Ikoria: Lair of Behemoths
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
劍光封喉
關卡長官
協同衝鋒
護崽慈獅
晝班隊元帥
神箭穿心
卓尼斯治療師
卓尼斯官員
羈絆合一
待哺幼狐
駐防貓
曲枝飛鼠
善獵獅虎
莊嚴高頸龍
銳目導師
熔緣城冒險家
希望明光
燦光巢蛾
威儀金角獸
鬃毛藪貓
斯達茲傳說
和平主義
翼翅飛虎
守備士官
庇護地封鎖
撒維耶劍齒虎
誘捕策士
站穩腳跟
光彩牝獸
自生羽翼
聚風飛羊
生體活吞
英勇救援兵
狐身鸚鵡
萬獵虎意志
藍
衛護龜
預先考慮
千島海怪
怪鳥獸
控念獸恩澤
拘捕法球
迴旋
龐巨晶蟹
夢翎蒼鷺
逃離方案
菁華離散
片晶究研師
冰霜山貓
霜幕伏擊
爍體浮蜇
勁風吹襲
束縛陷阱
庇護屏障
神秘破壞
依盧那傳說
解除威脅
異念歸一
惡兆海疆
騰躍海豚
蝌蚪共生體
撲擊岸鯊
偵察任務
迅浪章魚
聚鯊颱風
驚人成長
竊獺
貪餮碩鯊
疊翅翼龍
翼展導師
黑
記憶壁壘
閃擊蛭
血流凝結
嚙靴獸
野味盜獵者
奪命獅召喚
洞窟低語怪
吱響索命妖
屍體翻攪
黯境交易
重負
悼輓蝙蝠
硬殼蜷曲蟲
暮牙明師
手到擒來
生靈絕滅
幽光穿山甲
冷酷旋魘
無情手段
遭緝夢魘
無魘喋血怪
伏擊神射手
記憶洩露
同歸於盡
涅司羅傳說
夜班隊突擊兵
鋸尾蠍
窒塞毒氣
難破羈絆
突生長牙
意外援助
虛空召獸
幽語小隊
札苟斯樹蛇
紅
烈焰齊射
蜇息怪靈
雷鳴龍閃擊
感人重逢
巨物相爭
穿雲龐龍
卓尼斯術擊師
恆羽鳳凰
兇猛虎猿
烈火預言
烈焰如注
足印成坑
禁忌友誼
狂亂迅猛龍
威稜明師
直撲活物
迅敏反應
熔岩巨蛇
紫銅軍黜人盧卡
猛衝撼地龍
瓦卓克傳說
箭羽鸚鵡
帶刺狨猴
焰身角龍
利爪掠擊
爬蟲映影
掘根棘蜥
隆響石流
庇護地破壞獸
翔帆損毀
噬咒狼獾
暫時性聯繫
難測氣旋
以獸為兵
遊蕩怪獸依達羅
綠
冒險衝動
威能叢枝獸
祥兆梟鹿
衝破屏障
鬃毛野豬
恆天犀衝鋒
龐碩化
精魂共生體
掘地鼴鼠
亢奮狼熊
沃壤靈
捕蠅長頸獸
茁壯成長
碎晶狂獸
光石隱士
高大沙丘亞龍
飲蜜長毛象
突角明師
謙卑歸真師
長春藤元素
龐巨猿猴寇格拉
引領狂奔
遷徙路徑
遷徙巨角獸
巨獸踏步
苔皮猿犛
布洛寇傳說
鉛直落下
轟然撞倒
紡絲突襲
求生家羈絆
遏阻敵人
霸巨龍
護獸薇薇安
枝葉凋零
多色
返身再戰
聚骨場蟄獸
恆天霸犀布洛寇
通貫魔力
怪獸天敵車維爾
死亡綠洲
險厄戰術
神秘通牒
突發通牒
曲窪地晶角獸
卓尼斯的寇卓將軍
將軍的執法者
創生通牒
控念霸獸依盧那
啟迪通牒
持絆逸才季寧
迷宮迅猛龍
識返蜥身獸
古道娜爾施
死冥獵豹
奪命霸獅涅司羅
幼子復仇
開路牛羚
原初共感
石英林粉碎獸
威嚴獅龍
全知利艾爾
毀壞通牒
撒維耶雷鬃獅
占顱先知
翔獅君王
迅影蛇魘
萬獵霸虎斯達茲
創生頌曲
仙翼翔龍
巨物巢穴
長吼嚎龍
雷鳴霸龍瓦卓克
思緒旋風
聚力領袖薇諾塔
晶頂閃光
警覺智絆人
狡詐隱絆人
塑生邪魔
深淵災禍翟魯達
豐饒泉源傑甘沙
歡騰翔絆人
孤獸守衛卡席拉
龐巨智者刻盧佳
夢巢貓魘路拉斯
逐咒獺靈拉翠
戕害獄獸奧巴什
心傲蠻絆人
徹耳音絆人
集晶流漿烏墨理
遊空牧鳥約力昂
熠曉靈狐澤爾達
無色
適境爍光蟲
識途靈狐
玄奇蛋
神器
晶澈巨人
因達沙水晶
克崔亞水晶
歐佐晶岩
洛格凌水晶
撒維耶水晶
催眠毒鏢
彈爪陷阱
札苟斯水晶
地
染血洞窟
繁花沙洲
持絆人秘境
陰沉死水
成形野地
因達沙群系
叢林幽谷
克崔亞群系
洛格凌群系
崎嶇高地
撒維耶群系
侵蝕荒漠
急流山崖
棘林瀑布
靜謐海灣
風蝕峭壁
札苟斯群系
平原
平原
平原
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林