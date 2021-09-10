Innistrad: Midnight Hunt Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 轉化式雙面牌 | 所有牌張
白
華輝護教軍艾德琳
受福反抗
暫免危難
燭光林巫婆
燭光陷阱
護教軍突擊兵
護教軍召令
穹天祝聖僧
司號護教軍
封口詛咒
戰藝訓練師
命定空棺
信念閃光
加渥尼護曉兵
加渥尼銀匠
加渥尼佈陷人
祝儀巫婆面具
護家之勇
無畏仇敵
忠誠駿鷺
歐吉克的前導兵
儀式守護者
祈望儀式
搜救隊長
席嘉妲輝耀
席嘉妲濟世使
導靈駿鷺
旭金齊射
旭金哨衛
日落狂歡
瑟班式驅魔
粗野群眾
殲滅屍群
藍
材料搜集妖
詳加考慮
監視詛咒
暗地掩飾
雲消霧散
沉船地拼合怪
漸失希望
雄鷹憎恨獸
究天智者
撥動開關
遊魂波濤
身份強殖
食櫥殭屍
翻湧神信徒列爾
鎖入墓地
記憶奔騰
鬼霧入侵靈
惡兆宿巢
器官匿集怪
異界凝視
顯貴遊魂
幽魅馬車
溺亡者復仇
鑰匙奧秘
船難篩尋靈
屍嵌馴師
泥濘怪物
幽魂仇敵
驚跳
馭霆精靈
十三癡迷客
凝目觀客
活體解剖
黑
傲慢亡命客
通蝠客
炙烤劍尖
鮮血契約
汰除血脈
血稅徵收員
墓軀鬥士
爬出地窖
扔出窗外
戰墓大群
恐懼獵犬
逼從
生吞活剝
惡劣犯行
食屍鬼行列
榮光復活師基沙
蹣跚殭屍
煉獄之攫
涅非利亞屍鬼牧者賈達
棄世之王
棘澤邊的面具
肉鉤大屠殺
病態投機者
穆坎貝西摩斯
死冥聚合
無路可逃
新手神秘學者
奧莉薇亞午夜突襲
腐身重逢
圍城殭屍
斬殺專家
溪堡血賊
敗壞仇敵
逕闖吸血鬼
紅
逃離哨位
熱誠元素師
嗜血仇敵
硫磺破壞魔
焚燬房屋
焚淨遭詛者
淨靈葬火
屈志詛咒
電激啟示
伐肯納尖刃客
伐肯納死鬥士
飢饉搜血客
收成節破壞魔
遊魂焰貯庫
赤炎獻祭
羊屯獵兔犬
照亮黑夜
映月狂熱
月怒狼揮擊
月帷龍侯
乘駒恐懼騎士
稚兒血欲
偏執星象家
狼群背叛
戲火作樂
淨焰巨龍
夷毀肖像
掌握風暴
竊取活力
旭縷鳳凰
熱力鍊金術士
沃達連伏擊客
沃達連刺棘客
綠
暮秋卜算師
彈躍狼
刺藤甲
荊橋追跡人
守巢編蛛
燭光騎兵
精準一擊
噬物黏漿
柔術藝團
曙鹿集導師
曙鹿集回春師
守衛穹天儀
樹靈復生
奪權決鬥
古怪農夫
收成節哨衛
狩獵威嚎
古道之力
收成節光道
瘟疫狼
鉛直落下
原初仇敵
回返自然
蟻群崛起
毒蛇之牙薩黎絲
親睹黯影獸
咆哮狼
衝擊收成節
輕敲窗戶
林地嚮導
翻鬆土壤
超凡成長
祟柳遊魂
芮恩與七樹妖
多色
燃亮天使焰
玄秘灌輸
刀扎屍嵌
難以抗拒
拼湊屍身
呱叫反身
曙鹿集護衛
怖狼脈狂憤
戰墓再生
虔心修補
採肉人
沃達連後裔華倫安
電流迭變
屍鬼牧者收成
灰屍熊
神祐暫息
飢渴無邊
攜手共舞
曙鹿集巫首凱蒂妲
遺世大天使莉艾莎
老枯指
不渝剋星連卡洛
和諧儀式
逐世儀式
纏根匐行怪
聖潔火焰
明光鬥士席嘉妲
吸取視界
流漿王斯羅咕
暴風嘶奇黎
日昇騎兵
延日泰菲力
異常月升
星相大法師瓦垂格
名流吸血鬼
醒轉屠戮
冬棘祝福
神器
穹天儀
岔路燭光嚮導
南瓜燈
月銀鑰
穿髓金針
銀弩矢
填充熊
地
荒廢沙灘
成形野地
戰場遺跡
鬧鬼山脊
蔓生農地
落石山谷
碎船沼地
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林
轉化式雙面牌
雄心農工
受寵乞丐
喪親倖存者
護教蠻兵
禮拜救濟僧
永續天使
月主教長師
哀夜巡衛
餌鉤釣客
貪婪遭黜人
掘密師
蕭風駿鷺
歹心隱者
玄奇巨著
過負書庫轄員
偶俑拼接師
可疑偷渡客
災刃惡棍
隱蹤扒手
血蛭詛咒
狂喜覺醒師
墓地擅闖客
家傳魔鏡
腐化主教耶侖
陰沉旅人
怨恨受絞囚
尖牙刃強盜
火焰聯能師
收成節滲透人
魯莽逐風客
悶燃龍卵
咒符綴身人
酒館惡徒
村莊守夜人
愛鳥人
粗魯破壞人
毒頂菇新芽
獵犬馴師
離鄉救難人
不倦搬運工
托瓦拉獵師
狼群之望雅琳
虔敬新兵丹尼克
虔誠守墓人
凱錫革歸真師
死靈奇才盧德維
怖狼首領托瓦拉
神秘飾首
異爍驛所