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多色 | 無色 | 神器 | | 所有牌張

及時守護
及時守護

判罪
判罪

典範達妮莎卡帕軒
典範達妮莎卡帕軒

黎明護符
黎明護符

消除魔障
消除魔障

堅貞信念
堅貞信念

明滅翔靈
明滅翔靈

慷慨贈禮
慷慨贈禮

披甲剋星
披甲剋星

寇族製圖師
寇族製圖師

軍事壯舉
軍事壯舉

月主會元帥歐吉克
月主會元帥歐吉克

承撒拉之翼
承撒拉之翼

俄瑞恣探險家
俄瑞恣探險家

遺寶探尋客
遺寶探尋客

終歸浮塵
終歸浮塵

席嘉妲的援助
席嘉妲的援助

精魂披風
精魂披風

資深建築師斯勒姆
資深建築師斯勒姆

化劍為犁
化劍為犁

難破妙陣
難破妙陣

至上權威
至上權威

英勇以對
英勇以對

白陽當空
白陽當空

瑞斯之風
瑞斯之風

意悉多幻象愛若瑪
意悉多幻象愛若瑪

肅穆儀式師阿哈盧
肅穆儀式師阿哈盧

無畏考古家亞德恩
無畏考古家亞德恩

陽鬃傭獸凱勒絲
陽鬃傭獸凱勒絲

立誓哨衛利維沃
立誓哨衛利維沃

鋼鐵軍團的璞拉娃
鋼鐵軍團的璞拉娃

撒拉大天使蕾荻安
撒拉大天使蕾荻安

揚昇構念師莉蓓可
揚昇構念師莉蓓可

Akroma's Will
Akroma's Will

Archon of Coronation
Archon of Coronation

Armored Skyhunter
Armored Skyhunter

Austere Command
Austere Command

Court of Grace
Court of Grace

Generous Gift
Generous Gift

Keeper of the Accord
Keeper of the Accord

Promise of Tomorrow
Promise of Tomorrow

Return to Dust
Return to Dust

Seraphic Greatsword
Seraphic Greatsword

Slash the Ranks
Slash the Ranks

Soul of Eternity
Soul of Eternity

Swords to Plowshares
Swords to Plowshares

Triumphant Reckoning
Triumphant Reckoning

海溝貝西摩斯
海溝貝西摩斯

玄秘否定
玄秘否定

強制探尋
強制探尋

反擊咒語
反擊咒語

真偽莫辨
真偽莫辨

沒入狂攪
沒入狂攪

艾甌遺跡探險
艾甌遺跡探險

曇鏡梅洛古
曇鏡梅洛古

漂念精
漂念精

始潮涅札哈
始潮涅札哈

實界剝除
實界剝除

船艦禍害
船艦禍害

裂船巨海獸
裂船巨海獸

深洋海怪西林伏特
深洋海怪西林伏特

烏屯史芬斯
烏屯史芬斯

暴潮海怪
暴潮海怪

卓莫克雷提
卓莫克雷提

滅頂浪潮
滅頂浪潮

明月巨海獸碧鱗
明月巨海獸碧鱗

歧路卜算師艾力思
歧路卜算師艾力思

翼護傭獸艾希俄
翼護傭獸艾希俄

拉米雷迪皮托的鬼魂
拉米雷迪皮托的鬼魂

魔力石技師格雷賢
魔力石技師格雷賢

銳目領航員馬科姆
銳目領航員馬科姆

千面客逆島
千面客逆島

風暴眼夏尼
風暴眼夏尼

Amphin Mutineer
Amphin Mutineer

Arcane Denial
Arcane Denial

Body of Knowledge
Body of Knowledge

Counterspell
Counterspell

Court of Cunning
Court of Cunning

Fact or Fiction
Fact or Fiction

Hullbreacher
Hullbreacher

Laboratory Drudge
Laboratory Drudge

Mana Drain
Mana Drain

Mnemonic Deluge
Mnemonic Deluge

Mulldrifter
Mulldrifter

Preordain
Preordain

Sakashima's Protege
Sakashima's Protege

Sakashima's Will
Sakashima's Will

Sphinx of the Second Sun
Sphinx of the Second Sun

Wrong Turn
Wrong Turn

愚者末日泰維司剎特
愚者末日泰維司剎特

絲金猛襲獸亞米希
絲金猛襲獸亞米希

影貓傭獸法蒂絲
影貓傭獸法蒂絲

血肉雕匠刻茲傑
血肉雕匠刻茲傑

林地棘刺米婭拉
林地棘刺米婭拉

暮核密探納迪爾
暮核密探納迪爾

黯黑男爵辛格
黯黑男爵辛格

瀆聖者托瑪
瀆聖者托瑪

Court of Ambition
Court of Ambition

Cuombajj Witches
Cuombajj Witches

Elvish Dreadlord
Elvish Dreadlord

Fleshbag Marauder
Fleshbag Marauder

Necrotic Hex
Necrotic Hex

Nightshade Harvester
Nightshade Harvester

Opposition Agent
Opposition Agent

Plague Reaver
Plague Reaver

Profane Transfusion
Profane Transfusion

Rakshasa Debaser
Rakshasa Debaser

Szat's Will
Szat's Will

Vampiric Tutor
Vampiric Tutor

Victimize
Victimize

Viscera Seer
Viscera Seer

黯黑男爵辛格
黯黑男爵辛格

耀目日鋼劍
耀目日鋼劍

風化侵蝕
風化侵蝕

彗星雨
彗星雨

復詠法師
復詠法師

提速咒
提速咒

火焰衝拳
火焰衝拳

雅亞的燃焰煉獄
雅亞的燃焰煉獄

無情的突襲
無情的突襲

鐵木爾戰怒
鐵木爾戰怒

火山落塵
火山落塵

猛烈跳彈
猛烈跳彈

攫靈咒
攫靈咒

三生輪迴潔絲卡
三生輪迴潔絲卡

凱錫革佈陷人阿雷娜
凱錫革佈陷人阿雷娜

莽霸聯盟襲劫者布里奇
莽霸聯盟襲劫者布里奇

碎船巨人達戈
碎船巨人達戈

燼爪傭獸柯迪斯
燼爪傭獸柯迪斯

沒有拇指的喀勒克
沒有拇指的喀勒克

羅噶之子羅噶克
羅噶之子羅噶克

鬼怪武器匠撻勾
鬼怪武器匠撻勾

Abrade
Abrade

Aurora Phoenix
Aurora Phoenix

Blasphemous Act
Blasphemous Act

Coercive Recruiter
Coercive Recruiter

Court of Ire
Court of Ire

Emberwilde Captain
Emberwilde Captain

Flamekin Herald
Flamekin Herald

Hellkite Courser
Hellkite Courser

Humble Defector
Humble Defector

Jeska's Will
Jeska's Will

Port Razer
Port Razer

Soulfire Eruption
Soulfire Eruption

Temur Battle Rage
Temur Battle Rage

Wheel of Misfortune
Wheel of Misfortune

疾生多頭龍
疾生多頭龍

酸液黏菌
酸液黏菌

贊迪卡復仇者
贊迪卡復仇者

體內野獸
體內野獸

栽培
栽培

不朽見證人
不朽見證人

探索大地
探索大地

和諧
和諧

坎尼之心探險
坎尼之心探險

木靈展勢
木靈展勢

瑪洛術士莫黎墨
瑪洛術士莫黎墨

莽闖巴洛西
莽闖巴洛西

徒長
徒長

拉慕拿開挖人
拉慕拿開挖人

復碧智者
復碧智者

撤往卡贊度
撤往卡贊度

為來日探尋
為來日探尋

孢子堆
孢子堆

撼地象
撼地象

青陽化身
青陽化身

柳飾長老
柳飾長老

亞維馬雅長者
亞維馬雅長者

靈狼傭獸阿納拉
靈狼傭獸阿納拉

修索林召集人吉安拉
修索林召集人吉安拉

凱錫革護林者荷拉娜
凱錫革護林者荷拉娜

廢品接合師衣克鐵克
廢品接合師衣克鐵克

克洛薩之心卡馬爾
克洛薩之心卡馬爾

東樹木靈
東樹木靈

玖瑞加酋長努瑪
玖瑞加酋長努瑪

饕餮斯拉克
饕餮斯拉克

Acidic Slime
Acidic Slime

Apex Devastator
Apex Devastator

Biowaste Blob
Biowaste Blob

Court of Bounty
Court of Bounty

Dawnglade Regent
Dawnglade Regent

Fyndhorn Elves
Fyndhorn Elves

Immaculate Magistrate
Immaculate Magistrate

Kamahl's Will
Kamahl's Will

Kodama's Reach
Kodama's Reach

Magus of the Order
Magus of the Order

Reshape the Earth
Reshape the Earth

Rootweaver Druid
Rootweaver Druid

Sweet-Gum Recluse
Sweet-Gum Recluse

Three Visits
Three Visits

多色

鋼鐵之魂威烈斯
鋼鐵之魂威烈斯

蓋爾海峽暴君艾西
蓋爾海峽暴君艾西

波洛斯護符
波洛斯護符

盤捲先知
盤捲先知

饋擊掌
饋擊掌

深測法師
深測法師

成長渦旋
成長渦旋

神妙兵法
神妙兵法

黯境王侯
黯境王侯

回擊
回擊

鯊蛸蟹
鯊蛸蟹

析米克護符
析米克護符

析米克蔽空霸
析米克蔽空霸

射影
射影

飛船護持師蒂婭娜
飛船護持師蒂婭娜

城市演化
城市演化

損耗
損耗

羅堰憎惡獸
羅堰憎惡獸

輝光巨龍阿瑪蕾絲
輝光巨龍阿瑪蕾絲

亡潮阿蘿米
亡潮阿蘿米

瀉湖秘教徒亞克羅斯
瀉湖秘教徒亞克羅斯

混沌之華阿韋納
混沌之華阿韋納

腐化觀察員貝爾蓓
腐化觀察員貝爾蓓

幽魂軍士貝爾博卡
幽魂軍士貝爾博卡

喜劇天才布力姆
喜劇天才布力姆

瓦格拉斯船長
瓦格拉斯船長

末代紫杉柯芬諾
末代紫杉柯芬諾

織奧格恩
織奧格恩

峭崖之聲諾司羅
峭崖之聲諾司羅

埃分族學者葛末札
埃分族學者葛末札

阿拉辛守護者哈姆札
阿拉辛守護者哈姆札

漢斯艾力克森
漢斯艾力克森

恩賜主祭依莫提
恩賜主祭依莫提

正統傳人賈瑞卡薩隆
正統傳人賈瑞卡薩隆

劇團業主裘里
劇團業主裘里

護天坎鴶
護天坎鴶

漫遊搗亂者快隱
漫遊搗亂者快隱

豐饒曙光拉狄雷
豐饒曙光拉狄雷

薄暮之帷莉艾莎
薄暮之帷莉艾莎

烏爾博格暴君妮維亞洛
烏爾博格暴君妮維亞洛

歐娜詐術師尼黎斯
歐娜詐術師尼黎斯

蠻野時代學者歐蓓卡
蠻野時代學者歐蓓卡

鑄匠大師雷雅夫
鑄匠大師雷雅夫

虔誠靈媒撒莉茲
虔誠靈媒撒莉茲

熊爪圖雅
熊爪圖雅

焰擊族的尤洛克
焰擊族的尤洛克

亂匠徵兵員札拉
亂匠徵兵員札拉

Boros Charm
Boros Charm

Coiling Oracle
Coiling Oracle

無色

古淵魔蛸
古淵魔蛸

虹彩魔笛手
虹彩魔笛手

神器

重鑄烏鋒
重鑄烏鋒

錯骨戟
錯骨戟

波洛斯印記
波洛斯印記

黃銅扈從
黃銅扈從

探險家望遠鏡
探險家望遠鏡

鳴火杖
鳴火杖

遭祟斗篷
遭祟斗篷

英雄寶刃
英雄寶刃

象族戰鎚
象族戰鎚

艾維欣的面具
艾維欣的面具

隕石魔像
隕石魔像

圖恩戒指
圖恩戒指

伐卡茲戒指
伐卡茲戒指

預言師日晷
預言師日晷

析米克印記
析米克印記

陽光戒
陽光戒

鑄陽鎚
鑄陽鎚

疾行靴
疾行靴

復仇劍
復仇劍

Arcane Signet
Arcane Signet

Bladegriff Prototype
Bladegriff Prototype

Burnished Hart
Burnished Hart

Commander's Plate
Commander's Plate

Commander's Sphere
Commander's Sphere

Horizon Stone
Horizon Stone

Jeweled Lotus
Jeweled Lotus

Nevinyrral's Disk
Nevinyrral's Disk

Phyrexian Triniform
Phyrexian Triniform

Rings of Brighthearth
Rings of Brighthearth

Scroll Rack
Scroll Rack

Sol Ring
Sol Ring

Staff of Domination
Staff of Domination

Swiftfoot Boots
Swiftfoot Boots

Thought Vessel
Thought Vessel

枯萎林地
枯萎林地

波洛斯駐防地
波洛斯駐防地

波洛斯公會門
波洛斯公會門

指揮塔
指揮塔

環珊瑚礁
環珊瑚礁

侵蝕荒野
侵蝕荒野

成形野地
成形野地

遺世山洞
遺世山洞

叢林水潭
叢林水潭

智行紀念碑
智行紀念碑

戰行紀念碑
戰行紀念碑

繁茂地境
繁茂地境

聖物塔
聖物塔

浪客小徑
浪客小徑

破裂尖塔
破裂尖塔

遠僻草原
遠僻草原

析米克生長室
析米克生長室

析米克公會門
析米克公會門

剋星城塞
剋星城塞

採石場
採石場

教團要塞陽園
教團要塞陽園

地塑曠野
地塑曠野

棘林瀑布
棘林瀑布

跨公會步道
跨公會步道

虹霓小溪
虹霓小溪

虹霓樹叢
虹霓樹叢

風蝕峭壁
風蝕峭壁

林地溪流
林地溪流

平原
平原

平原
平原

海島
海島

海島
海島

山脈
山脈

山脈
山脈

樹林
樹林

樹林
樹林

Command Beacon
Command Beacon

Command Tower
Command Tower

Myriad Landscape
Myriad Landscape

Opal Palace
Opal Palace

Path of Ancestry
Path of Ancestry

Rejuvenating Springs
Rejuvenating Springs

Reliquary Tower
Reliquary Tower

Spectator Seating
Spectator Seating

Terramorphic Expanse
Terramorphic Expanse

Training Center
Training Center

Undergrowth Stadium
Undergrowth Stadium

Vault of Champions
Vault of Champions

War Room
War Room

魔力聚流
魔力聚流

 

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