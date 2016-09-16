卡拉德許
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白
雜耍計略
翔空援兵
乙太暴洛克鳥
新創天使
執政官威權
停機庫技師
造以恆久
執政院緝捕
災變巨械
執政監視網
執政官盾衛
漩跡鷹
展區守衛
化為碎片
熏滅
變速高手
晶袖會工匠
博覽會傳令
完美時機
鼓舞衝鋒
瑣物大師
九橋巡衛
點穴手
螺旋槳先驅
整修
撤銷特權
自動機展覽
旋空鷂鷹
飛鯨獵手射擊
華裝駱駝
強旺原羊
匠技模範
可靠旅伴
創見增現師
編縷天使
藍
乙太熔毀
乙太理論師
乙太貿易風
乙太風祖怪
隆重拒斥
即刻徵收
古物販商
消失把戲
戲劇性逆轉
創新時代
試飛員
檢出劣品
覓械巨蛇
靈光一閃
爍巢鶴
漲潮寄居蟹
隱伏意志
詹吉棟哨衛
長鰭飛鯨
失靈
冶金召喚
檢查執行員
巧手發明家
求新執政珀蒂
矛盾結果
革新拒斥
莎希莉的技藝
挑出檢驗
機伶協商
泰茲瑞的野心
強旺龜
洶湧巨械
維多肯大劍師
焊錮區翼匠
風龍獸
黑
乙太種劫掠者
雄心乙太種
暗謀惡魔
敦德會特務
惡魔導師
英年早逝
杜克勒拾荒鱷
終結競爭
安布洛惡棍
萃取菁華
意外發現
鑄造廠鳴蝠
浮雕蟲群
奢華領主貢提
嚴加審查
不法掮客
快意生活
佚失遺物
將其淘汰
弄偶大師
槌拳會小隊
焚膏繼晷
心之衰
喪心好奇
晚市警戒員
惡毒巨械
逐欖道鐵膽車手
巴克特會警衛
活力突襲
暗中一擊
集團私販
強旺鼠
收拾殘局
暗中設局
狂熱造兵匠
紅
乙太炬亂匠
厚皮禍害
造以破壞
感人重逢
反抗烈炬茜卓
茜卓的旋炎咒
易燃巨械
毀壞
宿命對決
怒火報復
巨大奇觀
受控閃電
劫持
烈焰破壞
發明家的學徒
勒圖地獄獸
魯莽實驗
槌拳會破門人
琵雅納拉
迅匠天才
魯莽織焰匠
亂匠戰術
毀壞怪靈
垂涎怪靈
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創意火花
狂熱賽手
塔側滲透者
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強旺幼靈
剛愎巨人
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綠
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樹背跺地獸
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生機巨械
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博默區訊使
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預視稜鏡
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地
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平原
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海島
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沼澤
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樹林
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