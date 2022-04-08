Streets of New Capenna Commander Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
翔空勒贖手
天使偵員
首腦司機
外判護衛
厄亡裁決
漸強終響
靈巧脫獄
典禮司儀
機智防禦
天恩傳音師
走私客分贓
動物學家班尼布拉克
薄冰休戰
Bennie Bracks, Zoologist
Tenuous Truce
Aerial Extortionist
Angelic Sleuth
Boss's Chauffeur
Contractual Safeguard
Damning Verdict
Grand Crescendo
Jailbreak
Master of Ceremonies
Resourceful Defense
Skyboon Evangelist
Smuggler's Share
冠冕統領
嚴峻指命
復仇獵絆人
召集紫銅軍
鑄石以告
鬥客的遺產
暮死
晶角獸生息所
以弱制強
慷慨贈禮
感德亡靈
雄鹿蹄印
無形美善
輝侯求索客
軍事壯舉
歐佐夫倡議人
流放之徑
時空爆發
旭日泰坦
化劍為犁
永結同心
藍
艾文訊使
奪面鱆人
改變計劃
奢豪復造
無瑕仿製
牽扯太深
陰謀家面具
後盾扶濟商
助惡門房
空道劫匪
表單風暴
騙子陰謀
Swindler's Scheme
Aven Courier
Cephalid Facetaker
Change of Plans
Extravagant Replication
Flawless Forgery
In Too Deep
Mask of the Schemer
Shield Broker
Sinister Concierge
Skyway Robber
Storm of Forms
聰智鬥士
深峽潛怪
仿幻成軍
寄託
大膽破壞者
深入分析
歷時挖掘
夢幻成真
真偽莫辨
狂搜亂尋
魂魅小偷
身份竊賊
寇族黜人掠奪者
午夜怪鐘
秘法交匯
天底巨海獸
沉思
注定
河流拒斥
飛船劫匪
身份遭竊
陶嵐的祝願
泰茲瑞的計策
敲擊鳥
寶船巡遊
旋翼浪客
翼展導師
岑斯莉的裁決
黑
嚎吼舞鎚漢
清點遺體
盯梢偵探
奪命陰謀
以儆效尤
厄運占師
保護費
殘料管理
老鼠波群
還復令狀
尚奪爾的契約
奪命筆鋒瑪麗
Mari, the Killing Quill
Bellowing Mauler
Body Count
Dogged Detective
Lethal Scheme
Make an Example
Misfortune Teller
Protection Racket
Waste Management
Wave of Rats
Writ of Return
Xander's Pact
乙太驟變
厄亡者大軍
浴血鬥士
柩護巫妖
背德契約
奪命龍侯
波拉斯信徒
馬拉奇解放者哲娜
顫慄召喚
餵飽蟲群
墓刃劫掠者
六方殺陣
噩夢返虛
惡毒巨械
痛苦真相
瀆神指命
操偶聚群
深淵統治
斬斷血脈
空境陰魂
生體活祭
悲哀神行客
紅
斗膽掉包
定念迭代
放縱
工業進展
派對化身
梅齊奧襲劫客
金如雨下
薔薇間司庫
奪取焦點
魔韻女高音
地盤之爭
含怨收回
Spiteful Repossession
Audacious Swap
Determined Iteration
Industrial Advancement
Life of the Party
Mezzio Mugger
Rain of Riches
Rose Room Treasurer
Seize the Spotlight
Spellbinding Soprano
Turf War
煽動蟻
瀆神行徑
連鎖反應
混沌歪曲
雙重視像
始嘯埃泰力
煉獄泰坦
山崖暴君克卒
崇輪賢者
圍攻哨站
復焰鳳凰
暴雷儀式
不死斯奎
潛行報復者
暴戰翻騰
混沌騎兵祖佐斯
綠
受賄戰士
柯達亞守護者
喧犀奪主
多奇破爛車
家族之威
應急隊員
犀心款待
近親傳承
高地園獨行俠
慶典權杖
薇薇安的狂奔
拳擊擂台
Boxing Ring
Bribe Taker
Caldaia Guardian
Crash the Party
Dodgy Jalopy
Family's Favor
First Responder
Killer Service
Next of Kin
Park Heights Maverick
Scepter of Celebration
Vivien's Stampede
無盡纏絲阿拉斯塔
贊迪卡復仇者
覺醒區域
體內野獸
獸侯騰揚
羊屯鬥士
栽培
虔誠德魯伊
演化智者
飛躍進化
探索大地
遠眺
遺世先人
賈路的反抗
肉食巨甲蟲
姆拉撒育碧靈
和諧
護育德魯伊
跺吼巨犀獸
木靈展勢
葉身德魯伊
化生遺贈
遷徙路徑
絲裂黏菌
蔓生城垛
徒長
皮默亂匠李什克
李什克的專才
櫻宗長老
沙丘亞龍巢群
腐食流漿
硬盔蟲聚群
祭師啟示
油滑沼絆人
厭鋼多頭龍
森林樂施
鐵木爾劍齒虎
犄牙獸
雷蹄巴洛西
撼樹蓋美拉
根牆
柳飾長老
林木妖精
摧木督長
塑世師
多色
華藝家安海洛
萬金油亨齊托雷
秘聞幫天眼卡蜜茲
破壞歌伶琪特坎托
暴衝漢佩力
鋼樑鎮惡棍組
承判盾商庫羅斯
工筆畫匠帕涅絲
首腦親信法嬪
密報商棣維特
密探工具箱
沁魂廚師蓓絲
扶濟社交會
樂舞會交會
隱密追擊
報社主編丹瑞科林
污穢吞噬妖
劫奪拳后喬琳
生命保險
絕藝盟交會
秘聞幫交會
復舊專家歐斯卡
美滿結對
勤工聯交會
載火鳳凰塞蕊茲
尖刻談判員法琪
Anhelo, the Painter
The Beamtown Bullies
Henzie "Toolbox" Torre
Kamiz, Obscura Oculus
Kitt Kanto, Mayhem Diva
Kros, Defense Contractor
Parnesse, the Subtle Brush
Perrie, the Pulverizer
Phabine, Boss's Confidant
Tivit, Seller of Secrets
Vazi, Keen Negotiator
Agent's Toolkit
Bess, Soul Nourisher
Brokers Confluence
Cabaretti Confluence
Cryptic Pursuit
Denry Klin, Editor in Chief
Grime Gorger
Jolene, the Plunder Queen
Life Insurance
Maestros Confluence
Obscura Confluence
Oskar, Rubbish Reclaimer
Prosperous Partnership
Riveteers Confluence
Syrix, Carrier of the Flame
剛毅阿耶尼
禍水阿莉萊
神器異變
召集戰團
靈氣突變
艾文分印術士
班特護符
糟蹋
波洛斯護符
召令破空靈
同袍情誼
邁勒提斯的達克索斯
掠亡儀式
龍王歐祝泰
墮亡忍者
深測法師
尊獸蓋吉
鬼怪電流術士
墨湛巫師
戰場阿蘇拉耶娜若
異見法師凱絲
血辮奎許
大軍行進
謎語面具
原初共感
無上綜源羅列茨
復還探險家塞瓦拉
滲透影法師
靜刃邪鬼
終結
心智竊賊
城市演化
徹底終結
殼進化組的沃瑞
風華的裁決
昂行潛獸瑞克蕭
無色
寇基雷工匠
神器
貨幣兌換機
活動地板
正氣法槌
走私客金龜車
褪色哨衛
三路紅綠燈
Threefold Signal
Currency Converter
False Floor
Gavel of the Righteous
Smuggler's Buggy
Weathered Sentinels
秘法印記
俄佐立印記
渴血之刃
指揮官法球
晶澈巨人
底密爾印記
汩汩聖杯
戰野之石
佚界雕像
伊捷印記
鑄生匠獸圖集
迅雷護脛
擬態缸
遺忘石
先知秘窖
歐佐夫印記
力量渠道
封喉刺
拉鐸司印記
陽光戒
黯色幻影
基尼共振器
疾行靴
雙身杖
旅人飾品
地
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
山脈
樹林
樹林
平原
平原
海島
海島
沼澤
沼澤
山脈
樹林
樹林
玄秘聖所
灰燼瘠地
班特全景
枯萎林地
林冠遠景
飛瀑絕壁
雅登瓦堡
鞍博雷堡
阻滯河口
燼火林地
指揮塔
噁心焦油坑
崩毀古陵寢
黑水陵墓
艾斯波全景
異國果園
惡臭荒原
潮沒樹叢
惡兆遺跡
築防村莊
狩獵小徑
加渥尼鎮區
格利極全景
勇得全景
叢林祭祠
卡恩關堡
凱錫革狼棲地
利雅拉鏡湖
復生羅堰
苔炎山谷
苔草橋
繁茂地境
納雅全景
築巢棲地
祖靈徑道
港鎮
沃原溪流
浪客小徑
崎嶇沃原
蠻野大地
海濱殿堂
暗血山脊
天雲曠野
悶燃沼地
脊石圓丘
曦草沃原
沉落幽谷
頓悟殿堂
疫病殿堂
神秘殿堂
靜寂殿堂
偽神殿堂
勝利殿堂
興旺絕壁
興旺樹叢
興旺荒地
興旺島嶼
興旺濕地
暮色泥沼
虹霓小溪
虹霓樹叢
虹霓牧地
迅風高地