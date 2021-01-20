凱德海姆
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 模式雙面牌 | 所有牌張
白
艾席嘉吹噓人
盾擊戰士
戰場獵鳥
貝斯奇持盾手
黃金束縛
鳴號精靈
源法咒僧
神聖計策
末日劫難
末日劫先知
巨牛
榮光衛護使
諸神大廳守護者
金戈牧鬥士
召現神力
鑄鐵裁定
卡婭出擊
北地詩宗
集結軍伍
華輝統帥使
再現活力
正氣女武神
堅韌符文
鑄符鬥士
尋覓榮光
寰宇牧生使
神靈眷恩西格莉德
幽靈鋼鋒
忠貞女武神
斯達海姆飛馬
斯達海姆總攻擊
故事追求者
領途導靈
女武神之劍
英靈之勇
戰號齊鳴
寰宇羽翼
藍
艾郎德的頓悟
抹除
羽化幽仙
卜算烏鴉
雪崩喚師
感臨多重宇宙
冰山神行客
束縛怪獸
鹽晶墓入侵者
寰宇戰馬
氣旋召喚師
穿離境域
倨傲擊
竊念屍鬼
冰霜卜算師
霜峰雪怪
霜焰奧術師
巨人護身符
瞥視寰宇
銘刻傳說
冰縛石柱
破冰巨海獸
符眼茵嘉
卡爾費先兆師
利雅拉尋親人
利雅拉迷霧
迷霧行者
神秘映影
萬形歸一歐瓦爾
偷竊翔鷹
烏鴉形體
利雅拉映影
沖襲拍岸
翔空符文
早知如此
戰略計劃
海底入侵客
黑
血灑雪原
腥天狂戰士
焚符惡魔
恐懼縛身
凶訊狂戰士
惡魔贈禮
頑固追擊
屍鬼死靈術士
屍鬼招募員
屍鬼頭盔
恐懼魂騎
吞夢魔
舞影黯擊客
寰宇蛇信徒
誅世女武神
餵食盤蛇
殘酷屍鬼
冰暴女武神
亂心旅途
煉獄寵物
遭棄者領主
卡爾費育獸師
寇瑪堅信者
杯中投毒
祟鋒僧侶
召起屍鬼
隨潮歸去
瑪恩懼怖軍崛起
奪命符文
斯肯法復仇者
斯肯法影智者
直取頭顱
特格莉德怖影
腥天君父威拉格斯
復仇索命使
村民儀式
沉底
枯萎頭冠
紅
斷角亞尼
艾席嘉騎兵
玄武岩噬漢
斷頸狂戰士
散災巨人
燼心巨人
怯懦巨漢
碾壓弱者
惡魔電擊
末日劫泰坦
龍伴狂戰士
接連擲擊
矮人戰鎚
矮人增援
無懼解救者
無懼幼狼
狂熱劫掠者
冰霜噬咬
跨金橋巨龍
哈吉暴群
無盡風暴劫掠者
莽勇狂徒瑪格妲
打開預兆路
激怒巨魔
撼地狂漢
魯莽船員
橫衝直撞
極速符文
大有斬獲
變節枷鎖
鎚碎成果
壓扁
提勃的詐術
折磨者頭盔
苔原火孔
塔科力火行客
墓穴劫匪
綠
蜘蛛形體
戰鬥長毛象
冰霜祝福
暴雪爭鬥
北境前導兵
翅翼斷裂
古葉居導師
妖精曲弓
善戰妖精
埃西卡的戰車
持牙人芬恩
彩華冰霜
諾特瓦遁蛛
灰熊前導兵
渡林守護者
天際探尋者
披冰巨魔
循跡覓偉
雅斯佩樹哨衛
哈拉德國王復仇
利雅拉林地護衛
長毛象增巨
覆面破壞者
原生林巨魔
世界樹徑路
貪食鱗龍
境域行者
無根紫杉
智慧纏根
蠻力符文
薩茹夫的狼伴
凜冬塑師
蛇皮簾幕
艾登嘉熊靈
斯肯法之爭
密訊信使托斯奇
泰瓦科爾
畸巨劫怪弗霖凱
多色
冰凍烈焰埃加爾
亞尼誅戮巨魔
英靈升殿
碧塔嘉保衛戰
霜與火之戰
利雅拉諸熊錄
禁錮古神記
腥天大屠殺
冒名客之死
英勇判官菲妍
菲妍的報償
鈦晶劍鍛造志
斯肯法國王哈拉德
哈拉德一統妖精
無盡風暴掠食者
巨人入侵記
末日災禍卡爾杜
卡爾杜惡毒復生
無蹤卡婭
奈爾非國王叛行譜
鍛造大師寇爾
寰宇盤蛇寇瑪
碧塔嘉衛士瑪婭
冰霜摩立特
叛世國王奈爾非
尼科阿理斯
尼科逆命記
烏鴉示警
噬境巨狼薩茹夫
北地詩人賽詩會
塑冰者斯娃拉
三季變換
詐術神騙局
靈梟看守維嘉
喚醒巨魔
神器
血脈頂替客
巨犁
寰宇瓊漿
葬儀長舟
金脈鎬
覆面林連結點
英雄葬火
劫掠者卡筏
烏鴉羽翼
複造指環
綴符皇冠
輕蔑草人像
老舊符文石
地
高寒草地
極地林線
艾席嘉軍械庫
碧塔嘉城塞
無面者庇護地
伊斯費境門
冰川漫原
諾特瓦眠丘
斯達海姆正殿
高地樹林
寒冰隧道
無盡風暴骨塚
利雅拉鏡湖
卡爾費港口
霜林瀑布
爍跡山谷
斯肯法長老廳
雪原地坑
硫磺雪沼
瑟特蘭霜焰
鈦晶聖所
險惡峽灣
林地冰峽
世界樹
覆雪平原
覆雪平原
覆雪海島
覆雪海島
覆雪沼澤
覆雪沼澤
覆雪山脈
覆雪山脈
覆雪樹林
覆雪樹林
模式雙面牌
戰鬥神哈爾瓦
英靈神瑞丹妮
寰宇神艾郎德
遠行神寇西瑪
死亡神埃甘
驚惶神特格莉德
謊言神瓦爾基
敘事神碧爾琪
怒火神托拉夫
世界樹神埃西卡
凜冬神約恩
親緣神蔻沃莉
樹渠通路
枯階通路
黯隧通路
柱扉通路