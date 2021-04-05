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留校察看
留校察看

永恆守護者
永恆守護者

光耀反抗
光耀反抗

機敏輝光術士
機敏輝光術士

戰鬥教授
戰鬥教授

守衛校園
守衛校園

拘禁漩渦
拘禁漩渦

毀滅奇技
毀滅奇技

決鬥教練
決鬥教練

熱切新生
熱切新生

精英鎖咒僧
精英鎖咒僧

除名
除名

引導之聲
引導之聲

輝刻獅族
輝刻獅族

學生輔導員瑪雯達
學生輔導員瑪雯達

歲月朝聖客
歲月朝聖客

避柱救援靈
避柱救援靈

符號學教授
符號學教授

僅留回憶
僅留回憶

秘密相會
秘密相會

學期結束
學期結束

展現信心
展現信心

切磋強身
切磋強身

明星學子
明星學子

縛石傭獸
縛石傭獸

騰石靈
騰石靈

嚴格的督學
嚴格的督學

研習小憩
研習小憩

雷霆雄辯家
雷霆雄辯家

秘法消減
秘法消減

榮休大法師
榮休大法師

惑心布蛙
惑心布蛙

埋沒書叢
埋沒書叢

悉心佈置
悉心佈置

除數歸零
除數歸零

眠夢梟
眠夢梟

冰霜詐術師
冰霜詐術師

匠心奇技
匠心奇技

駿妖嚮導
駿妖嚮導

導師指引
導師指引

多變轉化術
多變轉化術

多重選項
多重選項

隨堂測試
隨堂測試

駁回
駁回

重新雕塑
重新雕塑

蛇狀曲線
蛇狀曲線

冰雪蔽日
冰雪蔽日

解出算式
解出算式

預言專家
預言專家

勻衡智者
勻衡智者

古旅人教誨
古旅人教誨

受惑歐理可
受惑歐理可

試煉才能
試煉才能

漩渦奔越者
漩渦奔越者

瀑布舞空師
瀑布舞空師

蟲洞巨蛇
蟲洞巨蛇

傲慢詩人
傲慢詩人

惡邪奇技
惡邪奇技

鹽鹼楚吉獸
鹽鹼楚吉獸

冷酷血湧法師
冷酷血湧法師

正視過往
正視過往

極度失望
極度失望

灌輸菁華
灌輸菁華

巨眼蝠
巨眼蝠

成績砸鍋
成績砸鍋

頭腦空白
頭腦空白

尋找樣本
尋找樣本

惡意鞭擊
惡意鞭擊

弄蛭狂徒
弄蛭狂徒

獵法妖
獵法妖

獵法妖猛攻
獵法妖猛攻

潰疽煙氣
潰疽煙氣

析相新手
析相新手

歐理可典法師
歐理可典法師

嘗試禁法
嘗試禁法

詩人筆毫
詩人筆毫

黑玉教授
黑玉教授

教授示警
教授示警

有為暮法師
有為暮法師

蓑草原巫師
蓑草原巫師

沼地幽魂
沼地幽魂

常任揮墨師
常任揮墨師

幽影佯攻
幽影佯攻

受迫食材
受迫食材

學術爭執
學術爭執

熱誠塵語師
熱誠塵語師

血腥時代將軍
血腥時代將軍

同謀理論家
同謀理論家

聚力劈響
聚力劈響

龍族干預
龍族干預

巨龍來襲
巨龍來襲

繪焰魔神
繪焰魔神

狂熱鑽研
狂熱鑽研

熱烈歡迎
熱烈歡迎

激昂奇技
激昂奇技

開學首日
開學首日

燻煙肖像
燻煙肖像

蔑笑火靈
蔑笑火靈

學堂監衛
學堂監衛

火熱爭辯
火熱爭辯

火靈啟迪
火靈啟迪

照亮歷史
照亮歷史

顯赫史家
顯赫史家

阻截苑像
阻截苑像

染料風暴
染料風暴

避柱護衛
避柱護衛

折返鳳凰
折返鳳凰

從頭開始
從頭開始

暴風窯藝家
暴風窯藝家

突破進展
突破進展

毀卷狼
毀卷狼

雙軸焰祭師
雙軸焰祭師

高明鍊金術士
高明鍊金術士

基礎變換術
基礎變換術

河沼澤犬
河沼澤犬

鎮場絕技
鎮場絕技

噬書亞龍
噬書亞龍

奮力突破
奮力突破

圍護破裂
圍護破裂

吞噬捲鬚
吞噬捲鬚

菁英護龍衛
菁英護龍衛

生態鑑賞
生態鑑賞

突發後果
突發後果

指數成長
指數成長

實地考察
實地考察

增勢藥劑
增勢藥劑

糙節教授
糙節教授

求譽巨魔
求譽巨魔

鱷獸馴師
鱷獸馴師

地脈祝願
地脈祝願

法師決鬥
法師決鬥

勻衡大師
勻衡大師

蔓生植拱
蔓生植拱

動物術教授
動物術教授

魯莽增術師
魯莽增術師

怖鼠群落
怖鼠群落

刺脊鱷獸
刺脊鱷獸

春鬃魔鹿
春鬃魔鹿

纏草捕物
纏草捕物

新綠奇技
新綠奇技

多色

乙太螺旋
乙太螺旋

貝雷卓靡華
貝雷卓靡華

生機數學家
生機數學家

刀鋒史家
刀鋒史家

鮮血研究員
鮮血研究員

墨影蔽空
墨影蔽空

究研身形
究研身形

最後陳詞
最後陳詞

考前惡補
考前惡補

創意爆發
創意爆發

牲祭儀式
牲祭儀式

研學巔峰
研學巔峰

無丈魔泰坦
無丈魔泰坦

噬悲無丈魔
噬悲無丈魔

致命秘釀
致命秘釀

定念拒斥
定念拒斥

浸靈迪娜
浸靈迪娜

雙重主修
雙重主修

絢爛終曲
絢爛終曲

元素展現家
元素展現家

元素傑作
元素傑作

元素召喚術
元素召喚術

靈感時刻
靈感時刻

振奮演說
振奮演說

展現迭代
展現迭代

分靈召喚術
分靈召喚術

裂成碎片
裂成碎片

加拉澤粹麗
加拉澤粹麗

黃金比例
黃金比例

掌馭無垠
掌馭無垠

鑄魂霍非
鑄魂霍非

恣意羞辱
恣意羞辱

灌輸活力
灌輸活力

墨靈召喚術
墨靈召喚術

謎樣智者克蜜娜
謎樣智者克蜜娜

舞墨鬥客齊力安
舞墨鬥客齊力安

衡鑑學徒
衡鑑學徒

衡鑑指命
衡鑑指命

衡鑑挖掘
衡鑑挖掘

衡鑑證法師
衡鑑證法師

渦心繆思
渦心繆思

至炫熔彩
至炫熔彩

留名於世
留名於世

具現智者
具現智者

腐朽鱷獸
腐朽鱷獸

奪命幻矛
奪命幻矛

針棘龍獸
針棘龍獸

歐格牙戰鬥預言師
歐格牙戰鬥預言師

貓鷹盾法師
貓鷹盾法師

害蟲召喚術
害蟲召喚術

實證研究
實證研究

粹麗學徒
粹麗學徒

粹麗指命
粹麗指命

粹麗證法師
粹麗證法師

量析學徒
量析學徒

量析指命
量析指命

量析栽培師
量析栽培師

量析證法師
量析證法師

實地史家昆托力
實地史家昆托力

焰光展卷僧
焰光展卷僧

重構歷史
重構歷史

馱寶惰獸
馱寶惰獸

復歸喚故靈
復歸喚故靈

拆離
拆離

埃陀斯崛起
埃陀斯崛起

善變藝家如莎
善變藝家如莎

加速再生
加速再生

影翼受獎人
影翼受獎人

沙垂茲銀毫
沙垂茲銀毫

銀毫學徒
銀毫學徒

銀毫指命
銀毫指命

銀毫證法師
銀毫證法師

銀毫銷音僧
銀毫銷音僧

奇景法師
奇景法師

魂靈召喚術
魂靈召喚術

怨毒小隊
怨毒小隊

四方陣勢
四方陣勢

縛石導師
縛石導師

塔那吉量析
塔那吉量析

言傳身教
言傳身教

照管害蟲
照管害蟲

快意發現
快意發現

驅靈詩篇
驅靈詩篇

維洛馬楚衡鑑
維洛馬楚衡鑑

可敬頌戰僧
可敬頌戰僧

靡華學徒
靡華學徒

靡華指命
靡華指命

靡華證法師
靡華證法師

量析逸才琦夢
量析逸才琦夢

無色

環境科學
環境科學

宏展解剖學
宏展解剖學

毀滅學導論
毀滅學導論

預言學導論
預言學導論

苑像展示
苑像展示

神器

茂典閣助手
茂典閣助手

校區嚮導
校區嚮導

絮聒抄本阿典
絮聒抄本阿典

齒輪書庫轄員
齒輪書庫轄員

挖掘堆牆
挖掘堆牆

入學通知書
入學通知書

反射魔像
反射魔像

咒法背包
咒法背包

斯翠海文賽場
斯翠海文賽場

三角隊旗
三角隊旗

西風戰靴
西風戰靴

入口通道
入口通道

拱頂公地
拱頂公地

茂典閣
茂典閣

霜沸魔旋
霜沸魔旋

怒靜魔旋
怒靜魔旋

聖法諭大廳
聖法諭大廳

衡鑑校區
衡鑑校區

死華魔旋
死華魔旋

粹麗校區
粹麗校區

量析校區
量析校區

亮影魔旋
亮影魔旋

銀毫校區
銀毫校區

藤爍魔旋
藤爍魔旋

靡華校區
靡華校區

模式雙面牌

漫遊古旅人
探索曠土

漫遊古旅人

增威拳手
迴波算式

增威拳手

亂心害蟲畢雷茲
探尋畢雷茲

亂心害蟲畢雷茲

歐理可權首埃陀斯
喚醒血腥聖者

歐理可權首埃陀斯

焰卷主祭
陶醉靜寂

焰卷主祭

阿凱維沃聖法諭賈琦
追尋聖法諭

阿凱維沃聖法諭賈琦

物質院長齊安妮
理論院長英巴罕

物質院長齊安妮

靈巧行侶米拉
剛愎持絆人盧卡

靈巧行侶米拉

瘟疫鼎鑊
復歸爆發

瘟疫鼎鑊

混沌院長帕葛
秩序院長歐歌塔

混沌院長帕葛

火花學者蘿婉
冰霜學者威爾

火花學者蘿婉

無私織符僧
致命浮華

無私織符僧

輝光院長莎依兒
黯影院長安博斯

輝光院長莎依兒

奔流塑師
噴焰奏曲

奔流塑師

精進院長烏薇妲
展現院長納撒理

精進院長烏薇妲

血脈院長瓦倫丁
根系院長莉塞特

血脈院長瓦倫丁

 

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