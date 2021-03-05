時間漩渦：重製版
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
安羅斥候
安羅追尋者
救助天使
天使恩典
艾文核靈師
艾文時縫看守
賓納里亞騎兵
賓納里亞指揮官
六戰群之刃
寂靜束縛
鈣身馱登
城堡獵鳥
天界十字軍
寇利斯之子
天威勇將寇維克斯
暮騎兵遊隼
遍歷劫難論者
築起工事
獅鷲引領
象牙巨人
審判惡徒
蘇西騎士
聖玄雲騎士
迷失靈氣法師
淋巴裂片妖
魔力什一稅
寇朗多的曼格拉
瞬時閃動
真菌學者
寇族前導兵
蒼白菌衣
斑岩篩檢
糊藥裂片妖
漲肺裂片妖
拒斥惡行
恢復均勢
終歸浮塵
時縫痕騎士
砂鹽暴
鹽原隱士
撒拉復仇者
卓耶卡陰魂
側擊裂片妖
肌腱裂片妖
石蔽翼
暴鋒騎兵
烈日矛
時間孤立
看守裂片妖
白鬃獅
藍
亙古紀年者
先人的預視
茫然不已
受縛生魂
鹽湖元素
細心考慮
佈雲仙靈
珊瑚詐術師
鉤爪易質師
墓穴環節獸
拖延
吮咒蛾螺
夢境潛影
夢景技藝家
達奧黜人漂泊者
遍歷蜉蝣
飄搖異變
深測預言師
預知
薄紗幻象
寇族黜人滲透者
裘達的復仇者
邏輯打結
寇族黜人掠奪者
將來賢者
神祕教諭
逸散條約
海盜護符
猿化術
未塑型電漿
實界銷蝕
時縫翔雲影
激流小偷
振肌秘耳
塑形寄生怪
滑流巨蛇
突然跳回
魔力爆發
釘尾幼龍獸
暴風雲巨靈
賽費爾法師泰菲力
再次考慮
曲時師
陶拉里亞哨兵
匿蹤奇影
塑形學者凡瑟
維蘇瓦變形獸
步入萬古
鞭脊龍獸
掃拂
黑
行刺
巨獸獵人
枯萎禱士
肥胖死屍
達奧黜人割喉客
破滅
黯境枯萎
致命幼蟲
死孢散綠菌
深窟小惡魔
顫慄再現
亡命沙丘騎兵
奴役
根除
無面吞噬獸
無力感
隱遁蛇髮妖
墓地翻揀怪
滑溜膿水
寇族輓歌
走骨行屍
食屍鬼大群
靈殺
僕役低語
受詛咒的米麗
淤泥濁獸
陰間叛徒
龍葵殺手
癆病
暗淵門衛
倉卒掩埋
喪神片段
瑞斯佈陷人
脊柱神醫
血飲非
辛格氏吸血妖
掠行巨獸
屠殺條約
小片毒疹
窒息煤煙
街道鬼魂
城塞老鼠
驟死
瞬息腐壞
腐化捲鬚
潛墓魔
維克黜人入侵者
烏爾博格吸魂法師
異西里獄卒
紅
怒火天使愛若瑪
長年懷恨
弧鋒光
玄武岩石像鬼
衝擊裂片妖
錯骨裂片妖
暴起 // 炸裂
蠻力
隆響煤妖
煤司爐
暴燃
去死 // 走開
淨空繁殖地
焰喉卡甫
怒火裂片妖
迦沙突擊隊
霰散彈
高大乳齒巨象
蔑笑火靈
憤怒迷霧
烏寇的悍魔
返鄉裂片妖
特務巫師雅亞巴拉德
凱爾頓長戟兵
閃電斧
紅月賢者
莫葛戰場元帥
針峰蜘蛛
半獸人炮轟
泰坦條約
放蕩烈焰術士
魯莽亞龍
重誦
閃電謎題
時縫之雷
時縫元素
艱險 // 墜落
蓑草裂片妖
西瓦隕石擊
西瓦砂法師
猿猴精靈嚮導
司克祭師
刺鞭戰士
風暴靈
瞬息電震
硫磺元素
皮厚鬼怪
雙頭裂片妖
宿命之輪
綠
西坦努閱樹師
碻林巴洛西
暮秋
演化護符
真菌裂片妖
蓋亞讚美詩
燦衣裂片妖
巨型塵蜂
尋碧者
和諧
哈特森說書人
多重創生
驕暴龍
卡甫大君
敏銳直覺
克洛薩之攫
氣蘊四體
羅堰明師
古克洛薩之力
瀚力裂片妖
泥沼蟒蛇
莫甘達岩畫
螳人祭師
潘得庇護地長老
罔兩蜘蛛
幽魅亞龍
原初力法師
反射裂片妖
斯特巡林者
原基緘印
為來日探尋
絲疣裂片妖
孢舞散綠菌
孢身洛司先人
人多力量大
召喚師條約
塔莫耶夫
萌生散綠菌
蝸居散綠菌
海溫森的瑟隆
瑟隆門隱者
荊林箭手
狩獵的激昂感
重跺領土
烏克塔比龍獸
烏托菌
烏托之誓
猛毒裂片妖
亞維馬雅樹靈
多色
炮烙裂片妖
黯心裂片妖
休眠裂片妖
巫妖領主卓爾努
焰跡裂片妖
彩華祈願
泛音裂片妖
奧術大師伊斯
基圖的尤依菈
殺生者凱雷威克
潰疽裂片妖
凱爾頓傳人拉妲
莎妃艾力克斯朵特
裂片妖軍團
神器
愛若瑪紀念碑
五彩星
發條多頭龍
雲鑰
聯盟遺寶
力量護手
母巢石
尤依菈的計時蟲
盛開蓮花
天堂羽飾
虹彩透鏡
裂片塑匠
填充娃娃
地
石灰鹽池
懼艦礁岩
樹靈喬木
卓耶卡石板跡
真菌地帶
寶石洞穴
喀爾寨
渣滓熔堆
鹽殼草原
暴群墓場
地塑曠野
陶拉里亞西境
約格莫夫之墓烏爾博格
克撒的工廠
維蘇瓦