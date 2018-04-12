Dominaria
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白
堅定意志
艾文哨兵
阿基夫監管人貝爾德
賓納里亞儀隊兵
賓納里亞元帥
受福明光
重登晴空號
召集騎隊
衝鋒
阿維農佈陷人
典範達妮莎卡帕軒
大膽的考古學家
不屈護衛
冊封
寧城見證人艾芙拉
挖掘馱象
索藍覆亡錄
基定的怒責
療傷光輝
賓納里亞史
召現神力
美善騎士
新賓納里亞騎士
費米瑞甫之傲桂恩岱
黎明使者萊拉
台地獨角獸
承撒拉之翼
飛天駿馬
聖所精靈
摘離
糾儀長
撒拉天使
撒拉信徒
眾生使者莎黎
聖祖靈門徒鐵夏
悲劇詩人
傑拉爾德凱旋誌
克撒的毀世震盪
藍
學院龍獸
學院老練法師
古文明之戰
翔空秘法
神器師助手
困惑不已
眨眼即逝
識雲史芬斯
霜凍驟咬龜
館長守護
急凍深寒
勤勉開挖人
卜卦
荷馬利族探險家
受制波拉斯
卡恩的時間碎裂
人魚詐術師
映奇寶珠探究
迭演院長奈班
魔法大師娜魯梅哈
抉擇
預見力場
亡命竊寶客
拯救
拉特南智者
珍珠三叉戟哨衛
深洋海怪西林伏特
切分
暴風雨巨靈
浪人梅澤哲子
冰雪時代紀
陶拉里亞學者
倒流
伏特里亞奧術師
記憶之重
法師駁擊
燈裡的巨靈札希德
黑
貝贊洛祝福
柯幫福音師
柯幫神聖武士
卡利戈剝皮巫師
湮滅
崔納的絕境
闇境交易
死華散綠菌
惡魔活力
惡魔領主貝贊洛
褫奪
恐懼陰魂
苦力哨衛
惡源重生
摘膽剜心
野性憎恨獸
生離死別
真菌感染
巫妖騎士霍蘇維斯
辛格氏血脈卡札羅夫
惡意騎士
巫妖掌控
徘徊幻影
非瑞克西亞經文
老鼠群落
貝贊洛儀式
最終了斷
回收靈魂
城塞告解僧
雜食散綠菌
預言散綠菌
飢饉化身托迦爾
虛無幽靈烏格洛
邪惡獻祭
鮮血儀禮師魏颯璞
風華侍僧
烏爾博格吞蛙雅骨爾
約格莫夫的邪惡獻祭
紅
血玉髓鬼怪
源火鬥士
激昂一擊
火熱干預
耀火揚威
火元素
烈掌專家
創世湧動
凱爾頓源火
狂熱怒火
基圖年代史家
基圖老練法師
基圖奔熔客
鬼怪齊射
舞鏈鬼怪
鬼怪戰酋長
胡亂轟炸
雅亞巴拉德
雅亞的燃焰煉獄
凱爾頓督軍
凱爾頓突擊兵
凱爾頓戰呼人
莽撞半獸人
放射閃電
莽闖獨眼巨人
橫衝直撞
地動變境
西瓦烈焰
攻城指揮官
司克探礦者
嘶氣客
不死斯奎
雙頭巨人
源火守衛瓦杜克
鋒翼維黎茲
戰嚎鳳凰
軍閥怒火
法師雷擊
綠
冒險衝動
遠古原心
喬木戰具
暴食巴洛西
緣盡而去
腐蝕流漿
妖精鄉德魯伊
真菌策謀
蓋亞的祝福
蓋亞守護者
成長賦禮
死灰新生
孤獨猴王古恩
卡馬爾的德魯伊誓約
克洛薩德魯伊
羅堰妖精
羅堰使節
羅堰斥候
龐巨蜘蛛
培育人瑪雯
多明納里亞癒合
亞維馬雅化身穆塔尼
自然迴旋
劃破蒼穹
原初亞龍
腐生遷徙
妃雅麗茲頌歌
孢子大群
孢冠散綠菌
鋼葉鬥士
森林覺醒
據地異特龍
刺棘元素
野性卡甫
新綠使者
荒野猛攻
亞維馬雅牧腐菌
多色
燼火之風艾德莉茲
受詛咒的亞瓦德
風華騎士婭耶爾
復焚龍王達里迦
炎脈加娜
大軍閥拉妲
炎箭賀拉爾
晴空號船長尤依菈
永世大法師裘達
腐潮穆杜塔
泰菲力的誓約
太古諸龍的輝煌重生
飛船法師拉夫卡帕軒
基克斯信徒羅娜
西賽後人莎娜
寄艙客黏足
深洋德魯伊塔托娃
多明納里亞英雄泰菲力
飛船護持師蒂婭娜
著色
克撒傳人卡恩
神器
艾斯鷹滑翔翼
不朽之壁
重鑄烏鋒
鮮血蠟燭
滯阻法球
先人之劍
金箔蓮花
喀洛斯守護者
軍團之盔
嚎叫魔像
寒冰操弄器
尤依菈的傭獸
騎槍
攻城巨車
米斯拉的自仿工人
琥珀瑪珂
領航員羅盤
帕笛可漫遊者
魔力石碎片
聖域堅盾
短劍
掠行勘探機
術士魔杖
戰訓組構體
索藍時間閘門
萼城劫運剎索斯
克撒的巨著
電壓僕從
晴空號
地
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內陸港灣
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智行紀念碑
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戰行紀念碑
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林地墓園
賽費爾虛境
平原
平原
平原
平原
海島
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
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山脈
山脈
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樹林
樹林
樹林
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