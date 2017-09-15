Ixalan
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 雙面 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
艾唐托先鋒
異徒化塵
凡命旋軸
嚎吼衛護龍
重生主教
主教的士兵
明光報復
揭秘
暮遊天行客
日昇密使
營地守衛
暮影榮耀兵
猛牴犄角龍
帝國翔翼龍
帝國槍騎兵
勵志僧侶
依夏蘭的束縛
津加理喚師
津加理旭翼龍
軍團征服者
軍團裁決
擲影碩偉龍
暮影宗徒馬仁費恩
瀝血團神聖武士
虔誠禁制
曉陽僧侶
翼牙龍騎士
女王任命
奮揚咆哮
迅猛龍旅伴
復春儀式
血色聖禮
處理殘跡
庇護光盾
耀日翔翼龍
軍團天刃兵
利爪揮斬
堅定悍掃龍
日昇探尋者
據地顱鎚龍
托卡特理儀隊兵
吸血鬼狂熱
曉陽化身
藍
大氣元素
玄秘適境
取消
規劃航路
大膽破壞者
必達艦隊軍需官
繁根林水域
慾望深淵
深潛
致夢塞連
攝魂旋律
眷顧之風
吞艦巨魚
源流哨衛
秘溪訊使
流離謀士傑斯
波濤護衛柯帕拉
警戒員驅障
領航員失格
御風而行
抉擇
洞察滿溢
險惡旅程
海盜的獎賞
豐獲海盜
河流偷襲客
河流拒斥
擱淺
通天水手
塑形師學徒
船難掠奪客
海岸守衛
塞連警戒員
息暴塞連
塞連詐術
點破咒語
咒語欺詐
速騰艦隊飛空盜
速騰艦隊探子
風暴塑師
暴雨喚師
水阱織師
馭風人魚
黑
祝聖助祭
瀝血團主教
萎荒守衛
血狂神聖武士
聚骨場會談
雇兇殺人
昂貴劫奪
黑暗滋養
必達艦隊拷問人
必達艦隊追跡人
不亡先祖
危急落難人
焦炬艦隊匿寶客
焦炬艦隊徑闖客
焦炬艦隊劫奪客
逼從
莫測艦隊船長
莫測艦隊割喉客
司命召令
無情劫掠
航箏掠盜
伏擊卓柏卡布拉
溺魂行伍
吸血鬼印記
女王密探
女王灣士兵
突襲殘跡
擁財狂歡
遺跡劫徒
無情詐徒
訪聖團騎士
訪聖團扈從
掠行斷心蟲
陰謀詭計
血文天行客
凋萎散播
劍尖外交
消亡弱者
惡毒征服者
瓦絲卡的藐視
逼上跳板
遭緝無賴
紅
安戈斯的劫掠者
坐騎角羽龍
莽霸聯盟海賊
炙陽化身
蘭娜莉速騰船長
魅力船員
猛衝暴霸龍
毀壞
恐龍狂奔
接連射擊
莫測艦隊惹事人
激烈炮擊
炎祠守衛
火炎炮轟擊
狂亂迅猛龍
頑強蠻漢
劫持
閃電煉擊
電擎船員
代用軍火
劫巢恐龍
歐特佩克獵師
莽闖暴猛龍
迅猛龍幼雛
持續齊射
索具奔越者
惹怒
喧鬧船員
翻揀鬼怪
滅絕星落
速騰艦隊縱火客
速騰艦隊烈焰術士
旭冠獵龍
陽禽祝願
必中一擊
神氣活現
迅猛龍擊群
蒂洛納理騎士
蒂洛納理變貌師
誘人珍寶
蓄意開火
狡詐鬼怪
綠
遠古霆偉龍
阿佐坎弓箭手
蔽目濃霧
盛花樹靈
殺戮暴霸龍
龐巨血口龍
恐龍商談
衝破壁壘
樹冠壓襲
噬屍食腐龍
繁根林鬥士
繁根林戰士
巨獸牧者
突發成長
皇帝的先鋒
食草鞭尾龍
依夏理占卜師
依夏理守衛
翠玉守護者
叢林探索客
庫莫那傳諭
緣木人魚
新天地
古生樹靈
猛撲
漫群迅猛龍
貪食匕牙龍
斷甲顎迅猛龍
川流使的恩澤
蠻野重跺
塑形師庇護所
一刀兩斷
急攫帆背龍
刺尾犄角龍
雷動背棘龍
提莎娜的探路人
新綠重生
青陽化身
塑蔓秘教徒
蠻荒醒眠師
野生行客
多色
貝克蒂霸司總帥
好戰霆偉龍
盛宴邀令
必達艦隊劫掠者
焦炬艦隊船長
烈陽化身基撒斯
人質挾匪
戰士詩人華特莉
劫掠翻揀客
狂怒劍齒龍
帝王龍首領
自然塑形師
霸天龍
雷霆之聲提莎娜
瑪甘屠夫沃娜
尋寶客瓦絲卡
雙面
軍團登陸
探尋阿茲坎特
阿古爾血禁儀式
凡絲轟擊炮陣
伊替莫成長儀式
征服者巨帆船
探源匕首
原初護身符
奇術羅盤
藏寶圖
神器
拼湊翅翼
暮影軍團無畏艦
精巧火炎炮
極惡旗艦
覆金哨衛
法皇聖杯
源始雕柱
海盜的短彎刀
奪寶利刃
哨戒圖騰像
影籠輕帆船
華貴縱帆船
巫視望遠鏡
得勝者戰旗
地
龍顱山峰
水沒墓穴
戰場遺跡
冰河要塞
盤根峭壁
日瓣樹叢
無主領地
無聞海岸
平原
平原
平原
平原
海島
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林
樹林