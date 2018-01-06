決勝依夏蘭
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 雙面 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
不知所終
鎮魂主教
耀目希望
淨化射線
明聖裁定
霞輝鬥士
歡欣天行客
飢饉神聖武士
軍團先驅
帝國犄角龍
軍團征服者
光縷禁錮
莊嚴旭翼龍
暮影殉道者
得勝之時
贖罪神聖武士
征服者之傲
輝煌命運
迅猛龍旅伴
血色賜耀僧
野心天行客
斬殺猛獸
哨衛短角龍
史芬斯的裁決
扈從隨行
烈陽哨衛
旭盔翼牙龍
殿堂碩偉龍
殘暴籠顎龍
始輝澤塔帕
藍
總帥號令
水路入侵
狡智扒手
覆頂潮浪
好奇求索
必達艦隊栓索人
逐出歐拉茲卡
回憶滿盈
招搖撞騙
引發失憶
航箏海盜
庫莫那覺醒
霧隱傳令
失效
始潮涅札哈
清風散形
河流穿梭客
通流卜算師
通天水手
如履平地
海床先知
黃金城奧秘
銀鰓專家
擄掠塞連
矯捷惡棍
急流靈
尖頂纏蟒
盟誓守衛
時流領航員
戰箏劫掠者
水結糾纏
黑
血脈噴湧
運河巨蜥
暮影鬥士
黑暗探尋
死魂棺
恐龍獵人
焦炬艦隊投毒客
暮影戰馬
暮影軍團狂信者
莫測艦隊強襲客
聯盟先驅
金光殞命
貪婪惡棍
可怖命運
刺穿
主腦得逞
陵墓哈痞
渴血之時
立誓吸血鬼
冷酷襲劫者
貪食卓柏卡布拉
掠盜突襲
復原
凌虐天行客
始亡帝茲默
古墓襲兵
暮光先知
吸血鬼復靈
沃娜血欲
暴食吸血鬼
紅
腥紅之日
火炮轟擊
霸司的獎賞
莽霸聯盟掠盜
海賊威勢
衝鋒巨牙龍
大膽的海賊
焦炬艦隊冒險客
始嘯埃泰力
狂熱惹事鬼
帝國先驅
化身恐龍
褶領漫毒龍
領路鬼怪
嘩變
銳齒迅猛龍
歐拉茲卡迅猛龍
海盜掠奪
難遏怒火
復焰鳳凰
勃然大怒
地表震顫
粉碎
銀甲暴猛龍
狂奔角羽龍
速騰艦隊仗劍客
旭羽迅猛龍
神氣海盜
蒂洛納理之冠
蒂洛納理召喚師
綠
攻性驅策
嘯齒龍
受護幼雛
龐巨血口龍
盔冠喚伴龍
繁根林精兵
踏入迷境
川流使先驅
始飢戈厄塔
熠金林伏擊客
勇猛老兵
獵捕弱者
翠玉傳人
雕玉工匠
玉光巡林客
林生前鋒
狂奔龍騎士
回歸自然
歐拉茲卡鰭背龍
蔓生悍掃龍
發現之徑
鉛直落下
多態迅猛龍
擊群之力
迅捷護衛
新葉樹靈
痛擊霆偉龍
霆群遷徙
剛愎劍齒龍
塑世師
多色
炎鎖安戈斯
阿佐坎預言師
律法使者俄佐
必達艦隊好鬥者
焦炬艦隊斷頸客
暮影薔薇依蓮達
輝光鬥士華特莉
叢林匐行怪
歐拉茲卡暴君庫莫那
軍團尉官
霧鎖人魚
變幻突擊客
憤怒帝王龍
不休迅猛龍
華輝獅鷲
攻城犄角龍
速騰艦隊疾步客
始災札卡瑪
雙面
哈達那登高
追尋永生
艱困路途
瀆神行列
突襲寶庫
俄佐閘門
金輝守護者
神器
醒轉拼合像
船長的鐵鉤
金光屏障
永生聖陽
歐拉茲卡遺寶
肅穆墓碑
海行客挽具
旅人護身符
地
歐拉茲卡拱門
成形野地
遭棄聖殿
邪穢果園
高地湖泊
採石場
林地溪流
平原
海島
沼澤
山脈
樹林