Core Set 2021
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
山地看護犬
飛昇天界
神聖唱詩人
艾文頭鵝
破邪天使
巴席利柯特
巴席利的侍僧
巴席利的副官
巴席利的團結
天界執法者
齊心飛馬
圍護僧侶
破曉角駒
無畏揮擊
冊封
信念拘鎖
訓隼專家
反抗技藝
勁風撲鷲
輝煌的讚美詩
獅鷲棲巢
堅白雕像
軍團裁決
允諾之光
雜牌大隊
使節曼格拉
九命護身
犬群領袖
難馴雜犬
再現活力
符文光暈
寧光聖殿
幹練聖劍兵
保護現場
無私救助犬
攻城進擊兵
天界傳諭
可靠護盾手
快速反應
蓄勢老兵
英勇角駒
維林翼駒
符佑城垛
藍
陶拉里亞大法師巴林
取消
拘捕法球
突然中斷
迷魅掌控
狂搜庫存
霜息
魂魅小偷
潔斯凱長老
敏銳滑翔長
書庫竊犯
清高拒斥
咒法錯誤
寒風歌者
抉擇
遭獵白鯨
揭示之雨
研判浪潮
倒退
迷幻形體
遊蕩光靈
新手失誤
開卷有得
靜水聖殿
看清真相
桎梏遊魂
船難探尋客
硬背巨牙鯊
暴風翼靈
靈光乍現
弄時宗師泰菲力
泰菲力的永恆洞察
泰菲力的門徒
泰菲力的指導
掠浪飛獸
陶拉里亞巨海獸
魔典活靈
消解
伏特里亞奧術師
弄濤巨鯨
符文牆
許願蟹
黑
鍊金術士的贈禮
天魔祟體僧
惡質交易
餮血食客
困檻殭屍
腐肉幼蟲
墓穴伏怪
死華散綠菌
惡魔之擁
逼從
滌除
腥臭小惡魔
終命一擊
散霾懼獸
嗜血餮魔
黑暗之攫
嚴酷導師
枯牙眼鏡蛇
煉獄留痕
怨忿者凱雷威克
航箏掠盜
醒亡莉蓮娜
莉蓮娜的信徒
莉蓮娜的旗手
莉蓮娜的管家
凶邪鐮刀
覆面兇徒
屠戮亞龍
心之衰
死靈懼相
窺探深淵
瘟疫迷霧
再度起身
銳石聖殿
血色盛宴
嵌銀食屍鬼
骷髏妖箭手
酒館騙子
盜賊公會執法者
村民儀式
暮影薔薇之棘維托
行屍
巫婆鼎鑊
紅
戰響祭師
電閃獵犬
骨坑蠻漢
魯莽挑發鬼
怒火沖天
烈焰之心茜卓
茜卓的焚焰靈
茜卓的熔岩犬
茜卓的幼火靈
張揚嗅探客
全力突破
擅動致災
雙重視像
焰浪無拘
怒火昂揚
遭咬者狂熱
戴冠禍害加札克
縱火鬼怪
鬼怪巫法
浩劫小丑
心火煽焰師
懲焰殘虐者
噬踵邪鬼
火熱雜狗
躍動卜算師
歐納克食人魔
燃瀝青魔鬼
嶙峋聖殿
焦熱龍炎
電震
炙烤靈魂
咒潤怪奇
圖茲迪商隊長蘇碧拉
必中一擊
峰頂懼龍
快意拚搏
變節貪慾
形體突變
化為渣滓
炮台食人魔
宣洩怒火
火泉噴發
火山迸發
綠
雲遊者梓紗
瘤拳橡樹
樹冠伏貓
龐巨血口龍
栽培
昏睡暴偉龍
年長龐巨獸
靈貓君王
好鬥共感者
真菌再生
無拘賈路
賈路的貫角獸
賈路的開路獸
賈路的反抗
糙節智者
英勇干預
獵者顯威
鼓舞翻騰
木萬弗黎隱士裘蕾爾
堅忍求存
羅堰幻視師
暴躁雙冠龍
閘門藤蔓
高傲斑貓
原初之力
奎利恩樹靈
護林人的智謀
回返自然
仇人相見
撕咬劍齒虎
豐收聖殿
腐食流漿
瑟特薩式訓練
天路神射手
織陷蛛
孢網編蛛
痛擊霆偉龍
巨力成長
追查行蹤
掘菌野豬
護林樹妖
野林禍害
多色
山地馴犬師
盟會導師
焦炬艦隊好戰者
實驗性過載
恣縱顯貴
復仇葉身
鱗文寇特蛇
尊貴議長妮安碧
偏執拼接師
凱爾頓之心拉妲
萬物聖殿
合劍殺手
護球守衛
無色
靈龍烏金
神器
五彩星象儀
鉻亮摹形械
墓碑魔像
遺世哨衛
晦澀巨著
隕星
鈀秘耳
虹彩魔像
短劍
無聲袖劍
巡天撲翼機
黯色幻影
獵火花異獅
托瑪墓穴
地
動物庇護地
染血洞窟
繁花沙洲
陰沉死水
神奇小徑
叢林幽谷
華光噴泉
崎嶇高地
侵蝕荒漠
急流山崖
頓悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
靜寂殿堂
勝利殿堂
棘林瀑布
靜謐海灣
風蝕峭壁
平原
平原
平原
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林