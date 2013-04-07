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Azorius | 歐佐夫 | 底密爾 | Izzet | Rakdos | Golgari | 古魯 | 波洛斯 | Selesnya | 析米克

æ³¢æ´›æ–¯ç’çŠ¬
波洛斯獒犬
 
å“ˆè³‡é”èª˜æ•éšŠ
哈資達誘捕隊
 
å¾ å¤«è£æ±º
徠夫裁決
 
è¿·å®®å“¨å…µ
迷宮哨兵
 
æ£„çµ•å…¬æœƒ
棄絕公會
 
å¹³æ¯æš´äº‚
平息暴亂
 
ç¶­åœ–åŠ åŸºå¾Œè£”
維圖加基後裔
 
å°–é ‚æ´›å…‹é³¥
尖頂洛克鳥
 
æ—¥æ—‹é–€è¡›
日旋門衛
 
æ˜ åƒè¦ºé†’
映像覺醒
 
ä¹™å¤ªç²¾æ€ª
乙太精怪
 
ç„¡å½¢æ“çµ²
無形操絲
 
è¿·å®®æ»‘ç¿”ç¸
迷宮滑翔獸
 
å‡çµå¿ƒæ™º
凍結心智
 
ä½Žèªžå¹»è±¡
低語幻象
 
æ¸…è¼æ¹–é–€è¡›
清輝湖門衛
 
å¥”è¶Šè€…è©›å’’
奔越者詛咒
 
ç‰¹æ€§æ²»ç™‚
特性治療
 
å·²ç¾æç¤º
已現提示
 
é¢¨é¾ç¸
風龍獸
 
ç½ç¦å··é»‘å¸‚è­·è¡›
災禍巷黑市護衛
 
é®®è¡€æ›¸è¨˜
鮮血書記
 
å…¥ä¾µå¢“ç©´
入侵墓穴
 
è‡´å‘½ç…™æ°£
致命煙氣
 
é›‡å‚­åˆ‘å
雇傭刑吏
 
è¿·å®®æ†Žæ¨ç¸
迷宮憎恨獸
 
æž¯èŽä¸»æ•™
枯萎主教
 
æ‹‰é¸å¸é¾ç¸
拉鐸司龍獸
 
æƒ¡å¿µå¥ªèº«
惡念奪身
 
Ubul Sar Gatekeepers
烏布薩門衛
 
æ•¬ç•å…¬æœƒ
敬畏公會
 
æ®ºå‡ºè¡€è·¯
殺出血路
 
è¿·å®®æ€¥è¥²æ€ª
迷宮急襲怪
 
é¡˜æ™¯é½Šç¾
願景齊現
 
åš´æ‡²æ•µäºº
嚴懲敵人
 
è‘¬ç«æž—ç¥­å¸«
葬火林祭師
 
æš´äº‚é•·çŸ›å…µ
暴亂長矛兵
 
ç“¦ç¤«å€ç‘ªå¡ç¸
瓦礫區瑪卡獸
 
ç†”è­·å€é–€è¡›
熔護區門衛
 
æ­¦åŠ›ç¿»é¨°
武力翻騰
 
è¡æ“Šèžåˆé«”
衝擊融合體
 
åˆ»æ´›æˆ°å£«
刻洛戰士
 
è¿·å®®è²è¥¿æ‘©æ–¯
迷宮貝西摩斯
 
æ´æ•‘ä¹‹è§¸
援救之觸
 
çªè®Šé«”é¤Œé£Ÿ
突變體餌食
 
æ¤ç”Ÿçˆ†ç™¼
植生爆發
 
åå›èžåˆé«”
反叛融合體
 
æ’’è·¯é‡Œé–€è¡›
撒路里門衛
 
ç©ºæ“ŠèŸ²
空擊蟲
 
éž­æ“Šè‹”çŠ¬
鞭擊苔犬
 
äºžé¾é™è‡¨
亞龍降臨
 
æ´»èº
活躍
 
è£ç”²ç‹¼é¨Žå…µ
裝甲狼騎兵
 
ç¿”ç©ºå¾‹æ³•å¸«
翔空律法師
 
æ­¦è£
武裝
 
è£ç”²ç‹¼é¨Žå…µ
裝甲狼騎兵
 
ç¿”ç©ºå¾‹æ³•å¸«
翔空律法師
 
æ‹›å¼•
招引
 
èŸ²èº«æ³•å¸«
蟲身法師
 
æ™ºæ…§çˆ†ç™¼
智慧爆發
 
ç«å…‰çªæ“Šå…µ
火光突擊兵
 
å‰æŸ¯å¸•è¡€çˆµ
偉柯帕血爵
 
æ³¢æ´›æ–¯æˆ°å¡‘å¸«
波洛斯戰塑師
 
ç ´å£ž
破壞
 
åŸ¹è‚²çµè€…
培育獵者
 
éŠ…å–™æé³¥
銅喙恐鳥
 
å± æˆ®è§’é¬¥å£«
屠戮角鬥士
 
æ“’ç²
擒獲
 
å®Œç²¹è­°æœƒ
完粹議會
 
äº¡æ©‹åŸé Œ
亡橋吟頌
 
ä¸äº¡è€…å‚µå‹™
不亡者債務
 
é–‹é‡‹ä»£è¡Œå®˜
開釋代行官
 
å¢®è½
墮落
 
é¾å½¢å¹»å’’
龍形幻咒
 
æ±¡ç©¢æ»…é ‚
污穢滅頂
 
è‰¾ç‘ªæ‹‰è­šå‰
艾瑪拉譚吉
 
æ‹‰é¸å¸è¡€ç¥­å¸è‰¾å…‹ç“¦
拉鐸司血祭司艾克瓦
 
é™é 
遙遠
 
é‡Žæ€§ç‰©éˆå¸«
野性物靈師
 
è‚‰èº«
肉身
 
è®Šç•°å……èƒ½æ€ª
變異充能怪
 
åŒ–å²©çžªè¦–
化岩瞪視
 
çµ¦äºˆ
給予
 
æˆ°ä»¤é–ƒå…‰
戰令閃光
 
é¬¼æ€ªè©¦é§•æ‰‹
鬼怪試駕手
 
å¤é­¯æˆ°ç¦±
古魯戰禱
 
å¤œç¯·ç¥Ÿé­‚
夜篷祟魂
 
å‚‘é€£å²èŠ¬æ–¯
傑連史芬斯
 
æŸ¯ç¾…æœ­è›‡é«®å¦–
柯羅札蛇髮妖
 
èžåˆé«”è­·è‚²
融合體護育
 
ç¬¬åå€çš„æ‹‰æº«å¦®
第十區的拉溫妮
 
æ•™åœ˜å…ˆæ“Š
教團先擊
 
æš´è¡Œå¤§å¸«
暴行大師
 
æ­ç¯€é”å–‰ç¸
歐節達喉獸
 
ä¼Šæ·å®ˆè­·è€…æ¢…åˆ—å…‹
伊捷守護者梅列克
 
é£²éˆè€…æ¢…å¯æ²ƒæ–¯
飲靈者梅可沃斯
 
æ®®æˆ¿çˆ†ç™¼
殮房爆發
 
å°¼ç±³æ–¯ç¨çœ¼å·¨äºº
尼米斯獨眼巨人
 
å¿ƒå¿µç›œè³Š
心念盜賊
 
æ­ç¯€é”çš„æ´åŠ©
歐節達的援助
 
é­ç«Šè¨ˆç•«
遭竊計畫
 
åŽŸè³ªå¸å–
原質吸取
 
æ”¶ç›Š
收益
 
å…ˆç¥–æ“¬å¦–
先祖擬妖
 
è¡›è­·
衛護
 
è…çˆ›
腐爛
 
æ‹‰çˆ¾æŸ¥é›·å…‹
拉爾查雷克
 
å°±ç·’
就緒
 
å‰å¥ªæ™ºè­˜
剝奪智識
 
æ­¸æ–¼æ²ˆéœ
歸於沈靜
 
é‡å»ºç§©åº
重建秩序
 
è…å±è¾²å ´éª·é«å¦–
腐屍農場骷髏妖
 
æ‹’é™è€…é­¯ç‘žé›œçˆ¾
拒降者魯瑞雜爾
 
è »ç”Ÿå¤šé ­é¾
蠻生多頭龍
 
å¸å‡±æ—å·¨äºº
司凱族巨人
 
é©šçˆ†ç¾å ´
驚爆現場
 
åŒ¯æ¥­åƒ§
匯業僧
 
ç˜‹ç‹‚å›çˆ¶
瘋狂君父
 
å™¬ç¨®è›™ç¸
噬種蛙獸
 
é‡˜åˆºå°ä¸‘
釘刺小丑
 
æ•™åœ˜ä¹‹åˆƒå¡”ç–¾å…‹
教團之刃塔疾克
 
é¬¼å½±ç‰¹ä½¿æ³°èŽŽ
鬼影特使泰莎
 
ç¨…æ”¶é£²è€…
稅收飲者
 
è‹¦å·¥
苦工
 
å“å¡”å¦®çš„å¬å–šå¸«
卓塔妮的召喚師
 
è½‰è®Š
轉變
 
å …å®šå‹‡æ°£
堅定勇氣
 
ç—•è»€ç“¦ç¾…èŒ²
痕軀瓦羅茲
 
å‡¡çˆ¾è¥¿è«¾å°–å…µ
凡爾西諾尖兵
 
å¾©ç”¦ä¹‹éŸ³
復甦之音
 
æ®¼é€²åŒ–çµ„çš„æ²ƒç‘ž
殼進化組的沃瑞
 
æˆ°é ˜æ—‹å’’
戰領旋咒
 
æ­ªæ›²é«”å½¢
歪曲體形
 
æè€—
損耗
 
æž—åœ°çˆ¬èŸ²
林地爬蟲
 
ç­‘å¡”æ—ç¥–ç¸
筑塔族祖獸
 
ç­‘å¡”æ—å¾·é­¯ä¼Š
筑塔族德魯伊
 
ä¿„ä½ç«‹ç¤ºçŸ³
俄佐立示石
 
æ³¢æ´›æ–¯ç¤ºçŸ³
波洛斯示石
 
åº•å¯†çˆ¾ç¤ºçŸ³
底密爾示石
 
è‘›åŠ ç†ç¤ºçŸ³
葛加理示石
 
å¤é­¯ç¤ºçŸ³
古魯示石
 
ä¼Šæ·ç¤ºçŸ³
伊捷示石
 
æ­ä½å¤«ç¤ºçŸ³
歐佐夫示石
 
æ‹‰é¸å¸ç¤ºçŸ³
拉鐸司示石
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžç¤ºçŸ³
瑟雷尼亞示石
 
æžç±³å…‹ç¤ºçŸ³
析米克示石
 
ä¿„ä½ç«‹å…¬æœƒé–€
俄佐立公會門
 
æ³¢æ´›æ–¯å…¬æœƒé–€
波洛斯公會門
 
åº•å¯†çˆ¾å…¬æœƒé–€
底密爾公會門
 
è‘›åŠ ç†å…¬æœƒé–€
葛加理公會門
 
å¤é­¯å…¬æœƒé–€
古魯公會門
 
ä¼Šæ·å…¬æœƒé–€
伊捷公會門
 
è¿·å®®çµ‚é»ž
迷宮終點
 
æ­ä½å¤«å…¬æœƒé–€
歐佐夫公會門
 
æ‹‰é¸å¸å…¬æœƒé–€
拉鐸司公會門
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžå…¬æœƒé–€
瑟雷尼亞公會門
 
æžç±³å…‹å…¬æœƒé–€
析米克公會門
 

 
å¾ å¤«è£æ±º
徠夫裁決
 
ç¿”ç©ºå¾‹æ³•å¸«
翔空律法師
 
æ‹›å¼•
招引
 
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完粹議會
 
é–‹é‡‹ä»£è¡Œå®˜
開釋代行官
 
å‚‘é€£å²èŠ¬æ–¯
傑連史芬斯
 
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第十區的拉溫妮
 
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衛護
 
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歸於沈靜
 
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重建秩序
 
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俄佐立示石
 
ä¿„ä½ç«‹å…¬æœƒé–€
俄佐立公會門
 
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枯萎主教
 
å‰æŸ¯å¸•è¡€çˆµ
偉柯帕血爵
 
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不亡者債務
 
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歐節達喉獸
 
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歐節達的援助
 
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收益
 
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就緒
 
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匯業僧
 
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鬼影特使泰莎
 
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稅收飲者
 
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歐佐夫示石
 
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歐佐夫公會門
 
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無形操絲
 
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特性治療
 
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破壞
 
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遙遠
 
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夜篷祟魂
 
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飲靈者梅可沃斯
 
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心念盜賊
 
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遭竊計畫
 
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剝奪智識
 
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歪曲體形
 
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林地爬蟲
 
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底密爾示石
 
åº•å¯†çˆ¾å…¬æœƒé–€
底密爾公會門
 
æ­¦åŠ›ç¿»é¨°
武力翻騰
 
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智慧爆發
 
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擒獲
 
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龍形幻咒
 
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變異充能怪
 
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鬼怪試駕手
 
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伊捷守護者梅列克
 
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尼米斯獨眼巨人
 
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伊捷示石
 
ä¼Šæ·å…¬æœƒé–€
伊捷公會門
 
æ‹‰é¸å¸é¾ç¸
拉鐸司龍獸
 
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破壞
 
å± æˆ®è§’é¬¥å£«
屠戮角鬥士
 
æ‹‰é¸å¸è¡€ç¥­å¸è‰¾å…‹ç“¦
拉鐸司血祭司艾克瓦
 
æš´è¡Œå¤§å¸«
暴行大師
 
æ®®æˆ¿çˆ†ç™¼
殮房爆發
 
é©šçˆ†ç¾å ´
驚爆現場
 
ç˜‹ç‹‚å›çˆ¶
瘋狂君父
 
é‡˜åˆºå°ä¸‘
釘刺小丑
 
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苦工
 
æ‹‰é¸å¸ç¤ºçŸ³
拉鐸司示石
 
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拉鐸司公會門
 
éž­æ“Šè‹”çŠ¬
鞭擊苔犬
 
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亡橋吟頌
 
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墮落
 
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污穢滅頂
 
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肉身
 
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化岩瞪視
 
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柯羅札蛇髮妖
 
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腐爛
 
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腐屍農場骷髏妖
 
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痕軀瓦羅茲
 
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葛加理示石
 
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葛加理公會門
 
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葬火林祭師
 
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瓦礫區瑪卡獸
 
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武裝
 
é‡Žæ€§ç‰©éˆå¸«
野性物靈師
 
è‚‰èº«
肉身
 
å¤é­¯æˆ°ç¦±
古魯戰禱
 
æ‹’é™è€…é­¯ç‘žé›œçˆ¾
拒降者魯瑞雜爾
 
è »ç”Ÿå¤šé ­é¾
蠻生多頭龍
 
å¸å‡±æ—å·¨äºº
司凱族巨人
 
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筑塔族祖獸
 
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筑塔族德魯伊
 
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古魯示石
 
å¤é­¯å…¬æœƒé–€
古魯公會門
 
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波洛斯獒犬
 
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火光突擊兵
 
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波洛斯戰塑師
 
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擒獲
 
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戰令閃光
 
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教團先擊
 
æ•™åœ˜ä¹‹åˆƒå¡”ç–¾å…‹
教團之刃塔疾克
 
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凡爾西諾尖兵
 
æˆ°é ˜æ—‹å’’
戰領旋咒
 
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損耗
 
æ³¢æ´›æ–¯ç¤ºçŸ³
波洛斯示石
 
æ³¢æ´›æ–¯å…¬æœƒé–€
波洛斯公會門
 
ç¶­åœ–åŠ åŸºå¾Œè£”
維圖加基後裔
 
æ˜ åƒè¦ºé†’
映像覺醒
 
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亞龍降臨
 
æ´»èº
活躍
 
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艾瑪拉譚吉
 
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就緒
 
å“å¡”å¦®çš„å¬å–šå¸«
卓塔妮的召喚師
 
å …å®šå‹‡æ°£
堅定勇氣
 
å¾©ç”¦ä¹‹éŸ³
復甦之音
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžç¤ºçŸ³
瑟雷尼亞示石
 
ç‘Ÿé›·å°¼äºžå…¬æœƒé–€
瑟雷尼亞公會門
 
è¡æ“Šèžåˆé«”
衝擊融合體
 
åå›èžåˆé«”
反叛融合體
 
èŸ²èº«æ³•å¸«
蟲身法師
 
æ‹›å¼•
招引
 
åŸ¹è‚²çµè€…
培育獵者
 
çµ¦äºˆ
給予
 
èžåˆé«”è­·è‚²
融合體護育
 
åŽŸè³ªå¸å–
原質吸取
 
å…ˆç¥–æ“¬å¦–
先祖擬妖
 
å™¬ç¨®è›™ç¸
噬種蛙獸
 
æ®¼é€²åŒ–çµ„çš„æ²ƒç‘ž
殼進化組的沃瑞
 
æžç±³å…‹ç¤ºçŸ³
析米克示石
 
æžç±³å…‹å…¬æœƒé–€
析米克公會門
 

 

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