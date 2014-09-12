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阿布贊戰鬥僧侶
阿布贊戰鬥僧侶
阿布贊訓隼兵
阿布贊訓隼兵
義緣犬人
義緣犬人
聖潔麒麟
聖潔麒麟
不懼黃砂
不懼黃砂
眩目壁壘
眩目壁壘
無畏揮擊
無畏揮擊
止戰寧息
止戰寧息
抹消
抹消
反抗技藝
反抗技藝
焰蹄騎兵
焰蹄騎兵
阿娜芬札傳令使
阿娜芬札傳令使
阿拉辛高等哨兵
阿拉辛高等哨兵
潔斯凱學僧
潔斯凱學僧
致命箭矢
致命箭矢
瑪爾都仇刃兵
瑪爾都仇刃兵
瑪爾都部落長
瑪爾都部落長
珍珠大師
珍珠大師
戰鬥突襲
戰鬥突襲
慧眼鷂鷹
慧眼鷂鷹
鹽路巡衛
鹽路巡衛
靈道探求者
靈道探求者
攻城計
攻城計
擊滅惡物
擊滅惡物
延阻力場
延阻力場
舉兵上陣
舉兵上陣
馳援族伴
馳援族伴
高年拉瑪蘇
高年拉瑪蘇
戰爭貝西摩斯
戰爭貝西摩斯
眺巢看守
眺巢看守
翼伴洛克鳥
翼伴洛克鳥
致盲噴吐
致盲噴吐
取消
取消
機敏冒名客
機敏冒名客
致殘冰寒
致殘冰寒
歷時挖掘
歷時挖掘
倨傲擊
倨傲擊
龍目學者
龍目學者
春曉化身
春曉化身
驅離
驅離
冰川伏擊客
冰川伏擊客
寒冰衝擊
寒冰衝擊
潔斯凱長老
潔斯凱長老
潔斯凱風探
潔斯凱風探
赫魯竊咒者
赫魯竊咒者
霧火織匠
霧火織匠
寺院鳥群
寺院鳥群
隱宗秘教徒
隱宗秘教徒
珠湖祖怪
珠湖祖怪
靜默凝思
靜默凝思
河輪舞空僧
河輪舞空僧
沸身靈
沸身靈
冰川後裔
冰川後裔
漂逐
漂逐
盪鐘擊
盪鐘擊
頑固拒斥
頑固拒斥
泰伽姆的陰謀
泰伽姆的陰謀
千風靈
千風靈
寶船巡遊
寶船巡遊
迴旋急流
迴旋急流
編紡命運
編紡命運
濕地水鹿
濕地水鹿
旋風高手
旋風高手
嚎吼巨獸騎士
嚎吼巨獸騎士
苦澀啟示
苦澀啟示
浴血鬥士
浴血鬥士
投落處死
投落處死
虛弱創傷
虛弱創傷
鄙視
鄙視
離棄先祖
離棄先祖
盡責歸返
盡責歸返
清空地穴
清空地穴
陰森腸占師
陰森腸占師
谷爾瑪迅翼蝠
谷爾瑪迅翼蝠
赫魯吸血怪
赫魯吸血怪
赫魯懼喉鱷
赫魯懼喉鱷
義緣孑遺
義緣孑遺
瑪爾都獵首人
瑪爾都獵首人
莫克夜刃手
莫克夜刃手
蛻鱗
蛻鱗
奪魂斬
奪魂斬
古陵寢邪鬼
古陵寢邪鬼
突襲斬獲
突襲斬獲
羅剎秘言
羅剎秘言
先人報償
先人報償
巨蛇儀式
巨蛇儀式
腐臭乳齒象
腐臭乳齒象
無情奪魂客
無情奪魂客
跛行隨侍
跛行隨侍
謝迪西的寵物
謝迪西的寵物
蘇勒台腐食艾文
蘇勒台腐食艾文
血蠅蟲群
血蠅蟲群
勒殺
勒殺
剛毅孑遺
剛毅孑遺
叛行
叛行
偵獵犬人
偵獵犬人
弧狀閃電
弧狀閃電
箭矢風暴
箭矢風暴
燼雲鳳凰
燼雲鳳凰
巨石齊落
巨石齊落
熾血專家
熾血專家
熾血明師
熾血明師
放倒
放倒
焚燒殆盡
焚燒殆盡
峽谷潛伏客
峽谷潛伏客
山口龍爪
山口龍爪
龍爪攫
龍爪攫
龍拳雙子
龍拳雙子
鬼怪崩
鬼怪崩
部落伏擊兵
部落伏擊兵
族人爆發
族人爆發
部落怒嚎
部落怒嚎
嘲諷煽動者
嘲諷煽動者
躍動大師
躍動大師
瑪爾都焚炎兵
瑪爾都焚炎兵
瑪爾都穿心客
瑪爾都穿心客
瑪爾都戰嚎師
瑪爾都戰嚎師
寺院迅矛僧
寺院迅矛僧
龍語者薩坎
龍語者薩坎
粉碎
粉碎
尖頂遊掠者
尖頂遊掠者
旋風腿
旋風腿
折磨幽聲
折磨幽聲
號角震天
號角震天
峽谷迅擊兵
峽谷迅擊兵
戰名求索客
戰名求索客
高山灰熊
高山灰熊
箭手胸牆
箭手胸牆
醒覺熊性
醒覺熊性
巨身咒
巨身咒
龍鱗恩澤
龍鱗恩澤
餵飽部落
餵飽部落
堅固鱗甲
堅固鱗甲
蠻荒傳人
蠻荒傳人
高地獵物
高地獵物
頂蓋多頭龍
頂蓋多頭龍
高叫山魈
高叫山魈
增值成長
增值成長
族樹護衛
族樹護衛
穿楊小隊
穿楊小隊
曲行塔殼龜
曲行塔殼龜
回歸自然
回歸自然
松林行者
松林行者
綴爪秘教徒
綴爪秘教徒
挑戰之吼
挑戰之吼
薩谷弓箭手
薩谷弓箭手
蠻野毆擊
蠻野毆擊
探查邊境
探查邊境
傳言具現
傳言具現
探尋天際
探尋天際
煙卜師
煙卜師
蘇勒台剝皮師
蘇勒台剝皮師
鐵木爾戰馬
鐵木爾戰馬
神秘蹤跡
神秘蹤跡
長牙碩齒獸
長牙碩齒獸
牙衛隊長
牙衛隊長
大風暴
大風暴
粗茸象族
粗茸象族
谷渡憎恨獸
谷渡憎恨獸
阿布贊霸權
阿布贊霸權
阿布贊護符
阿布贊護符
阿布贊嚮導
阿布贊嚮導
首領阿娜芬札
首領阿娜芬札
斷踝鬼怪
斷踝鬼怪
軍備部隊
軍備部隊
崩擊獠象
崩擊獠象
巨熊旅伴
巨熊旅伴
部落屠夫
部落屠夫
刃鋒族長
刃鋒族長
龍鱗族長
龍鱗族長
裂響終末
裂響終末
死亡狂熱
死亡狂熱
饋擊掌
饋擊掌
塵沙暴
塵沙暴
舞兵魔神
舞兵魔神
鶴形掌
鶴形掌
峰頂螳螂
峰頂螳螂
冰羽艾文
冰羽艾文
要塞戰象
要塞戰象
潔斯凱霸權
潔斯凱霸權
潔斯凱護符
潔斯凱護符
赫魯巫妖領主
赫魯巫妖領主
族樹祝願
族樹祝願
飛螳騎兵
飛螳騎兵
瑪爾都霸權
瑪爾都霸權
瑪爾都護符
瑪爾都護符
瑪爾都馴騎師
瑪爾都馴騎師
通悟靈宗
通悟靈宗
滌靈焰
滌靈焰
悟道大師娜爾施
悟道大師娜爾施
矮馬旅團
矮馬旅團
送終羅剎
送終羅剎
羅剎元老
羅剎元老
踏平
踏平
心目智者
心目智者
薩谷虐殺獸
薩谷虐殺獸
蠻野指套劍手
蠻野指套劍手
秘密計劃
秘密計劃
族群暴君謝迪西
族群暴君謝迪西
攻城犀牛
攻城犀牛
雪角獸騎兵
雪角獸騎兵
莊嚴訪客索霖
莊嚴訪客索霖
蘇勒台霸權
蘇勒台霸權
蘇勒台護符
蘇勒台護符
蘇勒台預言家
蘇勒台預言家
龍爪蘇拉克
龍爪蘇拉克
鐵木爾霸權
鐵木爾霸權
鐵木爾護符
鐵木爾護符
誘捕菁華
誘捕菁華
徹底終結
徹底終結
不義之財
不義之財
慧眼護衛
慧眼護衛
燃冬焰
燃冬焰
碎盔珠高
碎盔珠高
阿布贊戰旗
阿布贊戰旗
族群祭壇
族群祭壇
行賄者錢包
行賄者錢包
顱內檔案
顱內檔案
韃契龍座
韃契龍座
靈火劍
靈火劍
穿心弓
穿心弓
潔斯凱戰旗
潔斯凱戰旗
明晰透鏡
明晰透鏡
瑪爾都戰旗
瑪爾都戰旗
蘇勒台戰旗
蘇勒台戰旗
鐵木爾戰旗
鐵木爾戰旗
烏金連結點
烏金連結點
歲月見證人
歲月見證人
染血洞窟
染血洞窟
血斑泥沼
血斑泥沼
繁花沙洲
繁花沙洲
陰沉死水
陰沉死水
潮沒水濱
潮沒水濱
樹林
樹林
樹林
樹林
樹林
樹林
樹林
樹林
邊疆營地
邊疆營地
海島
海島
海島
海島
海島
海島
海島
海島
叢林幽谷
叢林幽谷
山脈
山脈
山脈
山脈
山脈
山脈
山脈
山脈
神秘寺院
神秘寺院
遊牧人哨站
遊牧人哨站
奢華宮殿
奢華宮殿
平原
平原
平原
平原
平原
平原
平原
平原
聚污三角洲
聚污三角洲
崎嶇高地
崎嶇高地
沙原殿堂
沙原殿堂
侵蝕荒漠
侵蝕荒漠
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
急流山崖
急流山崖
棘林瀑布
棘林瀑布
靈龍墳墓
靈龍墳墓
靜謐海灣
靜謐海灣
風蝕峭壁
風蝕峭壁
風襲荒地
風襲荒地
繁茂丘陵
繁茂丘陵

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