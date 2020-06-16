News / 牌圖集合
Core Set 2021 Variants
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
巴席利柯特
巴席利柯特
巴席利的侍僧
巴席利的副官
巴席利的團結
圍護僧侶
虔聖武士巴席利
希望吏士
巴席利的庇佑
受印競爭者
破邪天使
輝煌的讚美詩
堅白雕像
使節曼格拉
九命護身
犬群領袖
符文光暈
天界傳諭
犬群領袖
無私救助犬
藍
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
弄時宗師泰菲力
泰菲力的永恆洞察
泰菲力的門徒
泰菲力的指導
歷時旅客泰菲力
賽費爾史家
神秘飛魚
泰菲力的喚浪師
陶拉里亞大法師巴林
突然中斷
魂魅小偷
遭獵白鯨
看清真相
桎梏遊魂
暴風翼靈
靈光乍現
狂搜庫存
黑
醒亡莉蓮娜
醒亡莉蓮娜
莉蓮娜的信徒
莉蓮娜的旗手
莉蓮娜的管家
嚴酷導師
屠戮亞龍
死亡法師莉蓮娜
莉蓮娜的輕蔑
莉蓮娜的搜刮師
惡靈
惡魔之擁
枯牙眼鏡蛇
怨忿者凱雷威克
死靈懼相
窺探深淵
盜賊公會執法者
暮影薔薇之棘維托
滌除
紅
烈焰之心茜卓
烈焰之心茜卓
茜卓的焚焰靈
茜卓的熔岩犬
茜卓的幼火靈
興焰熱火茜卓
茜卓的炎喉獸
科瑞爾要塞學徒
轟雷喚師
魯莽挑發鬼
張揚嗅探客
雙重視像
焰浪無拘
戴冠禍害加札克
圖茲迪商隊長蘇碧拉
峰頂懼龍
形體突變
火山迸發
心火煽焰師
綠
無拘賈路
無拘賈路
賈路的貫角獸
賈路的開路獸
賈路的反抗
栽培
腐食流漿
蠻力具現賈路
賈路的戰騎
掠食亞龍
野林巡衛
雲遊者梓紗
年長龐巨獸
靈貓君王
英勇干預
木萬弗黎隱士裘蕾爾
原初之力
孢網編蛛
羅堰幻視師
多色
林恩與瑟黎永不離
尊貴議長妮安碧
凱爾頓之心拉妲
萬物聖殿
無色
靈龍烏金
靈龍烏金
神器
黯色幻影
五彩星象儀
晦澀巨著
獵火花異獅
地
平原
海島
沼澤
山脈
樹林
動物庇護地
神奇小徑
頓悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
靜寂殿堂
勝利殿堂