News / 牌圖集合
魔法風雲會：起源
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阿喀洛斯獄卒
安普林策士
鬥士賜聖僧
什一稅大天使
靈氣法師
艾文戰鬥僧侶
福佑精靈
天界火光
衝鋒獅鷲
前鋒團僧侶
執政副官
啟化苦修士
隱罩迷霧
阿喀洛斯英雄庫忒昂
百戰基定
基定的方陣兵團
聖術士之攫
聖潔月光
治療之手
重型步兵
典獄長希瑟思
朝聖路騎士
白蘭騎士
騎士驍勇
庫忒昂雜牌軍
庫忒昂的戰術
大步飛躍
調查謀殺
豪傑守護使
遺寶探尋客
恆衛哨兵
虛位印記
壯碩艾文
尼茲星域
壓制栓鏈
報應迅至
托帕助劍人
圖騰導狷羚
偏執致悲
阿喀洛斯驍勇
維林翼駒
戰爭先知
負軛牛
高等仲裁者阿哈瑪瑞特
釘入乙太
神器師的頓悟
雄心空行師
白骨化灰
精心驅散
意志交鋒
幽閉恐怖症
重啟一日
深海懼蛇
環塔門徒
驅散
迫離浪潮
惡水
仙靈惡徒
潮兆人魚
水流鞭
通念傑斯
維林逸才傑斯
傑斯的聖所
介斯盜賊
沿海守衛
米捷干涉師
失效
尼米斯障壁
心靈抗辯
環塔衛梟
廢皮龍獸
尖鳴屍嵌
送入夢鄉
獨立派銷法師
符印海星
巨碩屍嵌
魂刃巨靈
史芬斯的指導
漫步雲端
讀心天賦
振翼機情報網
塔樓遊魂
化蛙術
河道巡靈
旋翼浪客
破志師
枯靈法師
陵墓蛞蝓
以血祝聖
殘酷復生
暗法小試
求諸黑暗
亡橋祭師
惡魔契約
掠靈怪
厄睿柏斯的泰坦
礙眼殺手
屠戮礙眼
腥臭小惡魔
肉囊劫掠者
金葉篩除者
瘤根佈陷人
墓刃劫掠者
煉獄留痕
無限抹滅
儲魂惡魔柯索非
衰萎
無畏死靈術士莉蓮娜
異端治療師莉蓮娜
亡者華爾滋
馬拉奇汰鋒手
空殼螳人
死靈式召喚
深夜圈套
血儀僧侶
狂疾吸血怪
解讀骨卦
裂魂術
轉世半人馬
復仇者
往昔陰影
跛行食屍鬼
染毒療法
棘弓射手
受虐思緒
月地黃之觸
不死僕從
邪氣飢渴
冥界重荷
科瑞爾要塞僧長
煉獄侍僧
叛行
阿喀洛斯士官
貪戾巨龍
嚎吼蜥蜴
波尬蠻漢
滿月的呼喚
卡拉德許之火茜卓
咆哮烈焰茜卓
茜卓的怒火
茜卓揚焰
鵝卵石蠻漢
毀壞
巨龍食糧
燼喉地獄獸
威服英豪
精巧火術
暴烈終局
暴烈衝動
炎魔元素
召現焰影
吉拉波乙太網
吉拉波機械匠
逐耀鬼怪
監軍鬼怪
流佈嗜血慾
閃電標槍
法師環塔惡霸
岩漿洞察
熱融漩渦
琵雅納拉與基嵐納拉
帶刺野豬
肆虐火光
司凱族狂戰士
地動元素
劫天巨人
砸成碎片
地底斥候
振翼機工程師
泰坦之力
火山漫遊靈
對空齊射
物靈師喚醒
腐蝕毛蟲
盟會歸真師
金葉獵領德維恩
德維恩的精兵
元素羈絆
妖精幻視師
飛躍進化
蓋亞復仇靈
召集獵群
諸神傳令使
鈎爪隱士
榮耀大主教
玖瑞加祝願
金葉師
羅堰共感者
吞魔多頭龍
蛛網披風
眾人之力
物靈智者妮莎
廣林預言師妮莎
妮莎的朝聖
妮莎的啟示
果園精靈
離鄉巨漢
芳瑞卡的信徒
再利用
羅克虐殺兵
天網蜘蛛
松柏森首領
森林信驛
偉大極光
林群狼
巨力成長
地底城巨魔
威烈隆護衛
廣林吞食客
藤蔓圈套
野性本能
林地咆哮獸
葉娃的力法師
贊迪卡的狂攪
熾焰地獄犬
血詛騎士
彈躍融合體
殿堂監守
伊洛安斯的鬥士
著魔屍嵌
隱居神器師
獵群祭師
雷鳴蜿龍
贊迪卡化身
鍊金術士藥瓶
阿哈瑪瑞特的檔案庫
天使之墓
奉從組構體
喧嘩兵護甲
鑄造廠主管
金鑄哨兵
守護機械獸
邁勒提斯守護者
行走機庫
諸神之盔
神秘巨著
法師環塔守衛
隕星
衛護法球
光楔戒指
烈焰術士護目鏡
衝城車
符文隨侍
驍勇印記
物靈師之劍
飛刀
老兵佩刀
戰爭號角
戰場鎔爐
喀洛斯洞窟
成形野地
樹林
樹林
樹林
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執政官鑄造廠
海島
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海島
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羅堰荒野
法師環塔魔力網
山脈
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平原
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沼澤
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