Kaldheim Variants
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 模式雙面牌 | 所有牌張
白
斯達海姆總攻擊
神靈眷恩西格莉德
Doomskar
Glorious Protector
Rally the Ranks
Resplendent Marshal
Righteous Valkyrie
Runeforge Champion
Search for Glory
先兆女武神
全副武裝
斯達海姆求索客
頌戰北地詩人
年輕女武神
領途導靈
藍
艾朗德的頓悟
符眼茵嘉
萬形歸一歐瓦爾
Ascendant Spirit
Cosmos Charger
Cyclone Summoner
Graven Lore
Icebreaker Kraken
Mystic Reflection
Reflections of Littjara
瑟特蘭元素師
吸收身分
巨人之攫
Reflections of Littjara
戰略計劃
黑
亂心旅途
腥天君父威拉格斯
Blood on the Snow
Burning-Rune Demon
Crippling Fear
Draugr Necromancer
Dream Devourer
Eradicator Valkyrie
Rise of the Dread Marn
Skemfar Avenger
揮掃索命使
寰宇蛇儀式師
變節索命使
披荊打擊客
杯中投毒
紅
撼地狂漢
斷角亞尼
莽勇狂徒瑪格妲
Calamity Bearer
Dragonkin Berserker
Goldspan Dragon
Reckless Crew
Tibalt's Trickery
Tundra Fumarole
瑟特蘭投擲客
鉤斧
火巨人之怒
鑲金礦工車
冰霜噬咬
綠
泰瓦科爾
戰鬥長毛象
埃西卡的戰車
持牙人芬恩
密訊信使托斯奇
畸巨劫怪弗霖凱
畸巨劫怪弗霖凱
Blessing of Frost
Elvish Warmaster
In Search of Greatness
Old-Growth Troll
Realmwalker
林冠策士
妖精伏擊
渡林儀式師
境域行者
覆面破壞者
多色
無蹤卡婭
尼科阿理斯
冰凍烈焰埃加爾
英勇判官菲妍
斯肯法國王哈拉德
末日災禍卡爾杜
鍛造大師寇爾
寰宇盤蛇寇瑪
碧塔嘉衛士瑪婭
冰霜摩立特
叛世國王奈爾非
噬境巨狼薩茹夫
塑冰者斯娃拉
靈梟看守維嘉
Immersturm Predator
女武神顯威
神器
Cosmos Elixir
Maskwood Nexus
Pyre of Heroes
地
Faceless Haven
Tyrite Sanctum
The World Tree
平原
海島
沼澤
山脈
樹林
模式雙面牌
謊言神瓦爾基
樹渠通路
枯階通路
黯隧通路
柱扉通路
戰鬥神哈爾瓦
英靈神瑞丹妮
寰宇神艾爾隆
遠行神寇西瑪
死亡神埃甘
驚惶神特格莉德
謊言神瓦爾基
敘事神碧爾琪
怒火神托拉夫
世界樹神埃西卡
凜冬神約恩
親緣神蔻沃莉