Strixhaven: School of Mages Card Image Gallery
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 無色 | 神器 | 地 | 模式雙面牌
所有牌張
白
留校察看
永恆守護者
光耀反抗
機敏輝光術士
戰鬥教授
守衛校園
拘禁漩渦
毀滅奇技
決鬥教練
熱切新生
精英鎖咒僧
除名
引導之聲
輝刻獅族
學生輔導員瑪雯達
歲月朝聖客
避柱救援靈
符號學教授
僅留回憶
秘密相會
學期結束
展現信心
切磋強身
明星學子
縛石傭獸
騰石靈
嚴格的督學
研習小憩
雷霆雄辯家
藍
秘法消減
榮休大法師
惑心布蛙
埋沒書叢
悉心佈置
除數歸零
眠夢梟
冰霜詐術師
匠心奇技
駿妖嚮導
導師指引
多變轉化術
多重選項
隨堂測試
駁回
重新雕塑
蛇狀曲線
冰雪蔽日
解出算式
預言專家
勻衡智者
古旅人教誨
受惑歐理可
試煉才能
漩渦奔越者
瀑布舞空師
蟲洞巨蛇
黑
傲慢詩人
惡邪奇技
鹽鹼楚吉獸
冷酷血湧法師
正視過往
極度失望
灌輸菁華
巨眼蝠
成績砸鍋
頭腦空白
尋找樣本
惡意鞭擊
弄蛭狂徒
獵法妖
獵法妖猛攻
潰疽煙氣
析相新手
歐理可典法師
嘗試禁法
詩人筆毫
黑玉教授
教授示警
有為暮法師
蓑草原巫師
沼地幽魂
常任揮墨師
幽影佯攻
受迫食材
紅
學術爭執
熱誠塵語師
血腥時代將軍
同謀理論家
聚力劈響
龍族干預
巨龍來襲
繪焰魔神
狂熱鑽研
熱烈歡迎
激昂奇技
開學首日
燻煙肖像
蔑笑火靈
學堂監衛
火熱爭辯
火靈啟迪
照亮歷史
顯赫史家
阻截苑像
染料風暴
避柱護衛
折返鳳凰
從頭開始
暴風窯藝家
突破進展
毀卷狼
雙軸焰祭師
綠
高明鍊金術士
基礎變換術
河沼澤犬
鎮場絕技
噬書亞龍
奮力突破
圍護破裂
吞噬捲鬚
菁英護龍衛
生態鑑賞
突發後果
指數成長
實地考察
增勢藥劑
糙節教授
求譽巨魔
鱷獸馴師
地脈祝願
法師決鬥
勻衡大師
蔓生植拱
動物術教授
魯莽增術師
怖鼠群落
刺脊鱷獸
春鬃魔鹿
纏草捕物
新綠奇技
多色
乙太螺旋
貝雷卓靡華
生機數學家
刀鋒史家
鮮血研究員
墨影蔽空
究研身形
最後陳詞
考前惡補
創意爆發
牲祭儀式
研學巔峰
無丈魔泰坦
噬悲無丈魔
致命秘釀
定念拒斥
浸靈迪娜
雙重主修
絢爛終曲
元素展現家
元素傑作
元素召喚術
靈感時刻
振奮演說
展現迭代
分靈召喚術
裂成碎片
加拉澤粹麗
黃金比例
掌馭無垠
鑄魂霍非
恣意羞辱
灌輸活力
墨靈召喚術
謎樣智者克蜜娜
舞墨鬥客齊力安
衡鑑學徒
衡鑑指命
衡鑑挖掘
衡鑑證法師
渦心繆思
至炫熔彩
留名於世
具現智者
腐朽鱷獸
奪命幻矛
針棘龍獸
歐格牙戰鬥預言師
貓鷹盾法師
害蟲召喚術
實證研究
粹麗學徒
粹麗指命
粹麗證法師
量析學徒
量析指命
量析栽培師
量析證法師
實地史家昆托力
焰光展卷僧
重構歷史
馱寶惰獸
復歸喚故靈
拆離
埃陀斯崛起
善變藝家如莎
加速再生
影翼受獎人
沙垂茲銀毫
銀毫學徒
銀毫指命
銀毫證法師
銀毫銷音僧
奇景法師
魂靈召喚術
怨毒小隊
四方陣勢
縛石導師
塔那吉量析
言傳身教
照管害蟲
快意發現
驅靈詩篇
維洛馬楚衡鑑
可敬頌戰僧
靡華學徒
靡華指命
靡華證法師
量析逸才琦夢
無色
環境科學
宏展解剖學
毀滅學導論
預言學導論
苑像展示
神器
茂典閣助手
校區嚮導
絮聒抄本阿典
齒輪書庫轄員
挖掘堆牆
入學通知書
反射魔像
咒法背包
斯翠海文賽場
三角隊旗
西風戰靴
地
入口通道
拱頂公地
茂典閣
霜沸魔旋
怒靜魔旋
聖法諭大廳
衡鑑校區
死華魔旋
粹麗校區
量析校區
亮影魔旋
銀毫校區
藤爍魔旋
靡華校區
模式雙面牌
漫遊古旅人
增威拳手
亂心害蟲畢雷茲
歐理可權首埃陀斯
焰卷主祭
阿凱維沃聖法諭賈琦
物質院長齊安妮
靈巧行侶米拉
瘟疫鼎鑊
混沌院長帕葛
火花學者蘿婉
無私織符僧
輝光院長莎依兒
奔流塑師
精進院長烏薇妲
血脈院長瓦倫丁