守護者誓約
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 著色 | 地 | 所有牌張
型態欺瞞體
擬態奧札奇
終結惡體
無際曲相寇基雷
寇基雷尋徑體
塑質惡體
碎實惡體
空間扭曲
結念預知體
荒野行體
地界護衛
歪曲厲嚎
奧札奇挪移體
艾法衛護兵
盟軍增援
呼喚守護者
炫亮反射
探險隊獵鳥
塔茲莉將軍
獻祭榮光
艾歐娜的祝福
隔離區
寇族鐮刃大師
攀空寇族
存護天使琳法拉
奮勇抗敵
馬欽迪空行師
大步飛躍
蒙達的先鋒
基定的誓約
昂度戰僧
接防隊長
炙熱明光
並肩作戰
束裔法師
草原滑翔靈
石庇所驗裝兵
鍛石侍僧
復甦之牆
玄奧干預
眩目奴獸
育培奴獸
深湛匿體
次元滲透體
重力反動體
曲惡先知
滑越空間
割念奴獸
粉碎虛空
遠古蟹
比較分析
隔離薄膜
觸手壓境
氣旋君父
象牙賦禮
狂攪之攫
晶石陣列
爪爾島復仇者
失效
傑斯的誓約
壓倒性拒斥
狂攪水域
終局史芬斯
清掃
烏瑪拉纏網客
目的統合
靜默載體
恐怖穢體
耗魂奴獸
掠奪捲鬚
傳劫惡體
逆真惡體
寇基雷鳴體
寇基雷轉質體
遺忘揮擊
裂肢奴獸
篩顱惡體
蕩空奴獸
殺戮奴獸
超凡生存力
殘暴幻象
見證終局
屍體翻攪
哲娜的精衛
黑暗之攫
劫特叛徒卡力塔
馬拉奇預言家
軀殼召喚師
苛酷懲罰
焦油圈套
不馴飢渴
吸血鬼特使
筑拉波鏈法師
吞噬深坑
侵略奧札奇
強令奧札奇
麻痺奧札奇
寇基雷再臨
寇基雷喉獸
實境溢血
阿庫姆覓焰師
巨石迸發
粗蠻之力
召焰茜卓
燼火地獄獸
火焰吞噬
怒火具象
提速咒
巨物殞落
暗棲鬼怪
遊蕩鬼怪
克卒的強徵員
茜卓的誓約
強迫聽令
烈焰術士突襲
魯莽開路兵
火花法師的計策
瓦拉庫之淚
瓦拉庫暴君
查妲的突擊隊
育裔巨體
過境留痕
孽裔召喚體
潛行奴獸
卑劣減損體
毀世奧札奇
巴洛西幼獸
必亡羈絆
林冠吞食客
元素抗暴
洞察具象
林鹿騎兵
索命巨魔
以身作則
黑土幼蟲
異態歸真
撒網蜘蛛
贊迪卡之聲妮莎
妮莎的裁決
妮莎的誓約
姆拉撒的脈動
鞍背勒嘎
衛種靈
森林擁護人
特裘如守徑人
隱士藤蔓
贊迪卡復甦
劫命奴獸
融靈惡體
虛空賦體
堅信朝聖客艾栗
巴洛西軀殼
崖屋吸血鬼
玖瑞加援軍
遺跡潛師裘黎恩
不馴雙生彌娜與丹恩
反射法師
無情獵手
逐嵐法師
武器訓練師
白骨鋸
隊長利爪
硬殼斗篷
晶石匍體
預言師明燈
鍛石神甲
海行客挽具
煤燼瘠地
腐化會所
崩壞殘骸
嘶響濕沼
堅守者聚落
蜿蜒河流
鏡映潭
針岩尖峰
歐蘭黎遺跡
海戶殘跡
水下聚骨場
林場峽谷
靜謐曠野
無聞海岸
漫遊噴發孔
荒野
荒野
荒野
荒野