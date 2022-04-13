Streets of New Capenna Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
靜觀天使
後援密探
舞廳喧嘩人
安佑恩澤
扶濟社新手
付錢堵嘴
擊劍名伶
市民撬棒
正裝馭盾手
掃除人口
華輝艾紫培
援救能手
集群民眾
希望聖源吉婭妲
金圓噴泉
囚禁索贖
耀刃名手
勵志監管使
致命箭矢
致昏重擊
法師隨員
神秘豪駕
妙手施救
民怨漫天
拉斐茵的指引
拉斐茵的線人
寸步不讓
展現真威
風言收集師
廳舍護衛
報信艾文
私釀酒保
俯衝衛士
藍
全視仲裁者
後巷惡棍
扶濟社老手
踩點打探
認賠殺出
倨傲擊
迴響巡檢員
塗鴉家流芳
拉平得失
炮灰跟班
莽撞仙靈
催眠騙徒
碎帳艾文
讒言入耳
莊嚴異變
人間消失
秘聞幫新手
無法拒絕的條件
清除障礙
靈能窺探客
心靈扒手
全民公敵
水庫巨海獸
屋頂噪音
潛逃出城
繞閘旁路
下水道鱷魚
與魚共眠
悄聲離開
臥底特務
翼盾密探
搭線竊聽
證人保護
黑
施難天使
潔屍客
擅挖墓地
貪官污吏
護管幫眾
分割利潤
割喉競技者
交易糾紛
惡魔獲物
挖起屍體
薄暮破壞妖
萃取真相
自偽身故
扛樑蠻漢
墳墓變幻
恐怖印記
非法運送
設計陷害
投身絕藝盟
絕藝盟新手
午夜殺手
謀殺
暗夜使棍手
拉斐茵的銷音客
盛宴攪局客
浪客聚首
血色探子
奪命陰影
搜探壯漢
酒館騙子
頑強敗犬
吸血書記員
背地重擊
紅
挑釁
秘法轟炸
大幹一票
找來行家
大膽逃脫
魔鬼侍應
登台魔術師
金光寶堆
金輝獵犬
藏品搬運車
被迫受僱
手持鑽鎚
鬧事人賈希絲
全燒光
破壞巡衛
電漿操縱手
破相好手
好鬥拳師
葬火鎚縱燃師
準備出擊
勤工聯新手
勤工聯徵用客
襲劫檔案
嘶聲獨奏家
手腳不淨
勒頸
摧朽突襲
焰炬吐息
倒楣見證人
異端魔判窪巴司
放肆搶劫
詼諧損言師
拆屋工組
綠
偕伴名流
私商匿窖
保鏢強擊
翅翼斷裂
樂舞會新手
柯達亞強人
卡佩納特快
公地園丁
清理工組
訊使提箱
優雅隨從
進化旋門
操縱比賽
為了家族
包工打手
晚會招待
金飾販子
高空鏈鋸工
珠寶盜賊
愜意酩酊
頭號緝犯
爭金競鬥
猛擊羅克
勤工聯誘兵
交際花
走上街頭
工業泰坦
綠雕跺地獸
毒液鑑賞家
尋獵薇薇安
獸性傳聲人
竭誠歡迎
車間戰酋長
多色
刺心艾文
黑市大亨
克敵老手
厚顏高昇者
扶濟社霸權
扶濟社護符
樂舞會霸權
樂舞會護符
天界制限使
動土儀式鍬
市民公僕
美魅盜賊科梅拉
鑑屍客
屍爆術
工組隊長
萬眾寵兒
守矩鬥客
無盡迂迴
貪婪的艾弗琳
奇異寵物
織契魔馮柯斯帕拉
致命懷恨
迅步舞者
熔爐主管
迷人狂徒
敵意接管
熾熱詠歎調
歡宴魔傑米爾
傑米爾的息事人
傑米爾副手金妮斐
鵲姐萊格麗
收集魔尚奪爾勳爵
絕藝盟霸權
絕藝盟護符
絕藝盟崇魔者
蒙面盜匪
五霸會晤
大都會天使
蠻石歐菲奧先生
巧手竊犯
魔頭歐尼希茲
秘聞幫霸權
秘聞幫護符
秘聞幫攔截者
龍急策歐妮斯
高地園飛馬
苦痛占師桂莎
卜策魔拉斐茵
放浪歡客
街頭明師瑞格
勤工聯霸權
勤工聯護符
樂舞會主廚羅孔
陰謀故買人
羅克警衛
碎翼熾天使
窺探報童
解放之魂
斯帕拉的審裁員
激勵措施
黑幫滲透者
染毒盛宴
機敏行控涂璐絲
釋放獄火
化作虛無
焚炎魔齊朵拉
齊朵拉的使節
神器
電弧噴燈
指虎
水泥護鞋
鉻亮貓
脫逃跑車
金箔翅翼
金圓聖甲蟲
吉婭妲贈禮仙光劍
惡兆包裹
近代典範
快手匕首
疾步管家
可疑書架
無牌靈車
地
植物廣場
扶濟社藏所
樂舞會庭院
傑米爾的花園
絕藝盟劇場
秘聞幫店面
競速賽道
拉斐茵的高塔
勤工聯高台
空橋高塔
斯帕拉的總部
電車站台
水濱城區
尚奪爾的酒廊
齊朵拉的校場
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林