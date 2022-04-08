 

| | | |
多色 | 無色 | 神器 | | 所有牌張

翔空勒贖手
翔空勒贖手

天使偵員
天使偵員

首腦司機
首腦司機

外判護衛
外判護衛

厄亡裁決
厄亡裁決

漸強終響
漸強終響

靈巧脫獄
靈巧脫獄

典禮司儀
典禮司儀

機智防禦
機智防禦

天恩傳音師
天恩傳音師

走私客分贓
走私客分贓

動物學家班尼布拉克
動物學家班尼布拉克

薄冰休戰
薄冰休戰

Bennie Bracks, Zoologist
Bennie Bracks, Zoologist

Tenuous Truce
Tenuous Truce

Aerial Extortionist
Aerial Extortionist

Angelic Sleuth
Angelic Sleuth

Boss's Chauffeur
Boss's Chauffeur

Contractual Safeguard
Contractual Safeguard

Damning Verdict
Damning Verdict

Grand Crescendo
Grand Crescendo

Jailbreak
Jailbreak

Master of Ceremonies
Master of Ceremonies

Resourceful Defense
Resourceful Defense

Skyboon Evangelist
Skyboon Evangelist

Smuggler's Share
Smuggler's Share

冠冕統領
冠冕統領

嚴峻指命
嚴峻指命

復仇獵絆人
復仇獵絆人

召集紫銅軍
召集紫銅軍

鑄石以告
鑄石以告

鬥客的遺產
鬥客的遺產

暮死
暮死

晶角獸生息所
晶角獸生息所

以弱制強
以弱制強

慷慨贈禮
慷慨贈禮

感德亡靈
感德亡靈

雄鹿蹄印
雄鹿蹄印

無形美善
無形美善

輝侯求索客
輝侯求索客

軍事壯舉
軍事壯舉

歐佐夫倡議人
歐佐夫倡議人

流放之徑
流放之徑

時空爆發
時空爆發

旭日泰坦
旭日泰坦

化劍為犁
化劍為犁

永結同心
永結同心

艾文訊使
艾文訊使

奪面鱆人
奪面鱆人

改變計劃
改變計劃

奢豪復造
奢豪復造

無瑕仿製
無瑕仿製

牽扯太深
牽扯太深

陰謀家面具
陰謀家面具

後盾扶濟商
後盾扶濟商

助惡門房
助惡門房

空道劫匪
空道劫匪

表單風暴
表單風暴

騙子陰謀
騙子陰謀

Swindler's Scheme
Swindler's Scheme

Aven Courier
Aven Courier

Cephalid Facetaker
Cephalid Facetaker

Change of Plans
Change of Plans

Extravagant Replication
Extravagant Replication

Flawless Forgery
Flawless Forgery

In Too Deep
In Too Deep

Mask of the Schemer
Mask of the Schemer

Shield Broker
Shield Broker

Sinister Concierge
Sinister Concierge

Skyway Robber
Skyway Robber

Storm of Forms
Storm of Forms

聰智鬥士
聰智鬥士

深峽潛怪
深峽潛怪

仿幻成軍
仿幻成軍

寄託
寄託

大膽破壞者
大膽破壞者

深入分析
深入分析

歷時挖掘
歷時挖掘

夢幻成真
夢幻成真

真偽莫辨
真偽莫辨

狂搜亂尋
狂搜亂尋

魂魅小偷
魂魅小偷

身份竊賊
身份竊賊

寇族<i></i>黜人掠奪者
寇族黜人掠奪者

午夜怪鐘
午夜怪鐘

秘法交匯
秘法交匯

天底巨海獸
天底巨海獸

沉思
沉思

注定
注定

河流拒斥
河流拒斥

飛船劫匪
飛船劫匪

身份遭竊
身份遭竊

陶嵐的祝願
陶嵐的祝願

泰茲瑞的計策
泰茲瑞的計策

敲擊鳥
敲擊鳥

寶船巡遊
寶船巡遊

旋翼浪客
旋翼浪客

翼展導師
翼展導師

岑斯莉的裁決
岑斯莉的裁決

嚎吼舞鎚漢
嚎吼舞鎚漢

清點遺體
清點遺體

盯梢偵探
盯梢偵探

奪命陰謀
奪命陰謀

以儆效尤
以儆效尤

厄運占師
厄運占師

保護費
保護費

殘料管理
殘料管理

老鼠波群
老鼠波群

還復令狀
還復令狀

尚奪爾的契約
尚奪爾的契約

奪命筆鋒瑪麗
奪命筆鋒瑪麗

Mari, the Killing Quill
Mari, the Killing Quill

Bellowing Mauler
Bellowing Mauler

Body Count
Body Count

Dogged Detective
Dogged Detective

Lethal Scheme
Lethal Scheme

Make an Example
Make an Example

Misfortune Teller
Misfortune Teller

Protection Racket
Protection Racket

Waste Management
Waste Management

Wave of Rats
Wave of Rats

Writ of Return
Writ of Return

Xander's Pact
Xander's Pact

乙太驟變
乙太驟變

厄亡者大軍
厄亡者大軍

浴血鬥士
浴血鬥士

柩護巫妖
柩護巫妖

背德契約
背德契約

奪命龍侯
奪命龍侯

波拉斯信徒
波拉斯信徒

馬拉奇解放者哲娜
馬拉奇解放者哲娜

顫慄召喚
顫慄召喚

餵飽蟲群
餵飽蟲群

墓刃劫掠者
墓刃劫掠者

六方殺陣
六方殺陣

噩夢返虛
噩夢返虛

惡毒巨械
惡毒巨械

痛苦真相
痛苦真相

瀆神指命
瀆神指命

操偶聚群
操偶聚群

深淵統治
深淵統治

斬斷血脈
斬斷血脈

空境陰魂
空境陰魂

生體活祭
生體活祭

悲哀神行客
悲哀神行客

斗膽掉包
斗膽掉包

定念迭代
定念迭代

放縱
放縱

工業進展
工業進展

派對化身
派對化身

梅齊奧襲劫客
梅齊奧襲劫客

金如雨下
金如雨下

薔薇間司庫
薔薇間司庫

奪取焦點
奪取焦點

魔韻女高音
魔韻女高音

地盤之爭
地盤之爭

含怨收回
含怨收回

Spiteful Repossession
Spiteful Repossession

Audacious Swap
Audacious Swap

Determined Iteration
Determined Iteration

Industrial Advancement
Industrial Advancement

Life of the Party
Life of the Party

Mezzio Mugger
Mezzio Mugger

Rain of Riches
Rain of Riches

Rose Room Treasurer
Rose Room Treasurer

Seize the Spotlight
Seize the Spotlight

Spellbinding Soprano
Spellbinding Soprano

Turf War
Turf War

煽動蟻
煽動蟻

瀆神行徑
瀆神行徑

連鎖反應
連鎖反應

混沌歪曲
混沌歪曲

雙重視像
雙重視像

始嘯埃泰力
始嘯埃泰力

煉獄泰坦
煉獄泰坦

山崖暴君克卒
山崖暴君克卒

崇輪賢者
崇輪賢者

圍攻哨站
圍攻哨站

復焰鳳凰
復焰鳳凰

暴雷儀式
暴雷儀式

不死斯奎
不死斯奎

潛行報復者
潛行報復者

暴戰翻騰
暴戰翻騰

混沌騎兵祖佐斯
混沌騎兵祖佐斯

受賄戰士
受賄戰士

柯達亞守護者
柯達亞守護者

喧犀奪主
喧犀奪主

多奇破爛車
多奇破爛車

家族之威
家族之威

應急隊員
應急隊員

犀心款待
犀心款待

近親傳承
近親傳承

高地園獨行俠
高地園獨行俠

慶典權杖
慶典權杖

薇薇安的狂奔
薇薇安的狂奔

拳擊擂台
拳擊擂台

Boxing Ring
Boxing Ring

Bribe Taker
Bribe Taker

Caldaia Guardian
Caldaia Guardian

Crash the Party
Crash the Party

Dodgy Jalopy
Dodgy Jalopy

Family's Favor
Family's Favor

First Responder
First Responder

Killer Service
Killer Service

Next of Kin
Next of Kin

Park Heights Maverick
Park Heights Maverick

Scepter of Celebration
Scepter of Celebration

Vivien's Stampede
Vivien's Stampede

無盡纏絲阿拉斯塔
無盡纏絲阿拉斯塔

贊迪卡復仇者
贊迪卡復仇者

覺醒區域
覺醒區域

體內野獸
體內野獸

獸侯騰揚
獸侯騰揚

羊屯鬥士
羊屯鬥士

栽培
栽培

虔誠德魯伊
虔誠德魯伊

演化智者
演化智者

飛躍進化
飛躍進化

探索大地
探索大地

遠眺
遠眺

遺世先人
遺世先人

賈路的反抗
賈路的反抗

肉食巨甲蟲
肉食巨甲蟲

姆拉撒育碧靈
姆拉撒育碧靈

和諧
和諧

護育德魯伊
護育德魯伊

跺吼巨犀獸
跺吼巨犀獸

木靈展勢
木靈展勢

葉身德魯伊
葉身德魯伊

化生遺贈
化生遺贈

遷徙路徑
遷徙路徑

絲裂黏菌
絲裂黏菌

蔓生城垛
蔓生城垛

徒長
徒長

皮默亂匠李什克
皮默亂匠李什克

李什克的專才
李什克的專才

櫻宗長老
櫻宗長老

沙丘亞龍巢群
沙丘亞龍巢群

腐食流漿
腐食流漿

硬盔蟲聚群
硬盔蟲聚群

祭師啟示
祭師啟示

油滑沼絆人
油滑沼絆人

厭鋼多頭龍
厭鋼多頭龍

森林樂施
森林樂施

鐵木爾劍齒虎
鐵木爾劍齒虎

犄牙獸
犄牙獸

雷蹄巴洛西
雷蹄巴洛西

撼樹蓋美拉
撼樹蓋美拉

根牆
根牆

柳飾長老
柳飾長老

林木妖精
林木妖精

摧木督長
摧木督長

塑世師
塑世師

多色

華藝家安海洛
華藝家安海洛

萬金油亨齊托雷
萬金油亨齊托雷

秘聞幫天眼卡蜜茲
秘聞幫天眼卡蜜茲

破壞歌伶琪特坎托
破壞歌伶琪特坎托

暴衝漢佩力
暴衝漢佩力

鋼樑鎮惡棍組
鋼樑鎮惡棍組

承判盾商庫羅斯
承判盾商庫羅斯

工筆畫匠帕涅絲
工筆畫匠帕涅絲

首腦親信法嬪
首腦親信法嬪

密報商棣維特
密報商棣維特

密探工具箱
密探工具箱

沁魂廚師蓓絲
沁魂廚師蓓絲

扶濟社交會
扶濟社交會

樂舞會交會
樂舞會交會

隱密追擊
隱密追擊

報社主編丹瑞科林
報社主編丹瑞科林

污穢吞噬妖
污穢吞噬妖

劫奪拳后喬琳
劫奪拳后喬琳

生命保險
生命保險

絕藝盟交會
絕藝盟交會

秘聞幫交會
秘聞幫交會

復舊專家歐斯卡
復舊專家歐斯卡

美滿結對
美滿結對

勤工聯交會
勤工聯交會

載火鳳凰塞蕊茲
載火鳳凰塞蕊茲

尖刻談判員法琪
尖刻談判員法琪

Anhelo, the Painter
Anhelo, the Painter

The Beamtown Bullies
The Beamtown Bullies

Henzie
Henzie "Toolbox" Torre

Kamiz, Obscura Oculus
Kamiz, Obscura Oculus

Kitt Kanto, Mayhem Diva
Kitt Kanto, Mayhem Diva

Kros, Defense Contractor
Kros, Defense Contractor

Parnesse, the Subtle Brush
Parnesse, the Subtle Brush

Perrie, the Pulverizer
Perrie, the Pulverizer

Phabine, Boss's Confidant
Phabine, Boss's Confidant

Tivit, Seller of Secrets
Tivit, Seller of Secrets

Vazi, Keen Negotiator
Vazi, Keen Negotiator

Agent's Toolkit
Agent's Toolkit

Bess, Soul Nourisher
Bess, Soul Nourisher

Brokers Confluence
Brokers Confluence

Cabaretti Confluence
Cabaretti Confluence

Cryptic Pursuit
Cryptic Pursuit

Denry Klin, Editor in Chief
Denry Klin, Editor in Chief

Grime Gorger
Grime Gorger

Jolene, the Plunder Queen
Jolene, the Plunder Queen

Life Insurance
Life Insurance

Maestros Confluence
Maestros Confluence

Obscura Confluence
Obscura Confluence

Oskar, Rubbish Reclaimer
Oskar, Rubbish Reclaimer

Prosperous Partnership
Prosperous Partnership

Riveteers Confluence
Riveteers Confluence

Syrix, Carrier of the Flame
Syrix, Carrier of the Flame

剛毅阿耶尼
剛毅阿耶尼

禍水阿莉萊
禍水阿莉萊

神器異變
神器異變

召集戰團
召集戰團

靈氣突變
靈氣突變

艾文分印術士
艾文分印術士

班特護符
班特護符

糟蹋
糟蹋

波洛斯護符
波洛斯護符

召令破空靈
召令破空靈

同袍情誼
同袍情誼

邁勒提斯的達克索斯
邁勒提斯的達克索斯

掠亡儀式
掠亡儀式

龍王歐祝泰
龍王歐祝泰

墮亡忍者
墮亡忍者

深測法師
深測法師

尊獸蓋吉
尊獸蓋吉

鬼怪電流術士
鬼怪電流術士

墨湛巫師
墨湛巫師

戰場阿蘇拉耶娜若
戰場阿蘇拉耶娜若

異見法師凱絲
異見法師凱絲

血辮奎許
血辮奎許

大軍行進
大軍行進

謎語面具
謎語面具

原初共感
原初共感

無上綜源羅列茨
無上綜源羅列茨

復還探險家塞瓦拉
復還探險家塞瓦拉

滲透影法師
滲透影法師

靜刃邪鬼
靜刃邪鬼

終結
終結

心智竊賊
心智竊賊

城市演化
城市演化

徹底終結
徹底終結

殼進化組的沃瑞
殼進化組的沃瑞

風華的裁決
風華的裁決

昂行潛獸瑞克蕭
昂行潛獸瑞克蕭

無色

寇基雷工匠
寇基雷工匠

神器

貨幣兌換機
貨幣兌換機

活動地板
活動地板

正氣法槌
正氣法槌

走私客金龜車
走私客金龜車

褪色哨衛
褪色哨衛

三路紅綠燈
三路紅綠燈

Threefold Signal
Threefold Signal

Currency Converter
Currency Converter

False Floor
False Floor

Gavel of the Righteous
Gavel of the Righteous

Smuggler's Buggy
Smuggler's Buggy

Weathered Sentinels
Weathered Sentinels

秘法印記
秘法印記

俄佐立印記
俄佐立印記

渴血之刃
渴血之刃

指揮官法球
指揮官法球

晶澈巨人
晶澈巨人

底密爾印記
底密爾印記

汩汩聖杯
汩汩聖杯

戰野之石
戰野之石

佚界雕像
佚界雕像

伊捷印記
伊捷印記

鑄生匠獸圖集
鑄生匠獸圖集

迅雷護脛
迅雷護脛

擬態缸
擬態缸

遺忘石
遺忘石

先知秘窖
先知秘窖

歐佐夫印記
歐佐夫印記

力量渠道
力量渠道

封喉刺
封喉刺

拉鐸司印記
拉鐸司印記

陽光戒
陽光戒

黯色幻影
黯色幻影

基尼共振器
基尼共振器

疾行靴
疾行靴

雙身杖
雙身杖

旅人飾品
旅人飾品

平原
平原

平原
平原

海島
海島

海島
海島

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

山脈
山脈

山脈
山脈

樹林
樹林

樹林
樹林

平原
平原

平原
平原

海島
海島

海島
海島

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

山脈
山脈

樹林
樹林

樹林
樹林

玄秘聖所
玄秘聖所

灰燼瘠地
灰燼瘠地

班特全景
班特全景

枯萎林地
枯萎林地

林冠遠景
林冠遠景

飛瀑絕壁
飛瀑絕壁

雅登瓦堡
雅登瓦堡

鞍博雷堡
鞍博雷堡

阻滯河口
阻滯河口

燼火林地
燼火林地

指揮塔
指揮塔

噁心焦油坑
噁心焦油坑

崩毀古陵寢
崩毀古陵寢

黑水陵墓
黑水陵墓

艾斯波全景
艾斯波全景

異國果園
異國果園

惡臭荒原
惡臭荒原

潮沒樹叢
潮沒樹叢

惡兆遺跡
惡兆遺跡

築防村莊
築防村莊

狩獵小徑
狩獵小徑

加渥尼鎮區
加渥尼鎮區

格利極全景
格利極全景

勇得全景
勇得全景

叢林祭祠
叢林祭祠

卡恩關堡
卡恩關堡

凱錫革狼棲地
凱錫革狼棲地

利雅拉鏡湖
利雅拉鏡湖

復生羅堰
復生羅堰

苔炎山谷
苔炎山谷

苔草橋
苔草橋

繁茂地境
繁茂地境

納雅全景
納雅全景

築巢棲地
築巢棲地

祖靈徑道
祖靈徑道

港鎮
港鎮

沃原溪流
沃原溪流

浪客小徑
浪客小徑

崎嶇沃原
崎嶇沃原

蠻野大地
蠻野大地

海濱殿堂
海濱殿堂

暗血山脊
暗血山脊

天雲曠野
天雲曠野

悶燃沼地
悶燃沼地

脊石圓丘
脊石圓丘

曦草沃原
曦草沃原

沉落幽谷
沉落幽谷

頓悟殿堂
頓悟殿堂

疫病殿堂
疫病殿堂

神秘殿堂
神秘殿堂

靜寂殿堂
靜寂殿堂

偽神殿堂
偽神殿堂

勝利殿堂
勝利殿堂

興旺絕壁
興旺絕壁

興旺樹叢
興旺樹叢

興旺荒地
興旺荒地

興旺島嶼
興旺島嶼

興旺濕地
興旺濕地

暮色泥沼
暮色泥沼

虹霓小溪
虹霓小溪

虹霓樹叢
虹霓樹叢

虹霓牧地
虹霓牧地

迅風高地
迅風高地

 

| | | |
多色 | 無色 | 神器 | | 所有牌張