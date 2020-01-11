這些是塞洛斯冥途求生卡牌的異畫版本，以及贈卡與套牌產品。若想看看這些卡牌的普通版本，請到 塞洛斯冥途求生牌圖集.

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白

破日死敵艾紫培

陽神祝佑的達克索斯

日冠赫利歐德

無畏英雄艾紫培

壯志幻靈

艾紫培的信徒

陽輝重裝步兵

攫戾巨人

捷報使節

陽華統領

擾生幻靈

赫利歐德的干預

田園導師

天界崩毀

阿喀洛斯老兵塔若妮卡

豐穰蔻靈

藍

海神愛護的卡萊斐

深洋塔薩

夢魘潛探客

碎靈史芬斯

裂淵巨蛇

安梭苛的抹消

天底巨海獸

變幻奇術師

塔薩的干預

塔薩的先知

疾風暴特律克斯

裂波魚駒

渴求真知

黑

冥黯厄睿柏斯

死神擢拔的提瑪瑞

窺心哈痞

仇世惡魔

冥界哨兵

亂調娥菲彌婭

饕餮滅跡

厄睿柏斯的干預

破墳拉彌亞

夢魘牧者

變節祝福

悲哀神行客

安福陵的暗賈

紅

熔鍛錘煉的阿那克斯

銅血普羅烽斯

亡嘯谷戰呼

維魯斯山駭龍

阿戈納司境蠻牛

灰燼鳳凰

普羅烽斯的干預

風暴傳令使

風暴之怒

地殼巨人

冥界裂隙

快意拚搏

綠

銳目倪勒婭

獵神召喚的瑞娜塔

鐵鱗多頭龍

撼樹蓋美拉

無盡纏絲阿拉斯塔

依呂夏林地樹靈

狼身斗篷

奈西安野豬

倪勒婭的干預

天華先人

瑟特薩鬥士

無盡纏絲阿拉斯塔

狼林庇護地

多色

夢魘繆司安梭苛

命運之手凱利斯

命運神克洛緹絲

靈帷雅睿歐斯

恐懼塑師安梭苛

安梭苛的先驅

未知誘惑

虛實先知阿提理斯

銅皮獅

奇械巧匠達拉科斯

曳夢史芬斯

秘態轉生

不休歡舞伽利婭

歷戰無傷哈克托斯

冥饜泰坦克羅剎

雅睿歐斯獵犬庫諾羅斯

脫韁的波祿卡諾斯

天怒泰坦烏洛

神器

尼茲蓮花

蔽影矛

地

平原

海島

沼澤

山脈

樹林

平原

平原

海島

海島

沼澤

沼澤

山脈

山脈

樹林

樹林

斯科福司迷宮

離棄殿堂

詭詐殿堂

啟蒙殿堂

惡意殿堂

豐足殿堂

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