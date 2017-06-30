幻滅時刻
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
英勇義舉
佩飾撲擊貓
判罪天使
法老神天使
美願艾文
華冠日魘
不屈艾文
沙漠之攫
棄伴木乃伊
徹悟的傑魯
傑魯的決斷
盡忠僕從
基定敗退
法老神的信徒
預示時刻
木乃伊首領
歐柯塔的復仇者
歐柯塔臨終慈憫
非凡壯景
黃砂暴
援救恩典
肅然致哀
獨行駱駝
堅定的哨衛
齊心護衛
日焰鞭鬥士
變例戰術
真信維齊爾
藍
翔空嚮導
伏葦艾文
聰智鬥士
抵消狂風
狡黠遺民
逆言永生者
崩碎心智
永恆時刻
草木皆兵
傑斯敗退
刻法涅臨終諭令
巧手干擾師
惡兆史芬斯
歷練戰士
迷幻形體
終末先知
蜷曲打擊手
織咒永生者
戰略計劃
斑紋河蛇
最高意志
蟲群智慧
悲痛教訓
羊芬斯君王烏納許
難解之渴
反召喚
聖洗維齊爾
黑
受詛屍群
永生阿米特
末日惡魔
驅邪鞭手
芭圖臨終報復
食腐鳴鳥
末日降臨
竊夢師
凶惡遺民
榮光時刻
永生胡狼人
致命毒刺
莉蓮娜敗退
蹣跚腐獸
劫掠碎骨怪
無情永生者
悲歎之牆
穢血拉札柯
拉札柯的儀式
遺跡鼠
靈魂災禍
火雹災難
聖甲蟲災難
劇毒災難
猛惡具現獸
所向披靡
污劣駱駝
紅
風化侵蝕
迅刀殘影
焰拳牛頭怪
茜卓敗退
混沌喉怪
全力突破
無畏胡狼人
撼地胡狼人
狂熱致痛師
焰箭弓手
前線夷毀怪
覆輝角牙獸
花崗岩泰坦
哈佐蕾無盡怒火
幻滅時刻
災禍臨頭
獄火飛射
拆解胡狼人
點燃怒火
岩漿洛斯
永生蠍獅
永生內赫布
開火
穿心一擊
沙漠絞殺獸
銳角棘蜥
野火永生者
綠
突然襲擊
揚砂復碧
刺骨弓神射手
蠻力信徒
沙丘占卜師
野性遊掠者
皺褶沙德瓦拉
力量賦禮
擾敵那伽
育望師
允諾時刻
堅忍求存
威嚴萬獸王
妮莎敗退
綠洲儀式師
壓襲
獸群君王
採石場甲蟲
莽闖河馬
拉慕拿開挖人
拉慕拿多頭龍
活力胡狼人
羅納斯臨終奮擊
羅納斯的大力士
側擊那伽
碎岩亞龍
頑強捕食鱷
放生獸群
多色
血河靈
蝗蟲神
法老神尼可波拉斯
石碑蜘蛛
堅毅遺民
沿河戴勝鳥
受煉撒姆特
甲蟲神
毒蠍神
無拘木乃伊
歸田 // 市集
托諸 // 東流
奪回 // 名譽
掙扎 // 求存
吸引 // 權威
棄擲 // 孤注
理性 // 相信
碾成 // 齏粉
拒絕 // 合作
陷入 // 絕望
神器
遭棄石槨
判罪勾杖
豪英匕首
法老神賦禮
銘身憎惡獸
空殼石槨
魔力巨石
幻影魔鏡
日落金字塔
旅人護身符
往世法老牆
地
永生者墓穴
狂熱神荒漠
榮光神荒漠
無畏神荒漠
心智神荒漠
真信神荒漠
亡者沙丘
無際沙漠
哈什普綠洲
敵意沙漠
依法尼穢壤
伊普努溪流
拉慕拿遺跡
荒骨咒土
謝菲沙丘
遺民營地
平原
海島
沼澤
山脈
樹林
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林