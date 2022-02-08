News / 牌圖集合
Kamigawa: Neon Dynasty Commander
白 | 藍 | 紅 | 綠 | 多色
神器 | 地 | 所有牌張
白
翔空勘機
擂鼓靈
鐵魂執法者
生體絕滅
放歸記憶
迅速重配
空行統帥
全副武裝
災變巨械
粉碎禁品
迅速了結
慷慨贈禮
無畏大天使
秘耳工匠
幻日二號
資深建築師斯勒姆
化劍為犁
聖祖靈門徒鐵夏
藍
拒絕接觸
賽能醒眠體
代形機體
馱炮河童
靈機賀津間佐
研究竊賊
全域監視
深湖潛妖艾莉
乙金塑師
築念師傑斯
乙金大師
實界變化
謎題工匠
撲翼大師塞埃
振翼機情報網
格物致知
維多肯工程師
旋翼浪客
紅
惡鬼戰鬥小隊
兩界相疊
慶典神
貊犬戰甲
幽魂相助
難熄暴怒
煽動蟻
連鎖反應
混沌歪曲
精研元素
焚劫鬼怪
錫街頭目克崙可
阿戈納司境蠻牛
幻變陰影
流星暴
牛身虐殺獸
綠
入聖侍僧
人神和睦
悔罪軍頭恆征
心神合一
叢生復碧獸
纏絲護身
移生貉
酸液黏菌
熊本影
體內野獸
羊屯鬥士
沃壤靈
遺世先人
創生多頭龍
獵人眼光
木靈展勢
忠誠守衛
倪勒婭的試煉
太古守護靈
徒長
皮默亂匠李什克
李什克的專才
櫻宗長老
祭師啟示
狡蛇本影
靈魂威嚴
破矛貝西摩斯
廣林翻騰
鞭舌多頭龍
多色
碎劍治郎
奇馭科托莉
碎寧怪磨
創機勝利械
奧術師的貓頭鷹
全宅起舞
摧殘
慷慨的咕加力
領航員哈娜
屠法刃
飛船法師拉夫卡帕軒
荒野韻律
仇恨種子巫勒許
神器
秘法印記
俄佐立印記
重鑄烏鋒
聚骨裝
巨犁
培育師篷車
戰野之石
鳴火杖
鑄造廠監工
金秘耳
幻影魔鏡
護寧巨像
劫掠者卡筏
爍光秘耳
銀秘耳
執政官旗艦雲威號
走私直升機
陽光戒
黯色幻影
疾行靴
復仇劍
晴空號
地
燼火林地
指揮塔
異國果園
狩獵小徑
古魯地盤
苔炎山谷
清輝宮殿
廣林歐蘭黎
港鎮
沃原溪流
奔騰深谷
天雲曠野
工業尖塔
離棄殿堂
啟蒙殿堂