依尼翠：腥紅婚誓的系列補充包包括了展示系列裡 81 張精美插畫的插畫牌。不只這樣，每 20 張插畫牌裡就有 1 張會有畫家簽名或鵬洛客標誌的金印。

在依尼翠：腥紅婚誓產品概覽裡，你可以了解更多系列補充包的內容，你也可以在下面看到金印版本的插畫牌（無金印版本會是相同的插畫但少了金印）。