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Throne of Eldraine Variants
這些是艾卓王權牌張的異畫版本。想要知道如何獲取它們，請看Mark Rosewater的文章《補充包添趣計畫》。如想閱覽這些牌的常規版本，請至艾卓王權牌圖集。
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
雅登瓦策士
仙靈慈母
巨人殺手
孤寂獨角獸
披世巨人
羊群牧人
銀焰扈從
復歸國王肯理斯
受譽競爭者
英俊王子
忠誠焰圈
圓滿結局
諧和統領
靜音仙子
堅毅女王琳登
有能騎士
藍
賦生仙靈
厚顏借物靈
趁願仙兒
催眠仙子
守秘人魚
寒冰女王
深湖潛妖艾莉
奇術巨著
老年法師蓋威克
魔法明鏡
午夜怪鐘
魔鏡映物
仙兒竊走
凡翠絲石像鬼
黑
朽沼騎士
奪魂騎兵
午夜騎士團
暗夜死神
癡迷劍師
洛司溫首領阿婭拉
烏槍團典範
永恆鼎鑊
響橋巨魔
守誓騎士
鼠群魔笛手
惡戲之王蘭卡
願爪飾符
巫婆復仇
鼠群魔笛手
紅
碎骨巨人
鞍博雷破盾手
溪谷商人
岩圈騎士
鞍燼鋒
熱忱冠軍
創新烈焰
伊雷岩壯舉
伊雷岩烈焰術士
守成巨龍
劫富俠客
碎裂斬
赤嶺邑主托班
綠
豆莖巨人
好奇雙童
金髮入侵者
蓋倫碧雕匠
熱戀野獸
玫茨侍僧
圖音谷樹妖
暴食巨魔侯
金鵝
巨石圓陣
很久以前
尋水獸
召獸使復歸
惡狼
幻境保衛者
蓋倫碧王約沃
多色
遭詛獵人賈路
竊冠甌柯
皇族雙子
橡樹宮巡林客
全宅起舞
末日前兆
逃往幻野
仙林境接骨木
密爾湖巨蛇
狂徒嬉戲
雷拳聖戰軍
神器
巫視望遠鏡
石卷巨蛇
地
雅登瓦堡
鞍博雷堡
蓋倫碧堡
洛司溫堡
凡翠絲堡
神奇小徑