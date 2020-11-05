指揮官傳奇
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
意悉多幻象愛若瑪
愛若瑪的意志
肅穆儀式師阿哈盧
祖傳寶刃
黎明天使
天使賦禮
勇氣賜聖使
冠冕統領
無畏考古家亞德恩
武裝空獵者
嚴峻指命
善心祝福
千手檻
隊長召令
美善宮廷
法庭街居民
驅散者墜盒
註亡旅人
信念拘鎖
擊劍高手
緊急救援
振奮怒吼
無形美善
艾歐娜的裁決
坎鴶的副官
調和守衛
陽鬃傭獸凱勒絲
英莊園訊使
寇族製圖師
立誓哨衛利維沃
奮勇抗敵
九橋巡衛
打開兵械庫
歐佐夫倡議人
宮殿哨衛
豪傑守護使
鋼鐵軍團的璞拉娃
明日許諾
撒拉大天使蕾荻安
揚起警報
揚昇構念師莉蓓可
終歸浮塵
曙光熾天使
純淨巨劍
飛鯨獵手射擊
軍伍減員
斬殺猛獸
揚昇斯立茲
永恆之魂
小隊隊長
凱旋清償
可靠馱獸
義務之誓約
藍
埃分反叛者
似水流形
勘探艾文
碧藍艦隊總帥
知識形體
明月巨海獸碧鱗
回憶滿盈
沒收
黠智宮廷
大膽破壞者
狂亂助手
歧路卜算師艾力思
翼護傭獸艾希俄
失寵
聚力拒斥
嘯風擊
拉米雷迪皮托的鬼魂
魔力石技師格雷賢
天際學者
破船勇盜
解讀預兆
航箏海盜
航箏偵衛
實驗室苦力妖
銳目領航員馬科姆
汲取魔力
商船襲劫盜
回憶奔騰
示兆先知
注定
豐獲海盜
眼線窺視
攜手奔逃
通天水手
千面客逆島
逆島的門徒
逆島的意志
星相學者
歲月學者
廢鐵潛蛇
風暴眼夏尼
息暴塞連
巨碩屍嵌
卓越賦生師
神日史芬斯
自體異變
戰略計劃
最高意志
渴求知識
寶藏追跡人
飛行之誓約
伊弗斯島護衛
忤逆作對
黑
絲金猛襲獸亞米希
苦澀啟示
炙烤劍尖
荊刃專家
湮滅
屍體翻攪
野心宮廷
暗潮烏鴉
孔坡棘女巫
無畏回收師
惡魔知識
敦德會特務
妖精末視師
妖精脅侯
精英種姓領獵人
礙眼殺手
礙眼絞殺客
屠戮礙眼
影貓傭獸法蒂絲
繼位盛宴
肉囊劫掠者
驚嚇而亡
金葉篩除者
血肉雕匠刻茲傑
瑪費爾雙身
林地棘刺米婭拉
謀殺
暮核密探納迪爾
納迪爾的夜刃手
死靈六殺陣
龍葵收成師
毒息巨龍
軀殼召喚師
反對派密探
非瑞克西亞狂怒獸
疫病裂肢獸
至美之傲
瀆神灌輸
羅剎貶靈魔
復仇者
瘋人院骷髏妖
黯黑男爵辛格
收割火花
非凡耐力
剎特的意志
愚者末日泰維司剎特
黑薔薇之棘
瀆聖者托瑪
吸血鬼導師
生體活祭
拽臟預言師
折磨之誓約
紅
凱錫革佈陷人阿雷娜
極光鳳凰
瀆神行徑
登艦小隊
莽霸聯盟掠盜
莽霸聯盟襲劫者布里奇
怒氣成焰
源火鬥士
海岸劫掠者
威迫徵兵員
怒火宮廷
緋紅艦隊准將
碎船巨人達戈
龍卵
龍披風
烈燼船長
財寶爆破
莫測艦隊擅劍客
激烈炮擊
炎身傳令使
狂熱巨獸騎士
熔爐慶典
領路鬼怪
龍騎殘虐者
謙卑皈宗者
衝動小偷
三生輪迴潔絲卡
潔絲卡的意志
燼爪傭獸柯迪斯
沒有拇指的喀勒克
電擎船員
代用軍火
流星鎚
港口劫盜
背叛徵兆
亂匠戰術
鑿鱗掠食者
羅噶之子羅噶克
翻揀鬼怪
劫天巨人
靈魂熱火
魂火爆發
嘯電巨龍
岩石暴怒
鬼怪武器匠撻勾
不熄憤怒
瓦拉庫召現師
火山龍
岩漿奔流
閃電之誓約
焊接火花
厄運之輪
蠻荒狂徒
劍花娜吉拉
綠
伏擊毒蛇
靈狼傭獸阿納拉
遠古原心
惱怒碩偉龍
夷世霸獸
製甲藝評審
廢料黏漿
豐饒宮廷
藤蔓壓潰
曙光林地攝政
妖精幻視師
崔斯特隨從
覓境妖精
沃壤靈
鰭進化組逃亡者
范得賀恩妖精
天堂賦禮
修索林召集人吉安拉
凱錫革護林者荷拉娜
獵人眼光
廢品接合師衣克鐵克
無垢官員
驕傲至美
長春藤巷居民
克洛薩之心卡馬爾
卡馬爾的意志
東樹木靈
鑄生匠賦禮
黎撒拉那弓隊長
秩序賢者
腐液獸
怪獸猛攻
自然復碧
玖瑞加酋長努瑪
倪勒婭的試煉
復碧智者
重塑地貌
織根德魯伊
覆鱗巨鱷
靈巧貓猴
哨兵蜘蛛
碎岩亞龍
銀背猿祭師
饕餮斯拉克
靈魂瀚力
飛刺蜘蛛
擊群之力
甘漿隱士
三顧茅廬
野性之誓約
蠻心召現師
加大尺寸
多色
羅堰憎惡獸
輝光巨龍阿瑪蕾絲
亡潮阿蘿米
瀉湖秘教徒亞克羅斯
混沌之華阿韋納
腐化觀察員貝爾蓓
幽魂軍士貝爾博卡
喜劇天才布力姆
瓦格拉斯船長
末代紫杉柯芬諾
織奧格恩
峭崖之聲諾司羅
埃分族學者葛末札
阿拉辛守護者哈姆札
漢斯艾力克森
恩賜主祭依莫提
正統傳人賈瑞卡薩隆
劇團業主裘里
護天坎鴶
漫遊搗亂者快隱
豐饒曙光拉狄雷
薄暮之帷莉艾莎
烏爾博格暴君妮維亞洛
歐娜詐術師尼黎斯
蠻野時代學者歐蓓卡
鑄匠大師雷雅夫
虔誠靈媒撒莉茲
熊爪圖雅
焰擊族的尤洛克
亂匠徵兵員札拉
擲索人婭奇麗
不朽國王布萊戈
粗魯牧人布斯陶
穹光策士德蕾薇
僭位之徒依夸希迪奇
歐祝泰族龍語者依謝
幽靈酋長卡拉多
豐收神卡拉美特拉
盧德維佳作寇姆
克羅芬斯眷寵庫黛勒
死靈鍊金術士盧德維
渦心漫遊怪
荒野意志瑪拉司
腐潮穆杜塔
毀靈師奈庫薩
喀爾天君普羅許
瑪切莎女王
暴動之王拉鐸司
護魂使剌活斯
阿布贊末代可汗蕾翰
傑姆拉的西達將軍剛多
致知專家賽拉司雷恩
沃血塔娜
屈東英雄薩拉希洛斯
織命使堤謨娜
砸瓶女漢子
貪歡神謝納戈斯
虎影百合子
至善賽特魯
結界大師祖爾
無色
虹彩魔笛手
神器
幻形斧
天使戰具
秘法印記
渾天儀
伊洛安斯的兵械
劍鷲原型
黃銅傳令使
光潔雄鹿
炭黑鑽石
紙本攪碎器
指揮官板甲
指揮官法球
夢想晶石
絲金傭獸
焰紅鑽石
鑄造廠監工
魔像工匠
植髓戰甲
遭祟斗篷
英雄寶刃
彼方石
嚎叫魔像
精妙引擎
賈倫的鉅著
珠光蓮花
覓智者靈石
博識都石像鬼
渦心巨像
乳白鑽石
記憶面具
隕石魔像
天兵機械獸
苔綠鑽石
妮維亞洛之碟
旗幟刃
險惡秘耳
非瑞克西亞三體像
朝聖客之眼
海盜的短彎刀
預視稜鏡
明爐戒
砂岩先知
卷軸架
預言師明燈
爍光秘耳
西賽的戒指
天藍鑽石
光譜探照燈
支配法杖
忠貞佑皇像
日落金字塔
思想容器
萬溶劑
車間助手
龍形引擎瑞莫斯
地
指揮信標
指揮塔
無所屬者聚居地
清輝宮殿
祖靈徑道
回春噴泉
破裂尖塔
觀眾座席
地塑曠野
訓練中心
矮叢賽場
冠軍拱廊
戰情室