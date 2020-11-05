Commander Legends Variants
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
及時守護
判罪
典範達妮莎卡帕軒
黎明護符
消除魔障
堅貞信念
明滅翔靈
慷慨贈禮
披甲剋星
寇族製圖師
軍事壯舉
月主會元帥歐吉克
承撒拉之翼
俄瑞恣探險家
遺寶探尋客
終歸浮塵
席嘉妲的援助
精魂披風
資深建築師斯勒姆
化劍為犁
難破妙陣
至上權威
英勇以對
白陽當空
瑞斯之風
意悉多幻象愛若瑪
肅穆儀式師阿哈盧
無畏考古家亞德恩
陽鬃傭獸凱勒絲
立誓哨衛利維沃
鋼鐵軍團的璞拉娃
撒拉大天使蕾荻安
揚昇構念師莉蓓可
Akroma's Will
Archon of Coronation
Armored Skyhunter
Austere Command
Court of Grace
Generous Gift
Keeper of the Accord
Promise of Tomorrow
Return to Dust
Seraphic Greatsword
Slash the Ranks
Soul of Eternity
Swords to Plowshares
Triumphant Reckoning
藍
海溝貝西摩斯
玄秘否定
強制探尋
反擊咒語
真偽莫辨
沒入狂攪
艾甌遺跡探險
曇鏡梅洛古
漂念精
始潮涅札哈
實界剝除
船艦禍害
裂船巨海獸
深洋海怪西林伏特
烏屯史芬斯
暴潮海怪
卓莫克雷提
滅頂浪潮
明月巨海獸碧鱗
歧路卜算師艾力思
翼護傭獸艾希俄
拉米雷迪皮托的鬼魂
魔力石技師格雷賢
銳目領航員馬科姆
千面客逆島
風暴眼夏尼
Amphin Mutineer
Arcane Denial
Body of Knowledge
Counterspell
Court of Cunning
Fact or Fiction
Hullbreacher
Laboratory Drudge
Mana Drain
Mnemonic Deluge
Mulldrifter
Preordain
Sakashima's Protege
Sakashima's Will
Sphinx of the Second Sun
Wrong Turn
黑
愚者末日泰維司剎特
絲金猛襲獸亞米希
影貓傭獸法蒂絲
血肉雕匠刻茲傑
林地棘刺米婭拉
暮核密探納迪爾
黯黑男爵辛格
瀆聖者托瑪
Court of Ambition
Cuombajj Witches
Elvish Dreadlord
Fleshbag Marauder
Necrotic Hex
Nightshade Harvester
Opposition Agent
Plague Reaver
Profane Transfusion
Rakshasa Debaser
Szat's Will
Vampiric Tutor
Victimize
Viscera Seer
黯黑男爵辛格
紅
耀目日鋼劍
風化侵蝕
彗星雨
復詠法師
提速咒
火焰衝拳
雅亞的燃焰煉獄
無情的突襲
鐵木爾戰怒
火山落塵
猛烈跳彈
攫靈咒
三生輪迴潔絲卡
凱錫革佈陷人阿雷娜
莽霸聯盟襲劫者布里奇
碎船巨人達戈
燼爪傭獸柯迪斯
沒有拇指的喀勒克
羅噶之子羅噶克
鬼怪武器匠撻勾
Abrade
Aurora Phoenix
Blasphemous Act
Coercive Recruiter
Court of Ire
Emberwilde Captain
Flamekin Herald
Hellkite Courser
Humble Defector
Jeska's Will
Port Razer
Soulfire Eruption
Temur Battle Rage
Wheel of Misfortune
綠
疾生多頭龍
酸液黏菌
贊迪卡復仇者
體內野獸
栽培
不朽見證人
探索大地
和諧
坎尼之心探險
木靈展勢
瑪洛術士莫黎墨
莽闖巴洛西
徒長
拉慕拿開挖人
復碧智者
撤往卡贊度
為來日探尋
孢子堆
撼地象
青陽化身
柳飾長老
亞維馬雅長者
靈狼傭獸阿納拉
修索林召集人吉安拉
凱錫革護林者荷拉娜
廢品接合師衣克鐵克
克洛薩之心卡馬爾
東樹木靈
玖瑞加酋長努瑪
饕餮斯拉克
Acidic Slime
Apex Devastator
Biowaste Blob
Court of Bounty
Dawnglade Regent
Fyndhorn Elves
Immaculate Magistrate
Kamahl's Will
Kodama's Reach
Magus of the Order
Reshape the Earth
Rootweaver Druid
Sweet-Gum Recluse
Three Visits
多色
鋼鐵之魂威烈斯
蓋爾海峽暴君艾西
波洛斯護符
盤捲先知
饋擊掌
深測法師
成長渦旋
神妙兵法
黯境王侯
回擊
鯊蛸蟹
析米克護符
析米克蔽空霸
射影
飛船護持師蒂婭娜
城市演化
損耗
羅堰憎惡獸
輝光巨龍阿瑪蕾絲
亡潮阿蘿米
瀉湖秘教徒亞克羅斯
混沌之華阿韋納
腐化觀察員貝爾蓓
幽魂軍士貝爾博卡
喜劇天才布力姆
瓦格拉斯船長
末代紫杉柯芬諾
織奧格恩
峭崖之聲諾司羅
埃分族學者葛末札
阿拉辛守護者哈姆札
漢斯艾力克森
恩賜主祭依莫提
正統傳人賈瑞卡薩隆
劇團業主裘里
護天坎鴶
漫遊搗亂者快隱
豐饒曙光拉狄雷
薄暮之帷莉艾莎
烏爾博格暴君妮維亞洛
歐娜詐術師尼黎斯
蠻野時代學者歐蓓卡
鑄匠大師雷雅夫
虔誠靈媒撒莉茲
熊爪圖雅
焰擊族的尤洛克
亂匠徵兵員札拉
Boros Charm
Coiling Oracle
無色
古淵魔蛸
虹彩魔笛手
神器
重鑄烏鋒
錯骨戟
波洛斯印記
黃銅扈從
探險家望遠鏡
鳴火杖
遭祟斗篷
英雄寶刃
象族戰鎚
艾維欣的面具
隕石魔像
圖恩戒指
伐卡茲戒指
預言師日晷
析米克印記
陽光戒
鑄陽鎚
疾行靴
復仇劍
Arcane Signet
Bladegriff Prototype
Burnished Hart
Commander's Plate
Commander's Sphere
Horizon Stone
Jeweled Lotus
Nevinyrral's Disk
Phyrexian Triniform
Rings of Brighthearth
Scroll Rack
Sol Ring
Staff of Domination
Swiftfoot Boots
Thought Vessel
地
枯萎林地
波洛斯駐防地
波洛斯公會門
指揮塔
環珊瑚礁
侵蝕荒野
成形野地
遺世山洞
叢林水潭
智行紀念碑
戰行紀念碑
繁茂地境
聖物塔
浪客小徑
破裂尖塔
遠僻草原
析米克生長室
析米克公會門
剋星城塞
採石場
教團要塞陽園
地塑曠野
棘林瀑布
跨公會步道
虹霓小溪
虹霓樹叢
風蝕峭壁
林地溪流
平原
平原
海島
海島
山脈
山脈
樹林
樹林
Command Beacon
Command Tower
Myriad Landscape
Opal Palace
Path of Ancestry
Rejuvenating Springs
Reliquary Tower
Spectator Seating
Terramorphic Expanse
Training Center
Undergrowth Stadium
Vault of Champions
War Room
魔力聚流