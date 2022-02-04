Kamigawa: Neon Dynasty
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 傳紀 | 所有牌張
白
祖傳長刀
澄穹猗旺
驅靈斬
凜劍狐族
天賦駕能
輝耀復興
雲鋼麒麟
蜻蛉機甲
永岩城模範
告別
共念御神體
金尾院信徒
巧藝技師
皇室之誓
皇室搜救機
皇室威服卿
調停人逮捕
召現正義
狐族高手
神河之魂香醍
照亮前路
帝皇玉音輕腳
獅頭飾帶
幸運獻禮
異燈行進
翔蛾巡衛
詩人山崎典花
宰輔威權
逐退惡勢
無私武士
七尾導師
空佑武士
靈念伴侶
陽刃武士
親觸靈界
飄萍干預
飄萍皇
遙想年少
藍
竊物八爪械
錨定實界
護臂傭獸
洞察覺醒
隱秘技師
探索未然
擾序協定
捕捉菁華
賽博派特務
賽博派哨衛
遺智御神體
朧宮守護者
召現狂風
進展暴君金吉塔廈
旋穹開璃
漩霧行進
繫靈機體
鏡殼蟹
記憶飾球
靈動機體
月路駭客
出謎月人
月索原型
月索能手
擾網客
時空裂口
豐獲竊賊
實界晶片
強奪實界
模造能手
賽博派侵客
短路
游空鯉魚
點破咒語
全裝上陣
實界築師多枚實
多美代完化
叛生逆徒泰茲瑞
渴求知識
千面影徒
黑
殺手墨戲
嚙掌忍者
邪鬼大刀
鏈枷千足蟲
魔爪折磨
神明追償
碼頭廚師
毒血幫伏影者
毒血幫銷音客
龐巨能量刃
掩暴御神體
墓燈靈
噬生渾魔碑出告
墨昇滲透者
召現絕望
夜穹殉至
魁渡追逐
躁影神
怖密神
蛭吸護手
致命缺漏
惡毒失靈
傷悲行進
無孤幫伏擊客
無孤幫剝魂械
月智者後裔哪失
祝刃鼠人
遊掠鼠人
熾場幫回收
幫派詰問
幫派交易
重回一線
轉移靈魂
乘蟾達成
曲志攫身
陋街搜刮客
記怨魂
病毒甲蟲
你已經死了
紅
護燼惡鬼
惡鬼浪人
惡鬼戰繪
雄心突襲
熾穹軋賜
銅鎧野豬
裂響突現
龍火反應爐
實驗融合儀
火爆登場
火爆奇點
火焰湧射
憤怒賦禮
古戰御神體
流星信徒骨碌骨碌
名將山崎兵子
召現苦難
鐵蹄野豬
精工神
神明火光
點燃怒火
蜥蜴雙刀
狂樂行進
食人魔頭盔
拔萃武士
靈兔電池
強化浪人
廢鐵焊工
廢鐵場碎鋼工
地動波
猿猴擲械
霜劍山熔鐵匠
獨行錘煉
轟鳴雷獸
都和市行韻伶
雙箭神射手
百勝食人魔
起事變節者
電壓翻湧
綠
竹林射手
銘憶士
花躍靈
母聖樹恩澤
細心栽培
盤捲潛行客
野靈商談
逐漸湮沒
茂樹之牙
樹海眷恩
盛情靈
地熱神
蓬勃御神體
接殖成長
巨貉
和諧突現
古牙傳人
史家智慧
召現先人
樹海衛護人
樹海學員
無常神
返璞河童
西樹木靈
芳穹空羅
繁生行進
蛇聖拒斥
護融蛇人
土石咆哮
新生季節
樹海幻視師茂樹
旋輪踢
春葉復仇者
爬梳敘事
多美代佑護
紡諧蛇人
佈網腕扣
多色
淺利軍隊長
巨型空龜
永岩城起事
熱狂馭械師
幽鳴獸
熾場幫頭目脂牙
冠曉麒麟日向
活力溫泉
二天一流一心
樹海歸真師
漆月魁渡
垂影琴瀨
秩序柱礎直美
邪鬼宗鐵砧
逸才原型機
風暴利刃雷遊
淺利軍指揮官理想那
梅澤悟
現世識庫佐津樹
銀毛師父
龍緣相喚
完化智者多美代
神器
自動神器師
青銅雙棍
蠻力機甲
修線機蟲
伏靈組構體
劇作家人偶
殘賢刃
生態學家盆景箱
高速懸浮機車
鋼鐵學徒
機體泰坦核心
鏡像盒
聯網終端
忍者苦無
紙藝誘兵
修補機械獸
幫派劫庫械
靈都哨衛
落跑清淤械
探照燈伴侶
祭祠住持
駭流機體
雷鋼巨像
都和市嚮導器
自走摩天械
地
染血洞窟
繁花沙洲
曆祚母聖樹
陰沉死水
帝居永岩城
叢林幽谷
機體倉庫
霄城大田原
路邊神龕
崎嶇高地
侵蝕荒漠
幽僻庭院
逆爐霜劍山
急流山崖
荒澤竹沼
棘林瀑布
靜謐海灣
世外樂土
風蝕峭壁
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林
傳紀
彩蛾修睦記
啟蒙時代紀
今田城主敗亡鑑
魅知子佈真之治
永岩城重砌考
親見忌話圖
發明迭代誌
摩登年代采風
梅澤俊郎生平紀
夜幕亂世抄
熾場幫襲劫誌
崩老卑祭獻考
破鏡奇譚
熊野大戰渴苛斬
亂世風雲錄
梓紗八方之旅
母聖樹聳天際
龍神重生錄
珠眼戍衛神社
蛇聖瀨四郎傳說
麒麟教誨集
碑出告吞世譚
逆神之戰