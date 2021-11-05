Innistrad: Crimson Vow Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 轉化式雙面牌 | 所有牌張
白
堅定意志
配裝天使
武裝護教軍
新娘婚紗
非請莫入
墓地衛護兵
拘禁牢環
曙鹿集遊魂
恩資森盾擊手
凶暴報償
飛逝精靈
駿鷺騎手
鷺翼騎兵
聖魂縈繞
播望蒼鷺
鷺佑遊魂
可雕學徒
提燈閃光
民兵召集人
鬼霧誘靈
滋養存形
歐雷巴衛士
教區精兵學員
穿心明光
抵抗小隊
淨聖
歐雷巴救星
席嘉妲遭縛
席嘉妲召喚
超凡救援
瑟班守護者莎利雅
傳教牧師
不潔司儀
英勇以對
吸血鬼剋星
受福者之聲
迎賓吸血鬼
藍
鍊金術士回收咒
墓地燃燈靈
墳墓寒息
拼組槍騎手
吞噬浪潮
庇護育籃
殘酷見證鳥
潛水屍嵌
怖光巨蟹
鎖夢遊魂
恐懼死亡
遊魂幽籠
遠見拼接師基拉夫
碎船驚懼獸
受啟創意
月相拒斥
死冥雙身
溢電拼合怪
拼裝匍屍
集電屍嵌
星散思緒
尖鳴妖群
塞賀入土妖
蛇身伏擊
躍空屍嵌
覆鐵精靈
縫組助手
逐風龍獸
切分
吸收菁華
渴求發現
遊燈精靈
全數沖盡
細語法師
翼展徵兆
親睹未來
污劣大群
黑
瞄準頭部
瑟班大屍鬼
榨乾
融血噴泉
血狂名流
血瓶販商
墓地瀆聖屍
訊使蝙蝠
惡魔交易
戰墓食腐熊
註亡逆徒
恐懼神遊
饗懼惡魔
拚死效命
艾德嘉覺醒
伐肯納先人
極惡刺蠍
尖牙賦禮
暴食賓客
墓地裂肢兵
慘怖儀式
新郎禮服
無頭騎手
英雄殉身
奪念食屍鬼
寄生之攫
險峻路途
復組標本
針鋒相對
腐潮巨罡獸
隱匿殺手
陰鬱的索霖
腐蝕蝓怪陀襲力
不死管家
不息惡意
孽物方陣兵團
吸血鬼之吻
婚禮警衛
紅
風化侵蝕
鍊金術士的計策
先祖怒火
好鬥賓客
鮮血催眠師
血瓣主祭
血腥背叛
墓地守門者
盛裝茜卓
時來運轉
可怖控偶師
好客詛咒
破曉戰士
控念吸血鬼
喜慶終結
伐肯納貴客
炎佑弩矢
狂熱魔鬼
蜜月柩車
飢餓脊狼
夜幕降臨
凱錫革噴焰師
凱錫革狼騎兵
利爪碎身
閃電狼
岩漿猛擊靈
塑魔殘虐者
馬可夫報償
奧莉薇亞的喜娘
葬火孽物
魯莽衝動
劈裂烈火
符錮狼
血色塑像
史頓襄式抗暴
必中一擊
吸血鬼復仇
沃達連品血客
綠
神射手學徒
成長首領
刺藤甲
刺藤亞龍
製圖師勘繪
墓地遊掠狼
隱匿新兵
蠕爬侵擾
樹冠壓襲
培護巨像
曙鹿群信徒
深挖探尋
滋養獵狼
輝煌日出
村莊先鋒
巢心祭師
引嚎圓月
終得安息
力量陡增
苔墓千足蟲
護根
自然之擁
喚群幼狼
隱居標本師
取回舊物
農莊新兵
鋸輪射手
庇護林枝
咆哮狼
尖刺鏈鋸
絢爛復生
芽孢匍菌
孢背狼
烈毒蠍
女巫蛛網
巨狼撲襲
多色
遠古木節妖
邪氣伴娘安姬
血稅收集官
受難先知伊如
全能噬蛙葛諾克
荷拉娜與阿雷娜伴侶
遊魂獵手卡婭
馬可夫滌淨師
馬可夫圓舞者
受詛血咒的歐吉克
老魯斯登
緋紅新娘奧莉薇亞
席嘉妲神聖武士
頭顱屍嵌
天使之拳托亨斯
孽惡蜘蛛
遊蕩靈妖
神器
鮮血侍從
釘板窗戶
祭儀小刀
恐怖玩具屋
榮耀傳家寶
調查員日誌
逝者明燈
婚禮請柬
地
毒蕈林地
幻根瀑布
成形野地
破碎聖所
風蝕海岸
日落隘口
沃達連邸
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林
轉化式雙面牌
滋擾遊魂
卓茲克步兵
忠信判官
曙鹿集殉道者凱蒂妲
慈祥先祖
驚慌觀客
輝光華彩
雙刃遊魂
成婚佳訊
纏縛遊魂
生輝奇卵
水溝匿魂
巡檢官雅各布豪肯
浮燈遊魂
鏡廊擬妖
頑皮貓魂
密魂謎板
血誓扈從
拋石炮灰
遮物簾幕
情急農夫
亨莉卡多納提
無辜旅人
襤褸隱士
無休覓血客
沃達連血育師
迷人求婚者
巨弩守衛
受驚村民
暴躁獨行客
羊屯說書人
易怒縱火人
電流幻視師
疲憊遭囚犯
阿瓦布照管人
休眠古林地
鉤手海員
嚎群笛手
研蟲專家
橡影潛伏客
沃文森異獸
編花巧匠
狼族遭黜人
搜海精靈
狼群幼子
怨仇亡者多蘿霞
遭魅新郎艾德嘉
盧諾溪堡
惡兆塑像