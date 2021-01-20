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斯達海姆總攻擊
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神靈眷恩西格莉德
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Doomskar
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Glorious Protector
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Rally the Ranks
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Resplendent Marshal
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Righteous Valkyrie
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Runeforge Champion
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Search for Glory
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先兆女武神
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全副武裝
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斯達海姆求索客
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頌戰北地詩人
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年輕女武神
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領途導靈
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艾朗德的頓悟
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符眼茵嘉
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萬形歸一歐瓦爾
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Ascendant Spirit
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Cosmos Charger
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Cyclone Summoner
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Graven Lore
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Icebreaker Kraken
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Mystic Reflection
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Reflections of Littjara
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瑟特蘭元素師
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吸收身分
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巨人之攫
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Reflections of Littjara
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戰略計劃
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亂心旅途
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腥天君父威拉格斯
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Blood on the Snow
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Burning-Rune Demon
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Crippling Fear
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Draugr Necromancer
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Dream Devourer
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Eradicator Valkyrie
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Rise of the Dread Marn
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Skemfar Avenger
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揮掃索命使
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寰宇蛇儀式師
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變節索命使
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杯中投毒
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撼地狂漢
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斷角亞尼
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莽勇狂徒瑪格妲
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Calamity Bearer
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Dragonkin Berserker
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Goldspan Dragon
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Reckless Crew
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Tibalt's Trickery
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Tundra Fumarole
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瑟特蘭投擲客
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鉤斧
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火巨人之怒
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鑲金礦工車
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冰霜噬咬
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泰瓦科爾
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戰鬥長毛象
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埃西卡的戰車
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持牙人芬恩
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密訊信使托斯奇
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畸巨劫怪弗霖凱
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Blessing of Frost
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Elvish Warmaster
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In Search of Greatness
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Old-Growth Troll
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Realmwalker
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林冠策士
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渡林儀式師
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無蹤卡婭
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尼科阿理斯
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冰凍烈焰埃加爾
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英勇判官菲妍
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斯肯法國王哈拉德
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末日災禍卡爾杜
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