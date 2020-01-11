想看塞洛斯冥途求生的各種補充包添趣卡牌、贈卡，以及套牌產品，請點此

白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠

多色 | 神器 | 地 | 所有牌張

白

豐穰蔻靈

星落統領

陽華統領

驅逐明光

邁勒提斯創城史

魅力獨角獸

指揮存形

黎明福音師

陽神祝佑的達克索斯

破曉蓋美拉

可怖漠然

擾生幻靈

艾紫培轉生紀

破日死敵艾紫培

伊洛安斯恩眷兵

明滅命運

榮光護持僧

日冠赫利歐德

赫利歐德的干預

赫利歐德的朝聖客

赫利歐德的懲罰

獅族勇士

風襲勇士

田園導師

大無畏精神

卡拉美特拉的祝福

拉苟那族說書人

逝群獅族

天裔駿馬

太陽神的預兆

方陣兵團戰法

虔敬旅人

虔誠重裝步兵

撤銷存在

隆響哨兵

哨衛之眼

天界崩毀

陽鬃飛馬

阿喀洛斯老兵塔若妮卡

入聖使節

戰意翻湧

藍

映影癡阿里流士

安梭苛的抹消

海洋巨人

海神愛護的卡萊斐

往事留鏈

否認神性

哲理幻靈

精英講師

瞥視自由

化魚術

奇奧拉力克海神

墨冬邁的預言

汲取記憶

天底巨海獸

秘窟水靈

天裔海衛

海神的預兆

星辰加身

變幻奇術師

急流龜

奧秘智者

海神的輕蔑

星翼蓋美拉

暗礁巨海獸

亡者沉眠

繁星斗篷

嚴正驅離

螯刺獅魚

忘之如飴

深洋塔薩

塔薩的干預

塔薩的先知

渴求真知

悼輓塞連

疾風暴特律克斯

揚嘯秘教徒

馭浪屈東

亂心海鷗

裂波魚駒

疾風拒斥

來日見證人

黑

苦痛悔恨

亂調娥菲彌婭

鰓鰻形體

荒息牛身妖瞳

執持化塵

走調吹笛手

拖入冥界

饕餮滅跡

艾紫培的夢魘

啟蒙天敵

冥黯厄睿柏斯

厄睿柏斯的干預

終極死亡

提澤拉司境果實

送葬儀式

破墳拉彌亞

安福陵的暗賈

冷酷醫師

憤恨幻靈

定數難逃

念亡冥靈

奴僕復生

泥沼屈東

泥沼之攫

墨癸斯的眷顧

夢魘牧者

天裔劫掠者

死神的預兆

芳瑞卡的奠酒式

芳瑞卡的後裔

怒痕狂戰士

拾荒哈痞

墨癸斯的刈魂客

殿堂竊賊

變節祝福

提瑞瑪召亡錄

死神擢拔的提瑪瑞

冥界戰馬

地底幻夢

劇毒法皇

悲哀神行客

紅

阿喀洛斯戰記

熔鍛錘煉的阿那克斯

鬥技場詐術師

蠍獅外貌

鮮血求索客

無忌主祭

塑夢祭師

伏夢蠍獅

逸脫極速

宿命終結

終命火光

困惑的獨眼巨人

怒火昂揚

競技會勇士

歡宴勇士

悲劇臨頭

焰相先知

觸怒

伊洛安斯的祝福

無拘狂歡人

天裔蠻漢

熔鍛神的預兆

峰焰山靈

阿戈納司境蠻牛

灰燼鳳凰

背叛徵兆

銅血普羅烽斯

普羅烽斯的干預

羊蹄人狡計

斯科福司迷宮護衛

斯科福司戰領

狂奔騎行客

風暴傳令使

風暴之怒

地殼巨人

快意拚搏

阿納克斯凱旋誌

冥界裂隙

冥界業火

冥界怒犬

火焰包覆

綠

無盡纏絲阿拉斯塔

鏈縛泰坦錄

鏈網冥蛛

編命師

依呂夏林地樹靈

第一屆伊洛安斯競技會

力量賦禮

多頭龍式生長

許拉茲塔斥候

依呂夏女像柱

引致敬畏

克洛緹絲的構想

惡憎蓋美拉

狼身斗篷

苔癬蛇

神秘抗力

奈西安野豬

奈西安角蟲

奈西安漫遊客

交匯點守衛

銳目倪勒婭

倪勒婭的前鋒

倪勒婭的獵師

倪勒婭的干預

尼茲傳令使

天華先人

天裔巨漢

獵神的預兆

斐力茲族好鬥者

鉛直落下

不懈追擊

獵神召喚的瑞娜塔

回返自然

瑟特薩鬥士

瑟特薩祈願人

瑟特薩偵衛

瑟特薩式訓練

斯科拉林舞者

貪魘堤豐

戰茨祝福

狼林庇護地

多色

折磨侍僧

未知誘惑

夢魘繆司安梭苛

虛實先知阿提理斯

銅皮獅

命運之手凱利斯

奇械巧匠達拉科斯

吞憶魔

曳夢史芬斯

秘態轉生

雙神眷恩尤托皮婭

不休歡舞伽利婭

歷戰無傷哈克托斯

天裔勇士

命運神克洛緹絲

冥饜泰坦克羅剎

雅睿歐斯獵犬庫諾羅斯

惱人蓋美拉

脫韁的波祿卡諾斯

重生爭耀

皮勒阿斯號船長西俄娜

墨癸斯的屠戮僧

驚奇洞察

天怒泰坦烏洛

受鏈者守衛

神器

諸神祭壇

青銅劍

攝魂豎琴

明鏡之盾

尼茲蓮花

蔽影矛

導靈明燈

奇術師的傭獸

雷鳴戰車

旅人護身符

狂妄之翼

地

戰場遺跡

斯科福司迷宮

離棄殿堂

詭詐殿堂

啟蒙殿堂

惡意殿堂

豐足殿堂

無聞海岸

平原

海島

沼澤

山脈

樹林

白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠

多色 | 神器 | 地 | 所有牌張