依尼翠：腥紅婚誓的系列補充包包括了展示系列裡 81 張精美插畫的插畫牌。不只這樣，每 20 張插畫牌裡就有 1 張會有畫家簽名或鵬洛客標誌的金印。

依尼翠：腥紅婚誓產品概覽裡，你可以了解更多系列補充包的內容，你也可以在下面看到金印版本的插畫牌（無金印版本會是相同的插畫但少了金印）。

插畫牌

Sorin the Mirthless 1 Art Card 1/81
陰鬱的索霖 1 插畫牌 1/81

Sorin the Mirthless 2 Art Card 2/81
陰鬱的索霖 2 插畫牌 2/81

Kaya, Geist Hunter Art Card 3/81
遊魂獵手卡婭插畫牌 3/81

Ancestor's Embrace Art Card 4/81
先祖之擁插畫牌 4/81

配裝天使Art Card 5/81
配裝天使插畫牌 5/81

Bride's Gown Art Card 6/81
新娘婚紗插畫牌 6/81

By Invitation Only Art Card 7/81
非請莫入插畫牌 7/81

Cemetery Protector Art Card 8/81
墓地衛護兵插畫牌8/81

Estwald Shieldbasher Art Card 9/81
恩資森盾擊手插畫牌9/81

Gryff Rider Art Card 10/81
駿鷺騎手插畫牌10/81

Gryffwing Cavalry Art Card 11/81
鷺翼騎兵插畫牌11/81

Hallowed Haunting Art Card 12/81
聖魂縈繞插畫牌12/81

Heron-Blessed Geist Art Card 13/81
鷺佑遊魂插畫牌13/81

Katilda, Dawnhart Martyr Art Card 14/81
曙鹿集殉道者凱蒂妲插畫牌14/81

Katilda's Rising Dawn Art Card 15/81
凱蒂妲破曉之威插畫牌15/81

Sigarda's Imprisonment Art Card 16/81
席嘉妲遭縛插畫牌16/81

Sigarda's Summons Art Card 17/81
席嘉妲召喚插畫牌17/81

Thalia, Guardian of Thraben Art Card 18/81
瑟班守護者莎利雅插畫牌18/81

Traveling Minister Art Card 19/81
傳教牧師插畫牌19/81

Biolume Serpent Art Card 20/81
生輝巨蛇插畫牌20/81

Cemetery Illuminator Art Card 21/81
墓地燃燈靈插畫牌21/81

Dreamshackle Geist Art Card 22/81
鎖夢遊魂插畫牌22/81

Lunar Rejection Art Card 23/81
月相拒斥插畫牌23/81

Repository Skaab Art Card 24/81
集電屍嵌插畫牌24/81

Thirst for Discovery Art Card 25/81
渴求發現插畫牌25/81

Wanderlight Spirit Art Card 26/81
遊燈精靈插畫牌26/81

Witness the Future Art Card 27/81
親睹未來插畫牌27/81

Bloodcrazed Socialite Art Card 28/81
血狂名流插畫牌28/81

Bloodsoaked Reveler Art Card 29/81
浴血歡欣客插畫牌29/81

Demonic Bargain Art Card 30/81
惡魔交易插畫牌30/81

Dread Fugue Art Card 31/81
恐懼神遊插畫牌31/81

Dying to Serve Art Card 32/81
拚死效命插畫牌32/81

Falkenrath Forebear Art Card 33/81
伐肯納先人插畫牌33/81

Gift of Fangs Art Card 34/81
尖牙賦禮插畫牌34/81

Groom's Finery Art Card 35/81
新郎禮服插畫牌35/81

Parasitic Grasp Art Card 36/81
寄生之攫插畫牌36/81

Undead Butler Art Card 37/81
不死管家插畫牌37/81

Abrade Art Card 38/81
風化侵蝕插畫牌38/81

Cemetery Gatekeeper Art Card 39/81
墓地守門者插畫牌39/81

Change of Fortune Art Card 40/81
時來運轉插畫牌40/81

Curse of Hospitality Art Card 41/81
好客詛咒插畫牌41/81

Daybreak Combatants Art Card 42/81
破曉戰士插畫牌42/81

Falkenrath Celebrants 1 Art Card 43/81
伐肯納貴客1 插畫牌43/81

Flame-Blessed Bolt Art Card 44/81
炎佑弩矢插畫牌44/81

Honeymoon Hearse Art Card 45/81
蜜月柩車插畫牌45/81

Manaform Hellkite Art Card 46/81
塑魔殘虐者插畫牌46/81

Olivia's Attendants Art Card 47/81
奧莉薇亞的喜娘插畫牌47/81

Pyre Spawn Art Card 48/81
葬火孽物插畫牌48/81

Vampires' Vengeance Art Card 49/81
吸血鬼復仇插畫牌49/81

Voldaren Epicure 1 Art Card 50/81
沃達連品血客1 插畫牌50/81

Cartographer's Survey Art Card 51/81
製圖師勘繪插畫牌51/81

Nature's Embrace Art Card 52/81
自然之擁插畫牌52/81

Retrieve Art Card 53/81
取回舊物插畫牌53/81

Sawblade Slinger Art Card 54/81
鋸輪射手插畫牌54/81

Splendid Reclamation Art Card 55/81
絢爛復生插畫牌55/81

Anje, Maid of Dishonor Art Card 56/81
邪氣伴娘安姬插畫牌56/81

Dorothea, Vengeful Victim 1 Art Card 57/81
怨仇亡者多蘿霞1 插畫牌57/81

Dorothea's Retribution Art Card 58/81
多蘿霞的報償插畫牌58/81

Edgar, Charmed Groom 1 Art Card 59/81
遭魅新郎艾德嘉1 插畫牌59/81

Edgar Markov's Coffin Art Card 60/81
艾德嘉馬可夫之棺插畫牌60/81

Eruth, Tormented Prophet Art Card 61/81
受難先知伊如插畫牌61/81

Markov Purifier Art Card 62/81
馬可夫滌淨師插畫牌62/81

Markov Waltzer Art Card 63/81
馬可夫圓舞者插畫牌63/81

Odric, Blood-Cursed Art Card 64/81
受詛血咒的歐吉克插畫牌64/81

Olivia, Crimson Bride Art Card 65/81
緋紅新娘奧莉薇亞插畫牌65/81

Runo Stromkirk Art Card 66/81
盧諾溪堡插畫牌66/81

Skull Skaab Art Card 67/81
頭顱屍嵌插畫牌67/81

Sundown Pass Art Card 68/81
日落隘口插畫牌68/81

Voldaren Estate Art Card 69/81
沃達連邸插畫牌69/81

Mina Harker Art Card 70/81
米娜哈克插畫牌70/81

Dracula, Blood Immortal Art Card 71/81
不死血爵德古拉插畫牌71/81

Bloodvial Purveyor Art Card 72/81
血瓶販商插畫牌72/81

Falkenrath Celebrants 2 Art Card 73/81
伐肯納貴客2 插畫牌73/81

Voldaren Epicure 2 Art Card 74/81
沃達連品血客2 插畫牌74/81

Edgar, Charmed Groom 2 Art Card 75/81
遭魅新郎艾德嘉2 插畫牌75/81

Dorothea, Vengeful Victim 2 Art Card 76/81
怨仇亡者多蘿霞2 插畫牌76/81

Grolnok, the Omnivore Art Card 77/81
全能噬蛙葛諾克插畫牌77/81

Plains 1 Art Card 78/81
平原1 插畫牌78/81

Plains 2 Art Card 79/81
平原2 插畫牌79/81

Mountain Art Card 80/81
山脈插畫牌80/81

Forest Art Card 81/81
樹林插畫牌81/81