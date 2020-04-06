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護崽慈獅
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善獵獅虎
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威儀金角獸
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狐身鸚鵡
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卓尼斯官員
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熔緣城冒險家
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燦光巢蛾
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斯達茲傳說
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待哺幼狐
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善獵獅虎
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燦光巢蛾
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千島海怪
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夢翎蒼鷺
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撲擊岸鯊
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迅浪章魚
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依盧那傳說
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聚鯊颱風
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貪餮碩鯊
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蝌蚪共生體
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洞窟低語怪
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吱響索命妖
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悼輓蝙蝠
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無魘喋血怪
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生靈絕滅
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遭緝夢魘
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涅司羅傳說
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無情手段
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虛空召獸
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Dirge Bat
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紫銅軍黜人盧卡
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穿雲龐龍
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恆羽鳳凰
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箭羽鸚鵡
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瓦卓克傳說
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遊蕩怪獸依達羅
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禁忌友誼
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恆羽鳳凰
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遊蕩怪獸依達羅
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護獸薇薇安
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祥兆梟鹿
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碎晶狂獸
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光石隱士
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遷徙巨角獸
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龐碩化
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龐巨猿猴寇格拉
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布洛寇傳說
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Colossification
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遷徙路徑
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碎晶狂獸
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霸巨龍
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雄威化身茲羅塔
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古道娜爾施
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聚骨場蟄獸
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恆天霸犀布洛寇
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控念霸獸依盧那
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識返蜥身獸
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死冥獵豹
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奪命霸獅涅司羅
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開路牛羚
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威嚴獅龍
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萬獵霸虎斯達茲
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長吼嚎龍
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雷鳴霸龍瓦卓克
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怪獸天敵車維爾
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死亡綠洲
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神秘通牒
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突發通牒
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曲窪地晶角獸
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卓尼斯的寇卓將軍
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創生通牒
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啟迪通牒
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持絆逸才季寧
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迷宮迅猛龍
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幼子復仇
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石英林粉碎獸
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全知利艾爾
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毀壞通牒
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翔獅君王
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迅影蛇魘
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創生頌曲
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巨物巢穴
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思緒旋風
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聚力領袖薇諾塔
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塑生邪魔
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深淵災禍翟魯達
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豐饒泉源傑甘沙
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孤獸守衛卡席拉
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龐巨智者刻盧佳
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夢巢貓魘路拉斯
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逐咒獺靈拉翠
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戕害獄獸奧巴什
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集晶流漿烏墨理
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遊空牧鳥約力昂
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熠曉靈狐澤爾達
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仙翼翔龍
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恆天霸犀布洛寇
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控念霸獸依盧那
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奪命霸獅涅司羅
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萬獵霸虎斯達茲
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仙翼翔龍
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雷鳴霸龍瓦卓克
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深淵災禍翟魯達
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Mysterious Egg
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晶澈巨人
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歐佐晶岩
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Crystalline Giant
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因達沙群系
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克崔亞群系
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洛格凌群系
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撒維耶群系
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札苟斯群系
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持絆人秘境
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