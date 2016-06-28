異月傳奇
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 著色 | 雙面 | 神器 | 地
融合 | 所有牌張
白
受福協作
暫借美善
窒息纏肢
攜手合力
勇猛前導兵
破曉駿鷺
守護者登場
絕望哨兵
卓茲克護盾靈
堅貞信念
秉信神聖武士
邪鬼縛客
孤哨遊魂
絕不退讓
朝聖客守護靈
披甲剋星
修鐵匠的淨化
漫長歸途
月主會斗篷
內心寧靜
祝禱眷恩
逐退邪物
靈魂祝聖僧
無私精靈
席嘉妲的援助
席嘉妲僧侶
魂魅援軍
堅定的護教軍
威壓天使
護教軍異端莎利雅
莎利雅的槍騎兵
瑟班旗手
藍
高等縫翼獸
寒冰攫
召自黑暗虛空
應急計劃
迴旋
移形換位
拖入汪洋
受啟狂人
歡欣教眾
漫霧靈
命運眷寵
書庫遊魂
身份竊賊
禁錮於月
精製屍嵌
實驗室蠻漢
輝月之力
陵墓遊靈
心之所縱
鬼霧傳令
冰霜寒靈
翻找實驗室
自體異變
即決駁斥
清點庫存
襤褸祟魂
避開
消解
碼頭滲透者
黑
伊莫庫的恩澤
暫借惡意
墓地徵召
必死無疑
攜手逞威
逃墓殭屍
黑暗救援
薄暮餮客
加渥尼孽物
戰墓收成
遭祟亡者
最終救星莉蓮娜
莉蓮娜的精兵
馬可夫聖戰軍
謀殺
絞墓暴民
莉蓮娜的誓約
奧莉薇亞的重裝兵
窺心詰問
墳場復生
無情拋棄
史革達祈願僧
奇異增力
溪堡凶徒
屈從誘惑
瑟班孽種犬
浩劫之樹
割喉吸血鬼
悲號食屍鬼
怪奇吸血鬼
伊莫庫低語
紅
背棄理性
鍊金術士的招呼
首領集群
騷亂歡魔
血腥迷霧
果敢矛手
暫借敵意
魯莽狼群
攜手反抗
狂亂幼狼
鮮血亂心
伐肯納裂肢兵
怒刃吸血鬼
電流轟炸
無害獻物
急切魔鬼
烈焰湧動
無饜噬客
魔鬼惡戲
鏡翼巨龍
娜希麗之怒
異界爆發
先知胡言
蠻野協作
碾碎心智
揮灑烈焰
史頓襄盛宴
史頓襄旅店主
溪堡神秘學者
熱力鍊金術士
閃電織匠
綠
蠻荒林求生家
血荊靈
精準一擊
燃田作印
會所祝聖僧
邪異進化
伊莫庫的福音師
伊莫庫威能
邪穢密使
瘤木樹靈
糾結過往
村莊隊長
墓寡婦伊什卡娜
絞首巨蟒
瀰散大群
捕食
原初德魯伊
松柏森雄鹿
狩獵靈
絢爛復生
回春智者祭禮
迅網蛛
沃文森觀客
月盈之時
狼族羈絆
伐木工的勇氣
林地巡衛
多色
血廳僧侶
復仇行動
基沙與基拉夫
殘酷劫掠者
蒼鷺風華鬥士
善變遊魂
悲柳妖
踏平
鎮咒靈
勘驗學者多美代
著色
千足蛭
屠省野豬
曲智臃體
沉船地巨蟹
古淵魔蛸
絕望終局伊莫庫
恆久禍害
駭群怪蟲
鞭草伏體
弄生異獸
惱人鑿孔蟹
污劣駿鷺
雙面
卸罪僧
獨行孤騎
好奇造妖
精進講師
蒼鬢漁夫
沃達連賤民
風暴喚狼
悶燃狼人
維汀群黜狼
凱錫革巡狼
尖聲嚎狼
曲爪狼人
沃文森囚狼
展爪的烏力奇
秘石碎片
神器
護教軍之盾
教眾法杖
駭野草人
遊魂焰稻草人
狼身原型
剋星砍刀
分靈器
拼接師義手
地力缸
渴血斧
地
基爾山脈瘋人院
涅非利亞學院
融合
破碎之刃姬瑟拉
漸逝之光布魯娜
墓地鼠群
午夜拾荒客
翰威城垛
翰威駐防兵