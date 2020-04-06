News / 牌圖集合
Ikoria: Lair of Behemoths Variants
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
護崽慈獅
善獵獅虎
威儀金角獸
狐身鸚鵡
卓尼斯官員
熔緣城冒險家
燦光巢蛾
斯達茲傳說
待哺幼狐
善獵獅虎
燦光巢蛾
藍
千島海怪
夢翎蒼鷺
撲擊岸鯊
迅浪章魚
依盧那傳說
聚鯊颱風
貪餮碩鯊
蝌蚪共生體
黑
洞窟低語怪
吱響索命妖
悼輓蝙蝠
無魘喋血怪
生靈絕滅
遭緝夢魘
涅司羅傳說
無情手段
虛空召獸
Dirge Bat
紅
紫銅軍黜人盧卡
穿雲龐龍
恆羽鳳凰
箭羽鸚鵡
瓦卓克傳說
遊蕩怪獸依達羅
禁忌友誼
恆羽鳳凰
遊蕩怪獸依達羅
綠
護獸薇薇安
祥兆梟鹿
碎晶狂獸
光石隱士
遷徙巨角獸
龐碩化
龐巨猿猴寇格拉
布洛寇傳說
Colossification
遷徙路徑
碎晶狂獸
霸巨龍
多色
雄威化身茲羅塔
古道娜爾施
聚骨場蟄獸
恆天霸犀布洛寇
控念霸獸依盧那
識返蜥身獸
死冥獵豹
奪命霸獅涅司羅
開路牛羚
威嚴獅龍
萬獵霸虎斯達茲
長吼嚎龍
雷鳴霸龍瓦卓克
怪獸天敵車維爾
死亡綠洲
神秘通牒
突發通牒
曲窪地晶角獸
卓尼斯的寇卓將軍
創生通牒
啟迪通牒
持絆逸才季寧
迷宮迅猛龍
幼子復仇
石英林粉碎獸
全知利艾爾
毀壞通牒
翔獅君王
迅影蛇魘
創生頌曲
巨物巢穴
思緒旋風
聚力領袖薇諾塔
塑生邪魔
深淵災禍翟魯達
豐饒泉源傑甘沙
孤獸守衛卡席拉
龐巨智者刻盧佳
夢巢貓魘路拉斯
逐咒獺靈拉翠
戕害獄獸奧巴什
集晶流漿烏墨理
遊空牧鳥約力昂
熠曉靈狐澤爾達
仙翼翔龍
恆天霸犀布洛寇
控念霸獸依盧那
奪命霸獅涅司羅
萬獵霸虎斯達茲
仙翼翔龍
雷鳴霸龍瓦卓克
深淵災禍翟魯達
無色
Mysterious Egg
神器
晶澈巨人
歐佐晶岩
Crystalline Giant
地
因達沙群系
克崔亞群系
洛格凌群系
撒維耶群系
札苟斯群系
持絆人秘境