2020核心系列
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
空中突襲
獅群之力阿耶尼
祖傳寶刃
活力天使
天使賦禮
淨光宗徒
步兵大隊
聖翼主教
召令歸返
曙光驍騎
拂曉天使
破曉教士
虔誠裁決
消除魔障
永生隔絕
擊劍高手
澈光護手
眩光庇佑
眾神意旨
衛護獅鷲
哨兵獅鷲
受絞劊子手
陽輝傳令使
鼓舞衝鋒
奮勇隊長
聖潔地脈
象族頌生師
忠誠飛馬
接合大師
英勇一刻
荒野審判官
和平主義
淨化時空
揚起警報
依法治理
馭空刃席斐拉
癒靈師
小隊隊長
星域秘教徒
堅定的哨兵
負軛牛
藍
乙太勁風
讒言密探
大氣元素
預先考慮
全觀愛緹席
困惑不已
白骨化灰
北風元素
海生割喉客
縛身旋咒
烈風驍騎
蔚藍龍獸
雲身預言師
迴旋
夢幻成真
地城遊魂
仙靈惡徒
淚如泉湧
要塞蟹
刃鰭巨海蛇
冰霜山貓
書頁等身
先制地脈
精妙複造
都會仙子
護城河食人魚
舞空沐燕靈
失效
八爪先知
庇護通道
享譽兵匠
智者街居民
歲月學者
睡眠癱瘓症
魂魅船員
傳說終結
反召喚
伊弗斯島護衛
翼散良言
雅若克的破浪靈
西風衝鋒
黑
苦痛吸魂
斗膽盜賊
莊園吸血鬼
炙烤劍尖
枯萎甲蟲
竊血客
祭血謀骨
浸血祭壇
嗜血舞空客
碎骨貫身
覆骨死靈術士
暮夜驍騎
毀容
顫慄鬼影
逼從
苦痛具象
鮮血饕客
莫測艦隊割喉客
野性憎恨獸
食屍兀鷹
掘墓怪
可怖甩鞭客
黑檀軍團騎士
全軍覆滅
虛空地脈
心之衰
謀殺
惡毒纏身
腐臭帝王龍
瘋人院骷髏妖
陰謀成對
蛇毒術士
驕傲血領索霖
回收靈魂
思想扭曲
不死僕從
不潔身契
厄月吸血鬼
復仇戰酋長
鮮血掮客維利司
雅若克的潛沼靈
紅
叛行
烈焰驍騎
火焰侍僧茜卓
覺醒煉獄茜卓
舞焰新手茜卓
茜卓的焰貓
茜卓的暴怒
茜卓的穩焰器
茜卓的噴火靈
匕帆空行師
毀壞發掘工
巨龍法師
烈焰巨口卓庫瑟
燼火搬運工
火元素
烈焰橫掃
煎烤
爍角海賊
纏鳥鬼怪
鬼怪魁首
越貨鬼怪
觸怒
凱爾頓突擊兵
熔身好鬥靈
燒燃地脈
狂憤
劫掠迅猛龍
燃焰面具
獒犬群
貪寶巨龍
魯莽空襲
燒成灰燼
再三迴響
鑿鱗掠食者
騰躍炙靈
炙焰噴吐蜥
電震
地殼迸裂
雷身醒眠靈
不羈憤怒
破鍊狂戰士
綠
樹皮巨魔
光林追跡人
荊棘驍騎
半人駿馬
墾殖妖精
野性祝願
兇猛幼狼
衛護惡龍加戈斯
天堂賦禮
翠林哨兵
生長循環
林沼療疾靈
嚎吼巨人
葉身德魯伊
豐足地脈
填土祭師
龐巨蜘蛛
眾人之力
自然終結
撒網蜘蛛
夜群襲狼
壓襲
茂生元素
鉛直落下
姆拉撒的脈動
狂疾啃咬
成長季節
蓑草蠍子
共生召喚
變幻犄角龍
銀背猿祭師
灌叢粉碎靈
痛擊霆偉龍
夏色簾幕
神弓遊俠薇薇安
貪餮多頭龍
饑爪靈
醒根元素
狼族羈絆
狼騎兵座鞍
林地鬥士
多色
腐屍騎士
匍行開路靈
蒼穹靈鷹
鐵根軍頭
探峰卡莉雅
幕賓柯希斯
狂風怒火凱卡
雷電風身
腐蔓復碧
破城食人魔
狂攪核歐那斯
醒轉暗礁
空騎士先鋒
冊縛巫妖
穢靈雅若克
重生天使蕊恩
神器
鍛砧猛禽
百寶囊
巨鎚
晶鑽騎士
先知密櫃
不倦朝聖械戈羅斯
挖墳人囚籠
穿心弓
先祖繪像
多相鑰匙
劫掠者戰斧
隕石魔像
神秘熔爐
配模魔像
虹彩魔像
報復法杖
遺跡回收械
急跑草人
鋼鐵督軍
石魔像
龍炎瓶
地
染血洞窟
繁花沙洲
隱密洞窟
陰沉死水
成形野地
亡者曠野
叢林幽谷
蓮花田野
崎嶇高地
侵蝕荒漠
急流山崖
頓悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
靜寂殿堂
勝利殿堂
棘林瀑布
靜謐海灣
風蝕峭壁
平原
平原
平原
平原
海島
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林
樹林