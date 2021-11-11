依尼翠：腥紅婚誓插畫牌
依尼翠：腥紅婚誓的系列補充包包括了展示系列裡 81 張精美插畫的插畫牌。不只這樣，每 20 張插畫牌裡就有 1 張會有畫家簽名或鵬洛客標誌的金印。
在依尼翠：腥紅婚誓產品概覽裡，你可以了解更多系列補充包的內容，你也可以在下面看到金印版本的插畫牌（無金印版本會是相同的插畫但少了金印）。
插畫牌
陰鬱的索霖 1 插畫牌 1/81
陰鬱的索霖 2 插畫牌 2/81
遊魂獵手卡婭插畫牌 3/81
先祖之擁插畫牌 4/81
配裝天使插畫牌 5/81
新娘婚紗插畫牌 6/81
非請莫入插畫牌 7/81
墓地衛護兵插畫牌8/81
恩資森盾擊手插畫牌9/81
駿鷺騎手插畫牌10/81
鷺翼騎兵插畫牌11/81
聖魂縈繞插畫牌12/81
鷺佑遊魂插畫牌13/81
曙鹿集殉道者凱蒂妲插畫牌14/81
凱蒂妲破曉之威插畫牌15/81
席嘉妲遭縛插畫牌16/81
席嘉妲召喚插畫牌17/81
瑟班守護者莎利雅插畫牌18/81
傳教牧師插畫牌19/81
生輝巨蛇插畫牌20/81
墓地燃燈靈插畫牌21/81
鎖夢遊魂插畫牌22/81
月相拒斥插畫牌23/81
集電屍嵌插畫牌24/81
渴求發現插畫牌25/81
遊燈精靈插畫牌26/81
親睹未來插畫牌27/81
血狂名流插畫牌28/81
浴血歡欣客插畫牌29/81
惡魔交易插畫牌30/81
恐懼神遊插畫牌31/81
拚死效命插畫牌32/81
伐肯納先人插畫牌33/81
尖牙賦禮插畫牌34/81
新郎禮服插畫牌35/81
寄生之攫插畫牌36/81
不死管家插畫牌37/81
風化侵蝕插畫牌38/81
墓地守門者插畫牌39/81
時來運轉插畫牌40/81
好客詛咒插畫牌41/81
破曉戰士插畫牌42/81
伐肯納貴客1 插畫牌43/81
炎佑弩矢插畫牌44/81
蜜月柩車插畫牌45/81
塑魔殘虐者插畫牌46/81
奧莉薇亞的喜娘插畫牌47/81
葬火孽物插畫牌48/81
吸血鬼復仇插畫牌49/81
沃達連品血客1 插畫牌50/81
製圖師勘繪插畫牌51/81
自然之擁插畫牌52/81
取回舊物插畫牌53/81
鋸輪射手插畫牌54/81
絢爛復生插畫牌55/81
邪氣伴娘安姬插畫牌56/81
怨仇亡者多蘿霞1 插畫牌57/81
多蘿霞的報償插畫牌58/81
遭魅新郎艾德嘉1 插畫牌59/81
艾德嘉馬可夫之棺插畫牌60/81
受難先知伊如插畫牌61/81
馬可夫滌淨師插畫牌62/81
馬可夫圓舞者插畫牌63/81
受詛血咒的歐吉克插畫牌64/81
緋紅新娘奧莉薇亞插畫牌65/81
盧諾溪堡插畫牌66/81
頭顱屍嵌插畫牌67/81
日落隘口插畫牌68/81
沃達連邸插畫牌69/81
米娜哈克插畫牌70/81
不死血爵德古拉插畫牌71/81
血瓶販商插畫牌72/81
伐肯納貴客2 插畫牌73/81
沃達連品血客2 插畫牌74/81
遭魅新郎艾德嘉2 插畫牌75/81
怨仇亡者多蘿霞2 插畫牌76/81
全能噬蛙葛諾克插畫牌77/81
平原1 插畫牌78/81
平原2 插畫牌79/81
山脈插畫牌80/81
樹林插畫牌81/81