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+2硬頭鎚
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奧林界飛馬
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閃現犬
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聖潔之書
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天界獨角獸
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職業：牧師
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迴廊石像鬼
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舞空劍
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神輝牧師
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探索者的火炬
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虔誠聖武士
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至聖斬
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傳龍武徒
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矮人要塞鬥士
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呋嚕怪
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幽光伏擊客
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百花宗師
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信實守衛
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半精靈武僧
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霜凍暴君冰亡
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妙手鐵匠
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聰耳哨兵
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忠誠戰犬
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微縮牢籠
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散打武僧
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月神祝佑的牧師
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無私聖武士那達爾
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奧斯華費多班德
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職業：聖武士
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聖武士之盾
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異界誓盟使
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鎧甲
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攜帶式次元洞
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醫療藥水
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古訓牧師
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鼓舞戰技
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遊俠之鷹
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堅定的聖武士
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傳送法陣
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老練地城專家
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白龍
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你放哨時聽到聲響
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你在路上遭遇伏擊
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奇異心境術士
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風邪教元素
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秘法調查專家
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封堵異界門
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深水城黑杖
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藍龍
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受魅安眠
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機敏咒法師
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異界探知
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半巫妖
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移位獸
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風巨靈預言師
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龍龜
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古怪學徒
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妖精荒野詐術師
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飛行術
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靈吸怪學者葛拉吉拉克斯
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公會小偷
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沙漠厄運艾穆莉絲
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奪心魔
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魔鄧肯
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魔鄧肯變形術
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皮克精嚮導
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勸誘技巧
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冷凍射線
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冰盾霜巨人
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悲憎地獄後裔
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密門
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電爪
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捷徑探尋者
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白銀渡鴉
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魂刃者探子
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分團行動
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豁然領悟
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塔莎狂笑術
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詐術師神符
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完全變形術
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職業：法師
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法師法術書
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你來到一條河邊
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你發現惡人巢穴
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你看到衛士走來
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蛇人惡咒師
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高階巫妖阿瑟瑞拉克
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魔王阿斯摩蒂爾斯
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惡邪眼魔
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黑龍
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穢暗之書
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檢查陷阱
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碎響骷髏妖
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致命爭執
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米爾寇的死亡牧師
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狄魔高根之攫
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吞噬智力
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蛛化精靈
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地城匍屍
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龍巫妖黑檀死神
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魔眼殺機
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命運逆轉
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假死術
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棄誓聖武士
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凝膠怪
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殘酷報賞
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殘酷漫遊者
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哈達傳令使
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受雇咒劍士
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集寶搶匪
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輕足族盜賊
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蜘蛛神后羅絲
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刺尾獅
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律令死亡
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跌落深坑
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衰弱射線
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死神神符
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葬屍地食屍鬼
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跛行妖鬼
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頭骨港商人
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毀滅黑洞
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小偷工具
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吸血衍體
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斬首劍
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職業：邪術師
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西門城攝政
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屍妖
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蛇人毒刃手
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殭屍食人魔
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軍械老兵
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職業：野蠻人
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戰吼哥布林
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速度靴
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銅威矮人
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燃燒之手
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混沌通聯師
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會心一擊
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狂野法師德莉娜
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龍火
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決鬥細劍
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土邪教元素
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法莉黛的火球
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烈焰骷髏
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哥布林標槍手
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哥布林釘頭鎚
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貯寶食人魔
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大哥布林山賊王
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大哥布林隊長
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粗壯熊哥布林
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臨時武器
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星之山脈的獄火
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疲憊貸劍客
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破門而入
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魔法飛彈
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隕星爆
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強者奴僕
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龍珠
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劫奪野蠻人
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忠誠代價
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紅龍
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銹蝕怪
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哥布林聚群
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猛虎部落獵人
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意外橫財
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勇氣歌者
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願望術
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索爾石怪
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你來到豺狼人營地
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你發現有人被囚
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你看到兩個哥布林
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火巨人公爵札爾托
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禽絕地獄大公扎瑞爾
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鯊蜥獸
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蠻力術
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選擇你的武器
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夢境結社德魯伊
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明月結社德魯伊
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強令對決
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凶暴掠狼
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職業：德魯伊
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艾利薇鼓琴
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艾爾托迦德遊俠
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尋找路徑
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沼喉怪
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豺狼人獵手
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綠龍
綠龍

噬群山丘巨人
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獵人印記
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勵志吟遊詩人
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吟遊詩人樂器
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無畏化外之民
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惡憎巨魔
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長休
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伏擊樹繩妖
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絕冬之森樹精
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赭凍怪
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老嚙骨
老嚙骨

梟頭熊
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鉛直落下
鉛直落下

興隆旅店主
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紫蟲
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職業：遊俠
職業：遊俠

遊俠長弓
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覆鱗草藥師
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狩獵收穫
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森林牧靈結社德魯伊
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末日毀滅獸
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幽暗地域石化蜥蜴
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銀月城遊俠瓦力斯
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漫蕩遊唱人
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狼人群首領
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自然變身
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你發現一尊詛咒雕像
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你找到一片林間空地
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你在酒館遇見他人
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多色

成年金龍
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職業：吟遊詩人
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烏杜爾部族的芭羅雯
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布魯諾戰鎚
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崔斯特杜堊登
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魔王子民法莉黛
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職業：戰士
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格蕾琴微柳
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遺跡搜尋客哈瑪帕沙
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畫家隱士卡萊茵
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柏德之門的克呂德
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厚愛遊俠明斯克
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職業：武僧
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死亡王子歐庫斯
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職業：盜賊
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亡者囁聲謝絲拉
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骷髏聚群
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職業：術士
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魔齒豺狼人塔格納
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提亞瑪特
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月舞者翠勒薩
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凱旋冒險者
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怪物通沃洛
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公會首領札那瑟
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地城

瘋狂法師的地下城
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凡戴爾的失落礦坑
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湮滅之墓
湮滅之墓

神器

百寶囊
百寶囊

萬象無常牌
萬象無常牌

地城地圖
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威可那法眼
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五十英尺長繩
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巨斧
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威可那魔手
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鐵魔像
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皮甲
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擬身怪
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備用匕首
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刺坑陷阱
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寶箱
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霜龍洞穴
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熊哥布林窩巢
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地城坡道
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成形野地
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風暴巨人大廳
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魔眼暴君棲巢
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多頭蛇蜥巢穴
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龍后神殿
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寶窖
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平原
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海島
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沼澤
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山脈
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樹林
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