Innistrad: Crimson Vow Commander
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白
卓茲克援軍
鬧鬼圖書館
受福墓地僧侶
攜魂復仇者洛妲
靈魂風暴
突獲救助
Breathkeeper Seraph
Wedding Ring
潔羽天使
善心樂施
朔風戰馬
往生主教
粉碎禁品
縛靈柩護
柩護扈從
玄鐵異變
以弱制強
亡靈棲所
魂魅拘禁
聖潔靈衛
受絞劊子手
宿命導士
柯塔之怒
白蘭騎士
馴良明師
鏡身靈
破天央譽飛
分靈之諾
悔恨僧侶
幽靈牧者
化劍為犁
暮色牧靈
風生謬思
藍
羽翼傳令使唐諾
無眠者寒息
虛相調查員
幽冥模仿
秘學頓悟
幽靈奧術師
年幼遊魂提敏
Imperious Mindbreaker
玄秘否定
遙遠旋律
淚如泉湧
魂魅小偷
禁錮於月
新月神
午夜怪鐘
鬼霧傳令
綴鏈靈
偵察任務
桎梏遊魂
風暴之父
魂魅船員
超凡幽魅
真相束環
黑
血蝠男爵提默沙
大道惹禍徒
琉璃心像
劫掠者康芭
奧莉薇亞之怒
掠食時刻
影莊大邪鬼
Doom Weaver
遠古渴望
遺跡智者亞諾文
鮮血畫家
血脈死靈術士
法茲各血領
溯血師
馬拉奇屠夫
暮影鬥士
熱忱吸血鬼
背德契約
黑暗冒名客
伐肯納貴族
餵飽蟲群
放縱豪族
馬拉奇血祭師
古陵寢攝政
夜空細語
涅卡納復仇者
脈系守護者
訪聖團騎士
溪堡凶徒
地底城繫絆
飢餓驅策
夜盜吸血鬼
紅
點血成金
威風凜凜
誘敵手勞琳
馬可夫執法者
午夜縱火犯
華族後裔
Mirage Phalanx
安姬的噬血客
艾維欣的裁決
瀆神行徑
血誓監管人
緋紅儀隊兵
伐肯納暴食客
暴民統治
熱熔應和
浪蕩子
史頓襄舞會
溪堡神秘學者
蠻野衝擊
綠
Hollowhenge Overlord
Thundering Mightmare
多色
不息復靈米蕾森
茂威原祖史崔凡
庭上紛亂
凶險華爾滋
Umbris, Fear Manifest
大仲裁者多溫
卓茲克隊長
聖沙弗的遊魂
拉鐸司護符
溪堡隊長
茹血巨龍
神器
秘法印記
俄佐立墜飾
俄佐立印記
炭黑鑽石
指揮官法球
焰紅鑽石
乳白鑽石
拉鐸司印記
天藍鑽石
陽光戒
疾行靴
不穩定石碑
地
俄佐立衡平法院
指揮塔
異國果園
惡兆遺跡
鬧鬼荒野
繁茂地境
祖靈徑道
港鎮
沃原溪流
拉鐸司剜祭場
暗血山脊
天雲曠野
悶燃沼地
敗壞山峰
啟蒙殿堂
惡意殿堂
偽神殿堂
無主領地