mirror of Life Trapping
地
Baldur's Gate
Bountiful Promenade
Luxury Suite
Morphic Pool
Reflecting Pool
Sea of Clouds
Spire Garden