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卓茲克援軍
卓茲克援軍

鬧鬼圖書館
鬧鬼圖書館

受福墓地僧侶
受福墓地僧侶

攜魂復仇者洛妲
攜魂復仇者洛妲

靈魂風暴
靈魂風暴

突獲救助
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Breathkeeper Seraph
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Wedding Ring
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潔羽天使
潔羽天使

善心樂施
善心樂施

朔風戰馬
朔風戰馬

往生主教
往生主教

粉碎禁品
粉碎禁品

縛靈柩護
縛靈柩護

柩護扈從
柩護扈從

玄鐵異變
玄鐵異變

以弱制強
以弱制強

亡靈棲所
亡靈棲所

魂魅拘禁
魂魅拘禁

聖潔靈衛
聖潔靈衛

受絞劊子手
受絞劊子手

宿命導士
宿命導士

柯塔之怒
柯塔之怒

白蘭騎士
白蘭騎士

馴良明師
馴良明師

鏡身靈
鏡身靈

破天央譽飛
破天央譽飛

分靈之諾
分靈之諾

悔恨僧侶
悔恨僧侶

幽靈牧者
幽靈牧者

化劍為犁
化劍為犁

暮色牧靈
暮色牧靈

風生謬思
風生謬思

羽翼傳令使唐諾
羽翼傳令使唐諾

無眠者寒息
無眠者寒息

虛相調查員
虛相調查員

幽冥模仿
幽冥模仿

秘學頓悟
秘學頓悟

幽靈奧術師
幽靈奧術師

年幼遊魂提敏
年幼遊魂提敏

Imperious Mindbreaker
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玄秘否定
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遙遠旋律
遙遠旋律

淚如泉湧
淚如泉湧

魂魅小偷
魂魅小偷

禁錮於月
禁錮於月

新月神
新月神

午夜怪鐘
午夜怪鐘

鬼霧傳令
鬼霧傳令

綴鏈靈
綴鏈靈

偵察任務
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桎梏遊魂
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風暴之父
風暴之父

魂魅船員
魂魅船員

超凡幽魅
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真相束環
真相束環

血蝠男爵提默沙
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大道惹禍徒
大道惹禍徒

琉璃心像
琉璃心像

劫掠者康芭
劫掠者康芭

奧莉薇亞之怒
奧莉薇亞之怒

掠食時刻
掠食時刻

影莊大邪鬼
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Doom Weaver
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遠古渴望
遠古渴望

遺跡智者亞諾文
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鮮血畫家
鮮血畫家

血脈死靈術士
血脈死靈術士

法茲各血領
法茲各血領

溯血師
溯血師

馬拉奇屠夫
馬拉奇屠夫

暮影鬥士
暮影鬥士

熱忱吸血鬼
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背德契約
背德契約

黑暗冒名客
黑暗冒名客

伐肯納貴族
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餵飽蟲群
餵飽蟲群

放縱豪族
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馬拉奇血祭師
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古陵寢攝政
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夜空細語
夜空細語

涅卡納復仇者
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脈系守護者
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訪聖團騎士
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溪堡凶徒
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地底城繫絆
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飢餓驅策
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夜盜吸血鬼
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點血成金
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威風凜凜
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誘敵手勞琳
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馬可夫執法者
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午夜縱火犯
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華族後裔
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Mirage Phalanx
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安姬的噬血客
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艾維欣的裁決
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瀆神行徑
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血誓監管人
血誓監管人

緋紅儀隊兵
緋紅儀隊兵

伐肯納暴食客
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暴民統治
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熱熔應和
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浪蕩子
浪蕩子

史頓襄舞會
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溪堡神秘學者
溪堡神秘學者

蠻野衝擊
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Hollowhenge Overlord
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Thundering Mightmare
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多色

不息復靈米蕾森
不息復靈米蕾森

茂威原祖史崔凡
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庭上紛亂
庭上紛亂

凶險華爾滋
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Umbris, Fear Manifest
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大仲裁者多溫
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卓茲克隊長
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聖沙弗的遊魂
聖沙弗的遊魂

拉鐸司護符
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溪堡隊長
溪堡隊長

茹血巨龍
茹血巨龍

神器

秘法印記
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俄佐立墜飾
俄佐立墜飾

俄佐立印記
俄佐立印記

炭黑鑽石
炭黑鑽石

指揮官法球
指揮官法球

焰紅鑽石
焰紅鑽石

乳白鑽石
乳白鑽石

拉鐸司印記
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天藍鑽石
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陽光戒
陽光戒

疾行靴
疾行靴

不穩定石碑
不穩定石碑

俄佐立衡平法院
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指揮塔
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異國果園
異國果園

惡兆遺跡
惡兆遺跡

鬧鬼荒野
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繁茂地境
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祖靈徑道
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港鎮
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沃原溪流
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拉鐸司剜祭場
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暗血山脊
暗血山脊

天雲曠野
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悶燃沼地
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敗壞山峰
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啟蒙殿堂
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惡意殿堂
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偽神殿堂
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無主領地
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