News / 牌圖集合
韃契可汗卡片圖像一覽
Friday, September 12: All Cards Added!
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠 | 多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
阿布贊戰鬥僧侶
阿布贊訓隼兵
義緣犬人
聖潔麒麟
不懼黃砂
眩目壁壘
無畏揮擊
止戰寧息
抹消
反抗技藝
焰蹄騎兵
阿娜芬札傳令使
阿拉辛高等哨兵
潔斯凱學僧
致命箭矢
瑪爾都仇刃兵
瑪爾都部落長
珍珠大師
戰鬥突襲
慧眼鷂鷹
鹽路巡衛
靈道探求者
攻城計
擊滅惡物
延阻力場
舉兵上陣
馳援族伴
高年拉瑪蘇
戰爭貝西摩斯
眺巢看守
翼伴洛克鳥
致盲噴吐
取消
機敏冒名客
致殘冰寒
歷時挖掘
倨傲擊
龍目學者
春曉化身
驅離
冰川伏擊客
寒冰衝擊
潔斯凱長老
潔斯凱風探
赫魯竊咒者
霧火織匠
寺院鳥群
隱宗秘教徒
珠湖祖怪
靜默凝思
河輪舞空僧
沸身靈
冰川後裔
漂逐
盪鐘擊
頑固拒斥
泰伽姆的陰謀
千風靈
寶船巡遊
迴旋急流
編紡命運
濕地水鹿
旋風高手
嚎吼巨獸騎士
苦澀啟示
浴血鬥士
投落處死
虛弱創傷
鄙視
離棄先祖
盡責歸返
清空地穴
陰森腸占師
谷爾瑪迅翼蝠
赫魯吸血怪
赫魯懼喉鱷
義緣孑遺
瑪爾都獵首人
莫克夜刃手
蛻鱗
奪魂斬
古陵寢邪鬼
突襲斬獲
羅剎秘言
先人報償
巨蛇儀式
腐臭乳齒象
無情奪魂客
跛行隨侍
謝迪西的寵物
蘇勒台腐食艾文
血蠅蟲群
勒殺
剛毅孑遺
叛行
偵獵犬人
弧狀閃電
箭矢風暴
燼雲鳳凰
巨石齊落
熾血專家
熾血明師
放倒
焚燒殆盡
峽谷潛伏客
山口龍爪
龍爪攫
龍拳雙子
鬼怪崩
部落伏擊兵
族人爆發
部落怒嚎
嘲諷煽動者
躍動大師
瑪爾都焚炎兵
瑪爾都穿心客
瑪爾都戰嚎師
寺院迅矛僧
龍語者薩坎
粉碎
尖頂遊掠者
旋風腿
折磨幽聲
號角震天
峽谷迅擊兵
戰名求索客
高山灰熊
箭手胸牆
醒覺熊性
巨身咒
龍鱗恩澤
餵飽部落
堅固鱗甲
蠻荒傳人
高地獵物
頂蓋多頭龍
高叫山魈
增值成長
族樹護衛
穿楊小隊
曲行塔殼龜
回歸自然
松林行者
綴爪秘教徒
挑戰之吼
薩谷弓箭手
蠻野毆擊
探查邊境
傳言具現
探尋天際
煙卜師
蘇勒台剝皮師
鐵木爾戰馬
神秘蹤跡
長牙碩齒獸
牙衛隊長
大風暴
粗茸象族
谷渡憎恨獸
阿布贊霸權
阿布贊護符
阿布贊嚮導
首領阿娜芬札
斷踝鬼怪
軍備部隊
崩擊獠象
巨熊旅伴
部落屠夫
刃鋒族長
龍鱗族長
裂響終末
死亡狂熱
饋擊掌
塵沙暴
舞兵魔神
鶴形掌
峰頂螳螂
冰羽艾文
要塞戰象
潔斯凱霸權
潔斯凱護符
赫魯巫妖領主
族樹祝願
飛螳騎兵
瑪爾都霸權
瑪爾都護符
瑪爾都馴騎師
通悟靈宗
滌靈焰
悟道大師娜爾施
矮馬旅團
送終羅剎
羅剎元老
踏平
心目智者
薩谷虐殺獸
蠻野指套劍手
秘密計劃
族群暴君謝迪西
攻城犀牛
雪角獸騎兵
莊嚴訪客索霖
蘇勒台霸權
蘇勒台護符
蘇勒台預言家
龍爪蘇拉克
鐵木爾霸權
鐵木爾護符
誘捕菁華
徹底終結
不義之財
慧眼護衛
燃冬焰
碎盔珠高
阿布贊戰旗
族群祭壇
行賄者錢包
顱內檔案
韃契龍座
靈火劍
穿心弓
潔斯凱戰旗
明晰透鏡
瑪爾都戰旗
蘇勒台戰旗
鐵木爾戰旗
烏金連結點
歲月見證人
染血洞窟
血斑泥沼
繁花沙洲
陰沉死水
潮沒水濱
樹林
樹林
樹林
樹林
邊疆營地
海島
海島
海島
海島
叢林幽谷
山脈
山脈
山脈
山脈
神秘寺院
遊牧人哨站
奢華宮殿
平原
平原
平原
平原
聚污三角洲
崎嶇高地
沙原殿堂
侵蝕荒漠
沼澤
沼澤
沼澤
沼澤
急流山崖
棘林瀑布
靈龍墳墓
靜謐海灣
風蝕峭壁
風襲荒地
繁茂丘陵