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Azorius | 歐佐夫 | 底密爾 | Izzet | Rakdos | Golgari | 古魯 | 波洛斯 | Selesnya | 析米克



波洛斯獒犬



哈資達誘捕隊



徠夫裁決



迷宮哨兵



棄絕公會



平息暴亂



維圖加基後裔



尖頂洛克鳥



日旋門衛



映像覺醒



乙太精怪



無形操絲



迷宮滑翔獸



凍結心智



低語幻象



清輝湖門衛



奔越者詛咒



特性治療



已現提示



風龍獸



災禍巷黑市護衛



鮮血書記



入侵墓穴



致命煙氣



雇傭刑吏



迷宮憎恨獸



枯萎主教



拉鐸司龍獸



惡念奪身



烏布薩門衛



敬畏公會



殺出血路



迷宮急襲怪



願景齊現



嚴懲敵人



葬火林祭師



暴亂長矛兵



瓦礫區瑪卡獸



熔護區門衛



武力翻騰



衝擊融合體



刻洛戰士



迷宮貝西摩斯



援救之觸



突變體餌食



植生爆發



反叛融合體



撒路里門衛



空擊蟲



鞭擊苔犬



亞龍降臨



活躍



裝甲狼騎兵



翔空律法師



武裝



裝甲狼騎兵



翔空律法師



招引



蟲身法師



智慧爆發



火光突擊兵



偉柯帕血爵



波洛斯戰塑師



破壞



培育獵者



銅喙恐鳥



屠戮角鬥士



擒獲



完粹議會



亡橋吟頌



不亡者債務



開釋代行官



墮落



龍形幻咒



污穢滅頂



艾瑪拉譚吉



拉鐸司血祭司艾克瓦



遙遠



野性物靈師



肉身



變異充能怪



化岩瞪視



給予



戰令閃光



鬼怪試駕手



古魯戰禱



夜篷祟魂



傑連史芬斯



柯羅札蛇髮妖



融合體護育



第十區的拉溫妮



教團先擊



暴行大師



歐節達喉獸



伊捷守護者梅列克



飲靈者梅可沃斯



殮房爆發



尼米斯獨眼巨人



心念盜賊



歐節達的援助



遭竊計畫



原質吸取



收益



先祖擬妖



衛護



腐爛



拉爾查雷克



就緒



剝奪智識



歸於沈靜



重建秩序



腐屍農場骷髏妖



拒降者魯瑞雜爾



蠻生多頭龍



司凱族巨人



驚爆現場



匯業僧



瘋狂君父



噬種蛙獸



釘刺小丑



教團之刃塔疾克



鬼影特使泰莎



稅收飲者



苦工



卓塔妮的召喚師



轉變



堅定勇氣



痕軀瓦羅茲



凡爾西諾尖兵



復甦之音



殼進化組的沃瑞



戰領旋咒



歪曲體形



損耗



林地爬蟲



筑塔族祖獸



筑塔族德魯伊



俄佐立示石



波洛斯示石



底密爾示石



葛加理示石



古魯示石



伊捷示石



歐佐夫示石



拉鐸司示石



瑟雷尼亞示石



析米克示石



俄佐立公會門



波洛斯公會門



底密爾公會門



葛加理公會門



古魯公會門



伊捷公會門



迷宮終點



歐佐夫公會門



拉鐸司公會門



瑟雷尼亞公會門



析米克公會門







徠夫裁決



翔空律法師



招引



完粹議會



開釋代行官



傑連史芬斯



第十區的拉溫妮



衛護



歸於沈靜



重建秩序



俄佐立示石



俄佐立公會門



枯萎主教



偉柯帕血爵



不亡者債務



歐節達喉獸



歐節達的援助



收益



就緒



匯業僧



鬼影特使泰莎



稅收飲者



歐佐夫示石



歐佐夫公會門



無形操絲



特性治療



破壞



遙遠



夜篷祟魂



飲靈者梅可沃斯



心念盜賊



遭竊計畫



剝奪智識



歪曲體形



林地爬蟲



底密爾示石



底密爾公會門



武力翻騰



智慧爆發



擒獲



龍形幻咒



變異充能怪



鬼怪試駕手



伊捷守護者梅列克



尼米斯獨眼巨人



轉變



伊捷示石



伊捷公會門



拉鐸司龍獸



破壞



屠戮角鬥士



拉鐸司血祭司艾克瓦



暴行大師



殮房爆發



驚爆現場



瘋狂君父



釘刺小丑



苦工



拉鐸司示石



拉鐸司公會門



鞭擊苔犬



亡橋吟頌



墮落



污穢滅頂



肉身



化岩瞪視



柯羅札蛇髮妖



腐爛



腐屍農場骷髏妖



痕軀瓦羅茲



葛加理示石



葛加理公會門



葬火林祭師



瓦礫區瑪卡獸



武裝



野性物靈師



肉身



古魯戰禱



拒降者魯瑞雜爾



蠻生多頭龍



司凱族巨人



筑塔族祖獸



筑塔族德魯伊



古魯示石



古魯公會門



波洛斯獒犬



火光突擊兵



波洛斯戰塑師



擒獲



戰令閃光



教團先擊



教團之刃塔疾克



凡爾西諾尖兵



戰領旋咒



損耗



波洛斯示石



波洛斯公會門



維圖加基後裔



映像覺醒



亞龍降臨



活躍



艾瑪拉譚吉



就緒



卓塔妮的召喚師



堅定勇氣



復甦之音



瑟雷尼亞示石



瑟雷尼亞公會門



衝擊融合體



反叛融合體



蟲身法師



招引



培育獵者



給予



融合體護育



原質吸取



先祖擬妖



噬種蛙獸



殼進化組的沃瑞



析米克示石



析米克公會門





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