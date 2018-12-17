Ravnica Allegiance
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
恩典天使
天使頌讚
拱門天使
逮捕人熱忱
送上法庭
城市堅兵
齊心飛馬
放諸白日
禁制精靈
哈資達長官
第一城區勇士
激情雄辯家
大司法通道
哀慟騎士
緩行城垛獸
守責主禮人
潛行獰貓
戰鬥動員
堅毅看門狗
哨兵印記
通天栓鍊
稅賦壓身
尖塔精靈
即決審判
集團信使
第十區老兵
什一稅徵收員
暮色獵豹
難破妙陣
警醒巨人
藍
逮捕人的訓誡
深洋生機術士
寒冰靈
清空思緒
拘捕守則
珊瑚突擊兵
捕捉菁華
全城有眼
仙靈鬥客
門前偷襲客
巨型造妖
全面操弄
催眠淵棲怪
執著訴願人
預先感知
眼線窺視
翼蜥
熄咒
智者街學者
參議院訊使
遠景爍影
滑翼密探
掠行蟹鰻
黏菌纏身
遠見史芬斯
迴旋激流
思想坍塌
真相束環
忘念牆
疾風龍獸
黑
喚醒故軍
負債血償
耍刀客
炙烤劍尖
血霧滲透者
腐肉小惡魔
陵墓鱷魚
清空舞台
墜入深淵
剜祭場呼喊
亡者狂歡
負債者馱獸
鑿靈作樂
苦痛洗禮盤
怪誕奪命
水溝骷髏妖
不當遺產
惡毒古汀獸
歐佐夫執法者
歐佐夫敲詐人
瘟疫精靈
疫病老妖
棄神僧侶
拉鐸司號手
破壞魔後裔
尖塔破壞者
飢渴陰魂
地底城拾荒者
地底城之擁
懷恨吸血鬼
高塔祟魂
紅
叛行
倍火妖
怒火沖天
火樹族破壞者
災禍行進
喧嘩祭司
飛刀客
大舉破壞
控馭電能
野性瑪卡獸
野豬神烈焰
城門失火
高爾族毀壞者
鬼怪集群
揚礫鬼怪
火牲祭師
照亮舞台
鏡像行進
銳茲瑪第狂歡人
研讀瓦礫
瓦礫區隱世魔
踽行廢墟
烙印
始卡克殘虐者
遏止倒彩
熔護區火靈
擊矛手
刺輪舞者
疾風擊
錫街躲閃客
綠
禁伐林野獸
生源流漿
生源進化
滅世劫前鋒
盛怒冠角牛
破門公羊
力量賦禮
生長室守護者
古魯馴獸師
衛護計劃
護育德魯伊
龐巨蜘蛛
打開大門
部族狂憤
莽闖猛角獸
再獲新生
重根絆索
射手齊發
撒路里護持師
蜥身混生體
西哈納引路人
尖頂漫行客
頑石之力
森林拂行獸
據地野豬
巨身爭鬥
塔頂防禦
巨魔種守護者
復歸荒野
毀壞巨獸
多色
吸收
空行造妖
實用生機術
俄佐立仲裁騎士
俄佐立巡空衛
大教堂纏鐘靈
糟蹋
生機術士傭獸
波朗族破壞人
俘獲觀眾
燼火藤蔓
部族公會法師
聯合公會法師
宗派公會法師
扣留代行官
致亂多密
大仲裁者多溫
多溫凝思
緊急權力
赦免虛靈
償清債務
炎刃藝師
狂熱猛猁
褶領秘教徒
快生蜥蛙
直擊要害
攫掠索爾獸
成長渦旋
古魯破咒人
渦旋工程師
險技舞者
高度戒備
水螅融合體
傲慢寡頭
災禍歌伶裘蒂絲
歐佐夫僭位卡婭
卡婭之怒
終息騎士
俄佐立變節者拉溫妮
律法師的束縛
褻瀆亡者
羞愧
古式信徒妮恰
冷酷主教
首席凡妮法
居椽惡魔
拉鐸司火輪師
拉鐸司雜役
鎮場拉鐸司
吞噬亞龍
荒野韻律
瓦礫區亡命客
蠻野猛擊
參議院公會法師
天秤熾天使
鯊蛸蟹
析米克威權
新布拉夫史芬斯
史芬斯的洞察
粉碎祭師
集團公會法師
泰莎卡洛夫
恐怖劇場
理想境議員潔加娜
筑塔族鬼怪
腳燈邪鬼
碎石擲客
蟹鱷龜
參議院獅鷲
偉柯帕吸血鬼
扮妝
暴喜
蠻擲
盡禮
宣敕
存育
復除
再生
威擊
看管
神器
俄佐立墜飾
城門巨像
十會盟彩窗
古魯墜飾
垃圾回收機
歐佐夫墜飾
拉鐸司墜飾
翻揀爪
尖嘯盾牌
析米克墜飾
十會盟史芬斯
十會盟聖典
地
俄佐立公會門
俄佐立公會門
血腥墓穴
滋生之池
門前廣場
無神祭祠
古魯公會門
古魯公會門
崇聖噴泉
歐佐夫公會門
歐佐夫公會門
和諧廣場
拉鐸司公會門
拉鐸司公會門
析米克公會門
析米克公會門
晃動大地