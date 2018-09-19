Guilds of Ravnica
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
舞劍教官
賞金密探
燭光守夜
全城拘捕
栓制魁首
盟會裁定
粉碎禁品
希望曙光
貶職
神恩天降
飛馬騎士戰團
戰鬥準備
哈資達元帥
治療師翔鷹
遭緝見證人
振奮獨角獸
莽闖馱獸
列夫守護者
教團輝光使
象族復元師
光縷禁錮
炫日巡衛
正氣霆擊
坐騎洛克鳥
天際斥候
陽園堅兵
盟誓伙伴
抖擻精神
第十區守衛
景仰象族
藍
拘捕法球
化學師的洞察
監城史芬斯
眩目光輝
暗地掩飾
底密爾線人
倨傲擊
食夢史芬斯
沖盡秘密
多加刺探
公會聚首
躍蛙
極限飛昇
任務簡報
細語秘教徒
思靈龍獸
夢生阿米巴
夜篷仙子
千咒專家
密牆專家
偽體擬形
激進創想
揀擇性圈套
惡意破壞
縛念幻象
神秘消失
維多肯催眠師
迷霧牆
霧中靈
許願蟹
黑
屍骨屏障
頂塔蝙蝠
鮮血特務
竊物鼠
暗夜之子
寒意蔓延
重負
奪命造訪
毀滅低語魔
蔽光獸
獸群懼集
僱傭投毒客
刻洛蟲群
洛特離巨人
陵墓奧秘
惡臭毒氣
午夜鐮刀手
貌紋繪師
潰疽傷
從未發生
偷竊小惡魔
播疫師
名譽的代價
煤煙儀式
斬斷束縷
脊椎百足蟲
地底城屍蜥
隱匿陰魂
惡毒傳言
細語告密客
紅
弧光鳳凰
莽撞軍士長
噬書獸
掌控風暴
宙子散漫
導引電流
靜電力場
乖僻獨眼巨人
實驗性狂亂
無懼長戟兵
火焰促狹鬼
鬼怪掌旗
濫炸鬼怪
撬鎖鬼怪
重力衝拳
殘虐者幼龍
定劫烈焰
熔岩纏繞
教團戰首
狂憤
極限狂飆
暴躁鬼怪
風險因素
瓦礫區野豬
落跑汽身
熔護區牛頭怪
街頭暴亂
必中一擊
火炬訊使
沃耶克保鏢
綠
熱情巨犀獸
示園元素
獸群語者
瀚力恩澤
迂迴路線
樹冠壓襲
戴卡林異見者
城區嚮導
高貴野貓
葛加理突擊隊
攫物氈苔
孵卵蜘蛛
鉤爪隱士
鐵殼甲蟲
刻洛搜糧群
刻洛魚叉手
眾人之力
韌皮齜牙獸
集群之威
片刻反思
獸皮收集客
閘門藤蔓
捕食
攻城亞龍
芽生新機
城市理想境
弘孢亞龍
霓彩復生
警覺歐卡皮鹿
野生冠角牛
無畏龐巨亞龍
多色
巧妙擊倒
殺手留念
正義模範歐瑞梨
信標電擊
分束法師
波洛斯好鬥者
同袍情誼
半人馬調停人
成仁拚搏
陰森巨魔
盟會騎兵
盟會公會法師
爆響龍獸
黯刃密探
震耳號角
底密爾竊聽蟲
散佈謠言
協音之魂艾瑪拉
故軍士兵
滅口艾莊塔
炎靈研究
駐防地軍士長
輝孢祭師
鬼怪電流術士
葛加理棄物販商
重鎚巨人
會堂公會法師
破顱假想
電離化
千目依佐妮
架盾守護
正義一擊
暮秋騎士
百相拉札夫
聯盟公會法師
列夫鬥士
教團公會法師
大軍行進
記憶叛離
腐霉巨漢
夜篷掠食者
元祖尼米捷
心念如雨
甌坎殺手
伊捷總督拉爾
根莖狩獵菌
玫瑰鬃半人馬
空騎士軍團兵
音波來襲
索馬拉塑木師
群落公會法師
劈掃巨人
雪恨快劍手
教團尖鋒塔疾克
心智竊賊
抹消思緒
千年風暴
異聲卓塔妮
精炎隊長
地底城抗暴
地底境巫妖
抹除自我
葛加理女王瓦絲卡
袖珍龍航師
世界之魂巨像
稚嫩新兵
衝拳獨眼巨人
冷酷蛇髮妖
盟地護盾手
細語密探
保佑
研謀
揭曉
迸增
究探
滋蕾
致全
翻轉
回擊
立威
神器
波洛斯墜飾
會盟堂哨衛
五彩宮燈
底密爾墜飾
石像鬼門衛
十會盟巨劍
葛加理墜飾
伊捷墜飾
莽闖碑像
瑟雷尼亞墜飾
無聲袖劍
椎骨魔杖
地
波洛斯公會門
波洛斯公會門
底密爾公會門
底密爾公會門
門前廣場
葛加理公會門
葛加理公會門
公會法師集會地
伊捷公會門
伊捷公會門
蔓生墓園
聖潔鍛爐
瑟雷尼亞公會門
瑟雷尼亞公會門
蒸氣噴發口
殿堂花園
積水墓地
平原
海島
沼澤
山脈
樹林