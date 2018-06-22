Core Set 2019
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
天國庇佑
乙太盾神器師
抗暴阿耶尼
阿耶尼奮絕抗擊
阿耶尼的群伴
阿耶尼相迎
黎明天使
騎兵教官
滌淨散華
破曉教士
矮人僧侶
華鎧騎兵
信念傳令使
聖術士囚籠
鼓舞衝鋒
召現神力
孤立
戰象騎士
騎士誓言
騎士驍勇
無私鬥士莉娜
獅族先鋒
領戰獅族
破陣象族
光縷禁錮
奮勇抗敵
馴良明師
大步飛躍
司號民兵
新手騎士
俄瑞恣迅爪兵
飛天駿馬
悔恨僧侶
華輝天使
再現活力
褐翼獵鷹
盾護牝馬
星冠麋鹿
承陽淨化僧
報仇
可靠馱獸
英勇騎士
藍
乙太通道
預先考慮
艾文風法師
翔空先驅
白骨化灰
取消
靈異水手
驅散
卜卦
祈願巨靈
縮微
菁華離散
排拒法師
刃鰭巨海蛇
工匠逸才
鬼影形體
天際學者
擬形變幻
鏡身影
漫霧師
神秘考古學家
示兆先知
全知全能
機械融合
耐心復原
心靈侵蝕
撲翼大師塞埃
探密客
星相學者
詳查
卓越賦生師
眠夢咒
閃光龍獸
超凡幽魅
興潮牝馬
私密交換
神器大師泰茲瑞
陶拉里亞學者
完全迷途
不適冰寒
迷霧牆
風信史芬斯
黑
異常耐力
鮮血占卦
腐沼跺地獸
骸骨巨龍
暗夜之子
死亡爵主
災變惡魔
戰墓食屍鬼
註亡逆徒
逼從
鮮血饕客
駭人幽靈
全能漸散
掘墓怪
墳場元帥
雇劍打手
播疫驚懼獸
煉獄報復
獄境留痕
喚屍依薩蕾
巫妖撫慰
長生不死莉蓮娜
莉蓮娜的契約
亡者華爾滋
心之衰
謀殺
夢魘飢渴
開墳現墓
避邪符巫妖
散疫牝馬
貪婪哈痞
重組骷髏妖
墳場復生
骷髏妖箭手
血文天行客
君王嚙咬
拼接師備屍
窒息芽孢
雙頭殭屍
吸血稚兒
吸血君王
行屍
紅
叛行
月輪山影
無上力量
禁咒焰
波尬蠻漢
觸媒元素
全力突破
暗棲先知
索祭巨龍
高傲烈焰術士
連咒擊
龍卵
電擊
火熱終局
火元素
煽動鬼怪
激勵鬼怪
壞物鬼怪
貧窟伏擊客
浩劫魔鬼
敵意牛頭怪
業火地獄獸
龍后拉黎絲
熔岩斧
霹靂牝馬
閃電煉擊
歐納克食人魔
炎血薩坎
薩坎解印
電震
破圍巨人
熱熔
嘯電巨龍
吐焰
必中一擊
地殼迸裂
擲物有聲
折磨幽聲
號角震天
舞火凡爾西諾
火山龍
齊射老手
綠
白木甲
鬃毛野豬
半人駿馬
龐巨血口龍
巨獸揚威
匕背蜥怪
宣示威權
犄角德魯伊
外沿區德魯伊
尋碧樹靈
喚族妖精
回春妖精
雙面白皮木
吉拉波嚮導
巨型蜘蛛
天堂賦禮
巨太龍
黑山之威血爪
翠林哨兵
高地獵物
飢渴多頭龍
回歸自然
橡樹形體
皮拉卡亞龍
鉛直落下
異常成長
狂疾啃咬
復碧智者
重拾記憶
羅克先知
重根絆索
符脊悍掃龍
變境
野林利爪
刺棘尉官
荊皮群狼
巨力成長
警戒巴洛西
藤蔓牝馬
薇薇安瑞德
薇薇安召現
藤蔓牆
多色
空行工程師
智龍阿卡迪
毆鬥食人魔
化龍鉻米恩
巨龍信徒
謎翼龍獸
英勇增援
烈龍尼可波拉斯
飛昇尼可波拉斯
燼龍派蒂墨司
沾毒箭手
心靈共生體
威嚴血領
施咒羊蹄人
馭空巡偵員
怖龍瓦威提阿瑪迪
神器
庇佑護身符
秘法全書
混沌法杖
世間錘鍊
受瀆陵墓
晶鑽牝馬
巨龍寶庫
爆炸裝置
駭野草人
新機噴泉
哨兵石像鬼
工匠守護者
執政官的權杖
魔力巨石
劫掠者戰斧
隕石魔像
研磨石輪
浪客手套
威烈隆飾印劍
巡天撲翼機
可疑書架
突變法杖
地
煤燼瘠地
探測塔
遭棄聖殿
邪穢果園
高地湖泊
蜿蜒河流
聖物塔
破裂尖塔
採石場
水下聚骨場
林場峽谷
靜謐曠野
林地溪流
平原
平原
平原
平原
海島
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林
樹林