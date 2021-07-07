D&D：被遺忘國度戰記
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
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白
+2硬頭鎚
奧林界飛馬
閃現犬
聖潔之書
天界獨角獸
職業：牧師
迴廊石像鬼
舞空劍
神輝牧師
探索者的火炬
虔誠聖武士
至聖斬
傳龍武徒
矮人要塞鬥士
呋嚕怪
幽光伏擊客
百花宗師
信實守衛
半精靈武僧
霜凍暴君冰亡
妙手鐵匠
聰耳哨兵
忠誠戰犬
微縮牢籠
散打武僧
月神祝佑的牧師
無私聖武士那達爾
奧斯華費多班德
職業：聖武士
聖武士之盾
異界誓盟使
鎧甲
攜帶式次元洞
醫療藥水
古訓牧師
鼓舞戰技
遊俠之鷹
堅定的聖武士
傳送法陣
老練地城專家
白龍
你放哨時聽到聲響
你在路上遭遇伏擊
藍
奇異心境術士
風邪教元素
秘法調查專家
封堵異界門
深水城黑杖
藍龍
受魅安眠
機敏咒法師
異界探知
半巫妖
移位獸
風巨靈預言師
龍龜
古怪學徒
妖精荒野詐術師
飛行術
靈吸怪學者葛拉吉拉克斯
公會小偷
沙漠厄運艾穆莉絲
奪心魔
魔鄧肯
魔鄧肯變形術
皮克精嚮導
勸誘技巧
冷凍射線
冰盾霜巨人
悲憎地獄後裔
密門
電爪
捷徑探尋者
白銀渡鴉
魂刃者探子
分團行動
豁然領悟
塔莎狂笑術
詐術師神符
完全變形術
職業：法師
法師法術書
你來到一條河邊
你發現惡人巢穴
你看到衛士走來
蛇人惡咒師
黑
高階巫妖阿瑟瑞拉克
魔王阿斯摩蒂爾斯
惡邪眼魔
黑龍
穢暗之書
檢查陷阱
碎響骷髏妖
致命爭執
米爾寇的死亡牧師
狄魔高根之攫
吞噬智力
蛛化精靈
地城匍屍
龍巫妖黑檀死神
魔眼殺機
命運逆轉
假死術
棄誓聖武士
凝膠怪
殘酷報賞
殘酷漫遊者
哈達傳令使
受雇咒劍士
集寶搶匪
輕足族盜賊
蜘蛛神后羅絲
刺尾獅
律令死亡
跌落深坑
衰弱射線
死神神符
葬屍地食屍鬼
跛行妖鬼
頭骨港商人
毀滅黑洞
小偷工具
吸血衍體
斬首劍
職業：邪術師
西門城攝政
屍妖
蛇人毒刃手
殭屍食人魔
紅
軍械老兵
職業：野蠻人
戰吼哥布林
速度靴
銅威矮人
燃燒之手
混沌通聯師
會心一擊
狂野法師德莉娜
龍火
決鬥細劍
土邪教元素
法莉黛的火球
烈焰骷髏
哥布林標槍手
哥布林釘頭鎚
貯寶食人魔
大哥布林山賊王
大哥布林隊長
粗壯熊哥布林
臨時武器
星之山脈的獄火
疲憊貸劍客
破門而入
魔法飛彈
隕星爆
強者奴僕
龍珠
劫奪野蠻人
忠誠代價
紅龍
銹蝕怪
哥布林聚群
猛虎部落獵人
意外橫財
勇氣歌者
願望術
索爾石怪
你來到豺狼人營地
你發現有人被囚
你看到兩個哥布林
火巨人公爵札爾托
禽絕地獄大公扎瑞爾
綠
鯊蜥獸
蠻力術
選擇你的武器
夢境結社德魯伊
明月結社德魯伊
強令對決
凶暴掠狼
職業：德魯伊
艾利薇鼓琴
艾爾托迦德遊俠
尋找路徑
沼喉怪
豺狼人獵手
綠龍
噬群山丘巨人
獵人印記
勵志吟遊詩人
吟遊詩人樂器
無畏化外之民
惡憎巨魔
長休
伏擊樹繩妖
絕冬之森樹精
赭凍怪
老嚙骨
梟頭熊
鉛直落下
興隆旅店主
紫蟲
職業：遊俠
遊俠長弓
覆鱗草藥師
狩獵收穫
森林牧靈結社德魯伊
末日毀滅獸
幽暗地域石化蜥蜴
銀月城遊俠瓦力斯
漫蕩遊唱人
狼人群首領
自然變身
你發現一尊詛咒雕像
你找到一片林間空地
你在酒館遇見他人
多色
成年金龍
職業：吟遊詩人
烏杜爾部族的芭羅雯
布魯諾戰鎚
崔斯特杜堊登
魔王子民法莉黛
職業：戰士
格蕾琴微柳
遺跡搜尋客哈瑪帕沙
畫家隱士卡萊茵
柏德之門的克呂德
厚愛遊俠明斯克
職業：武僧
死亡王子歐庫斯
職業：盜賊
亡者囁聲謝絲拉
骷髏聚群
職業：術士
魔齒豺狼人塔格納
提亞瑪特
月舞者翠勒薩
凱旋冒險者
怪物通沃洛
公會首領札那瑟
地城
瘋狂法師的地下城
凡戴爾的失落礦坑
湮滅之墓
神器
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地城地圖
威可那法眼
五十英尺長繩
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地
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魔眼暴君棲巢
多頭蛇蜥巢穴
龍后神殿
寶窖
平原
平原
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海島
海島
海島
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沼澤
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山脈
山脈
山脈
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樹林
樹林
樹林
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