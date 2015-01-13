News / 牌圖集合
Fate Reforged Card Image Gallery
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靈龍烏金
阿布贊式強體
阿布贊符印
阿布贊空隊長
阿拉辛僧侶
艾文偵衛
轉化險象
圍攻殿堂
堅毅的達哈塔
龍鐘護僧
龍鱗將領
精英鱗衛
巨角寇犀
榮耀報償
潔斯凱屏障
明光賦形
蓮目秘教徒
瑪爾都斬悲客
消形奇技
寺院明師
點穴手
集結先祖
智者妙想
黃砂暴
沙原黜人
喚魂術
魂火宗師
英勇以對
雲遊鬥僧
鱗護巨龍
勘探艾文
幻雲賦形
明銳洞察
入迷
渡霜怪
潔斯凱滲透者
潔斯凱符印
潔斯凱智者
蓮徑巨靈
馬蘭河遊掠者
蕩靈巨龍
霧火專家
圍攻寺院
抑效衝擊波
羅剎蔑視
實界變化
再度凝神
享譽兵匠
取消儀式
慧眼復仇者
移志換心
寂嵐恕雲
蘇勒台研顱師
幻化替身
擅闖時間
奔流元素
拂走
那伽的意志
墨寫成真
阿列莎的先鋒
先祖復仇
墮落翼邪鬼
戰鬥喧嘩兵
野蠻部落長
命途交錯
黑暗交易
荒漠式外交
沉浸黑域
猛威覺醒
駭怖徵召
墓地之力
谷爾瑪釣客
覆篷殺手
瑪爾都影矛兵
瑪爾都領襲兵
無情劊子手
毒息巨龍
善射半獸人
圍攻宮殿
卡爾西高階僧侶
陰影延展
屍虜大軍
掘淤屍虜
掠魂魔
蘇勒台密使
蘇勒台符印
金牙塔西格
塔西格的酷虐
傷寒鼠
蔑死者阿列莎
電弧連心
龍炎覆身
熾血執法者
突破防線
連帶傷害
無畏食人魔
怒龍吼
狂熱祝願
焰襲騎兵
焰跡鳳凰
誤傷
削踵鬼怪
獠牙野豬
謙卑皈宗者
飢餓雪怪
嘯閃鳴龍
瑪爾都符印
瑪爾都斥候
暴民統治
圍攻哨站
煙火術
怒火賦形
競獵祭師
雷吼巨龍
悶燃魔神
鐵木爾戰怒
蕩寶兵
猛烈飛斬
阿布贊馴獸師
阿布贊族衛
犬人嚮導
伏擊庫提蟲
阿拉辛戰爭獸
卡爾西弓箭手
前線寇犀
密儲防衛
焚破巨龍
野性寇犀
無形滋養
無形滋養
圍攻鋒疆
族源樹實
獵捕弱者
勘查荒漠
終歸地縛
無情本能
沙原乳齒象
祭師啟示
突然復歸
鐵木爾符印
鐵木爾劍齒虎
鐵木爾戰祭師
族源樹衛
蠻荒低語者
低語林元素
荒野呼喚
黑山狂風
龍爪婭紹娃
滅世龍王安塔卡
精巧一擊
永生龍王卓茉卡
虛相伏擊
殘酷死鬥
艱苦維生
霆威龍王寇安甘
冬魂龍王歐祝泰
夷滅龍王席穆嘉
戰爭信號
鬼怪炸彈桶
英雄寶刃
石雕侍從
火焰朝聖客
大師的卷軸
烏金組構體
染血洞窟
繁花沙洲
靈龍蟄居
陰沉死水
樹林
樹林
海島
海島
叢林幽谷
山脈
山脈
平原
平原
崎嶇高地
侵蝕荒漠
沼澤
沼澤
急流山崖
棘林瀑布
靜謐海灣
風蝕峭壁